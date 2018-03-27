Как построить будку для собаки своими руками: заботимся о питомце

Появление нового члена семьи всегда связано с множеством забот, сваливающихся на голову подобно снежной лавине. Если же новый жилец умеет лаять и имеет 4 лапы и хвост, а вы живете в загородном доме, то без строительства «персонального» дома вы сможете обойтись только в том случае, если ваш любимец комфортно помещается в карман. Пес больших габаритов, к тому же чувствующий себя дипломированным охранником, нуждается в жилище, способном стать ему и уютным теплым домом, и пунктом наблюдения за порядком. Как построить будку для собаки своими руками, чтобы она нравилась вам и вашему четвероногому другу? Со специфическими особенностями этой постройки надо ознакомиться всесторонне.

Требования: как выглядит собачий идеал дома?

Если вашему псу не понравится жилище, в котором он будет проводить львиную долю времени, то заставить животное насильно полюбить его будет весьма проблематично — реакция может стать непредсказуемой. Потому обратите внимание на те важные характеристики, которые способны смягчить любое собачье сердце:

В будке должно быть прохладно летом даже в зной, но тепло и в лютые морозы — зимой. Жилище обязано защищать от любых осадков и шквалистого ветра. Прочность крайне важна, если ваш питомец, который не страдает от недоедания, вздумает при удобном случае «взгромоздиться» на крышу дома своего. Лежанка в будке обязана быть сухой при любых погодных условиях. Материалы для строения не должны источать «ароматы», неприятные для питомца. Чувство безопасности внутри домика — одно из главных условий счастливого сосуществования собаки и ее будки.

Если говорить о том, какие требования к ней предъявляет хозяин, то здесь иной список: минимальные затраты, простота сооружения, привлекательность и — одновременно — ее неприметность на фоне общего дизайна.

Собачья будка: в поисках лучшего места

Размещение будки зависит от характера хвостатого друга, от климата и расположения построек на вашем участке. Не стоит выбирать место, постоянно находящееся на солнце, а так же то, что доступно всем ветрам. Поэтому лучше, если собачий дом будет укрыт стеной дома или забором. Недопустим постоянный солнцепек, но и вечная тень собаке вряд ли понравится. Для того, чтобы не воевать с постоянной сыростью в жилище любимца, не рекомендуется обустраивать будку в низменном месте — небольшая возвышенность в этом случае предпочтительнее.

Чтобы пес чувствовал себя комфортно, ему необходимо из собственного «пункта охраны правопорядка» без всяких помех видеть входные ворота и все подступы к своему и вашему жилью. Если же видимость этих объектов будет затруднена, ваш добровольный охранник начнет нервничать и выбегать при любом, даже самом незначительном, шуме. Если же поблизости находится какой-либо раздражитель (тротуар или дорога), то готовьтесь слушать лай по любому поводу.

Каковы оптимальные размеры будки?

Собачьи «апартаменты» не могут быть маленькими, так как теснота не понравится любому животному. Но и огромное помещение приведет к тому, что оно начнет замерзать. Если собака взрослая, то определить размеры будущего строения труда не составит, надо лишь измерить ее показатели. Итак:

К расстоянию от кончика носа до хвоста прибавляем 5 см: получается нужная глубина. Высота и ширина собачьего дома равны — к росту пса добавляется 5 см. Высота лаза: к высоте в холке плюсуем те же 5 см. Ширина лаза: 5 см добавляем к ширине грудной клетки.

Эти величины идеальны для северных регионов. Если же вам посчастливилось жить ближе к южным широтам, то эти размеры можно увеличить на 5 см. Приобретая малюсенького щенка, заранее готовьтесь к тому, что показатели вы найдете только в справочниках, но минус их — в усредненности. Когда вопрос с размерами решен, можно приступать к следующему этапу.

Составление чертежа: простота — залог успеха

Собаке вряд ли придутся по душе изыски типа лесенок и башен, перегородок и выступов, ведь удобства такие элементы не прибавляют, а лишь затрудняют передвижение. Потому выбирайте простоту. Лучшим выбором вполне может стать будка прямоугольной формы, которая оборудована односкатной крышей, на ней питомец сможет принимать солнечные ванны. Ее лучше сделать съемной, так как это значительно ускорит дезинфекцию собачьего жилья.

На бумаге чертят схему конуры, куда переносят все необходимые замеры. Затем нужно определиться с подходящим материалом для домика, и тут лидером тоже является старая добрая древесина. «Виной» тому ее экологичность, простота в работе и приемлемая стоимость. Многие отдают предпочтение хвойным породам дерева.

Список материалов и инструментов

Чтобы не бегать в поисках необходимого во время работы, материалы и инструменты лучше заранее расположить неподалеку от «строительной площадки». Приготовьте:

антисептическую пропитку;

брус (сечение 4х4 см, 5х10 см и 10х10 см);

гвозди оцинкованные;

лист ОСП;

молоток;

обрезную доску, толщина которой 2,5 см;

пенопласт;

пергамин;

песок;

петли дверные;

рубероид;

фанерные листы и вагонку.

Все деревянные материалы требуют тщательной зачистки, в противном случае ваш любимчик «заработает» себе занозу. Пропиткой же древесина обрабатывается после завершения операции «Как построить будку для собаки своими руками», делается это только с внешней стороны домика, так как чуткие носы четвероногих питомцев не любят посторонних запахов.

Сборка комфортабельного жилья под односкатной крышей

На этом этапе нужно подумать об утеплении будки. Именно по этой причине лаз советуют размещать с широкой стороны помещения, но не посередине, а ближе к одному из углов: так домик не будет продуваться, что обеспечит животному комфортное место для сна.

Сборка рамы для основания

Для нее берется брус 4х4 см. Он обрезается по размерам будущей будки, затем бруски соединяются саморезами. Если собака отличается здоровьем и отменным аппетитом, то для надежности необходимо раму дополнительно укрепить одной или несколькими поперечинами. Затем рама обшивается досками, но только с одной стороны — с нижней. Потом здесь крепится слой гидроизолятора, чаще применяется рубероид.

Раму переворачивают брусками вверх, эту поверхность устилают пергамином, фиксируют его степлером. Затем разрезают пенопласт, размер которого должен строго соответствовать раме. Укладывают его в промежутках между брусками. На утеплитель снова крепится слой пергамина, после чего пол обшивается доской.

Сооружение каркаса будки

Для каркаса берется брус с сечением 10х10 см. Распиливается он на четыре части. Два бруса должны иметь такую же длину, как высота строения, 2 оставшиеся делаются длиннее на 8-10 см. Эти стойки фиксируют в вертикальном положении на углах основания, причем ту пару, что имеет большую длину, крепят на «фасаде» будущего дома. Они ответственны за формирование нужного уклона.

Опоры выставляют по уровню, крепят гвоздями или саморезами. По центру каждой стены монтируют дополнительные брусья, а по бокам лаза крепят два бруска меньшей длины. Внутренние стыки для прочности укрепляются металлическими пластинами.

Обшивка стен

Снаружи каркас обшивается вагонкой, изнутри же повторяется та операция, что проводилась с днищем конуры: сначала крепится пергамин, за ним следует пенопласт или другой утеплитель. После второго слоя пергамина набивается фанера. Внутри обшивка требует тщательного вбивания гвоздей, чтобы обезопасить пса от случайного ранения.

Изготовление крыши

Для такой крыши используется ОСП-лист и бруски для рамы (4х4). Она сбивается по размерам внутреннего периметра, точно таких же размеров делается кусок ОСП, который прибивается к раме. Затем между брусков кладется пенопласт, на него крепится пленка, ее опять фиксируют степлером. Из фанеры или деревянных досок делают крышу таких размеров, чтобы спереди она выступала дальше фасада на 25 см, а по бокам и сзади на 15 или 20 см. К будке крыша крепится петлями, сверху же настилается рубероид либо мягкая черепица.

Как построить будку для собаки своими руками? Несложно. Убедитесь в этом сами, только сначала посмотрите, как этот процесс выглядит со стороны, а в этом вам помогут многочисленные видео, коих не счесть на просторах всемирной сети.

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