Удобные СВЧ-печи во многих домах давно стали незаменимыми многофункциональными помощниками, экономящими время, уходящее на приготовление и разогрев пищи. Поэтому любой сбой в их работе становится чуть ли не трагедией, ломающей привычный порядок вещей. В этом случае у хозяев два выхода: покупать новый прибор или пытаться реанимировать старый. Приобретение нового устройства не слишком рационально. Поход в сервисный центр вдохновляет мало, так как за восстановление работоспособности устройства нередко приходится выкладывать сумму, сопоставимую с ценой новой техники. Еще одна альтернатива — ремонт микроволновки своими руками. Он вполне по силам, если мастер получит представление об устройстве СВЧ-печи, а также изучит перечень возможных поломок.

Близкое знакомство с конструкцией

Микроволновку сложно назвать простейшим прибором, так как она содержит огромное количество элементов. Однако большинство из них знать не обязательно, так как вина за отказ СВЧ-печи от работы лежит на главных рабочих узлах. Несмотря на большой ассортимент моделей, компоновка их практически не отличается. В состав любой микроволновки всегда входит:

вентилятор;

волновод;

диод;

конденсатор;

магнетрон;

предохранитель;

термопредохранитель;

трансформатор;

электронный программатор.

Магнетрон в микроволновке — основной рабочий элемент, генерирующий волны, подогревающие пищу. Он требует высокого напряжения, поэтому 220 В сначала подаются на трансформатор, превращающий их в 2000 Вт. Диод и конденсатор, стоящие за ним, поднимают мощность вдвое. Таким образом, на магнетрон уже поступает 4000 Вт, затем начинается главная работа микроволновки — разогрев.

От проблем электросети генератор защищает плавкий предохранитель: если он перегорает, то СВЧ-печь обесточивается. В рабочую камеру микроволны попадают по волноводу. Там они концентрируются на емкости с пищей, отражаясь от стенок. От перегрева магнетрон спасает вентилятор, а теплый воздух, поступающий в камеру, только ускоряет процесс приготовления.

Ему помогает термопредохранитель, который перегорает при любом нарушении, — при отказе «фена», либо при его недостаточно эффективной работе. За температурный режим и длительность разогрева отвечает программатор, в него входит таймер и датчик.

Все поломки обычно связаны с этим набором ключевых элементов. Поэтому виновников неисправности любой микроволновки сначала ищут именно среди них. Однако есть у СВЧ-печей и другие «слабые места». Но в этом случае ремонт чаще не представляет особых сложностей.

Требования для безопасного ремонта

Самые «популярные» неисправности — результат «подрывной деятельности» хозяев, относящихся к СВЧ-печи небрежно, нарушающих правила эксплуатации. Заводской брак в большинстве случаев выявляется еще до окончания гарантийного срока, поэтому он в сервисах устраняется бесплатно.

Запланировав ремонт микроволновки своими руками, необходимо узнать об обязательных мерах безопасности.

Первый необходимый шаг — отключение прибора от электросети, второй — разрядка конденсатора отрезком изолированного провода. Запуск микроволновки с пустой камерой запрещается. Необходимо поставить неметаллическую емкость, наполненную водой. При любой неисправности вентилятора включать печь запрещается. Последствием станет выход магнетрона из строя. Переустанавливая магнетрон, из волновода обязательно удаляют весь мусор, попавший туда во время демонтажа. Если повреждена камера либо волновод, запускать магнетрон при открытой дверце нельзя.

Чтобы не усложнить и не затянуть сборку микроволновки после ремонта, мастера советуют каждый участок перед отсоединением деталей фотографировать. Этот процесс позволит провести операцию в обратном порядке относительно быстро и корректно.

Визуальная оценка масштаба проблемы

Это первое, что приходится делать перед любым ремонтом техники. По особенностям неисправности быстро определяют потенциального ее виновника.

Не включается микроволновка. Скорее всего, требуется проверка и замена плавкого предохранителя. Печь сама включается, выключается, либо отказывается выключаться. Забито вентиляционное отверстие, или реле требует ремонта. Прибор работает, но греет слишком слабо. Источники неприятности — магнетрон либо скачки напряжения. Прибор не греет, но свет есть, а тарелка крутится. Виновато упавшее напряжение либо цепь, требующая обзвона. Тарелка вращается, но делает это странно — рывками. Неисправен двигатель или неполадку спровоцировали канавки, покрытые грязью. Таймер в порядке, но микроволновка не греет. Проблема может быть в блокировке дверцы. Чувствуется запах гари, а прибор искрит. Слюдяная прокладка срочно нуждается в чистке. Печь работает, но «барахлит» дисплей: он отражает не все показатели. Проблема в экране. Не функционирует ни микроволновка, ни дисплей. Вина лежит на поврежденном процессоре.

Если кнопки не нажимаются, то их придется заменить или припаять.

С чего начинается «обследование»?

Знание устройства, которое требует ремонта, — плюс, однако зачастую в нем нет большой необходимости. Найдя подходящего (или нескольких) из списка «подозреваемых» в неисправности микроволновки, приступают к следующим действиям:

Прибор выключают из сети. Стараясь не прикоснуться к конденсатору, аккуратно снимают крышку, расположенную на задней панели. Делают разряд конденсатора, причем даже в том случае, если печь не работала довольно долгое время. Проверяют плавкий предохранитель. Если обнаружена потеря целостности (волоски почернели и порвались), то приборчик заменяют. Исследуют трансформатор: его отсоединяют от контактов, затем измеряют сопротивление обмоток. Норма для них — 1,4 Ом (первичная), 110-120 Ом (вторичная), максимум 0,1 Ом (накала). К лампочке подсоединяют реле. Очень яркий свет или его отсутствие — симптомы поломки.

Неисправности и самостоятельный ремонт

Некоторые поломки микроволновок довольно легко устранить своими руками, другие неисправности, наоборот, требуют квалифицированного мастера. К ним относятся неполадки системы электроники, клавиатуры в частности.

Перегорел предохранитель

Это маленькая стеклянная трубка, оснащенная металлическими колпачками. Внутри нее находится подпружиненная проволока, припаянная к металлу с обеих сторон. При возникающих проблемах в сети припой нагревается. Если питание долго не приходит в норму, провод отпаивается.

Чаще перегоревший предохранитель виден сразу по болтающейся проволоке, однако иногда определить его выход из строя невозможно. Тогда прибор прозванивают мультиметром, либо тестируют на обрыв, измеряя сопротивление. Ремонт в этом случае — его замена на предохранитель такого же размера и номинала, поэтому перегоревший элемент обязательно берут с собой в магазин.

Прогорание колпачка магнетрона

Это самая главная «ахиллесова пята» практически всех моделей микроволновок. Причина — быстрое разрушение тонкого алюминиевого корпуса, который не справляется с нагрузками, не выдерживает действия микроволн. Типичные симптомы «болезни» колпачка — искры и шум во время работы СВЧ-печи. Чтобы проверить догадку, снимают трансформатор.

Если виновник неисправности найден, то поступают по-разному: или заменяют алюминиевую деталь, или переворачивают ее другой стороной — на 180°. Первый вариант — покупка, заказ элемента или отправка в ремонт магнетрона — в приоритете, так как второй — альтернатива-полумера, ведь прибор может снова отказаться работать уже в самое ближайшее время.

Есть и третий способ решить задачу разрушенного колпачка. Это изготовление его своими руками из старого электролитического конденсатора, диаметр которого должен совпадать с оригинальным.

Из устройства удаляют «внутренности», потом вырезают заготовку, подравнивают надфилем, просверливают отверстие и снова шлифуют. В последнюю очередь будущий колпачок протирают растворителем. Им же обрабатывают волновод, предварительно очищенный от нагара и мелких частиц. Наждачной бумагой счищают угольную пыль со всех поверхностей, расположенных около излучателя.

Так как эта деталь разорит хозяев всего на две сотни рублей, то сначала лучше подумать, стоит ли «возиться» с превращением электролитического конденсатора в колпачок.

Пробой слюдяной крышки

Прогорание слюдяной прокладки, которое можно заподозрить, если появилось частое искрение в камере, не отражается на работоспособности микроволновки. Однако оно в дальнейшем обязательно приведет к более серьезным неисправностям. Причины разрушения — недостаточная загрузка камеры, скопление грязи — брызг, жира, включение в сеть прибора без пищи.

Если повреждения минимальны, то элемент демонтируют, удалив крепеж и поддев пластину ножом. Обуглившийся участок очищают, обрабатывают растворителем, переворачивают другой стороной. Затем вставляют на законное место. Когда повреждения значительны, а ремонт крышки невозможен, требуется замена детали. Пластину аккуратно извлекают, кладут на слюдяной материал, выравнивают по сторонам и углам, потом дорисовывают контур. Вырезают новую деталь острым ножом. Если должны быть отверстия, используют отвертку. Края готового элемента зачищают наждачной бумагой. При сильных загрязнениях ей же обрабатывают внутренние стены печи. Получившееся пятно «камуфлируют» белой краской-эмалью. Замена ей — такой же лак для ногтей.

При отсутствии нагара поверхность просто протирают влажной тряпкой, пропитанной раствором неабразивного моющего средства. Затем вставляют и крепят крышку на место.

Не включается микроволновка

Такая неисправность чаще устраняется достаточно легко, серьезные поломки, требующие долгого ремонта, встречаются крайне редко. Причинами отказа от работы может быть:

Низкое напряжение, которое не дает прибору включиться. Его проверяют. Если догадка подтвердилась, то возможное действие — установка стабилизатора. Неисправность сетевого шнура. В этом случае делают прозвон проводов, проверяют подключение. Если нужно, подтягивают контакты. Перегоревший плавкий предохранитель, находящийся рядом с трансформатором. Его меняют на аналогичный прибор.

Все работает, но пища не греется

По-прежнему холодная пища, горящая лампа и крутящийся столик — признаки, свидетельствующие о том, что проблема неработающей микроволновки кроется в магнетроне либо в его цепи питания. Другой потенциальный виновник — слюдяная пластина, закрывающая выход магнетрона. В этом случае ремонт начинают с нее.

Когда слюдяная крышка в порядке, остается один вариант — неисправность в магнетроне. Первые действия — проверка цепи питания. Она включает высоковольтный, предохранительный диоды, конденсатор и трансформатор.

Сначала проверяют диод защиты, так как обычно именно он «вылетает» первым. Прибор находится рядом с магнетроном — в пластиковом корпусе. Проверяют его на следы копоти. Если они есть, значит, требуется замена на аналогичный диод. Следующий шаг — проверка исправности трансформатора — прозвон обмоток. Любое отклонение от норм, указанных выше, — повод для замены устройства. Параметры нового трансформатора обязаны быть точно такими же. Приступают к новому объекту для тестирования — сетевому фильтру. Для этого снимают клеммы, присоединяющие магнетрон к трансформатору. Затем измеряют сопротивление между ними и корпусом прибора. Значения меньше 50 Ом сигнализируют о пробитых конденсаторах сетевого фильтра. Ремонт — замена: либо платы, либо только пробитых конденсаторов на аналоги.

Последний вариант был уже рассмотрен: это колпачок антенны. Если техника довольно старая, то лучше не мучиться с ремонтом генератора волн. Так же нецелесообразно покупать новый магнетрон, стоимость которого сравнима с ценой новой микроволновки.

Проблемы блокировки дверей

«Забастовку» микроволновки могут вызвать блокираторы дверцы, поэтому первым делом исследуют ее, вернее, плотность ее прилегания.

Между корпусом и дверью зажимают лист бумаги, в закрытом состоянии ее пытаются вытащить. Если система блокировки работает безупречно, то бумагу «выудить» или не получится, или будет крайне трудно. Когда лист удалось извлечь, приложив минимум усилий, то проводят усовершенствования: регулируют прижим дверцы, подкручивая винты, расположенные около петель.

Второй этап — тестирование электрической составляющей системы. Сзади она находятся в левой части. Вооружившись мультиметром, проверяют сопротивление в двух состояниях — при закрытой и открытой дверце. При неисправности одного из блокираторов замене подлежат оба, так как в противном случае эти манипуляции вскоре потребуются и для второй детали, а очередной ремонт — это новое «потрошение» микроволновки, к тому же операция займет много времени.

«Популярные» причины поломок

После покупки любого нового прибора надо взять за правило читать инструкцию вдоль и поперек — несколько раз, внимательно, вдумчиво, «мотая на ус». Однако многие об этом забывают, либо не хотят отнимать у себя время. Большинство неисправностей микроволновок возникает по вине владельцев. В этом легко убедиться, если познакомиться с потенциальными угрозами.

Металлические предметы и камера СВЧ-печи — вещи несовместимые. Простой ободок, нарисованный на посуде краской, содержащей частицы металла, может спровоцировать искрение прибора. Последствием этого явления нередко становится выход из строя магнетрона. Искры приводят к повреждению слюдяной пластины. Еще хуже, если «несчастье» коснется элементов цепи. Приготовление некоторых «взрывных» продуктов, использование посуды, совсем не предназначенной для микроволновок, — еще один грех хозяев. Обычные пластиковые контейнеры, помещенные в камеру, в состояние устроить настоящий взрыв, во время которого все содержимое полетит во все стороны, забивая отверстия, оседая на всем, что оказывается на пути. Результатом становится повреждение магнетрона. Режим без нагрузок — вовсе недопустим. Пустая камера при включенном приборе почти неминуемо приведет к поломке магнетрона.

Если говорить о технических причинах, то их список тоже нельзя назвать слишком большим. Это:

частые скачки напряжения, от которых спасаются, устанавливая стабилизаторы;

физический износ техники, работающей 7-10 лет практически без перерыва;

использование деталей сомнительного качества в самых дешевых моделях;

заводской брак, но он «всплывает» еще во время гарантийного срока.

СВЧ-печь — высокотехнологичное и сложное устройство, которое требует бережного обращения и неукоснительного соблюдения абсолютно всех рекомендаций производителя. Ремонт микроволновки своими руками советуют проводить только в том случае, если мастер знаком с правилами безопасности для работы с СВЧ-излучениями и повышенным напряжением. Еще лучше, если он обладает знаниями в области электроники и электротехники.

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