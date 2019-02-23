Подстилка для собак своими руками: даешь удобную кровать!

Любое живое существо ценит тепло и уют, поэтому главная задача человека, решившего поделиться своей жилплощадью с хвостатым «квартирантом», — обеспечить их. Несмотря на впечатляющий ассортимент в магазинах, многочисленная «армия» хозяек выбирает иной путь — самостоятельное изготовление спального места, оригинального и комфортабельного. Подстилка для собак своими руками — операция нетрудная, незатратная в плане материалов и финансов, зато получившееся произведение искусства принесет радость как лохмато-хвостатому другу, так и его владельцам. Только надо найти такую модель, от которой любимца не оттащить за уши.

Учитываем все мелочи

Подстилка не только кровать, в которой собака спит, но и «командный пункт». Здесь она может просто лежать, наблюдая со стороны за своими подопечными, поэтому хозяевам следует учесть любую мелочь. Например:

Размеры лежанки. У всех питомцев, как и у их владельцев, есть излюбленные позы для сна. Значит, надо принять к сведению не только росто-весовые категории, но и положение, в котором чаще всего спит лохматый друг. Для любителей сворачиваться калачиком подойдет круглое изделие, снабженное бортиками для пущего удобства, либо овальное. Тем, кто растягивается, лучше сшить большой матрас — квадратный либо прямоугольный. Впритык подстилку шить не рекомендуют: после ознакомления с новой тесной «мягкой мебелью» собака попросту посчитает ее совершенно непригодной. Качество материала. Главные характеристики — непритязательность, износостойкость. Ткань должна хорошо чиститься, успешно противостоять машинной стирке и собачьим когтям. Лучшие материалы — вельвет, лен, мебельная рогожка, джинса, тик, хлопок, флис. Лучше выбирать немаркие расцветки, для некоторых моделей можно сшить заодно и наволочки. Выбор наполнителя. Тут требований больше. Он должен быть гигиеничным, прочным, теплым, удобным, гипоаллергенным. Среди достойных кандидатов — кокосовое волокно, лузга гречихи, мебельный поролон, чья плотность выше 30-35 кг/м3. Первый предпочтительнее, так как не требует серьезной стирки, достаточно горячего полоскания или душа. Зависимость от характера и степени шерстистости. Теплолюбивые «меланхоличные» породы обожают толстые матрасы, высокие бортики. Собаки типа «в каждой бочке затычка» — низкие ограждения, не мешающие наблюдать за всем и вся. Повышенная шерстистость — причина отказа от теплых меховых подстилок.

Виды: народ на выдумки хитер

Если появилось желание сотворить что-нибудь этакое, можно воспользоваться найденными «рецептами»: в точности повторить все шаги либо дать своей фантазии разгуляться, привнести оригинальные идеи.

Все для любимца — свитер, толстовка

Этот вариант хорош тем, что не требует возни с выкройками, а значит, процесс изготовления не займет много времени. Необходимый минимум:

швейные принадлежности;

старый (если не жалко, то новый) толстый свитер либо толстовка;

наполнитель, лучше взять качественный;

подушка или кусок поролона;

небольшой кусочек ткани (20х50).

Одежду выворачивают наизнанку. Зашивают ворот, оставляя небольшой участок. Снова выворачивают на лицевую сторону. Разложив изделие на плоскости, чертят линию, соединяющую нижние части пройм рукавов. Наметав по ней, свитер прострачивают. Внутренние швы рукавов вручную пришивают к боковым, не доходя до их конца.

Импровизированные бортики набивают наполнителем, например, синтепоном. В середину будущей подстилки кладут подушку (поролон), низ свитера зашивают, манжеты соединяют друг с другом. Место их «стыка» прикрывают куском ткани, ее простегивают тоже вручную. Для фиксации бортика спереди в нескольких местах сметывают его с низом-подушкой.

Простейший «походный» вариант

Это хороший выбор для тех собак, хозяева которых часто путешествуют вместе с четвероногими друзьями. И дома такая подстилка не помешает. Для изготовления нужно добавить к швейным принадлежностям карандаш (мелок), бумагу для выкройки.

После измерения « габаритов» хвостатого домочадца размеры переносят на бумагу. Форма обычно либо квадратная, либо прямоугольная. Выкройку вырезают, переносят на ткань, сложенную вдвое изнаночной стороной наверх. Обводят контуры, не забывая оставлять припуски на швы (1 см). Материал сшивают, оставляя на одной стороне место для заполнения опилками или наполнителем более благородным.

После соединения лежанку выворачивают на лицевую сторону, помещают внутрь наполнитель, отверстие зашивают. Если в изделии хозяева хотят периодически менять «внутренности», для удобства смены наполнителя рекомендуют вшивать молнию. Не будут лишними несколько наволочек из мягкой ткани. Одну из сторон оставляют незашитой либо также снабжают ее молниями.

Более «продвинутая» модель

Эта подстилка подойдет тем хозяйкам, что имеют аллергию на пошивочные работы. Необходимые материалы для создания стационарной лежанки:

поролон, ткань;

рулончики (например, оставшиеся от фольги, бумажных полотенец, пищевой пленки);

скотч, степлер, ножницы, нож;

лист ДВП.

Размеры с помощью выкройки переносят на ДВП, поролон и ткань. На последней обязательно оставляют припуски для подгибания. На плиту укладывают наполнитель, фиксируют скотчем. Затем «полуфабрикат» закутывают в ткань, которую закрепляют степлером.

Куски поролона наматывают на рулончики. Закрепив с помощью скотча, их также укутывают в ткань, затем фиксируют степлером по периметру подстилки. Одну сторону оставляют без бортиков. Необходимый элемент, который все же придется шить, — наволочка-чехол, лучше сразу сделать несколько на смену.

Круглое уютное «гнездо»

Такую подстилку можно наградить эпитетом «профессиональная», поэтому для нее необходима выкройка. Однако работу нельзя назвать суперсложной.

Для верха и низа выкраивают абсолютно одинаковые детали. В площадь включают сразу два размера — лежанки и бортиков, поэтому вычислить искомое не составляет труда. Перед стачиванием обеих деталей на дно нижней части кладут вырезанный кругом наполнитель. Обе детали сшивают по внутреннему кругу.

Затем стачивают внешние края, оставляя пространство для набивки наполнителя. После заполнения по внешнему краю продевают шнур либо резинку, зашивают отверстие. Затягивая шнурок, борта приподнимают, концы его завязывают на несколько узлов. Для пущей красоты некоторые делают радиусные строчки, разделяющие бортики на сегменты. В этом случае набивка затрудняется, а внешний край сшивают в последнюю очередь.

Настоящий мягкий диван с бортиками

Это следующая подстилка для собак своими руками. Ее уже с полным правом можно «окрестить» совершенством, но для ее изготовления все же не нужно быть супершвеей. Единственная потенциальная трудность — завязки. Чертеж подходит для маленькой собачки, но увеличить его, прибавив определенное количество сантиметров со всех сторон, по силам любому.

Чтобы избежать «блина комом», сначала делают бумажную выкройку, затем переносят чертеж на ткань. Первым делом шьют завязки, выворачивают на лицевую сторону. Наметывая по периметру, одновременно вшивают их необработанные концы.

Вывернув, подстилку набивают синтепоном, прокладывают дополнительные швы (прямоугольник в центре) и зашивают отверстие сбоку. Заключительный аккорд — завязывание бантиков. Такая серьезная «мебель» обязательно требует какой-нибудь накидки, иначе изделие будет быстро пачкаться, а менять наполнитель и стирать обивку — процесс долгий.

Упрощенная модель не хуже

Кроме того, она отнимет меньше времени. Выкройку переносят на два отдельных полотнища. Вырезав, их совмещают. Прокладывают строчку по 3 сторонам дна, оставляя меньшую для набивки наполнителя. Сделав это, ее зашивают.

Также поступают с бортиками. На углах вшивают молнии с автоматическим фиксатором либо крепят шнурки. Оба варианта одинаково удобны, так как в жаркое время позволяют опускать бортики, а в холодное — поднимать.

Не подстилка, а целый дом

На такую авантюру пустятся те хозяйки, что чересчур опекают своих маленьких собачек. Им (и тем, и другим) очень нравятся такие домики-крепости. Контуры сначала переносят на выкройку, затем на ткань, сложенную вдвое. Однако легче раскроить все элементы отдельно, не забывая оставлять припуски на швы.

Таким же образом готовят детали из наполнителя, только их делают меньше на 1-2 см, чем размеры тканевой обивки. Все элемены прошивают с трех сторон, вставляют поролон, зашивают отверстие и соединяют вместе. По пунктирным линиям пришивают молнии, это решение даст возможность стирать и сушить домик. В качестве дополнительной перины используют подушечку таких же размеров, как основание жилища.

Подстилка для собак своими руками — предмет, на изготовление которого идут различные, даже совсем неожиданные, материалы. Человек, имеющий фантазию, может привнести что-то новое даже в описанные модели.

Оригинальную подстилку вы можете увидеть на этом видео: