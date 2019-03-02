Водонагреватель своими руками: обеспечим участку комфорт

Человек давно привык к благам цивилизации, которые уже считает совершенно обыденными. Поэтому даже на дачном участке, лишенном водоснабжения, он отказывается обходиться без горячей воды. Водонагреватель своими руками не сиюминутная прихоть, а логичный способ обеспечить комфорт. Бойлер не дефицитный товар, но многие хозяева делают устройство самостоятельно. Решение выгодно не только в финансовом плане: самодельный водонагреватель обеспечит хозяев горячей водой там, где магазинный «профи» попросту начнет забастовку, например, из-за перебоев в электросети.

Виды самодельных бойлеров

Водонагреватель своими руками может иметь различные источники энергии, но не все они годятся для домашнего изготовления бойлера. Газ — дешевое топливо, но самостоятельные работы с этим теплоносителем категорически запрещены. Дрова — самый простой вариант, но небольшая печь должна топиться круглосуточно. Электричество — наиболее безопасный источник. Таким же является и наше светило.

Солнце и емкость-компаньон

Это вид подойдет для солнечных районов. Конструкция состоит из бака, расположенного на высоте примерно 2,5 м, с нижней стороны к нему подводят водопровод. Сверху — выход для нагретой воды. Способ малозатратен, минимальный набор состоит из емкости, труб и крана. В отверстия вставляют трубы с резьбой, уплотняют резиновыми прокладками, обрабатывают герметиком.

Отопление плюс змеевик

Если в доме установлен одноконтурный газовый котел, то этот способ будет подходящим. Чтобы реализовать задуманное, ищут емкость, которой не страшна коррозия. В ней делают отверстия — для воды и установки змеевика. Для него используют трубы малого диаметра, лучший материал — медь. Минусы — долгий нагрев воды, потеря тепла, предназначенного для отопления.

Емкость и ТЭН с терморегулятором

Лучший способ, так как он не зависит от температуры окружающей среды. Такая конструкция может обойтись в небольшую сумму. Процесс изготовления не слишком труден, если используют «полуфабрикат» — новый или отработанный газовый баллон. Большей эффективности достигают, если делают для бака дополнительную теплоизоляцию.

Элементарно: водонагреватель из пластиковых бутылок

Такой самодельный бойлер потребует на изготовление всего день. Накопительный резервуар делают из пластиковых бутылок, от их количества зависит емкость водонагревателя. Бутылки заранее моют и просушивают. Помимо них запасаются:

герметиком;

металлической фольгой;

минватой для утепления емкости;

ПВХ трубами — гибкими и соединительными;

кранами: вентильными либо шаровыми;

большим баком, бочкой.

Первым делом занимаются бутылками, которые освобождают от этикеток. В их донышках делают отверстие, диаметр его такой же, как у горлышка. К каждой емкости со стороны, которая будет тыльной, скотчем приклеивают куски фольги. «Стыкуемые» части обезжиривают.

Далее емкости соединяют между собой, вставляя их друг в друга. Среднее количество одного ряда — 10 штук, но каждый хозяин волен выбирать свое. Стыки бутылок тщательно обрабатывают герметиком, оставляют на 3 дня. Затем полученные модули помещают на южный скат крыши. Идеально, если на ней шифер, так как каждую цепочку можно удобно расположить без фиксации.

Через модули протягивают гибкие пластиковые трубы, полученные «отсеки» объединяют между собой соединительными. Концы солнечного коллектора оснащают входом и выходом. К верхнему присоединяют емкость с холодной водой.

Нельзя ожидать чудес от простейшего устройства. В солнечные дни оно может нагревать около 60 л/час, однако теплопотери неизбежны. Например, при баке, вмещающем 100 литров, вода будет достигать температуры в 40-45° дважды-трижды при интенсивном использовании.

Просто: усовершенствование «мойдодыра»

Модификация устройства, приобретенного в магазине за небольшую сумму, — решение, позволяющее без особых проблем наслаждаться теплой водой. «Мойдодыр» состоит из умывальника и небольшого бака, уже присоединенного к нему, оснащенного водонагревателем. Усовершенствование — смена емкости на более объемную (вариант — 120 л) и добавление насоса, который гарантирует автоматическое наполнение бака водой.

В баке прорезают отверстие, через него вставляют клапан с поплавком, его «экспроприируют» у унитазного бачка. Штангу, которая удерживает поплавок, немного укорачивают. Делают отверстие для нагревательного элемента.

Шлангом от стиральной машины соединяют большую емкость со смесителем умывальника. Затем добавляют водонагреватель, резиновыми прокладками уплотняют соединение. Электропроводку оснащают защитным выключателем с индикацией состояния. Бак утепляют, сооружают короб.

Сложнее: солнечный коллектор-профессионал

Если «пластиково-бутылочный» водонагреватель не требует много времени на сооружение, то с этим устройством так быстро не расправиться. Необходимо закупить множество материалов.

Примерный список:

брус, водостойкая фанера;

емкость для воды;

металлопрофиль, металлические тонкие листы, уголки;

профильная труба квадратного сечения (20 мм);

водопроводные трубы, теплоизолятор для них;

трубы (диаметр 20 мм), труба для змеевика (важна высокая степень теплопроводности);

стекловата и листовое стекло;

термостойкая черная краска;

инструменты и крепежные элементы: сварочный аппарат, дрель, дюбеля, саморезы, фитинги.

Теплообменник

Это устройство, в котором нагревается вода. Если в водонагревателе из бутылок это емкости и гибкие трубы, то в этом случае необходимо изготовление змеевика — металлической трубы, изогнутой по спирали. Лучший материал — медь.

Абсорбер

Для более эффективной работы теплообменника нужно это устройство, хорошо аккумулирующее солнечную энергию. Оно позволит прогревать большие объемы воды, но предотвратит потери тепла. Абсорбер состоит из:

слоя стекловаты, он расположен внизу;

двух тонких металлических листов, между которыми находится теплообменник-змеевик;

стеклянных листов.

Короб

Он призван не только служить защитой от внешних воздействий. Эта опорная конструкция, которая должна играть роль дополнительной теплоизоляции. Обычно используют деревянный брус. Высота короба — минимум 70 мм. На его дно укладывают влагостойкую фанеру, края утепляют минватой.

Порядок сборки

Солнечный коллектор собирают так:

первый слой — подложка из фанеры;

на нее устанавливают теплообменник;

далее идет укладка абсорбера, заранее выкрашенного в черный цвет;

собирают короб для солнечного водонагревателя;

завершают работы выкладыванием листового стекла.

«Венец творенья» — газовый баллон

У домашних мастеров наиболее популярны водонагреватели, сделанные из газового баллона и ТЭНа, снабженного терморегулятором. Для данной конструкции используют новые емкости и те, что отработали свой срок. Если выбирают первый вариант, то приобретают баллон без вентиля. Он не так дорог, и обработка его более проста. Из инструмента понадобятся:

газовый ключ;

дрель по металлу;

метчик и плашка;

отвертки;

сварочный аппарат.

Необходимые материалы:

газовый баллон;

гайка с внутренней резьбой (32 мм);

клеммы, провода;

обратный клапан, шаровые краны;

пакля (ФУМ-лента, смазка);

пластиковые трубы — два отрезка (длина примерно 100 мм, диаметр — около 20);

ТЭН, имеющий терморегулятор (оптимальная мощность — 2-3 кВт);

элементы для фиксации водонагревателя — ушки, уголок.

Если предстоит работа со старым баллоном, то сначала избавляются от запаха газа. Разрезают емкость сварочным аппаратом, предварительно наполнив водой, обрабатывают нитрогрунтовкой и промывают. Затем обе части снова сваривают.

Дрелью делают 2 отверстия: верхнее предназначается для оттока горячей воды, нижнее — для подачи холодной. В них вставляют трубы, глубина — 2 см. Их тщательно обваривают, делают резьбу, накручивают шаровые краны, уплотняя соединения ФУМ-лентой либо паклей. Перед краном для холодной воды устанавливают обратный клапан, дающий возможность стравливания.

Удаляют вентиль, крепят ТЭН, приваривают гайку на 32 мм. Баллон герметизируют, затем переходят к монтажу светодиода и терморегулятора. К получившемуся бойлеру приваривают ушки. На стену монтируют уголок.

Во избежание значительных потерь тепла делают теплоизоляцию. В роли материала выступают изолон, минвата, монтажная пена, пеноплен, пенополиуретан, фольгированная подложка. Сделать эту операцию можно двумя способами:

Просто прикрепить выбранный теплоизолятор двухсторонним скотчем либо обернуть и зафиксировать его проволокой, клеем. Изготовить прилично выглядящую цилиндрическую емкость из тонкого металла, ее диаметр должен быть больше, чем у бойлера (на 5-6 см). В свободное пространство укладывают выбранный материал. Сверху приваривают крышку.

Завершающий этап — крепление к стене, присоединение трубопровода и электричества к ТЭНу. С помощью регулятора устанавливают требуемую температуру.

Простой водонагреватель своими руками соорудить нетрудно, однако чтобы получить надежное устройство, мастеру придется сначала посмотреть видео: