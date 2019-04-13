Как сделать сарай для быков: большим животным — крепкий дом

Любой начинающий фермер, решившийся разводить крупный рогатый скот (КРС) должен отчетливо понимать, какой тяжкий труд ему предстоит. Всякое животное требует внимания, ухода, комфортного места обитания, но таким большим подопечным необходимы особые условия, иначе невозможно обеспечить их крепкое здоровье, значительный привес массы и рекордные удои. Узнав, как сделать сарай для быков, коров и телят комфортным, можно избежать множества потенциальных ошибок, подстерегающих хозяев, задумавших осуществить такие грандиозные планы. Учесть придется многое — расположение, материалы, нормы и принятые стандарты.

Требования к «обители» быков и коров

Перед началом строительством сарая для КРС надо сперва ознакомиться с нормами содержания таких больших животных. Если их не планируется держать на привязи, то каждому достаточно бокса площадью 6 м2, а корове с теленком — 10 м2. Однако нередко практикуют и привязной вариант — содержание быков на цепях, ограничивающих передвижение. При этом кардинальном способе отдельная «квартира» для них должна быть такой площади:

минимум для взрослого быка — 1,90 м 2 ;

; для коровы — 2,2-2,7 м 2 ;

; теленку — 1,5 м 2 ;

; корове с теленком — 3 м 2 ;

; молодому бычку — 1, 75 м2.

«Подростков» обычно не привязывают, но маленькие быки находятся в общем загоне. Если растущие особи не достигли 1 года, то каждый нуждается в 4 м2. Когда они становятся старше, необходимая жилплощадь увеличивается до 4,5 м2. Минимальная (и оптимальная) высота потолков в здании — 2,5 м. Проход между боксами, расположенными по обеим сторонам, должен быть полутораметровым, это норма. Все эти величины могут меняться в зависимости от породы КРС.

Другие требования:

сарай для быков должен находиться вдали от жилого дома и источника воды, минимальное расстояние от скважин, колодцев — 20 м;

при выборе места для жилища быков учитывают сток весенних вод и розу ветров;

стройматериал должен быть экологичным, качественным, обязательно обладать теплоизоляционными свойствами;

в холодном климате учитывают расходы на обогрев, в сарае любого размера нужна хорошая вентиляция, освещение.

Обустройство загона, находящегося около сарая, необходимо. Отгороженная площадка должна быть оборудована навесом, защищающим от непогоды даже зимой. Чтобы животные не отправились в «самоволку», для забора используют крепкие материалы — брус, доски, профиль, трубы.

Проектирование и фундамент

Проект без размеров не составить. Поэтому сначала определяются с количеством быков, коров и их потомства: учитывают то, которое есть в наличие и то, что только планируется. Так как строительство сарая для быков займет немало времени, точные размеры надо высчитать сразу. Тип содержания — второй пункт для размышлений на этом предварительном этапе.

Стандартные величины стойла:

высота — 250 см;

длина — 170-260 см;

ширина — 110-125 см.

Универсального проекта, подходящего всем, не существует, так как надо учитывать ландшафт, климат и наиболее подходящие материалы, используемые в местности. После того как чертеж сделан, или найден готовый, можно приступать к сооружению основания здания.

Вид фундамента зависит не только от особенностей почвы, так как учитывать приходится поголовье скота. Крупные животные могут весить до 1000 кг и более, поэтому для содержания 2-3 быков подойдет столбчатое бетонное основание. Когда сарай предназначается для целого стада, а для строительства выбран относительно легкий материал, оптимальным вариантом считается ленточный вид. Если планируется сарай для быков из кирпича, то лучшим выбором становится монолитное основание, однако такие строения — редкость в частном строительстве.

Ленточный фундамент

По периметру будущего строения делают разметку, вырывают траншею, ее глубина — 50-70 см. Закладывают подушку, состоящую из 2 слоев — песка и щебня. Каждый из них проливают, затем тщательно утрамбовывают. Сооружают опалубку из фанеры либо досок, гидроизолируют рубероидом, укладывают внутрь конструкцию из арматурной сетки, связанной проволокой. После заливки бетона раствор закрывают пленкой. Когда он готов, основание покрывают рубероидом.

Столбчатое основание

Здесь мини-опалубки для столбов сооружают вокруг арматурного каркаса, заизолированного рубероидом. Глубина этих мини-котлованов аналогична данной величине у ленточного основания. Такие опоры для сарая сооружают с шагом в 200 см. Перед обустройством столбчатого фундамента также делают подушку из песка и щебня. После застывания опор на них укладывают 1-2 слоя гидроизоляции. Если рельеф участка сложен, возможно возведение комбинированного основания — столбчато-ленточного.

Пол, стены, крыша

Здание для содержания таких крупных животных имеет свою специфику.

Полы

Обустройство полов в сарае для быков больше зависит от климата региона. Главные требования — обеспечение тепла и надежности, водонепроницаемость. Однако идеала достичь очень трудно. При выборе бетона надо учесть, что коровы очень легко «подхватывают» мастит, а он — гарантия продолжительного лечения. Дерево впитывает запахи, мочу и навоз, а значит, о качестве воздуха в этом помещении говорить не приходится. Итог — ухудшение состояния животных.

Многие выходят из трудного положения, заливая площадку бетоном, на который потом кладут деревянные щиты. Благодаря их легкости обеспечивается мобильность, чистка и мытье в этом случае не составляет труда. Другой вариант — пол комбинированный. После заливки бетона и оборудования уклона (2-4%) для стока продуктов жизнедеятельности, на него укладывают лаги, а на них — очень прочные доски. Такой пол будет быстро сохнуть, и условия для КРС станут вполне подходящими.

Для удаления мочи и навоза в небольшом помещении хватает соломенных подстилок, торфа, опилок. При впечатляющем поголовье не обойтись без желоба, оборудованного для сбора экскрементов, но чаще этого требуют большие фермы, а не маленькие частные хозяйства.

Стены

Небольшая постройка подразумевает использование дерева. Если стадо большое и насчитывает свыше 20 голов, то это сооружение обойдется в круглую сумму, но не прослужит долго. Кирпич также недешев. Заменой популярным, но дорогим материалам будут газо- или пеноблоки.

Для деревянного здания делают нижнюю обвязку, собирают каркас из брусьев (100х150 мм), обшивают досками. Если для строительства выбраны блоки, то сооружение стен начинают с углов. Лучше делать высоту стен не более 2,5 метров. Меньшее значение сделает помещение душным, большая цифра — холодным. Сооружение, в котором содержатся животные, обустраивают двумя дверями, расположенными с противоположных концов. Такая мера спасет их жизнь при возникновении экстремальных ситуаций.

Окна и вентиляционные отверстия обязательны. Первые оборудуют на расстоянии 100 см от пола. Площадь окон должна быть в 10 раз меньше площади помещения. Для аккумуляции солнечного света стены штукатурят и белят. Естественного освещения мало в зимний период, когда слишком короток световой день, поэтому электропроводка необходима. В роли светильников используют экономичные светодиодные. Их монтируют на потолках и стенах так, чтобы животные не смогли дотянуться, однако в доступной близости для человека.

В качестве вентиляционной системы оборудуют трубу-вытяжку, оснащенную специальной заслонкой. Ее выходное отверстие выводят за конек крыши. Когда для проветривания открываются окна, нужно избегать даже малейшего сквозняка.

Крыша

Менее трудозатратный вариант — односкатная крыша. Для укладки кровельного материала делают обрешетку — плотно монтируют доски, все стыки заделывают раствором из глины. Получившуюся поверхность засыпают сухими опилками или грунтом, шлаком. В роли кровли чаще выступает рубероид либо шифер. В теплом климате нередко обходятся без утепления крыши, а ее делают из поликарбоната.

Двускатная крыша хороша в том плане, что обеспечивает дополнительное утепление за счет чердачного помещения, где можно хранить сухие корма. Она требует полноценной стропильной системы, обрешетки и контробрешетки, утепления по всем правилам.

«Интерьер» сарая для быков

Сначала делают индивидуальные загоны, типичный материал для них — металл, реже используют перегородки из бетона. К внешней стороне крепят поилки и кормушки, расстояние от них до пола как минимум 10 см. Ими могут быть пластиковые ведра для воды и самодельные ящики с разной высотой противоположных бортиков — низкий предназначается для животного. Такая разница не позволит быкам и коровам разбрасывать корм по сторонам и в проход. Практичный вариант — обеспечение бесперебойной подачи воды — покупка автопоилки, ее можно закрепить не около прохода, а в дальнем углу загона-стойла.

Как сделать сарай для быков, чтобы он был надежным, удобным и долговечным, подскажут опытные люди. Например, в этом видео можно почерпнуть много полезной информации: