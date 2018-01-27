Не секрет, что самой впечатляющей деталью в любом помещении является потолок. Именно его идеальный вид становится предметом зависти родственников, соседей и знакомых. Но сотни и тысячи квартир не могут похвастаться изначальной безукоризненностью потолочного покрытия. Это касается и совсем новых квартир. Когда хозяева устают от безуспешной борьбы с жуткими швами и кое-как положенными панелями перекрытия, им приходит в голову мысль о кардинальном изменении «имиджа» потолка, при котором легко закамуфлировать любые изъяны. Тут и появляется вопрос о том, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, ведь самостоятельное выполнение работы сулит немалую экономию, да и процесс этот под силу даже начинающему мастеру.

Начало славного дела

Без подготовительного этапа не обходится ни один специалист. Потому вам потребуется верно рассчитать количество необходимых материалов, заранее подготовить эскиз будущего детища, а также определиться с минимальным набором инструментов, который должен включать:

валик;

кисть;

лазерный уровень;

нож строительный;

ножницы по металлу;

перфоратор;

рубанок кромочный;

шпатель;

шуруповерт.

Теперь огласим весь список материалов:

гипсокартон;

грунтовка;

дюбеля;

малярная сетка;

наждачная бумага (если нет сетки);

подвес прямой;

профили: ПН 28/27 (направляющие) и ПП 60/27 (потолочные);

саморезы;

серпянка;

соединитель для потолочных профилей, зовущийся среди мастеров «крабом» (одноуровневый);

шпаклевка.

Если весь ассортимент уже в наличии, то можно сказать, что вы полностью экипированы для начала монтажных работ.

Важнейший этап — разметка

Как вы разметите будущий потолок, таким он и будет, потому на данном этапе нужна непревзойденная точность. Начинается она с поисков самого низкого угла в комнате. Для этого придется вымерять все углы, делается данная операция от пола до потолка. Самый низкий обязательно найдется, исключение составляют помещения, в которых проводилось выравнивание полов.

Далее переходите к найденному углу, и от поверхности потолка отмеряете вниз расстояние, которым вы решили пожертвовать в угоду гипсокартонному потолку. Надо сказать, что в межпотолочном пространстве успешно прячутся различные коммуникации, потому именно от их размеров (например, трубы или воздуховод) зависит отмеряемое расстояние. Необходимый минимум — 5 см. После определения метки на нее надо установить уровень, чтобы видеть местоположение будущего навесного потолка.

Следующим действием становится разметка потолка для определения точек для крепежа подвесов. Метки делаются исходя из размера гипсокартонных листов (120х300 см). Обычно практикуется их продольная укладка, потому потолочные профили монтируются так же. Ширина листа является расстоянием между ПП. Самым оптимальным считается вариант, когда профили укладываются через 60 см. В таком случае по краям каждого листа гипсокартона будет по 2 профиля, а еще один будет находиться посередине.

Необходимо помнить, что стыки соседних листов должны попадать точно на середину профиля. Когда разметка готова, с помощью карандаша и линейки надо прочертить все линии, на них как раз и будут крепиться подвесы.

Устанавливаем каркас

Первый шаг этого этапа — установка направляющих профилей. Для этого приложите деталь, прямо сквозь нее просверлите отверстие в стене, затем вставьте дюбеля. К ним крепится профиль с помощью саморезов. Шаг таких отверстий — 40 или 50 см.

Затем приходит очередь крепежа подвесов, которые устанавливаются на разметку и фиксируются саморезами по продольным линиям. Расстояние между ними аналогичное — 40-50 см.

Следующим шагом становится установка ПП. Для большего удобства крепежа к направляющему профилю подрежьте их на 5 мм короче, чем длина комнаты. Потолочные профили заводятся в направляющие, крепятся саморезами, но тут появляется первая проблема для начинающего мастера — провисание профиля.

Отчаиваться не стоит, рецепт, устраняющий неприятность, прост: если натянуть 5-6 крепких нитей между продольными направляющими, горизонтальная плоскость на этом этапе обеспечена. Для этого саморезы вкручиваются в нижний край ПН, а нити туго натягиваются между ними.

Такие нитки помогут при выравнивании ПП во время крепежа к подвесам, который также выполняется саморезами. Необходима постоянная проверка горизонтального положения уровнем. Мешающиеся концы подвесов можно подогнуть к потолку, еще лучше их сразу срезать.

Теперь наступает момент выхода на сцену долгожданных «крабов». Они необходимы, ведь нашей конструкции не хватает жесткости. Для чего из потолочных профилей нарезаются куски, равные 60 см (расстояние между профилями, помните?). Они укладываются поперек нашего каркаса через 50 или 60 см, и крепятся к ПП крабами-соединителями.

Волнующий момент: установка гипсокартона

Перед началом этого этапа стоит позвать на помощь 2-3 человек: гипсокартонные листы имеют внушительный размер, поэтому даже пара мастеров может не справиться с их подъемом, укладкой и крепежом. Кроме этого имеются еще некоторые нюансы, которые нельзя игнорировать. Особенности монтажа гипсокартонного листа:

крепление требует определенных марок саморезов — TN или TB;

фиксацию надо производить на расстоянии 1,5-2 см от его края;

шаг креплений — 10-15 см;

шляпка самореза должна быть утоплена в гипсокартон;

Последние листы, с большой долей вероятности, придется подрезать. Как сделать это корректно? Сначала на картонный слой наносится разметка, затем по линии делается надрез. Теперь под гипсокартон необходимо уложить профиль, совместить его с линией надреза, после этого лист осторожно надламывается. На заключительном этапе отрезают картонный слой, а неровность края сглаживают кромочным рубанком.

Этап заключительный: обработка швов

Самая приятная часть работы. Для нее потребуется шпаклевка, которая наносится на швы и «шрамы» от саморезов. После выполнения нельзя ждать ни минуты, поэтому следующим шагом будет нанесение на свежую шпаклевку ленты-серпянки. Теперь необходимо дождаться, когда швы подсохнут, а затем еще раз наложить слой шпаклевки.

Предпоследним «деянием» станет грунтовка поверхности. Затем надо посмотреть на результаты вашего труда. Если они удовлетворительны, то можно на этом остановиться. В противном случае, как чаще всего и бывает, потолок в последний раз выравнивают шпаклевкой.

Теперь вы имеете (пока еще смутное) представление о том, как сделать потолок из гипсокартона своими руками. И только от вас зависит, решитесь на подвиг сами, или доверитесь профессионалам. Но одно осознание факта, что обычному человеку подвластно многое, должно подтолкнуть вас в правильном направлении.

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