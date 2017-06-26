Текущий ремонт квартиры своими силами

Через некоторое время даже отлично отремонтированная с применением качественных современных материалов квартира начинает выглядеть неаккуратно: появились кое-где царапины или пятна на обоях, краска потрескалась, на линолеуме в некоторых местах вытерся рисунок. Поэтому рекомендуется через несколько лет проводить текущий ремонт, с которым вполне можно справиться самостоятельно. Если вовремя кое-что подправить, удастся оттянуть капитальный ремонт, который обойдётся потом значительно дороже, и всё будет намного сложнее. Текущий ремонт можно выполнять не во всех помещениях, при этом не нужно выносить всю мебель и полностью освобождать комнату. Мебель можно просто накрыть плёнкой.

Как же примерно рекомендуется проводить текущий ремонт.

Сначала следует удалить старые обои, для чего их обработать валиком, намоченным в горячей воде. Побелку с потолка смывают щёткой и большим количеством воды. Если потолок был покрашен водно-дисперсионной краской, проблемные места зачищают и грунтуют. Грунтовка необходима, поскольку она создаёт плёнку, на которую затем плотно прилегает краска или обои. Для грунтовки нужно применять профессиональные составы для получения долговечного и качественного результата. Потолок можно покрыть красителем (краской, побелкой), а можно наклеить на него обои. Покраска – это более дорогой способ, чем побелка, но более современный. Побелку можно рекомендовать для помещений с высокой влажностью, поскольку она более стойкая к появлению плесени.

Стены чаще всего оклеивают обоями или красят. В настоящее время получили распространение обои под покраску. Их применяют те, кто любит частые перемены, чтобы их перекрашивать. Для самостоятельного наклеивания обоев лучше всего приобрести флизелиновые обои. Они довольно легко клеятся и отлично выравнивают стены. Под ними совершенно не видны мелкие дефекты. Если подобрать обои с рисунком, не требующим совмещения, то их совсем несложно клеить.

Как правило, при косметическом ремонте не обойтись без покраски окон, дверей, пола. Перед покраской различные дефекты нужно предварительно убрать и зашпаклевать проблемные места, затем обязательно отшлифовать мелкой наждачной бумагой, поскольку под краской заметны любые шероховатости. Если доски на полу скрипят, их необходимо предварительно укрепить шурупами к лагам. Лаги очень просто обнаружить с помощью магнита. На рынке можно приобрести прекрасные современные краски, щётки и валики для покраски. Если на пол будет постелен линолеум, его некоторое время не нужно никак прибивать: пусть отлежится.

Это не очень сложно – выполнить такой ремонт самостоятельно. А жить в отремонтированной квартире очень приятно.