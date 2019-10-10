Удобные СВЧ-печи во многих домах давно стали незаменимыми многофункциональными помощниками, экономящими время, уходящее на приготовление и разогрев пищи. Поэтому любой сбой в их работе становится чуть ли не трагедией, ломающей привычный порядок вещей. В этом случае у хозяев два выхода: покупать новый прибор или пытаться реанимировать старый. Приобретение нового устройства не слишком рационально. Поход в сервисный центр вдохновляет мало, так как за восстановление работоспособности устройства нередко приходится выкладывать сумму, сопоставимую с ценой новой техники. Еще одна альтернатива — ремонт микроволновки своими руками. Он вполне по силам, если мастер получит представление об устройстве СВЧ-печи, а также изучит перечень возможных поломок.
Близкое знакомство с конструкцией
Микроволновку сложно назвать простейшим прибором, так как она содержит огромное количество элементов. Однако большинство из них знать не обязательно, так как вина за отказ СВЧ-печи от работы лежит на главных рабочих узлах. Несмотря на большой ассортимент моделей, компоновка их практически не отличается. В состав любой микроволновки всегда входит:
- вентилятор;
- волновод;
- диод;
- конденсатор;
- магнетрон;
- предохранитель;
- термопредохранитель;
- трансформатор;
- электронный программатор.
Магнетрон в микроволновке — основной рабочий элемент, генерирующий волны, подогревающие пищу. Он требует высокого напряжения, поэтому 220 В сначала подаются на трансформатор, превращающий их в 2000 Вт. Диод и конденсатор, стоящие за ним, поднимают мощность вдвое. Таким образом, на магнетрон уже поступает 4000 Вт, затем начинается главная работа микроволновки — разогрев.
От проблем электросети генератор защищает плавкий предохранитель: если он перегорает, то СВЧ-печь обесточивается. В рабочую камеру микроволны попадают по волноводу. Там они концентрируются на емкости с пищей, отражаясь от стенок. От перегрева магнетрон спасает вентилятор, а теплый воздух, поступающий в камеру, только ускоряет процесс приготовления.
Ему помогает термопредохранитель, который перегорает при любом нарушении, — при отказе «фена», либо при его недостаточно эффективной работе. За температурный режим и длительность разогрева отвечает программатор, в него входит таймер и датчик.
Все поломки обычно связаны с этим набором ключевых элементов. Поэтому виновников неисправности любой микроволновки сначала ищут именно среди них. Однако есть у СВЧ-печей и другие «слабые места». Но в этом случае ремонт чаще не представляет особых сложностей.
Требования для безопасного ремонта
Самые «популярные» неисправности — результат «подрывной деятельности» хозяев, относящихся к СВЧ-печи небрежно, нарушающих правила эксплуатации. Заводской брак в большинстве случаев выявляется еще до окончания гарантийного срока, поэтому он в сервисах устраняется бесплатно.
Запланировав ремонт микроволновки своими руками, необходимо узнать об обязательных мерах безопасности.
- Первый необходимый шаг — отключение прибора от электросети, второй — разрядка конденсатора отрезком изолированного провода.
- Запуск микроволновки с пустой камерой запрещается. Необходимо поставить неметаллическую емкость, наполненную водой.
- При любой неисправности вентилятора включать печь запрещается. Последствием станет выход магнетрона из строя.
- Переустанавливая магнетрон, из волновода обязательно удаляют весь мусор, попавший туда во время демонтажа.
- Если повреждена камера либо волновод, запускать магнетрон при открытой дверце нельзя.
Чтобы не усложнить и не затянуть сборку микроволновки после ремонта, мастера советуют каждый участок перед отсоединением деталей фотографировать. Этот процесс позволит провести операцию в обратном порядке относительно быстро и корректно.
Визуальная оценка масштаба проблемы
Это первое, что приходится делать перед любым ремонтом техники. По особенностям неисправности быстро определяют потенциального ее виновника.
- Не включается микроволновка. Скорее всего, требуется проверка и замена плавкого предохранителя.
- Печь сама включается, выключается, либо отказывается выключаться. Забито вентиляционное отверстие, или реле требует ремонта.
- Прибор работает, но греет слишком слабо. Источники неприятности — магнетрон либо скачки напряжения.
- Прибор не греет, но свет есть, а тарелка крутится. Виновато упавшее напряжение либо цепь, требующая обзвона.
- Тарелка вращается, но делает это странно — рывками. Неисправен двигатель или неполадку спровоцировали канавки, покрытые грязью.
- Таймер в порядке, но микроволновка не греет. Проблема может быть в блокировке дверцы.
- Чувствуется запах гари, а прибор искрит. Слюдяная прокладка срочно нуждается в чистке.
- Печь работает, но «барахлит» дисплей: он отражает не все показатели. Проблема в экране.
- Не функционирует ни микроволновка, ни дисплей. Вина лежит на поврежденном процессоре.
Если кнопки не нажимаются, то их придется заменить или припаять.
С чего начинается «обследование»?
Знание устройства, которое требует ремонта, — плюс, однако зачастую в нем нет большой необходимости. Найдя подходящего (или нескольких) из списка «подозреваемых» в неисправности микроволновки, приступают к следующим действиям:
- Прибор выключают из сети. Стараясь не прикоснуться к конденсатору, аккуратно снимают крышку, расположенную на задней панели.
- Делают разряд конденсатора, причем даже в том случае, если печь не работала довольно долгое время.
- Проверяют плавкий предохранитель. Если обнаружена потеря целостности (волоски почернели и порвались), то приборчик заменяют.
- Исследуют трансформатор: его отсоединяют от контактов, затем измеряют сопротивление обмоток. Норма для них — 1,4 Ом (первичная), 110-120 Ом (вторичная), максимум 0,1 Ом (накала).
- К лампочке подсоединяют реле. Очень яркий свет или его отсутствие — симптомы поломки.
Неисправности и самостоятельный ремонт
Некоторые поломки микроволновок довольно легко устранить своими руками, другие неисправности, наоборот, требуют квалифицированного мастера. К ним относятся неполадки системы электроники, клавиатуры в частности.
Перегорел предохранитель
Это маленькая стеклянная трубка, оснащенная металлическими колпачками. Внутри нее находится подпружиненная проволока, припаянная к металлу с обеих сторон. При возникающих проблемах в сети припой нагревается. Если питание долго не приходит в норму, провод отпаивается.
Чаще перегоревший предохранитель виден сразу по болтающейся проволоке, однако иногда определить его выход из строя невозможно. Тогда прибор прозванивают мультиметром, либо тестируют на обрыв, измеряя сопротивление. Ремонт в этом случае — его замена на предохранитель такого же размера и номинала, поэтому перегоревший элемент обязательно берут с собой в магазин.
Прогорание колпачка магнетрона
Это самая главная «ахиллесова пята» практически всех моделей микроволновок. Причина — быстрое разрушение тонкого алюминиевого корпуса, который не справляется с нагрузками, не выдерживает действия микроволн. Типичные симптомы «болезни» колпачка — искры и шум во время работы СВЧ-печи. Чтобы проверить догадку, снимают трансформатор.
Если виновник неисправности найден, то поступают по-разному: или заменяют алюминиевую деталь, или переворачивают ее другой стороной — на 180°. Первый вариант — покупка, заказ элемента или отправка в ремонт магнетрона — в приоритете, так как второй — альтернатива-полумера, ведь прибор может снова отказаться работать уже в самое ближайшее время.
Есть и третий способ решить задачу разрушенного колпачка. Это изготовление его своими руками из старого электролитического конденсатора, диаметр которого должен совпадать с оригинальным.
- Из устройства удаляют «внутренности», потом вырезают заготовку, подравнивают надфилем, просверливают отверстие и снова шлифуют.
- В последнюю очередь будущий колпачок протирают растворителем. Им же обрабатывают волновод, предварительно очищенный от нагара и мелких частиц.
- Наждачной бумагой счищают угольную пыль со всех поверхностей, расположенных около излучателя.
Так как эта деталь разорит хозяев всего на две сотни рублей, то сначала лучше подумать, стоит ли «возиться» с превращением электролитического конденсатора в колпачок.
Пробой слюдяной крышки
Прогорание слюдяной прокладки, которое можно заподозрить, если появилось частое искрение в камере, не отражается на работоспособности микроволновки. Однако оно в дальнейшем обязательно приведет к более серьезным неисправностям. Причины разрушения — недостаточная загрузка камеры, скопление грязи — брызг, жира, включение в сеть прибора без пищи.
- Если повреждения минимальны, то элемент демонтируют, удалив крепеж и поддев пластину ножом. Обуглившийся участок очищают, обрабатывают растворителем, переворачивают другой стороной. Затем вставляют на законное место.
- Когда повреждения значительны, а ремонт крышки невозможен, требуется замена детали. Пластину аккуратно извлекают, кладут на слюдяной материал, выравнивают по сторонам и углам, потом дорисовывают контур. Вырезают новую деталь острым ножом. Если должны быть отверстия, используют отвертку. Края готового элемента зачищают наждачной бумагой.
- При сильных загрязнениях ей же обрабатывают внутренние стены печи. Получившееся пятно «камуфлируют» белой краской-эмалью. Замена ей — такой же лак для ногтей.
При отсутствии нагара поверхность просто протирают влажной тряпкой, пропитанной раствором неабразивного моющего средства. Затем вставляют и крепят крышку на место.
Не включается микроволновка
Такая неисправность чаще устраняется достаточно легко, серьезные поломки, требующие долгого ремонта, встречаются крайне редко. Причинами отказа от работы может быть:
- Низкое напряжение, которое не дает прибору включиться. Его проверяют. Если догадка подтвердилась, то возможное действие — установка стабилизатора.
- Неисправность сетевого шнура. В этом случае делают прозвон проводов, проверяют подключение. Если нужно, подтягивают контакты.
- Перегоревший плавкий предохранитель, находящийся рядом с трансформатором. Его меняют на аналогичный прибор.
Все работает, но пища не греется
По-прежнему холодная пища, горящая лампа и крутящийся столик — признаки, свидетельствующие о том, что проблема неработающей микроволновки кроется в магнетроне либо в его цепи питания. Другой потенциальный виновник — слюдяная пластина, закрывающая выход магнетрона. В этом случае ремонт начинают с нее.
Когда слюдяная крышка в порядке, остается один вариант — неисправность в магнетроне. Первые действия — проверка цепи питания. Она включает высоковольтный, предохранительный диоды, конденсатор и трансформатор.
- Сначала проверяют диод защиты, так как обычно именно он «вылетает» первым. Прибор находится рядом с магнетроном — в пластиковом корпусе. Проверяют его на следы копоти. Если они есть, значит, требуется замена на аналогичный диод.
- Следующий шаг — проверка исправности трансформатора — прозвон обмоток. Любое отклонение от норм, указанных выше, — повод для замены устройства. Параметры нового трансформатора обязаны быть точно такими же.
- Приступают к новому объекту для тестирования — сетевому фильтру. Для этого снимают клеммы, присоединяющие магнетрон к трансформатору. Затем измеряют сопротивление между ними и корпусом прибора. Значения меньше 50 Ом сигнализируют о пробитых конденсаторах сетевого фильтра. Ремонт — замена: либо платы, либо только пробитых конденсаторов на аналоги.
Последний вариант был уже рассмотрен: это колпачок антенны. Если техника довольно старая, то лучше не мучиться с ремонтом генератора волн. Так же нецелесообразно покупать новый магнетрон, стоимость которого сравнима с ценой новой микроволновки.
Проблемы блокировки дверей
«Забастовку» микроволновки могут вызвать блокираторы дверцы, поэтому первым делом исследуют ее, вернее, плотность ее прилегания.
- Между корпусом и дверью зажимают лист бумаги, в закрытом состоянии ее пытаются вытащить.
- Если система блокировки работает безупречно, то бумагу «выудить» или не получится, или будет крайне трудно.
- Когда лист удалось извлечь, приложив минимум усилий, то проводят усовершенствования: регулируют прижим дверцы, подкручивая винты, расположенные около петель.
Второй этап — тестирование электрической составляющей системы. Сзади она находятся в левой части. Вооружившись мультиметром, проверяют сопротивление в двух состояниях — при закрытой и открытой дверце. При неисправности одного из блокираторов замене подлежат оба, так как в противном случае эти манипуляции вскоре потребуются и для второй детали, а очередной ремонт — это новое «потрошение» микроволновки, к тому же операция займет много времени.
«Популярные» причины поломок
После покупки любого нового прибора надо взять за правило читать инструкцию вдоль и поперек — несколько раз, внимательно, вдумчиво, «мотая на ус». Однако многие об этом забывают, либо не хотят отнимать у себя время. Большинство неисправностей микроволновок возникает по вине владельцев. В этом легко убедиться, если познакомиться с потенциальными угрозами.
- Металлические предметы и камера СВЧ-печи — вещи несовместимые. Простой ободок, нарисованный на посуде краской, содержащей частицы металла, может спровоцировать искрение прибора. Последствием этого явления нередко становится выход из строя магнетрона. Искры приводят к повреждению слюдяной пластины. Еще хуже, если «несчастье» коснется элементов цепи.
- Приготовление некоторых «взрывных» продуктов, использование посуды, совсем не предназначенной для микроволновок, — еще один грех хозяев. Обычные пластиковые контейнеры, помещенные в камеру, в состояние устроить настоящий взрыв, во время которого все содержимое полетит во все стороны, забивая отверстия, оседая на всем, что оказывается на пути. Результатом становится повреждение магнетрона.
- Режим без нагрузок — вовсе недопустим. Пустая камера при включенном приборе почти неминуемо приведет к поломке магнетрона.
Если говорить о технических причинах, то их список тоже нельзя назвать слишком большим. Это:
- частые скачки напряжения, от которых спасаются, устанавливая стабилизаторы;
- физический износ техники, работающей 7-10 лет практически без перерыва;
- использование деталей сомнительного качества в самых дешевых моделях;
- заводской брак, но он «всплывает» еще во время гарантийного срока.
СВЧ-печь — высокотехнологичное и сложное устройство, которое требует бережного обращения и неукоснительного соблюдения абсолютно всех рекомендаций производителя. Ремонт микроволновки своими руками советуют проводить только в том случае, если мастер знаком с правилами безопасности для работы с СВЧ-излучениями и повышенным напряжением. Еще лучше, если он обладает знаниями в области электроники и электротехники.
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Одну из частых неприятностей обсуждают в этом видео, и в комментариях к нему: