Парник из пластиковых труб своими руками: 4 идеи

На постсоветском пространстве довольно трудно найти хозяина, который на дачном участке не выращивает богатый ассортимент различных овощей и фруктов. Но погода не так часто радует теплом, да и некоторые «заморские» культуры требуют как необычайно ранних посадок, так и продолжительного срока для созревания. Да, в продаже есть качественные конструкции, что отличаются долговечностью и красотой, но цены на них столь заоблачные, что достать кошелек буквально не поднимается рука. Потому мудрый народ давно придумал гениальный и изящный способ выйти из затруднительного положения, название его — парник из пластиковых труб своими руками, который не требует особых жертв от кошелька.

Почему наш выбор — именно парник?

Далеко не всем семьям необходимы теплицы, занимающие достаточно большие площади, потому парник можно назвать рациональным вариантом, способным без труда решить множество проблем. Пластиковые трубы легки, потому такую маленькую «теплицу» просто переставлять с места на место. Ему не нужен дорогостоящий фундамент. Другие достоинства парника из таких труб:

ржавчина и гниль ему не страшна;

отсутствие трудностей при строении;

мобильность и долголетие из-за срока службы труб из ПВХ;

гибкость материала позволяет придать ему любые формы.

К тому же такой парник легко разбирается, что позволяет ему комфортно перезимовать до следующего дачного сезона. Потому следует перейти к тем конструкциям, которые популярны и просты. Но сначала пара слов об укрывном материале.

Пленка: какой материал идеален?

Выбор фермеров чаще всего останавливается на пленке из обыкновенного полиэтилена, хотя недостатка в этих материалах нет. В этом качестве может использоваться агроспан или агротекс, спанбонд или лутрасил. Если вы отдаете предпочтение старой и доброй пленке, то лучше приобретать или пузырьковый материал, либо остановиться на толстом армированном (11 мм) покрытии.

Отмерять и резать ее можно прямо на получившемся каркасе парника, только перед тем, как взять в руки ножницы, необходимо подстелить что-либо твердое. В этом случае верна поговорка «лучше перебдеть, чем недобдеть», ибо отрезав маленький кусок, вам останется лишь его выкинуть. Длинный же можно просто завернуть.

Элементарный парник: царит над грядкой

Такое сооружение является простым до безобразия. Для него необходимы только трубы и укрывной материал. Работу можно поделить на этапы:

Если грядки ваши не отличаются большой шириной, то труба разрезается на отрезки в 1,5 метра. Численность таких кусков находится в прямой зависимости от длины вашей грядки, отрезки же должны располагаться с шагом в 50 см. Сгибаются эти отрезки дугой, после чего оба их конца вкапываются так, чтобы грядка «покоилась» под этой аркадой. Накрывается «парник-скородумка» пленкой, она натягивается, после чего фиксируется кирпичами или камнями.

Несмотря на простоту, такой парник уже готов исправно выполнять свои обязанности.

Парник с колышками: увеличенный вариант

Это сооружение является доработанной копией предыдущего. Его отличает повышенная прочность и такие размеры, что требуются его хозяину. Набор, который нужен для этого сооружения, включает:

армированную пленку;

доски и рейки из дерева;

колышки из металла (по количеству дуг и углов основания);

трубы ПВХ.

Для того, чтобы парник прочно стоял «на ногах», рекомендуется в том месте снять слой грунта. Это позволит углубить сооружение, земля же найдет применение в теплицах. Порядок работ:

Сначала изготавливается деревянное основание из досок, которое крепится с помощью колышков. На длинных сторонах рамы с шагом в 50 см проставляются отметки для арок. С внешней стороны меток для арок необходимо вкопать колышки, на каждый из которых надеть концы труб, тем самым образуя арку. Для большей надежности закрепить несколько труб на арках вдоль стен парника. Последний шаг — закрепление пленки с помощью реек к основанию.

В качестве двери лучше использовать пластиковый каркас, он обтягивается таким же укрывным материалом, это решение защитит растения от сквозняков.

Деревянная конструкция парника должна быть предварительно обработана антисептической пропиткой или олифой, а затем окрашена для большего срока службы.

Парник с тройниками: забота о большей прочности

Можно сказать, что эта конструкция сильно отличается от предыдущих, так как прочность соединения труб выходит на новый уровень: для крепления используются тройники. Вариант этот позволяет смастерить не только обычное арочное сооружение, но и полноценный парник, имеющий двухскатную крышу. Для этой операции необходимо запастись:

аппаратом для сварки пластиковых труб;

досками;

пленкой;

тройниками;

трубами.

Работа предстоит более основательная, рассмотрим ее поэтапно:

Для определения точного количества тройников необходимо сделать настоящий чертеж. Сооружается деревянное основание. По чертежу собирается каркас из труб, для дополнительной жесткости которого монтируются три ребра по ширине конструкции. Стыки запаиваются аппаратом-паяльником. Торцы оборудуются форточками и дверью, основой которых также являются трубы. Покрывается пленкой парник, фиксируется она на деревянном основании.

Этот парник потребует на сооружение гораздо больше времени, но и прочность его на порядок выше. А это уже является его недостатком, потому как разобрать его не получится: нужно или снимать укрывной материал, или постоянно убирать с пленки снег.

Сооружение из металлопластиковых труб: мощь и надежность

Если вы не привыкли экономить средства для обустройства дачного участка, то этот вариант идеален: металлопластиковые трубы гарантируют особую прочность конструкции, поэтому ваш парник станет достойным противником шквалистому ветру, грозам и снежным завалам. Каркас, изготовленный из таких труб, способен держать вес поликарбоната. Список материалов здесь более внушителен:

арматура;

гвозди, шурупы;

доски;

пластиковые хомуты;

поликарбонат ячеистый;

трубы из металлопластика;

ручки и дверные петли;

уровень.

Работа над созданием столь незыблемой конструкции подразумевает следующие этапы.

В этом случае подготовка участка проводится более основательно, поэтому его горизонтальность лучше подтвердить уровнем. Прямоугольный каркас из досок должен быть закреплен на углах арматурой. Колышки, что имеют длину до 80 см, наполовину вкапываются в землю, шаг между ними равняется 50 см. На них одеваются трубы и получаются — дуги. Трубы монтируются к основанию хомутами. Каркас двери и фрамуги дозволяется исполнить из брусков. Обязательна труба для обеспечения прочности, проходящая вдоль парника. Поликарбонат монтируется к торцам и к парнику.

Парник из пластиковых труб своими руками «воздвигнуть» не так сложно, а служить верой и правдой он будет вам долгие годы. Поэтому принимайтесь за дело, не откладывая его до следующего дачного сезона.

Посмотрите видео на эту увлекательную тему:

https://www.youtube.com/watch?v=ferWUHicvfk