Погода не всегда благосклонна к жителям нашего региона, и для владельцев дачных участков ее «коленца» зачастую бывают губительными. Это в первую очередь относится к теплолюбивым растениям, вынужденным селиться в открытом грунте. Их иногда может подстерегать гибель, нередко такое случается даже в разгар лета. Поэтому для того, чтобы обезопасить свой урожай, хозяева дачных участков вынуждены обращаться за помощью к замечательным сооружениям — теплицам. Но не всегда удается найти подходящую конструкцию, поэтому вопрос о том, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками, можно считать злободневным.

С чего начинаются думы о теплице?

С выбора подходящего поликарбоната. Он красив и прочен, а его всевозможные размеры и разнообразные цветовые решения превращают материал в желанный для многих. По структуре поликарбонатные листы делятся на сотовые и сплошные, именно первый можно назвать идеальным решением для постройки теплицы. Почему?

Слои, под разным углом соединенные ребрами жесткости, делают изделия чрезвычайно прочными. Терпимость к перепадам температур и защита от ультрафиолета — лучшие качества для теплиц. Невесомость, простота монтажа и последующего ухода не оставляет дачникам иного выбора.

Если вы хотите, чтобы будущая теплица служила долго, то, отправляясь за его покупкой, следует помнить, что:

Толщина листа поликарбоната должна быть как минимум 4 мм. Меньше — нельзя, в противном случае ваше сооружение прослужит недолго.

Вес листа стандартных размеров (600×210 см) обязан быть не менее 10 кг. Легче — качество хуже.

Ассортимент профилей для каркаса

Не только для фундамента теплицы важна прочность, то же самое применимо и по отношению к материалу каркаса. Вариантов тут достаточно.

Металлопрофиль. Такие каркасы отличает прочность и незыблемость. Обязательным условием является обработка его антикоррозийными составами. Изделие можно соорудить как самостоятельно, так и приобрести его в готовом виде.

Алюминиевый профиль — предпочтительный вариант, так как коррозия и ржавчина ему не враги. Такой профиль имеет квадратное сечение, что обеспечивает ему отменную устойчивость в любых форс-мажорных обстоятельствах — от шквалистого ветра до снеговых заносов.

Полипропиленовые трубы. Гибкость материала способствует скорости его сооружения, а его легкость допускает даже отсутствие полноценного фундамента, который вполне можно «променять» на хорошо подготовленную площадь.

Профиль из поливинилхлорида отличный материал для тепличных каркасов — в его прочности и безопасности можно не сомневаться, да и внешний вид у него лишен недостатков, но есть у него и минус — приличная стоимость.

Каркас из деревянного бруса легок и в монтаже, и при креплении листов поликарбоната. К плюсам отнесем и его экологичность, но она-то и является той ложкой дегтя, которая требует защищать его от вредных воздействий внешней среды.

Какой фундамент предпочесть?

Теперь самое время определиться с самым важным вопросом — с видом фундамента. От этого выбора во многом зависит долговечность жилища для растений.

Если вы склоняетесь к деревянному варианту, то задумайтесь сначала о целесообразности данного решения. Срок его годности не превысит 5-7 лет, эта цифра не изменится, даже если брус (100х100 мм) тщательно обработать антисептиками и олифой.

Лучше использовать для тепличного фундамента газо- или пеноблоки, кирпичи или бордюрный камень. При рыхлой почве основание делается по всему периметру. В ином случае хватит столбиков, которые необходимо устанавливать с помощью уровня.

Оптимальным, но дорогостоящим, будет ленточный фундамент из монолита. Для его сооружения понадобятся траншея, опалубка, каркас из арматуры и бетонирование. Зато такой фундамент отличается невероятной прочностью, потому никаких проблем с устойчивостью конструкции в дальнейшем не возникнет.

Устраиваем основание для теплицы

Рассмотрим 2 варианта — брусовой и кирпичный, так как оба они довольно популярны.

Фундамент из бруса

После разметки по периметру необходимо вбить стальные уголки, после чего к ним прибиваются деревянные опоры, которые монтируют к уголкам и забивают в грунт. Затем по периметру укладывается брус. Фундамент готов. Только необходимо помнить, что дерево сначала требует обработки.

Фундамент из кирпича

Сооружение такой основы начинается с подготовки подушки. Снимается слой почвы толщиной от 20 до 25 см, куда затем засыпается гравий. Слой этот (толщиной 5 см) тщательно выравнивается. Далее готовится бетонный раствор, которым заливается траншея.

Следует пауза в 2 недели, после чего можно начинать кирпичную кладку, но предварительно нужно на бетонную подушку уложить слой рубероида, чтобы обезопасить фундамент от воздействия влаги. В кладку надо монтировать элементы крепежа, ее поверхность должна быть ровной, и без свободных пространств между кирпичами.

Монтаж каркаса: без схемы как без рук

Действовать на данном этапе без схемы не получится, поэтому заранее стоит нарисовать чертеж, наметив на нем все необходимые элементы — двери, фрамуги или форточки. Львиная доля каркасов у нас изготавливается из металлических труб, размер которых — 20×40×2 мм. Необходимы инструменты: сварочный аппарат и болгарка. Стоит заранее нарезать все элементы конструкции, затем анкерами монтировать профиль, что будет ее основой.

Можно сделать легче — и заказать готовый каркас заранее. Ячейки обрешетки должны составлять 50х50 см, что обеспечит необходимую прочность конструкции. Но если было принято решение сделать теплицу собственными силами, то сборку арок лучше производить на земле, а потом приступать к монтажу и обвязке. Нельзя забывать и про дополнительные ребра жесткости, которые крепятся саморезами.

Поликарбонат: кроим и устанавливаем на каркас

Работа эта займет много времени, но чрезмерно трудной ее назвать нельзя. При раскрое необходимо учитывать стандартные размеры, так как это позволит избежать большого количества отходов. Сначала поликарбонат размечают, кроят его или электрическим лобзиком, или циркулярной пилой. После раскроя приступают к разметке креплений и сверлению монтажных отверстий.

Как происходит сборка? Крепятся заготовки обычными саморезами, чрезмерно затягивать их запрещено, вместе с ними делается монтаж и термошайб, которые оснащаются уплотнителем из резины и кольцом теплоизоляции. Стыкуются листы внахлест (от 6 до 10 см), соединяются они Н-профилями, между ними и в местах соединений необходимы зазоры для предотвращения температурной деформации.

Для того, чтобы стыки в будущем не создавали проблем с прочностью конструкции, обязательно их расположение на несущих балках, а натяжение поликарбонатных листов должно быть оптимальным, иначе провисание приведет к скапливанию влаги, что может грозить уже повреждением конструкции.

Для обеспечения герметичности внутри теплицы используется перфорированная самоклеящаяся лента, которая продается в любом магазине. Для укрепления листов внахлест применяется алюминиевая.

Если вы задумываетесь о том, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками, значит, не будет лишним и просмотр многочисленных видео, одно из которых есть и у нас.

Вариант арочной теплицы «препарирован» здесь: