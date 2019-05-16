Пропорции бетона в ведрах: зависимость от марки и предназначения

Бетонный раствор — строительный материал, без которого невозможно обустроить качественный фундамент, пол, стены и другие элементы здания. Эта смесь — гарант долговечности будущего строения, но чтобы оно было надежным, нельзя ни на йоту отступать от строго выверенного количества всех его ингредиентов. В частном строительстве этот раствор готовят непосредственно на строительной площадке — используют бетономешалку или замешивают вручную. Чтобы обеспечить прочность будущего монолита, точно вымеряют пропорции бетона в ведрах. Эта мерная единица очень выручает, когда отсутствуют точные весы.

Знакомство с бетонными смесями

Оптимальные пропорции компонентов зависят от марки бетона и цемента, характеристик остальных составляющих. Важнейшие ингредиенты — цемент и вода, образующие монолитную плиту. Однако без других добавок неизбежна ее деформация и усадка — на 2 мм/м2. Избежать неприятных, даже опасных, последствий помогают песок, щебень, заменой последнему может стать гравий, керамзит.

Цемент

Это неизменный компонент бетонной смеси, он обеспечивает как прочность, так и затвердевание. Несмотря на большой ассортимент строительного материала отдавать предпочтение рекомендуют портландцементу, который обеспечит оптимальное сцепление всех составляющих.

Главный ориентир для выбора материала — марка, обозначаемая буквой «М». Она измеряется в кг/м3: чем больше данная цифра, тем прочнее сухая смесь. Поэтому перед началом строительства определяют оптимальную марку цемента, она зависит от вида планируемых работ. От типа зависят пропорции бетона.

Кладка. Чтобы получить надежную несущую стену, лучше выбрать материал М350. Другие перегородки, не испытывающие сильные нагрузки, позволяют использовать М300. Если речь идет о небольших сооружениях (например, сарай либо беседка), то достаточно выбрать цемент М200. Отмостка. Для ее обустройства будет оптимальным М50-150. Для ремонта небольшого участка подойдет любая марка. При обустройстве монолитного пола надо предварительно рассмотреть эксплуатационные характеристики, но в большинстве случаев советуют сделать выбор в пользу М300 или М350. Фундамент. Жилое строение большой этажности также подразумевает использование М300 либо М350. Если основание делают для летней кухни или гаража, разрешается остановить выбор на М200. Штукатурные работы. В этом случае выбирают М300, М350.

М400-М550 в строительстве используют редко, исключения — возведение гидросооружений (дамб, плотин), а также объекты метрополитена. Цементом хорошего качества является материал с помолом 350-380 кг/м3, однако для удешевления работ нередко смешивают несколько марок. В этом случае пропорции должны быть изменены. Более высоких марок в составе должно быть меньше, иначе существенной экономии не предвидится.

Про запас цемент не покупают, так как прочность материала спустя месяц начинает уменьшаться. Через 60 дней состав теряет 10%, спустя полгода — до 50%. Цемент, приобретенный год назад, уже непригоден. Несоответствие своей марке приведет к невозможности корректно рассчитать пропорции бетона.

Песчано-гравийная смесь, иные заполнители

Песок, гравий, гранитную крошку либо щебень используют для придания бетону большей прочности, а также в целях удешевления производства. Песок — ингредиент обязательный, он заполняет пустоты между более крупными компонентами. Оптимальны его речной и кварцевый виды, гранулы которых имеют размеры 1,2-3,5 мм. Просушка этого стройматериала — важный этап его подготовки. Иногда в роли замены песка целесообразно использовать хорошо измельченный гравий.

Той или иной крупный материал выбирают в зависимости от необходимой прочности смеси. Для М500 оптимальна гранитная крошка, к М100-350, маркам, выбранным для обустройства фундамента, добавляют щебень и гравий. Эти компоненты гарантируют прочность основания при сжатии. Для получения качественного состава необходимы частицы с размерами 10-20 мм. Посторонние включения в заполнителях не приветствуются, поэтому песок просеивают через сито, крупные материалы контролируют визуально.

Вода

Частное строительство небольших сооружений позволяет использовать обычную воду, лишенную химических примесей и масляных включений. Это может быть дождевая либо отстоянная жидкость, но не речная и озерная. В промышленном производстве требования выше: там используют очищенную воду.

Под запретом вода из минеральных источников, так как любое количество соли негативно сказывается на качестве бетона. Колодцы, имеющие глиняное основание, — нежелательный источник, так как нет гарантии, что в жидкости нет частиц глины. Более высокая марка цемента подразумевает меньшее количество воды для смешивания. Это всегда учитывают при составлении пропорций бетона.

Пластификаторы, добавки

Эти компоненты, введенные в состав, способны усилить некоторые свойства бетона — его прочность, водонепроницаемость, морозостойкость, огнеупорность. Ускорение затвердевания — другое требование к добавкам. Пластификаторы добавляют материалу подвижность, в результате бетон приобретает большую стойкость к разрушению.

Например, такую добавку можно сделать самостоятельно: на ведро цемента берут 150 мл жидкого мыла, прибавляют то же количество гашеной извести. Результат действий — более равномерное схватывание раствора, его ровная поверхность после застывания.

Приготовление бетонного раствора

Иногда оправдано приготовление смеси с использованием ведер в качестве единицы измерения. Оно актуально, если:

планируется небольшой объем работ;

при заливке фундамента выбраны поэтапные действия;

спецтехнике (бетономешалке) нет возможности подъехать к месту строительства;

готовый состав сложно заказать из-за отдаленности завода.

Использование ведер для высчитывания пропорций — единственное решение, позволяющее быстро получить раствор хорошего качества, не прибегая к сложным расчетам. Главное — принять во внимание разный вес материалов. Ведро, полное цемента, весит около 16 кг, такой же объем песка на 3 кг тяжелее (19 кг), вес щебня в этой таре составляет около 17,5 кг.

М100

Составы, которые изготавливаются в заводских условиях, смешивают в пропорции 1:2:4:0,5 (цемент, песок, щебень, вода), однако в частном строительстве все зависит от необходимой крепости, нужных характеристик определенного объекта. Для получения раствора бетона М100 ориентируются на следующие пропорции — 1:4:6:0,5. Для производства одного кубометра бетона необходимо заготовить:

206 кг цемента;

780 кг песка;

1200 кг щебня;

185 л воды.

В домашних условиях только ведра обеспечат быстрый расчет всех материалов, основой является 10-литровая емкость. Соотношение таково:

1 ведро цемента — 10 л;

4 ведра песка — 41 л;

6-7 ведер щебня — 61 л;

½ ведра воды.

М200-М450

Чтобы получить 1 куб готового бетона, используя ведра, то надо ориентироваться на следующие пропорции:2:5:9, где первый стройматериал цемент, остальные — песок и щебень соответственно. Соотношение это предназначено для изготовления раствора из марки М200, которая является популярной для обустройства фундамента, возведения крылец, бетонной стяжки полов. Воду в смесь добавляют вдвое меньше, чем цемента. Готовят состав маленькими порциями, чтобы успеть израсходовать его за пару часов.

Для получения бетона из марки М250, идущей на сооружение ленточного основания для хозяйственных построек, гаража, основательного забора, пропорции выглядят так — 1:2:3,5:0,5. Если планируется фундамент для малоэтажного дома, основание предпочитают делать более надежным, в этом случае выбирают соотношение 1:1:2,5:0,5.

Самые популярные марки цемента — М300 и М350. Их чаще других применяют при строительстве жилых зданий. В этом случае пропорции в ведрах выглядят так: 1:1,8:3,6:0,5.

Некоторые застройщики и вовсе решают подстраховаться, выбирая дорогую марку М450, для которой подходят другие пропорции — 1:1:2:0,5. Однако такое основание, ценное в буквальном смысле, все же должно быть экономически оправдано.

Как смешивают бетонный раствор

Возможны 2 варианта — ручной либо с помощью техники — бетономешалки. В первом, наиболее трудоемком, случае цемент, песок, пластификаторы и остальные добавки тщательно смешивают в абсолютно сухой таре. После получения однородного состава начинают небольшими порциями добавлять воду, перманентно перемешивая раствор. На этом же этапе добавляют наполнители — щебень либо гравий (гранитную крошку), каждая частица которого после перемешивания должна быть покрыта смесью.

Когда используют способ с бетономешалкой, сначала цемент смешивают с водой, берут ½ ее отмерянного объема. Затем высыпают большую часть наполнителя (щебня), тщательно перемешивают компоненты. Досыпают весь цемент, размешивают до однородности. Потом отправляют в емкость песок, не выключая аппарат.

В предпоследнюю очередь вводят оставшийся щебень, после перемешивания доливают оставшуюся жидкость, добиваясь оптимальной консистенции бетона. Если предусмотрено добавление пластификатора, то это делают в самом конце операции, включая бетономешалку еще на несколько минут. Вылив готовый раствор в приготовленную емкость, бетономешалку моют, используя воду и мастерок. Иначе в новой порции неминуемо появятся комки.

Пропорции бетона в ведрах — лучший способ избежать трудностей в расчетах. Мерять сыпучие материалы можно посудой любого объема, однако более удобной является универсальная тара на 10 литров.

В этом видео автор рассказывает об особенностях получения бетона марки М350: