Многоуровневые потолки: виды, формы, их достоинства и недостатки

Нынешнее изобилие разнообразных строительных материалов «виновато» в том, что ремонт, когда-то бывший настоящей головной болью из-за повального дефицита буквально всего, сейчас превратился в довольно простой процесс. Поэтому борьба с многочисленными дефектами поверхностей теперь не занимает много времени. В большей степени это касается потолка, который стал настоящим холстом для художника. Самые необычные и роскошные «картины» — многоуровневые потолки. В нелегком деле преображения пространства равных им пока нет. Некоторым хозяевам эти конструкции кажутся чрезвычайно сложными, громоздкими, другие влюбляются в них с первого взгляда. Однако и тем и другим не мешает познакомиться с разноуровневыми украшениями поближе.

Разновидности конструкций

Так же, как и одноуровневые, эти потолки различаются типом полотна, фактурой, имеют определенные конструктивные особенности. Принимая решение о том или ином количестве уровней, надо обратить внимание на некоторые нюансы выбора.

Поливинилхлорид или ткань?

Если говорить о том, кто в этом дуэте более популярен, то здесь лидерство все же за ПВХ-пленкой. Однако необходимо учитывать особенности помещения, его микроклимат — перепады температур. При высоких показателях такой потолок почти неизбежно деформируется, при низких может быстро лишиться своей эластичности. Повышенная влажность пленке не помеха, исключение — «всемирный потоп», устроенный соседями. В этом случае полотно удержит воду, но такой потолок придется менять. Плюс поливинилхлорида в том, что он не выгорает долгое время.

У ткани перед полимерами есть преимущество, это отсутствие боязни перепадов температур. Другие достоинства — ее экологичность, способность более успешно противостоять механическим воздействиям. Влаги такой потолок будет страшиться, поэтому не подойдет для комнат, в который она всегда повышена, — кухонь, ванных. В противном случае в скором времени хозяева обнаружат некрасивые разводы. Уход за полотняным потолком тоже сложнее, так как далеко не все средства позволяется использовать. К запрещенным препаратам относятся те, что содержат ацетон.

Глянцевая или матовая поверхность?

При выборе фактуры надо учитывать ее свойства и цель, которую преследуют хозяева. Глянец, присущий пленке ПВХ, помогает зрительно увеличивать пространство, так как замечательно отражает свет. При небольшом метраже комнаты такой потолок — идеальный вариант. Неплохо смотрится глянцевая поверхность в лаконичных интерьерах — в стилях лофт, модерн, хай-тек.

Матовая фактура — более классический вариант. Такие потолки бывают обоих типов: как тканевыми, так и полимерными. Эта поверхность лишена светоотражательных качеств, поэтому она может ввести в заблуждение: матовый натяжной потолок легко спутать с идеально оштукатуренной плоскостью.

Формы многоуровневых систем

Здесь довольно большой выбор для комнат любого размера, конфигурации и высоты потолков. Однако наиболее популярны несколько конструкций.

Прямая ступень

Самый простой вариант, который чаще используют не в декоративных целях, а в случае невозможности спрятать коммуникации, которые нельзя перенести, — это вентиляционный короб либо трубы отопления. В кухонных комнатах такой потолок нередко применяют для зонирования помещения — разделения рабочей и обеденной зоны, но встречаются они и в дизайнерских проектах, спроектированных для гостиных.

Прямоугольник

Это стандартный, самый распространенный вид двухуровневых потолков. Второй уровень опускается по периметру прямоугольной комнаты, отступы от стен составляют от 400 до 600 мм. В нижний элемент встраивают светильники, в центр потолка помещают люстру. Таким образом в помещении обеспечивают три режима освещения: совместный свет, люстра, освещающая центр комнаты, подсветка только точечными источниками. Дополнение — светодиодная лампа, монтированная между уровнями.

Волна у стен

Волна, находящаяся на втором уровне, — идеальный способ для выделения какой-либо из зон, контрастных предметов мебели. Используют «волны» нередко в кухне: для дополнительного освещения рабочих поверхностей, подчеркивания гарнитуров. Другая «специализация» — украшение просторных коридоров, там многоуровневый потолок помогает встроить дополнительные осветительные приборы, сделать акцент на мебели либо выделить другой элемент интерьера.

Река

Если говорить просто, то это две волны расположенные друг против друга, они также располагаются на втором уровне. Покрытие для двух элементов выбирают одинаковое, контрастом становится верхний уровень, имитирующее цветом водную гладь. Есть и другие варианты: берега делают белыми, матовыми, но «воду» — глянцевой. С помощью такого приема создается имитация отражения в реке. Иногда делают наоборот, меняя фактуру элементов. Цель — визуальное увеличение комнаты.

Фигурные

В эту категорию входят выступы полукругом, подиумы, овалы, улитки. Последний вид — самый экзотический вариант. Причина банальна – это цена, так как сложная конфигурация автоматически повышает стоимость работ. Другой недостаток — особая требовательность к пространству. Этот экстравагантный потолок будет великолепно смотреться в просторных, высоких помещениях. Там где метраж невелик, «улитка» будет выглядеть весьма громоздкой и нелепой.

Варианты освещения

Многоуровневые потолки дают шанс оборудовать оригинальные осветительные системы. Участие в них могут принять:

встроенные светильники;

подвесные приборы.

Последние — люстры, расположенные в центре комнаты, — используются не слишком часто. Исключения — большие помещения, где без главного источника освещения не обойтись. Для многоуровневых конструкций популярен другой вариант — установка нескольких источников света, но в разных местах. Особенно важны они, если необходимо зонировать комнату. Есть три вида приборов — галогенные, лампы накаливания, светодиодные. Наиболее предпочтительны последние, они имеют большой срок службы, доступны, монтировать их можно в любом участке потолка.

Кроме светодиодных ламп популярны такие же ленты, простые в монтаже, имеющие разные цвета. Их устанавливают в местах перехода уровней — в специальных нишах. Есть 2 вида изделий — обычные и те, что покрывают специальным составом, защищающим приборы от чрезмерной влажности.

Доводы «за», аргументы «против»

Единого мнения — восторга или полного неприятия — нет. Кто-то без ума от таких конструкций, другие, наоборот, считают их неприемлемыми. Поэтому стоит рассмотреть плюсы и минусы многоуровневых потолков.

Преимущества, которые не оспорить

Среди достоинств:

Возможность без чрезмерных усилий скрыть с глаз многочисленные мелкие либо серьезные дефекты потолочной поверхности (например, перепады высот), некрасивые коммуникации, которые почему-то привлекают внимание в первую очередь. Относительная простота, позволяющая кардинально изменить «внешность» комнаты за счет грамотного выбора полотна, цветов и их оттенков, комбинаций. Сюда же относится легкость способа преобразить помещение с помощью различных вариантов осветительных приборов. Необременительность ухода за такими конструкциями, особенно за полимерной разновидностью. Протирание влажной тканью делают всего несколько раз в год, причем количество уровней не слишком сильно усложняет работу. Успешное деление комнаты на зоны, если с другими методами зонирования пространства возникают затруднения. Особенно легко задача решается благодаря удачному выбору достаточно сложной системы освещения, которая без проблем монтируется в разные уровни. Возможность изменения высоты помещения, если потолки в комнате слишком высоки и не способствуют созданию уютной обстановки. При правильном выборе конфигурации можно добиться противоположной цели — приподнять низкий потолок визуально. Привлекательный, эстетичный вид помещения. Многоуровневые потолки, выступающие в роли главного акцента интерьера в минималистичном стиле, нередко смотрятся невероятно эффектно.

Недостатки, требующие раздумий

Многоуровневые потолки, имеющие много достоинств, имеют и несколько недостатков. К ним относят:

Высокую стоимость, если сравнивать их с более скромными одноуровневыми «коллегами». Если задуманы сложные геометрические формы, то неизбежно потребуются дополнительные расходы на материалы. Если учесть количество уровней, то красивый потолок обойдется в такую же «чудесную» сумму. Возможность «перестараться», если хочется «эксклюзивного эксклюзива». Здесь необходимо чувство меры, так как многоуровневые потолки уместны далеко не везде, и не каждый интерьер предполагает их установку. Особенно если комната не впечатляет ни размерами, ни высотой потолков. В этом случае «съеденное» пространство — непозволительная роскошь.

Каждый решает сам, стоит ли такой потолок «выделки». Некоторые дизайнеры считают, что эти конструкции целесообразно устанавливать только в одном случае — если надо скрыть то, что другими способами закамуфлировать не удается.

Если длительный ремонт не входит в планы хозяев, то многоуровневые потолки не лучшее решение. Много времени придется потратить на выбор конфигурации, на обдумывание системы освещения, интеграции конструкции в конкретный интерьер. Сама работа также не отличается «скоростными качествами».

То, что можно создать, показано в том видео: