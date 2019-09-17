С наступлением летней жары у человечества появляются новые враги — беспощадные солнечные лучи, с защитой от которых не всегда могут справиться традиционные занавески. И в этом случае на помощь «зовут» других спасателей — жалюзи — шторы практичные, лаконичные и универсальные. Магазины сейчас просто ломятся от всевозможных товаров, однако цены на качественную продукцию были и будут высоки. Именно поэтому самый легкий выход из создавшегося положения — самостоятельное создание этих занавесей, так как сделать жалюзи своими руками нетрудно, но знаниями об их качествах, видах, материалах, а также об особенностях конструкций и самого процесса лучше вооружиться заранее.

Особенности жалюзи, их виды, материалы

Эти легкие конструкции не зря завоевали популярность во всем мире. Они практичны, долговечны, не требуют сложного обслуживания, обеспечивают свободный доступ к окнам, не мешают цветам на подоконнике, не собирают пыль так охотно, как их более объемные «родственники». Изготовление и установку жалюзи тоже назвать сложными никак нельзя.

Существует несколько видов таких конструкций, поэтому первый шаг, ждущий на пути к цели, — выбор наиболее подходящей разновидности этих занавесок именно для своей квартиры либо дома.

Вертикальные жалюзи

Эти конструкции советуют выбрать, если хозяева хотят визуально увеличить высоту комнаты. Ламели, располагающиеся вертикально, способны поворачиваться под углом. С помощью шнура их можно растянуть на все окно, либо сложить вместе.

Горизонтальные модели

Эти жалюзи называют венецианскими. В них полосы материала располагаются традиционно — в горизонтальной плоскости. Такие конструкции, наоборот, умеют зрительно расширять пространство. Закрываются они благодаря вращающемуся барабану.

Жалюзи-плиссе

Эти модели — материал, собранный в гармошку. Они в большей степени похожи на шторы традиционные, но в этом их минус: по функциональности они значительно уступают предыдущим видам жалюзи. Основное преимущество таких конструкций — легкость их изготовления в домашних условиях.

Рулонные конструкции

Данную разновидность жалюзи еще называют рольшторами. Их изготавливают исключительно из тканей, обработанных антистатическими и антибактериальными пропитками. Материал в этом случае накручивается на валик, расположенный сверху. Зафиксировать их можно в любом положении.

Материалы для пластин-ламелей

Кандидатов на этот «пост» есть несколько. Каждый из них имеет сильные и слабые стороны, но не всех претендентов охотно используют для домашнего творчества.

Алюминий. Материал неприхотлив в уходе, устойчив к температурным перепадам, однако есть у него существенные недостатки — легкая деформация, громкий звук в случае соприкосновения элементов. Дерево. Плюсы натурального материала известны всем, однако в роли ламелей для жалюзи он выступает не очень часто. Причины — не слишком богатая цветовая гамма, необходимость ограничиваться только сухой уборкой, высокая цена. Пластик. Плюсы его — невысокая стоимость, универсальность, прочность, способность противостоять солнечным лучам и перепадам температур. У дешевых изделий есть минусы: потенциальная потеря целостности и цвета из-за постоянного нагрева. Ткань. Такие жалюзи не только практичны, они служат дополнительным украшением помещения. Весь материал, идущий на производство таких штор, защищен от выгорания, грязи, влаги. Недостатки — необходимость тщательного ухода, возможная деформация, выгорание некачественной продукции.

Не всех представленных претендентов выбирают для домашнего сооружения конструкций, так как сделать жалюзи своими руками гораздо проще из более податливых материалов. Одним из фаворитов часто становится бумага.

Жалюзи-плиссе из бумажных обоев

Это самый элементарный способ быстро добраться до желанной цели — получить спасительную конструкцию. Для работы потребуются:

обои;

бусина (для концевика);

веревка (например, бельевая) либо шнур;

дырокол (шило);

линейка;

нож (лучше канцелярский);

сантиметр;

скотч, двухсторонний (или клей);

фиксатор.

В легкости работы можно убедиться, просто прочитав порядок действий.

Вооружившись сантиметровой лентой, измеряют окно. Так как из куска обоев предстоит делать гармошку, то к высоте прибавляют от 30 до 40 см. Если ширина окна не позволяет обойтись одной полосой бумаги, то вторую приклеивают скотчем либо клеем. Материал складывают гармошкой таким образом, чтобы ширина одной «ламели» была 3-6 см. Далее полуфабрикат примеряют к окну, излишки отрезают. Гармошку складывают. В центре сложенных полосок дыроколом делают отверстия. В получившиеся отверстия продевают веревку, сверху отрезок фиксируют тем же скотчем. Излишки ее отрезают. К верхней части гармошки приклеивают двухсторонний скотч. К нижнему краю приклеивают скотч так, чтобы половина его ширины оставалась свободной. Низ складывают веером и склеивают, получая «павлиний хвост». Жалюзи в расправленном виде крепят на окно, отрезают излишки веревки, оставляя небольшой запас. Затем одевают фиксатор, продергивают в бусину-концевик веревку, завязывают на ней узелок.

Такие жалюзи выглядят нарядно, но прослужат они относительно долго в одном случае: если выбраны качественные обои. С другой стороны, такие шторы могут понравиться тем, кто любит перемены, ведь в любой момент есть возможность с минимальными усилиями сменить цвет поднадоевших декораций.

Двухслойные бумажные модели

Фантазия человека не знает границ, и в этом легко убедиться на этом примере. Такие жалюзи выглядят весьма необычно, однако плата за оригинальность — большее количество времени и затраченные усилия, несравнимые с изготовлением простейших бумажных «собратьев». Такой способ изготовления «штор для ревнивцев» имеет отличия в работе с обоями.

Сначала обои размечают на полосы, примерная ширина их — 10 см. Затем заготовки вырезают. Каждый элемент скручивают в трубку, а края склеивают. Ширина такого шва — около 1 см. После высыхания полуфабрикатов их складывают стопкой так, чтобы шов их оказался точно посередине каждой трубки. На них укладывают груз (например, плоскую ламель) и прижимают, чтобы получились ровные, четкие боковые ребра. На середину (по продольной оси) всех элементов аккуратно и довольно скупо (чтобы не было потеков) наносят полоски клея (ширина их — 1 см). Бумажные полуфабрикаты снова складывают в стопку, помещают на нее груз, оставляют до полного высыхания. Отступив от краев стопки 15 см, шилом проделывают сквозные отверстия. Сквозь них протягивают шнур. Подвешивают невесомые жалюзи при помощи пластиковых колец, привязанных к шнуру. Вариант для пластиковых окон — двухсторонний скотч.

У таких бумажных изделий перед простыми собратьями двойное преимущество — респектабельный, очень эффектный внешний вид и лучшая защита от жары, поэтому такая бумажная «овчина» точно стоит выделки.

Бумажные рулоны-жалюзи

Данный вид изделий не предусматривает складывание гармошкой, так как бумагу просто сматывают в плотный рулон. Проделывание отверстий для шнура в этом случае тоже операция излишняя. До того как сделать жалюзи своими руками, нужно запастись материалами, подготовить различный инструментарий. В списке находятся:

обои;

дрель;

ножовка по металлу;

рейка-утяжелитель (дерево, пластик);

металлическая труба, ее диаметр — 1,8 мм;

крепление для конструкции, длина — 1,5-2 м;

красивая лента;

двухсторонний скотч;

степлер;

суперклей (для соединения бумаги с металлом).

После замеров все величины переносят на обои, однако с длиной поступают по-своему: размер увеличивают вдвое, чтобы сложить материал пополам, обеспечив большую плотность шторы. Еще добавляют ¼ длины.

Отрезанный кусок складывают пополам. Его концы соединяют скотчем либо клеем. В низу бумажной заготовки с помощью степлера делают кармашек для утяжелителя, затем рейку помещают в него. Обрезают по размеру металлическую трубу. Намазав обои клеем, металл и бумагу соединяют. Ленты перекидывают через верх конструкции, концы их завязывают на желаемой высоте.

Это один из простых вариантов, однако после его освоения будет легче приступить к более сложным способам изготовления жалюзи, если занятие внезапно заинтересует не на шутку.

Рулонные тканевые занавески

По простоте изготовления такие жалюзи вполне сравнимы с предыдущими конструкциями. Их можно соорудить практически из любого подручного материала — из бумаги, текстиля, бамбуковых реек, но лучше использовать более долговечную и красивую ткань. Чтобы сделать эту конструкцию, нужно найти:

ткань: чем она легче, тем лучше;

пару тонких реек для утяжеления: пластиковых, деревянных;

ленту или шнур;

нитки соответствующего цвета;

швейную паутинку;

два (или более) пластиковых кольца;

фиксатор.

Сначала занимаются замером окон, затем подготовкой полотна: сверху и снизу оставляют на подгиб 3—4 см, с боков — около 2 см.

Боковые стороны подгибают и приклеивают швейной паутинкой. В верхней и нижней части делают карманы, предназначенные для утяжелителей. Их тоже обрабатывают паутинкой. Вставляют в получившиеся карманы утяжелители. Возле них сверху и снизу делают небольшие отверстия, их края также обрабатывают экспресс-методом — паутинкой. В них продевают шнур либо ленту, надевают фиксатор. К верхней части пришивают два кольца, с помощью которых их крепят к окнам гвоздями, саморезами, либо надевают жалюзи на проволоку, натянутую над стеклом.

Последняя обязательная операция — проглаживание рулонных штор утюгом.

Жалюзи из газет

Такая конструкция более требовательна к автору, так как времени и сил на ее изготовление понадобится гораздо больше. Однако наградой за труды станет необычное украшение обычных окон. Для создания такого изделия необходимы трубочки, скатанные из газет, поэтому придется запастись большим количеством печатной продукции. Более легкие альтернативы — прутики, трубочки из пластика, тростник. Для «газетных жалюзи» будут нужны:

на одно окно, высота которого 1 м, — примерно 200 газетных трубочек, покрашенных (например, морилкой) и высушенных, их ширина должна быть чуть больше, чем у окна;

веревка, подобранная в тон трубочек: джутовый шпагат, капроновый шнур;

карандаш (маркер);

клей ПВА;

линейка;

ножницы;

2 кольца для штор;

концевик с фиксатором.

Сначала готовые трубочки раскладывают на полу для выравнивания всех элементов.

Сложив веревку пополам, к ней прикрепляют колечко для штор, затем начинают соединять трубочки. Каждый элемент обматывают, завязывают 1-2 узелка, переходят к следующему. Аналогично поступают с противоположным краем будущих жалюзи. Выравнивают края изделия. С помощью линейки по всему полотну проводят линию отреза, затем ножницами отрезают неровные края. Изготавливают подъемный механизм. Посередине верхнего и нижнего элемента жалюзи делают петельки, проводя веревку по обратной стороне шторы.

На конец веревки надевают фиксатор с концевиком. Такую конструкцию можно будет открывать наполовину, просто потянув за шнур.

Римские шторы

Эти конструкции помогут обеспечить и желанное затемнение, и максимальную освещенность. Для изготовления таких жалюзи нужно приготовить:

ткань, подходящую к интерьеру комнаты;

материал для подкладки;

нитки, подобранные под цвет текстиля;

ленту либо плотную нить;

два вида реек: для утяжеления — металлические либо (лучше) из дерева — круглые, диаметр — примерно 4 мм (замена им для легкой ткани — длинные пластиковые линейки);

двухсторонний скотч;

пластиковые кольца;

ножницы;

швейную машину;

утюг;

швейную паутинку;

фиксатор.

Первый шаг — традиционное измерение окна. Ширина обязана соответствовать этой величине окна плюс припуски на швы. Длина выбирается в зависимости от планируемой ширины складок. Ткань проглаживают с обеих сторон, затем подшивают.

Делают карманы для утяжелителей. Из материала для подкладки вырезают одинаковые полоски, их ширина обязана быть на 15 мм больше ширины реек, предназначенных для этой роли. Используя утюг и швейную паутинку, их равномерно приклеивают по всему полотну. На получившиеся карманы пришивают кольца. Количество зависит от тяжести ткани, однако необходимый минимум — 3-4 штуки на каждый утяжелитель. После пришивания колец вставляют рейки. Заключительные этапы — продевание в кольца ленты (прочной нити), пришивание ее к основанию и закрепление фиксатора. К окну жалюзи крепят двухсторонним скотчем.

Это самый простой вариант для получения римских штор для окон. Другие способы, где используют тяжелые ткани, потребуют более серьезных, надежных креплений.

Деревянные жалюзи

Этот материал универсален, хорошо подходит к любому стилю, всегда и при любом освещении выглядит выигрышно и эстетично. Чтобы изготовить такие жалюзи, потребуются:

деревянные планки;

шнур либо веревка;

наждачная бумага;

морилка, лак;

дрель;

электролобзик (ножовка);

саморезы;

фиксатор (бусина).

Работу традиционно начинают с замеров окна. Затем изготавливают деревянные ламели.

Их шкурят, покрывают несколькими слоями морилки, при желании — лаком, тоже в несколько «подходов». В высохших планках дрелью делают отверстия в 3 местах — по бокам и в середине. В боковые отверстия продевают шнур, оставляют запас длиной 40 см. В центральные продевают шнур, длина которого равняется двойной высоте окна. Его надежно закрепляют на нижней ламели. Переходят к фиксации остальных деревянных деталей. На расстоянии 4 см друг от друга на шнуре делают узлы, которые больше отверстий. На них сажают планки. Верхний конец перекидывают через верх изделия, протягивают вниз, затем надевают на шнур фиксатор или бусину. К окну полотно крепят с помощью боковых шнуров.

В роли основного материала для таких жалюзи сможет выступить неприхотливый пластик, однако деревянные изделия будут смотреться лучше всего.

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На вопрос о том, как сделать жалюзи своими руками, можно ответить по-разному, ведь отличаются материалы, способы крепления и сами конструкции. Какие произведения искусства в результате получаются, лучше увидеть собственными глазами, потому что мастер-классов и инструкций есть великое множество. Например, очень популярно это видео: