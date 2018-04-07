Навес для автомобиля своими руками: забота о железном друге

Многие владельцы автомобилей крайне трепетно относятся к своему средству передвижения. Поэтому при проектировании участка решают отвести место не только под необходимый гараж, но и предусматривают для машины удобное «стойло» под крышей. Удобство этой конструкции бесспорно, ведь в случае дождя или снега не придется прятать четырехколесного «приятеля» за капитальными стенами, особенно если визит домой будет кратковременным. Навес для автомобиля своими руками — посильная задача для многих, потому что сооружение не отличается архисложностью.

Какие есть навесы для машины?

Вам придется выбирать из двух видов:

навес, стоящий отдельно;

навес, пристроенный к дому.

Отдельный навес выбирают в том случае, если такую площадь участка можно без сожалений пожертвовать для автомобиля. Размеры его также зависят лишь от нужд владельцев: бывают конструкции, рассчитанные на 2-3 машины. Если сильно постараться, то навес может гармонично вписаться в архитектурный стиль участка. При желании возможна и обшивка боковых стен, она убережет от косых дождей.

Навес-пристройка — удел тех территорий, где площадь невелика. На его постройку уйдет гораздо меньше материалов, так как с одной стороны конструкция монтируется к стене. Да и боковина здесь будет всего одна — роль второй отводится стене дома.

Формы крыши также различаются: некоторые предпочитают односкатные или двускатные, другие выбирают дугообразные. Надо отметить, что последние более популярны. Если говорить о навесах, располагающихся отдельно от строений, то их можно назвать открытыми «беседками для машины», так как сооружение тоже имеет опоры, на коих покоится крыша.

Виды каркаса автомобильных навесов

Дерево

Самым большим плюсом такого строительства считается скорость возведения. Минус — необходимость его защитной обработки различными растворами. В этом случае навес может прослужить вам более 10 лет.

Металл

Такие каркасы сооружаются из обычных или профильных труб, уголков или швеллера. Привлекателен этот материал своей надежностью, потому что капитального ремонта строение не потребует долгие годы.

Кованые

Такую разновидность предпочитают хозяева коттеджей и загородных особняков, потому как такой навес — довольно дорогое удовольствие. Поэтому целесообразность этого решения для дач под большим вопросом.

Все начинается с проекта

Даже небольшой автомобильный навес требует серьезного подхода к проектированию. Чертеж конструкции — первый шаг к намеченной цели. Нужен он как для расчета всех материалов, так и для определения грядущих расходов. На этом же этапе необходимо найти оптимальное место для будущего «зонтика» машины.

После определения будущей «дислокации» строения следует переходить к определению его размеров. Для этого нужно к размерам автомобиля прибавить не менее 100 см с каждой стороны. Максимальная высота навеса — 2,5 м, большее значение увеличит парусность, что грозит неприятными последствиями крыше, унесенной ветром, и вашей машине.

Сооружение фундамента для навеса

Конструкция навеса довольно легкая, поэтому от вида кровельного материала она не зависит, а значит, и последовательность работ неизменна в большинстве случаев.

Вариантов фундамента существует несколько. Самым легким способом является приобретение фундаментных блоков, к которым с помощью кронштейнов и уголков монтируют опоры.

Другой путь тоже несложен: выкапываются ямы глубиной до метра, в них фиксируются стойки, затем они заливаются бетоном. Площадка для автомобиля оформляется тротуарной плиткой.

Третий способ — заливка плиточного фундамента и опор одновременно.

Особенности сборки каркаса

Если вы выбрали первый вариант фундамента, то после завершения монтажа стоек можно сразу приступать к работе. Бетонный монолит заставит вас томиться в ожидании новых свершений неделю. Плиточное основание придется время от времени поливать, если работы проводятся в теплое время.

Материалом для каркаса обычно служат или металлопрофиль, или деревянные балки. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию, советуют использовать элементы меньшего сечения, чем у стоек. Первым делом опоры связываются между собой, делается верхняя обвязка. Затем приступают к сборке ферм, их монтажу, после чего занимаются обрешеткой.

Варианты монтажа кровли

Среди кровельных материалов нет аутсайдеров, но для крыши автомобильного навеса чаще всего выбирают лишь несколько.

Поликарбонатная крыша навеса: лидер симпатий

Следует заранее определиться, какой поликарбонат вам больше по вкусу — монолитный или сотовый. Различия таковы:

Сотовый материал имеет ячейки, поэтому он достаточно легок и непритязателен для монтажа. Монолитный же способен выдержать впечатляющий вес снега. Поликарбонат с сотами подойдет для легкого каркаса, а монолит требует основательной конструкции, которая потребует и большего труда. Монолитная крыша обойдется в большую сумму, зато и срок эксплуатации у материала больше.

После выбора подходящего варианта листы вырезаются по размеру. Но необходимо следить, чтобы ячейки располагались только вертикально, иначе в них начнет скапливаться вездесущая влага, которая в компании с пылью быстро сделает крышу постройки непривлекательной.

Вторым шагом является засверливание отверстий для крепежа. Следить придется за тем, чтобы диаметр их был больше, чем у саморезов — температурное расширение материалов присуще и поликарбонату. Также заранее рекомендуется запастить термокомпенсационными шайбами. Саморезы по этой же причине нельзя закручивать до упора. Торцевые стыки защищают Н-образными профилями, цельной и перфорированной лентой.

Крыша навеса из профнастила: металл — синоним вечности

Профнастил подойдет абсолютно для любого каркаса: материал прочен и долговечен, требуется только его корректный монтаж. Крепеж профилированного листа не создаст проблем и при обустройстве крыши своими руками. Монтируются листы внахлест, предпочтительные крепежные элементы — оцинкованные саморезы с шайбами-прокладками из резины.

Крыша навеса из металлочерепицы: идеал для пристройки

Средний вес материала подразумевает достаточно основательный каркас, поэтому такое покрытие будет хорошим выбором тех автовладельцев, которые хотят к дому, имеющему аналогичную крышу, пристроить и навес. Особенно удобно, если и то, и другое строится одновременно.

Навес для автомобиля своими руками построить нетрудно, но придется найти идеальное сочетание всех материалов и особенностей конструкции. Только тогда вы и машина будете жить без забот и хлопот долго и счастливо.

Пусть это видео вдохновит на подвиги: