Обустраиваем однокомнатную квартиру

Самое большое препятствие, с которым могут столкнуться владельцы однокомнатных квартир, ее сравнительно маленькая квадратура. К сожалению, расширить пространство такой квартиры крайне сложно, а вот превратить ее в более удобную и уютную, конечно же, можно.

Одним из часто применяемых способов немного расширить пространство малогабаритной квартиры является совмещение кухни, коридора и жилой комнаты, ликвидировав стены между ними. Объединенное в одно целое пространство выделяется переходами в виде арок. Однако не стоит полностью объединять в единое пространство кухню и жилую площадь. Квартира будет лучше смотреться, если в этих двух комнатах сделать разное напольное покрытие, к примеру, в кухне – плитку или линолеум, а в комнате – ковровое покрытие. Такое кардинальное изменение квартиры имеет один существенный минус, в помещении не останется уединенных мест, и если семья состоит из нескольких человек, у того кто хочет побыть наедине с собой не будет такой возможности. Поэтому многим владельцам однокомнатных квартир не подходит такой способ планировки.

Еще один метод перепланировки, но не такой радикальный, это установить между жилым пространством квартиры и кухней небольшую перегородку по форме напоминающую куб. С той стороны, которая выходит в комнату можно встроить в нее небольшой шкаф, а со стороны кухни поставить холодильник. Такая конструкция прекрасно сохранит в помещении пространство и вентиляцию воздуха, так как она не касается ни стен, ни потолка, и вместе с этим она очень практична.

Чтоб визуально расширить пространство кухни и жилой комнаты, можно немного расширить проем между ними, а усилить этот эффект можно при помощи цвета. Для окрашивания стен, потолка и пола следует использовать светлые и теплые оттенки. Также хорошо подойдут и желтый, бежевый и серый тон. Если стены оклеить светлыми, однотонными или обоями с вертикальными полосами, можно визуально поднять потолок и сделать помещение объемнее.

Кухня

Кухня должна быть удобной и функциональной и ничто в ней не должно отвлекать от процесса приготовления пищи. Одно из главных мест в ней занимает холодильник, а рабочее пространство включает в себя мойку, плиту и разделочную поверхность, если оно выглядит как единое целое, для хозяйки это будет очень удобно. Если кухня маленькая, то под рабочую поверхность стола можно приспособить подоконник, а снизу под ним установить небольшой шкафчик для хранения кухонной утвари.

Еще можно немного уменьшить стену между комнатой и прихожей. Для хранения вещей и обуви следует поставить в прихожей платяной шкаф с зеркальной поверхностью, это оптически увеличит объем небольшого пространства.

Жилая комната

Обустраивая однокомнатную квартиру наибольшее внимание необходимо уделить жилой комнате. Поскольку комната в квартире имеется всего одна, ее площадь должна быть рационально использована. В малогабаритной квартире будут лишними огромные диваны и большие громоздкие тумбочки, лучше всего использовать навесные полки открытого типа, а телевизор повесить на стену. Идеальным решением для небольшой квартиры будут удобные мебельные модули, которые в случае необходимости можно легко передвигать.