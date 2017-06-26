Меняем облик двухкомнатной квартиры в хрущевке

Основной процесс ремонта состоит из двух частей: оклеить обои и покрасить полы. Но этого недостаточно, чтобы поменять облик квартиры. Нужно заменить двери между комнатами и входные, установить современные и новые окна, сделать потолок из гипсокартонных конструкций. Можно пойти еще дальше и сделать квартиру с перепланировкой — комната с кухней-студией и спальней. Облик квартиры можно просто освежить, а можно изменить кардинально.

Чаще всего, до сложных изменений в планировке дело не доходит, но и только обоями и покраской ремонт не ограничится.

Ремонт начинается, когда помещение полностью освободят от вещей. Побеленные известью потолки нужно размыть до плит перекрытия. Особого внимания требуют стыки плит. Их нужно освободить от старой штукатурки. Если на потолке были оклеены обои, то следует их удалить полностью. Ту же работу нужно проделать со стенами. Остаточные частицы убираются с помощью щетки со щетиной средней жесткости. Делается уборка помещения.

Подготовка окрашенных поверхностей

Тщательно и бережно убираются все участки с дефектами в виде отслаиваний и трещин. Если необходимо удалить всю краску, то без специальных средств не обойтись. На рынке достаточно химических препаратов для снятия краски. Использовать их очень легко: химическое средство наносится на поверхность с помощью кисточки или губки; когда слой станет мягким, его удаляют шпателем. Чтобы эффективность этой работы возросла, то пред нанесением специального средства и после удаления краски, нужно пройтись по поверхности наждачной бумагой. Такой метод применим на всех окрашенных поверхностях: дерево, батареи, трубы, полы.

Если нет возможности заменить окна, то есть способы придать им обновленный вид — это покраска. Чтобы подготовить окно, нужно проверить насколько плотно стекла прилегают к раме. Если есть проблемы — штапики не прижимают стекла, то их демонтирую. Пазы рамы заполняют специальной замазкой для окон. Штапики возвращают на место, прижимая к стеклу. Их крепят гвоздями. Замазка, которая вылезла, вытирается. Специальная шпаклевка по дереву наносится на раму в местах, где есть неровности. Когда все просохнет можно приступать к покраске. После всех работ окрашенные деревянные поверхности (полы, окна, двери) обрабатываются специальной пропиткой.

Шпаклюем комнату

Начинаем сверху вниз: от потолка к полу. Шпаклевочная смесь наносится на всю поверхность потолка, пока не получится идеально ровная поверхность. Пока потолок подсыхает производятся работы на стенах. Когда вся комната высохнет, все поверхности в ней обрабатывают мелкой абразивной бумагой. Пыль удаляется. Производится грунтовка. Она должна подходить к краске, которой будет производиться покраска. Когда потолок и стены высохнут, начинаю покраску. Для деревянных перекрытий модно использовать лакировку. Свежий, первозданный вид придает комнатам благородства.

Красить тоже нужно сверху вниз. Для покраски потолка используют валик. После нанесения первого слоя краски нужно дать ей высохнуть, а потом нанести еще один. Трудные места, например, углы окрашивают кисточкой. Нанесение второго слоя производится продольно по отношению движения валика в первом. Если капли краски попадают на стены или пол, то их быстро устраняют. Стены окрашиваются аналогичным способом. После стен красят радиаторы и трубы отопления, двери. Их тоже окрашивают в два слоя. Второй из них наносится после высыхания первого. Последнее, что красится — это напольное покрытие. И для идеального вида их тоже окрашивают два раза.

Вся краска высохнет и тогда нужно заносить мебель.

Эту же схему стоит применить и для второй комнаты, так квартира будет выглядеть гармонично.