Планировка участка 8 соток: такая легкая головоломная работа

После радости, «обуявшей» новоиспеченных владельцев собственной земли, нередко приходит растерянность. Ее причина — необходимость грамотного размещения всех построек, без которых нормальный быт попросту невозможен. Надел не мал, но не слишком велик, поэтому трудность в том, что вписать все постройки гармонично, практично и удобно не так элементарно, как может показаться. Планировка участка 8 соток — наиважнейший этап обустройства куска земли, здесь есть свои правила и принципы. Без знания нюансов проектирования желанного результата добиться сложно.

Принципы ландшафтного дизайна

Планировка участка 8 соток — задача-головоломка. С первого взгляда она кажется легкой, так как немалая площадь позволяет без труда разместить все необходимые объекты. Однако здесь начинающих планировщиков поджидает «ложка дегтя», ведь дилетантам довольно сложно спланировать все так, чтобы постройки выглядели единой связанной системой.

Это главная причина для тяжелых раздумий. Поэтому рекомендуют все же воспользоваться услугами дизайнера: если не для создания проекта, то хотя бы для консультации. Намного легче справиться с ошибками до строительства. В противном случае владельцам придется вспомнить о слове «перестройка». К тому же есть другие требования, которые при планировке соблюдают неукоснительно, — нормативная база. Игнорирование ее грозит немалыми неприятностями.

Что входит в нормативную базу?

Каждому владельцу хочется придать участку эстетичный вид, но полет фантазии жестоко ограничивается документами, регламентирующими возведение жилых и хозяйственных строений. Несоблюдение законных требований может обернуться штрафом. Худший вариант — снос построек, сооруженных без разрешения. Нормативная база включает такие обязательные документы:

основы пожарной безопасности;

порядок застройки и планировки;

обустройство канализационных и водопроводных путей.

Пожарная безопасность — правила №1

Это главная норма, регламентирующая минимальные расстояния, допустимые между постройками участка:

Хозяйственные деревянные строения должны отстоять друг от друга на 15 м. Между домами из негорючих материалов дистанция составляет 6 м. Если аналогичный «сосед» имеет деревянные перекрытия, то к расстоянию прибавляют еще 2 м. Дистанция от каркасного строения — 10 м. Расстояния между сооружениями, имеющими только перекрытия из дерева, — 8 м. Когда рядом планируют построить 2 деревянных конструкции, к этой цифре прибавляют еще 2 м.

«Закон и порядок» застройки, планировки

Есть еще несколько правил, регламентирующих отступы:

от границы с соседним участком дом находится на расстоянии не менее 3 м;

в случае с хозяйственным строением эта цифра уменьшается на 2 м;

между зданием и красной линией застройки обязательна дистанция в 5 м.

Увеличивать эти расстояния можно, сокращать их не дозволено. Для мирного сосуществования с соседями лучше избегать затенения их участка, поэтому:

кусты располагают в метре от границы либо забора;

древесные насаждения средней высоты сажают в 2 метрах от него;

высокорослые экземпляры — в 4 м.

Рациональные требования санитарии

Планировка участка 8 соток зависит от соблюдения этих норм, направленных на предотвращение инфекций. Речь также идет о допустимых расстояниях. Дистанцируются от дома и источника питьевой воды:

душевые кабинки и бани — 5-8 м, от колодца, скважины — 8;

традиционные «выгребные» уличные туалеты — 12-15 м;

хозпостройки, особенно птичники — минимум 12 м;

свалка, кучи компоста — от 8 до 12 м.

Соблюдение этих правил — гарантия здоровья всех жителей дачного либо загородного поселка, поэтому даже сами соседи помогут новичкам найти способ рационального размещения всех сооружений.

Начало: составление плана

Без этого этапа при планировке не обходится ни один новоиспеченный владелец земельного участка. Для масштабного изображения берут лист тетради в клетку. Рекомендуемый масштаб — 1:100, тогда в 2 клетках поместится 10 м территории. Использование цветных карандашей обеспечит лучшую наглядность плана-схемы.

Более удобный и практичный способ — вырезание из цветного картона наиболее значимых объектов — квадратиков-зданий, кружков-садов или цветников. Их можно передвигать по плану в поисках лучшего расположения. Однако для этого список всех будущих зон лучше составить заранее, он не позволит забыть о важных элементах дизайнерской задумки.

На плане указывают размеры владения, особенности рельефа, стороны света. Если по соседству присутствуют высокие деревья, им тоже находится место на листке. Помимо зон и строений указывают источник воды, место прокладки водопровода, канализационных и компостных ям, септиков.

Зонирование: строгих правил нет

Если речь идет о будущей даче, то под огород обычно оставляют до 2/3 всей площади. 25-30 — проценты, выделяемые под абсолютно все постройки, имеющие крышу, учитываются даже дорожки. Дом забирает из этих цифр максимум 10%.

Все строения группируют по типам. Они представлены:

жилой зоной, являющейся средоточием участка;

хозяйственной зоной, включающей баню либо душевую, гараж, колодец, сарай;

участком для растениеводства, где располагаются грядки, клумбы, парники, теплицы;

зоной для отдыха, где находятся беседки, пруды или бассейны, места для пикников.

Четкого разделения их не существует, так как пересечения на малой площади не избежать. Например, если зона отдыха располагается рядом с садом, то деревья укроют от ветра и солнца в особенно жаркий день.

Каков порядок действий разделения на зоны?

Зонирование начинают с главного элемента участка, потом переходят к вспомогательным.

Жилая зона во главе угла

Определяют расположение дома. Если проезжая часть находится близко, то здание переносят на противоположную сторону участка, это избавит домочадцев от шума и пыли. В противном случае дом планируют у забора, чтобы избежать неудобства при доставке стройматериалов, мебели. Все постройки размещают с северной стороны, так они не помешают вырастить и собрать хороший урожай. Учитывают розу ветров: дом может стать защитой посадок от его сильных порывов.

Вспомогательные помещения

Размещают хозяйственные строения. Они обычно не отличаются красотой, поэтому лучшее место для них за домом либо среди кустарников, деревьев. Баня не должна отстоять от дома на большое расстояние, иначе прокладка коммуникаций обернется дополнительными трудностями. Гараж «откусывает» большой участок, поэтому его размещают близко к входу, подальше от огорода.

Место для «отдохновения»

Выбирают место для зоны отдыха. В зависимости от загруженности площади ее представляют беседки или террасы, на которых можно соорудить мангал, альпийские горки. Для размещения площадки для отдыха ищут защищенный от ветров уголок: окруженный высокими деревьями, находящийся рядом с забором. Хорошо, если есть возможность комбинации зоны отдыха с водоемом.

Приют для зеленых насаждений

Планируют сад, огород. Для последнего важнейшим условием является отсутствие затененных участков, поэтому важна его удаленность от любых построек. Посадки всегда располагают на южной стороне, дающей хорошее освещение. По этой же причине все деревья высаживают на другой стороне участка. Так они смогут стать защитой дома и всей территории от ветра.

«Коммуникативные» раздумья

Думают о расположении коммуникаций. После определения места для всех строений, планируют способ проводки водопровода, канализации, электричества. Лучшая локализация для них под садовыми дорожками, однако разветвленная структура из кабелей и труб крайне усложняет задачу. К ее решению лучше привлечь профессионала.

Для условного разграничения пространства используют несколько способов. Это могут быть низкие заборы, невысокая живая изгородь, декоративные дорожки. Нередко (и успешно) используют комбинацию из нескольких декоративных элементов.

Как декорируют участок 8 соток?

Если есть желание, то после того как проект готов, можно призвать на помощь ландшафтного дизайнера. Однако многие стараются постичь эту науку самостоятельно, не прибегая к серьезному «потрошению» кошелька.

Декорировать участок помогут такие элементы:

скамейки;

растения-вьюнки;

оригинальные качели;

необычно оформленные клумбы;

цветы, посаженные вдоль садовых дорожек;

фонарики, садовые фигурки, интересные изгороди.

Главная задача не перемудрить с оформлением и выдержать стиль участка. Гармония должна быть во всем — в материалах, облицовке всех зданий, совмещении зон, в идеальном сочетании живых и искусственных декоративных элементов.

Планировка участка 8 соток — задача посильная, тем более в век, когда «балом правит» всемирная сеть. Вдохновение и фантазию можно подхлестнуть, посмотрев фотографии, либо случайно наткнувшись на видео. Например, на этот замечательный ролик: