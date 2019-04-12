Домик для собаки своими руками: четвероногому хозяину — комфортное жилье

Личное пространство — то, без чего невозможно представить нормальную жизнь любого живого существа. Не только людям нужен дом, который можно с полным основанием «обозвать» своей крепостью. Меньшим братьям тоже необходимо место для уединения — островок безопасности, поэтому любящие хозяева, желающие осчастливить преданных четвероногих домочадцев, решают сделать домик для собаки своими руками. Решение это вполне понятно: цены в магазинах довольно кусачие, да и найти то изделие, на которое можно сразу положить глаз, удается далеко не всегда и не всем. Например, не устраивают размеры, материалы и даже — запах.

Что понравится четвероногому хозяину?

Комфортное существование в жилище — единственное условие. Поэтому надо учесть сразу несколько собачьих пожеланий.

Много свободного пространства. Домик должен иметь такие размеры, чтобы питомец мог не только свободно развалиться во время сна, но и не испытывать никакого дискомфорта стоя или поворачиваясь в разные стороны. Если конструкция предназначается для щенка, то жилище сразу делают на вырост. Для лохматых пород нужна крыша, которую можно снимать в случае жаркой погоды. Ткань с ворсом для интерьера домика нежелательна, так как будет охотно собирать шерсть. Материал для подстилки должен быть довольно толстым, чтобы собака — известный «грызун» — не растерзала ее в самое ближайшее время. Домик для собак должен быть защищен от солнечного света и даже небольших сквозняков. Рекомендуют поднимать его над уровнем пола. Вход должен располагаться так, чтобы перед ним не было ни малейшего препятствия. Для семейства с маленькими детьми главное требование — прочный каркас домика, способный противостоять случайному давлению вездесущих непосед. В качестве наполнителя для собачьего матраса лучше выбрать пенополиуретан, умеющий запоминать контуры тела. Такая лежанка обеспечит питомцу комфорт с большой буквы.

Материалы для «строительства»

Домик для собаки своими руками — запрос-хит, так как армия любителей животных пополняет свои ряды ежедневно. Поэтому разнообразие моделей удивляет, и практически постоянно появляются новые модели «апартаментов». Но здесь выбор зависит от характера будущего квартиранта, его размеров.

Дом в доме из картона

Это очень простой вариант, к тому же он не особо затратен. Такая конструкция больше подойдет собакам мелких либо средних размеров. Главный недостаток элементарного решения — непрочность, поэтому со строением может произойти несчастье, если его хозяин вдруг решит поточить зубы, не выходя из дома.

Поролоновая «хижина»

Такое жилье универсально, ведь его легко стирать, перемещать по квартире, брать с собой в дальнее путешествие, если хвостатый друг не намерен оставаться в одиночестве. При всех неоспоримых плюсах у этих изделий есть недостаток: так как отсутствует обязательный атрибут идеального дома — каркас, — жилище теряет форму после первой же стирки.

Деревянная «хата»

Главные достоинства материала знакомы всем. Это прочность, которой не хватает предыдущим кандидатам, простота обработки и экологическая чистота. Но и минус у деревянного «домашнего дома» существует, но он все же больше относится к большим собачьим породам, требующим габаритных изделий. Такое жилье перемещать из комнаты в комнату будет обременительно.

Дом из старых вещей

Иногда в дома для лохматых любимцев превращаются совсем неожиданные предметы — чемоданы, тумбочки, столы, деревянные кровати, такие же бочки и даже корпуса телевизоров. Поэтому эксперименты не только не запрещены, но и приветствуются. Необходимость соорудить дом — вызов на дуэль для фантазии хозяев.

Картонные апартаменты

Такие «строения» оптимальны для небольших собачек. Из материалов понадобится картонная коробка, клей Момент или скотч, поролон, ткань. Список инструментов невелик: карандаш, линейка, ножницы либо канцелярский нож.

Элементарный вариант

Верхние части вырезают по пунктирной линии, затем к ним приклеивают «скаты». Недостающую верхушку (или полноценную крышу) вырезают из другого куска подобного картона. На торце отмечают контуры двери, на боковых частях — окна, если есть такое желание. Затем их аккуратно вырезают ножом. Окно можно прорезать так, чтобы получились ставни, но это не обязательно. Оба проема возможно поменять местами.

Дальнейшее оформление зависит от предпочтений хозяев. Домик красят либо обтягивают тканью, предварительно мягким материалом, украшают рюшами, бантами аппликациями. Внутрь помещают матрас из пенополиуретана, обтянутый прочной тканью, или обыкновенную подушку. Для защиты от неожиданностей у маленьких хвостатых жителей домика используют клеенку.

Геодезическое строение

Соорудить такой картонный домик тоже не сложно, но времени на это потребуется больше. К процессу лучше сразу подключить всех домочадцев, за исключением будущего новосела.

Дом состоит в основном из треугольников, в этих деталях оставляют припуски для склеивания, их размер 30-50 мм. Для нижней части его вырезают квадраты с такой же стороной, или, если нужно большую высоту, прямоугольники.

Имея на руках схему, сборка домика проходит быстро. Для оформления дверного проема один из нижних треугольников убирают. Снизу приклеивают квадратные (или прямоугольные) элементы, точно так же пропуская один из них на месте входа. Используя данный чертеж, можно сделать домик из более прочного материала — фанеры, но потребуются крепежные элементы. Идеальный материал для оформления необычной конструкции — баллонная краска.

Поролоновая «хоромина»

Это жилье предназначается для миниатюрных представителей собачьего племени, так как большие животные быстро «ушатают» его, причем в буквальном смысле. Единственное условие — использование не электризующихся тканей. Понадобится для изготовления домика такой набор:

плотная ткань — для обивки и чехлов (например, бязь и брезент);

две молнии (примерно 1300 мм каждая);

поролон, толщина 20 мм, размер — 1000х2000 мм;

канцелярский нож для поролона, ножницы;

швейная машинка и принадлежности для шитья.

По отдельности перенеся элементы чертежа на плотную бумагу, начинают вырезать все детали из поролона. Ни на одной из них не оставляют припуски. Зато их не забывают при перенесении выкройки на ткань, они составляют около 30 мм. Каждую тканевую заготовку вырезают в двойном экземпляре. Есть вариант для ленивых хозяек — сделать две большие детали, но в этом случае домик неминуемо деформируется.

Куски ткани сшивают с 3 сторон, выворачивают, вставляют туда поролоновые детали. Застрачивают открытую сторону, затем по периметру других также прокладывают строчку. Она нужна для более легкого соединения стен, пола и крыши на последнем этапе.

Сначала изнутри соединяют торцы и пол. К тем сторонам стен, скатов крыши, которые прилегают к торцу (и к нему самому), пришивают молнии. Заменить их могут куски ленты-липучки, но в них будет постоянно забиваться шерсть. Затем пришивают остальные детали, расстегнув молнии.

Для обустройства надежного пола можно использовать более плотный материал, а вдобавок сшить матрас, имеющий съемный чехол, позволяющий быстро чистить дом от пыли, шерсти и загрязнений.

Настоящий деревянный дом

Это жилье — редкий гость в квартирах, но за городом без него не обойтись. Такое серьезное сооружение требует соответствующего подхода, поэтому придется приготовить:

обрезную доску (толщина 25 мм) и брус (40х40, 50х100, 100х100 мм), лист ДСП либо фанеры, вагонку;

лист OSB;

пенопласт, пергамин, рубероид;

молоток, гвозди (оцинкованные), петли.

Наиболее удобны домики с односкатной крышей, так как на ней удобно лежать и бдительно следить за происходящим. Также ее легко открыть для уборки и проветривания. Чтобы было тепло, вход делают не посередине фасада, а у одного из его углов.

Рама и пол

Брус 40х40 обрезают по ширине и длине дна, соединяют саморезами. Если собака крупная, добавляют 1-2 поперечины. Раму обшивают досками, на них степлером крепят пергамин, между брусками плотно укладывают пенопласт. Закрывают все слоем пергамина, делают чистовой пол.

Каркас и стены

Из бруса 100х100 делают 4 элемента: два из них имеют длину, равную высоте домика, другие длиннее на 80-100 мм. Последние монтируют саморезами или гвоздями вертикально к углам фасада, короткую пару — сзади, формируя уклон. К задней стенке добавляют брус по центру, к фасаду — три: центральный и ограничивающий вход, а также поперечину над ним.

Внутренние стыки укрепляют пластинами из металла. Снаружи каркас обшивают вагонкой, утепляют так же, как пол. На второй слой пергамина набивают ДСП либо фанеру, шляпки небольших гвоздей утапливают.

Крыша и отделка

Делают раму, размеры ее равны внутреннему периметру домика. Из листа OSB вырезают кусок аналогичных размеров, прибивают к раме. Внутрь укладывают пенопласт, закрывают пленкой, которую по периметру фиксируют степлером. Из фанеры вырезают кусок большего размера: с фасада на 200 мм, с остальных сторон на 100. Крышу монтируют петлями, кроют мягкой черепицей или рубероидом.

Конструкцию обрабатывают антисептической пропиткой, но только снаружи, сушат. Переворачивают, ко дну прибивают слой рубероида, заходя на стены на 50 мм. На него крепят 2 бруса (50х100), которые сразу грунтуют.

Домик для собаки своими руками соорудить труда не составляет. Главное — подходить к делу серьезно и с любовью к братьям меньшим. Как это делают другие, сначала можно (и нужно) посмотреть со стороны. Например, это замечательное видео: