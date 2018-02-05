Несмотря на свой «пенсионный» возраст, кафельная плитка все еще способна дать фору многим напольным покрытиям. Особенно, если речь идет о помещениях с повышенной влажностью — балконах, санузлах и кухнях. Однако далеко не все хозяева решаются на этот шаг, так как считается, что укладка ее невероятно сложна. Этим, в свою очередь, успешно пользуются профи, заламывающие за свою работу такую цену, что многие вообще отказываются от своих планов. Между тем, в вопросе, как укладывать плитку на пол своими руками, можно разобраться самостоятельно. Такое решение позволит сохранить деньги и набраться опыта, который поможет вам в будущем. Да, процесс требует некоторых знаний, но овладеть ими не слишком трудно.

Рассчитываем нужное количество

Это первый шаг грядущих свершений. Проводятся расчеты так: площадь пола делится на площадь плитки, затем, во избежание нехватки, к полученной цифре добавляется еще 10%, которые понадобятся, если вы не сразу приноровитесь и испортите несколько изделий при их обрезке.

Любые ремонтные работы не делаются голыми руками, потому приготовьте или приобретите:

затирку для швов;

зубчатый шпатель;

клей для плитки;

крестики калибровочные;

плиткорез;

резиновый молоток;

строительный уровень.

Если с покупкой плитки проблем не возникнет, то на выборе клея стоит остановиться.

Клей или не клей?

Только от клеящего состава будет зависеть долговечность вашей будущей кладки. Можно приобрести как готовый, так и в виде порошка. Готовый — дороже, но вот практичность его под большим вопросом, потому что необходимо использовать его целиком. Сухой клей более выигрышный вариант, вы разведете водой только нужное количество. Но именно необходимость лишних манипуляций кому-то и может не сильно понравиться.

В прошлом веке обычным делом было использование цементно-песчаного раствора: приклеенную им плитку практически невозможно отодрать. Плюсами являются дешевизна и возможность нанесения раствора толстым слоем, что позволит выровнять поверхность покрытия, если рельеф пола оставляет желать лучшего.

Имеется и третий вариант, при котором к союзу песка и цемента присоединяется сухой клей (3:1:1). На такой «любовный треугольник» производить укладку кафеля не только надежно, но и быстро. Еще это позволяет сэкономить деньги, так как клея в этом случае понадобится гораздо меньше. Данный клеевой состав ходит в фаворитах в среде строителей.

Выбираем способ раскладки

Таких вариантов три:

Ряды — прямые. Самый незатейливый метод, при котором швы первых и последующих рядов совпадают, и составляют прямые линии по всем направлениям. «В разбежку». Аналогичен кирпичной кладке при строительстве: каждый ряд смещается на половину плитки предыдущего. Диагональный. Красив, но тяжел для новичков, так как много плиток придется обрезать, да и навыки необходимы.

Великие дела начинаются с малого, потому лучшим выбором будущего профессионала станет самый простой — «шов в шов».

Как укладывать плитку на пол своими руками: этапы работы

Облицовка пола условно разделена на 4 этапа:

подготовка основания;

разметка и схема;

укладка;

затирка.

Готовим основание

Если ваш выбор пал на клей, то без выравнивания поверхности его израсходуется очень много. Потому придется провести процедуру его «идеализации»:

необходимо заполнить цементом все неровности;

если основание совсем неважное, то никак не обойтись без цементной стяжки;

когда неровности незначительны, можно заменить цементный раствор самовыравнивающейся смесью.

В случае, если у вас уже лежит плиточное покрытие, качество которого идеально, есть возможность монтажа новой прямо на нее, единственный недостаток — небольшое «съедание» высоты помещения.

Разметка

Планировка расположения плитки — ключ к успеху: вашему интерьеру вряд ли придется по душе кафель, положенный косо. Разметка нужна даже в том случае, если вы выбрали самый простой вариант.

Начинать монтаж от стены — решение крайне опрометчивое, потому что любая ошибка приведет к тому, что каждый новый ряд будет намного «красивее» предыдущего. Такой дефект устранить будет невозможно. Именно поэтому обязательно надо начинать кладку с центра помещения.

Традиционно опорная линия проводится вдоль него. Сначала на противоположных стенах ищут срединную точку, потом через них с помощью малярного шнура отмечается продольная линия. Затем проводится вторая, перпендикулярная, также посередине. Для минимизации будущих ошибок перпендикулярность их нелишне проверить угольником.

После разметки вам придется поразмыслить о том, откуда именно вам удобнее начинать укладку, так как прочерченные линии могут являться лишь ориентиром, благодаря которому стало возможно параллельно перенести точку отсчета в любое место. Все зависит лишь от особенностей комнаты.

Если дверь ее располагается как раз посередине, изобретать велосипед не придется, так что начинайте укладку, ориентируясь по проложенным линиям. Если же дверь находится ближе к какому-либо краю, то следует перенести ваше «перекрестье» к входу. Иногда, особенно если сомневаетесь в выборе, можно сделать предварительную «сухую» кладку — без раствора, но с промежутками между плитками-соседками.

Укладка

Клейкие премудрости

Сразу надо сказать пару слов о подготовке плитки. Некоторые утверждают, что ее необходимо предварительно замачивать в воде. Но решение это спорное, оно может привести к тому, что ваша плитка, так старательно уложенная, скоро отпадет. Или начнет «плясать» под ногами. Почему? Из-за того, что современные клеевые составы рассчитаны именно на сухие изделия. К цементно-песчаному раствору это относится тоже.

Клей необходимо разводить строго по инструкции, главное в процессе — тщательное его размешивание. После этого необходимо дать ему пятиминутный перерыв, затем снова перемешать в течение 2-3 минут. Вот теперь он и вы готовы к «свершениям».

Для вопроса о том, куда наносить клей, не существует однозначного ответа, потому действуйте, как вам нравится. Хотя гораздо удобнее намазать сразу солидную площадь, а потом спокойно заниматься делом. Имеется и третий вариант — мазать и плитку, и основание, но тут есть нюанс: гребни клея на поверхностях при кладке должны быть расположены перпендикулярно. Этим достигается идеальное сцепление.

Процесс начинается

После промазывания плитка укладывается, затем прижимается к поверхности. Необходимо тщательная «слежка» за местоположением ее и опорных линий, за горизонтальным положением.

Дальнейшие действия аналогичны, только дополнением становится установка калибровочных крестиков, необходимых для соблюдения выверенного зазора.

Подгонять каждую плитку следует с использованием строительного уровня, иначе с горизонтальностью пола можно распрощаться.

Обязательно надо следить, чтобы между плитами не оставался клей. Если он успеет застыть, то работы вам прибавится. Заодно нужно убирать с лицевых поверхностей изделий пятна, оставленные раствором.

Крестики также стоит удалять сразу, как только клей начнет схватываться, сделать это потом будет затруднительно.

Чем резать плитки?

Без этих действий не обойтись никак. Тут поможет плиткорез или болгарка. А что делать, если их нет? В качестве замены допустимо использовать как стеклорез, так и ножовку по металлу. Делать обрезку этими инструментами не очень комфортно, но вполне возможно.

Затирка

Ее время приходит через 2-3 дня после укладки плитки. Применяется затирка для швов, осуществляется операция с помощью резинового шпателя. Для напольных покрытий она используется не всегда, так как имеет привычку затираться и терять цвет. Вместо нее зачастую выбирается цементно-песчаный раствор жидкой консистенции. Сохнет затирка сутки, после этого можно будет оценить результаты.

Как укладывать плитку на пол своими руками? Вы сами теперь можете ответить на этот вопрос, а затем решить, что лучше: самостоятельные действия или вызов профессионалов.

Ознакомьтесь с нюансами: