Ремонтные работы в двухкомнатной квартире-хрущевке

Принимаясь за ремонт двухкомнатной квартиры хрущевки, зачастую, одним косметическим ремонтом не обойтись. Пытаясь улучшить свои жилищные условия, хозяева данных квартир также принимаются за смену окон и дверей. Для того, чтобы зрительно увеличить пространство, нередко делается и перепланировка всего жилого помещения, придавая квартире современный вид, превращая ее в эталон всеобщего подражания. А иным же бывает достаточно обычного поверхностного косметического ремонта, освежая тем самым интерьер, но не меняя кардинально внешний вид жилища. В любом случае, выбор о том, какой вид ремонта необходим в данном случае, остается конкретно за каждым, исходя из расчета как сил, так и средств.

Первоначальный этап, при выполнении абсолютно любого вида ремонтных работ — освобождение жилого помещения от лишнего. Необходимо вынести всю мебель, чтобы в дальнейшем она не доставляла неудобств при ремонте.

Далее, необходимо подготовить потолок: полностью очистить его от старых слоев побелки и известковой смеси, уделяя особое внимание местам стыков, при необходимости зачищая их. Потолок должен быть полностью чист.

После потолка очищаются стены от старых обоев. Там, где они с трудом отстают, можно немного смочить места и воспользоваться щеткой. Стены также должны быть чисты и готовы к нанесению нового материала.

Очищая любую поверхность от старых слоев краски, лучше воспользоваться специальными смесями, которые делают слой краски мягче, позволяя без особых усилий соскоблить ее при помощи простого шпателя.

Выполняя ремонт в двухкомнатной хрущевке, можно обойтись и без замены окон на пластиковые. Необходимо убедиться в том, имеет ли смысл менять деревянные оконные рамы, устанавливая вместо них новые окна ПВХ. Если же нет смысла менять окна, то их все равно будет нужно покрасить, придав тем самым им более аккуратный внешний вид.

Прежде, чем приниматься за окраску окон, нужно проверить рамы на качество. Убедитесь в том, что все стекла плотно прижаты штапиками и не нуждаются в замене. Если же штапики лежат не слишком плотно, это может привести и к сквознякам, в том числе. Поэтому, прежде чем забивать новые гвозди, необходимо места стыков стекол с рамой промазать замазкой, а уже только после этого, прижимать стекла штапиками. После этого, необходимо очистить окна от слоев старой краски. Как это сделать описывалось выше. Далее, убедитесь в том, что рама не содержит трещин и сколов. Если же такие имеются, то поверхность тщательно зачищается наждачной бумагой, а затем наносится в щели слой шпатлевки по дереву и снова зачищается. И только после этого, можно приниматься за покраску окна. Если все работы выполнены качественно, то окна будут выглядеть не хуже новых и прослужат еще не мало времени.

После покраски окон, можно приступать за отделку потолков и стен. Первым делом необходимо браться за потолок. Вся его поверхность, тщательным образом шпаклюется. Далее можно то же самое выполнить и со стенами, добиваясь идеально ровной поверхности не только на потолке, но и на них тоже, давая тем временем потолку немного просохнуть. После просыхания, вся поверхность зачищается и обрабатывается грунтовочным раствором, подготавливая поверхность к окончательной отделке, будь то покраска или оклейка обоями.

Красить потолок необходимо правильно. Все покрасочные работы выполняются со стороны окна, по направлению к центру комнаты. Если необходим еще один слой краски, то его наносят перпендикулярно первому слою. После потолка, принимаются за стены, в независимости от того, красят их или же оклеивают обоями. И только после окончательной отделки стен, принимаются за отделку полов.

Придерживаясь таких, довольно несложных правил, двухкомнатная хрущевка способна превратиться в уютное гнездышко.