Натяжные потолки пользуются популярностью не зря. Они просты в монтаже, практичны, долговечны. Их декоративные возможности, кажется, и вовсе безграничны. Но одна маленькая деталь может испортить всю красоту. Если не приклеить вовремя потолочный плинтус, чтобы закрыть профиль, то даже самый элегантный потолок будет выглядеть небрежно. Если вы не знаете, как приклеить плинтус к натяжному потолку, читайте нашу статью.

Потолок или стены?

Потолочные плинтуса, по-другому их называют галтели, изготавливают из материалов, имеющих очень малый вес. Поэтому, если закрепить их на стене, то они будут прекрасно держаться, закрывая зазор между стеной и потолком.

Стоп! Почему закрепить на стене? Ведь тема статьи «как приклеить плинтус к натяжному потолку». Все очень просто. К натяжному потолку, в силу его физических и химических свойств, весьма проблематично что-либо прикрепить.

Из-за подвижности натяжного потолка очень сложно как следует зафиксировать на нем плинтус.

После высыхания клея кое-где на потолке могут образоваться складки из-за неравномерного натяжения.

Большинство клеевых составов просто растворяют материал, из которого потолок изготавливается, т.е. при попытке приклеить галтели «не тем» клеем непосредственно на само натянутое полотно, вы можете с ужасом увидеть, как на вашем прекрасном потолке образовываются дыры.

Ну и, если вдруг возникнет такая необходимость, то со стены вы плинтус снять сможете, а вот от потолка его отклеить уже не получится.

И все же… если вы смелый, ловкий, умелый и не ищете легких путей, а также если все вышеперечисленные трудности вас не пугают, то вы, конечно, можете попытаться прикрепить галтели непосредственно на полотно. Только для этого нужно будет найти и приобрести специальные жидкие гвозди, которые подходят для нанесения на натяжные потолки.

Однако мы настоятельно не рекомендуем этого делать, если вы не мастер по установке натяжных потолков. Если вы хотите самостоятельно закрепить плинтуса, то разумнее и безопаснее будет закреплять их на стенах.

Какими бывают потолочные плинтуса

По форме, цвету и дизайну потолочные плинтуса могут быть самыми разными. По этим параметрам они выбираются исходя из стиля и цветового оформления помещения.

Что касается материалов для изготовления галтелей, то их ряд также разнообразен, но наиболее популярными являются пенопласт, пластик и полиуретан. Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы. Они представлены в таблице.

Материал Достоинства Недостатки Пенопласт · простые в обработке; · легкие; · дешевые · ломкие и хрупкие · требуют определенных видов клея Пластик · легкие; · гибкие, могут приклеиваться на стены с небольшими неровностями; · простые в монтаже; · прочнее пенопластовых; · к ним можно подобрать дополнительные декоративные элементы Полиуретан · очень гибкие и пластичные, могут быть использованы на стенах с сильными неровностями; · можно использовать для скругленных углов; · тяжелые; · могут деформироваться в процессе эксплуатации; · нельзя клеить на обои.

Какие инструменты понадобятся

После того как потолок натянут, можно приступать к монтажу галтелей. Для работы необходимо подготовить:

рулетку;

простой карандаш;

стусло;

строительный нож;

шпатель;

наждачную бумагу;

чистую тряпку;

клей для плинтуса;

стремянку;

ну и конечно, сами плинтуса и угловые элементы к ним.

Порядок работ

Поклеить плинтуса для натяжных потолков совсем не сложно, но эта работа требует аккуратности, внимательности и точных измерений. Монтаж плинтусов выполняется сначала в углах помещения, а затем между угловыми галтелями вклеиваются недостающие отрезки плинтуса.

Чтобы стыки между плинтусами в углах были незаметны, лучше всего использовать специальные угловые элементы. Но если их нет, то можно выполнить стык самостоятельно, срезав плинтуса в месте стыка под углом 45 градусов. Делать это удобно при помощи стусла, но если его нет, то подойдет и обычный строительный нож.

Итак, первое что нужно сделать — это тщательно осмотреть места стыков каждого плинтуса. Они должны быть ровными и прилегать друг к другу плотно, без щелей. Если это необходимо, то края аккуратно подрезают. Для более плотного прилегания частей друг к другу места среза хорошо бы подравнять наждачной бумагой.

Начинаем клеить галтели с угла. Соединяем части между собой при помощи углового элемента или, если вы обрезали их сами, то прикладываем к стене и проверяем, насколько ровно они стыкуются. Если что-то не так, то исправляем, подравнивая наждачкой.

Приложив один плинтус к стене на нужной высоте, карандашом отметьте границу, по которой будете приклеивать деталь.

Нанесите клей на заднюю сторону той части плинтуса, которая будет клеиться к стене. Места стыка двух галтелей тоже желательно смазать клеем.

Прижмите молдинг к стене поплотнее. Там, где есть неровности на стене, потребуется приложить больше усилий.

Что дальше?

Подержите его так некоторое время. Для ускорения процесса работ и вашего удобства можно на время высыхания клея зафиксировать плинтус скотчем. Но делать это можно лишь в том случае, когда на стены еще не наклеены обои. Когда клей полностью высохнет, скотч аккуратно снимают со стены и плинтуса.

Так приклеивают плинтуса по всем углам комнаты, а потом вклеивают между ними недостающие части. Для этого расстояние между краями угловых частей измеряют рулеткой, отрезают нужный по размеру кусок галтели, примеряют его, по необходимости корректируя места стыков, и затем аккуратно вклеивают на предназначенное место.

Иногда плинтуса приклеивают к стене при помощи шпатлевки. В этом случае требуется сначала подготовить стену: помыть ее и зашпаклевать неровности. Шпатлевка наносится как на молдинг, так и на саму стену. Маленьким узкий шпатель поможет справиться с этой задачей максимально аккуратно.

Полезные советы

Выбирая галтели, стоит учитывать цвет потолка и стен, стиль, в котором оформлено помещение, гибкость и вес изделия. Если не можете точно определиться с тем, какой вид плинтуса вам нужен, выбирайте легкий и недорогой, подходящий по цвету, с наиболее широкой стороной, которая будет крепиться к стене. Если выбрали пенопластовый плинтус, проверьте, чтобы его срез был ровным и однородным. Уделите особое внимание клею. Уточните у продавца, подходит ли этот клей к выбранному вами плинтусу. Для небольших помещений не следует выбирать очень широкие или вычурные галтели. Чем просторнее помещение, тем шире может быть плинтус и сложнее рисунок на нем. Не всегда плинтус должен совпадать по цвету с потолком или стенами. Контрастный молдинг поможет визуально разделить стены и потолок, подчеркнуть красоту обоев и самого потолка. Плинтус не клеится вплотную к полотну потолка. Между ними следует оставить зазор шириной 3-5 мм. Если во время приклеивания плинтуса из-под него выходят излишки клея, их следует вытирать сразу же чистой тряпкой. Делайте это как можно аккуратнее, не размазывая, так как оттереть потом оставшиеся пятна будет практически невозможно.

Заключение

Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о том, как приклеить плинтус к натяжному потолку. Теперь вы можете выполнить эту несложную работу самостоятельно. Желаем удачи!

Смотрите видео по теме плинтусов:

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