Плафон для люстры своими руками: 7 способов сотворить эксклюзив

Человек — существо, которому свойственен перфекционизм практически в любой области. В большей мере это относится к ремонту квартиры или дома. Сделав его, хозяева редко останавливаются на достигнутом, ведь всегда найдется то, что можно преобразить. Например, осветительные приборы. Источники света — маленькие солнца — всегда «перетягивают одеяло на себя», поэтому без них гармония недостижима. На оригинальную вещь можно наткнуться в магазине, но и цена на нее будет неподъемной. Поэтому плафон для люстры своими руками — способ логичный и практичный: для получения эффектного «светоча» не нужны дорогостоящие материалы и семь пядей во лбу.

Что нужно знать о безопасности?

У заводских люстр есть неоспоримое преимущество — гарантия безопасности, ведь при изготовлении их всегда учитывают минимально допустимое расстояние между материалом и лампой. Домашние умельцы, игнорирующие эту величину, могут поплатиться возгоранием нового абажура. Чтобы предотвратить потерю, лучше запомнить нехитрые правила:

минимальное возможное расстояние между лампой и легковоспламеняемыми материалами (бумагой, картоном, тканью) обязано составлять 50 мм;

лучшие кандидаты для плафонов самодельных люстр — маломощные светодиодные и энергоэффективные лампочки;

если есть возможность, надо отдавать «пальму первенства» керамическим патронам, которые умеют отлично отводить тепло.

В первые дни после пуска люстры в эксплуатацию рекомендуют установить «слежку» за прибором. Хозяевам придется проверять, насколько сильно греется плафон. Если он теплый, то лампа требует замены на менее мощный источник света. Его также нужно проверить методом «пальпации».

Где взять каркас для плафона?

Иногда снова изобретать колесо не приходится. У многих запасливых хозяев хранятся старые вещи, выбросить которые не поднимается рука. У них обязательно найдется старый абажур, оставшийся от бра, люстры либо торшера. Чтобы привести его в порядок, достаточно ободрать материал, ржавчину, а потом покрасить. Другие доступные варианты — покупка б/у изделия, приобретение недорогой новой вещи, преображение мусорной корзины — пластиковой либо проволочной. В последнем случае нужно лишь сделать отверстие для патрона.

Спасительная проволока

Если ни один из способов не подходит, то единственный выход — изготовление основы для плафона своими руками. Потенциальные материалы — алюминиевая или сталистая проволока.

В первом случае работа не создаст трудностей, но податливый алюминий очень охотно меняет форму, поэтому при создании каркаса надо действовать крайне аккуратно. Самый оптимальный источник для «добычи» материала — электрический кабель.

Сталистая оцинкованная проволока, которую еще называют пружинной, упруга, поэтому потеря формы ей не грозит. Недостаток относителен — это обязательное наличие в доме грубой мужской силы. Этот материал возможно найти на строительных рынках.

Для работы нужны кусачки, а также пассатижи (круглогубцы). Классические каркасы состоят из 2 колец, чаще они разного диаметра. Соединяются детали стойками. Чем их больше, тем совершеннее будет выглядеть плафон. Дополнительный, но обязательный элемент — внутреннее кольцо для плафона, в котором фиксируют патрон, продевают шнур люстры. Оптимальное расстояние между вертикальными деталями — 50-60 мм. Имеется в виду шаг на более широком нижнем круге.

Есть несколько способов получить желаемое.

Вариант для толстого алюминия. На концах отрезков для стоек делают крючки, затем зажимают их на кольце пассатижами. Чтобы не допустить смещения, места контакта деталей обрабатывают крупнозернистым наждаком. Способ для стальной проволоки. Если минимальный диаметр — 12-20 мм, то оптимальное решение — сварка. Проволока меньшего сечения позволяет упростить работу: на стойках также делают крючки. Либо загибают материал, обматывая проволоку вокруг колец.

Если перфекционистов не устраивает внешний вид каркаса, то они находят ленту, совпадающую по цвету с будущим плафоном. Обмазав ее клеем ПВА, сразу обматывают детали конструкции. Большая плотность витков — синоним аккуратного вида «изделия-самоделия».

Однако лучший способ скрыть ребра жесткости для тканевого плафона — картонная «обертка». Используют газеты или старые обои. Ими каркас оборачивают, отмечают границы обоих колец, линию, где заканчивается полный оборот. Для фиксации картона на месте шва, сверху и снизу оставляют сантиметровые припуски. К каркасу его крепят с помощью клеевого пистолета, щедро промазывая все края детали. Излишки удаляют куском ткани.

Проволочная сетка

В случае плафона-цилиндра идеальным материалом становится сетка из тонкой проволоки, потому что работа с ней элементарна. Вырезают кусок, но делают это с умом: на обеих боковых сторонах оставляют максимально длинные концы. С помощью них из прямоугольного куска сетки получают цилиндр, обматывая торчащие кончики вокруг стоек. Верхнее и нижнее кольцо точно так же, как и в предыдущем случае, маскируют лентами.

Пластиковая бутыль

Чем больше литраж емкости, тем внушительнее будет лампа. Самый простой способ — использование верхней части бутылки, так как в ней уже есть отверстие для патрона. Если оно недостаточное, винтовой верх срезают. Несколько сложнее операция оформления отверстия, если для абажура выбирают нижнюю часть. Чтобы пластик не грелся, из детали вырезают боковые стороны, оставляя только ободки, верхний и нижний, и 4 стойки по углам.

Из бумажных тарелок не только едят

Подобные изделия замечательно выглядят везде: как на торшерах, так и в качестве плафонов люстр. Необходим совсем крохотный набор материалов и инструментов. Это:

несколько наборов одноразовых тарелок;

каркас — самодельный или покупной, обклеенный бумагой или картоном;

ножницы и термопистолет.

Основная подготовительная работа — складывание бумажной посуды пополам. Потом эти полуфабрикаты вертикально приклеивают к основе по линии сгиба. Можно приобрести разноцветную посуду, изделия с рисунком, либо заранее покрасить их в свой любимый цвет.

Миска, ставшая плафоном

Такой вариант сможет спасти, когда для кухонного гарнитура никак не получается подобрать достойный декоративный элемент. Для создания посудного изделия нужны:

две пластиковые миски — большая и поменьше;

набор для лампы;

дрель, нож, отвертки;

маркер.

Сначала занимаются большей емкостью. К ее дну приставляют кольцо патрона, обводят его маркером, затем вырезают отверстие. Элементы соединяют. В небольшом блюде также делают «дырку», но маленькую настолько, чтобы в нее едва протискивался провод. Сборкой большой и малой детали работы заканчиваются. Готовый яркий плафон остается только повесить.

Рисовая бумага — тоже абажур

Это очередной необычный, праздничный плафон. Для его изготовления необходимо заранее приготовить:

каркас;

рисовую бумагу (замена — пергамент);

резак для бумаги;

тонкую проволоку;

утюг;

швейную машинку.

Чтобы сделать основу для такого плафона, середину стоек обматывают проволокой, получая еще одно, дополнительное, кольцо каркаса. Бумагу разрезают на прямоугольники одинаковых размеров, затем проглаживают утюгом, складывают в гармошку. Из получившейся заготовки вырезают большое количество одинаковых кружков, которые соединяет без нахлеста строчкой — с помощью швейной машинки. Готовые полоски крепят нитками к каждому кольцу: чем ниже находится ряд, тем меньше его длина. Изделие это требует предельной осторожности: как при закреплении лампы, так и во время установки люстры на законное место.

Бумажные перья, но без пуха

Это необычный, но не слишком трудный вариант, дающий возможность заполучить в квартиру оригинальный светильник. Чтобы создать такую люстру, потребуется:

купить бумажный абажур;

приготовить обычную бумагу (А4);

обзавестись подвесом для люстры;

иметь дома клей-карандаш, линейку и ножницы.

Для изготовления перьев делают заготовки: каждый лист бумаги складывают пополам 4 раза. Из него вырезают заготовки: сначала, оставляя нетронутым сгиб, вырезают очертание пера, затем делают прорези, не доходящие до него. Из одного листа бумаги получается 8 деталей, их осторожно отделяют друг от друга.

Получив достаточное количество элементов, переходят к абажуру. Его раскрывают, а внутрь вставляют распорку. Начинают операцию «чудо в перьях» с нижней части абажура. Каждую деталь хорошо смазывают клеем с одной стороны, затем крепят к плафону рядами. Расстояние между ними — 40 мм. Действуя таким образом, декорируют весь абажур. Электрику закрепляют на внутреннем держателе, после фиксации подвеса вкручивают лампочку.

Подобным же способом делают не менее интересные абажуры. Из разноцветной бумаги вырезают круги либо овалы. Интересно и практично использование бумаги для заметок, потому что в таком случае отпадает надобность в клеевом составе.

Еще несколько вариантов: замена обычной бумаги бархатной либо гофрированной разновидностью, кружевной нарядной тканью. В последнем случае абажур будет казаться воздушным и невесомым.

Бабочки летают, бабочки

Такой плафон с самыми любимыми насекомыми замечательно смотрится как в спальне, так и в детской комнате. Для изготовления его заранее приобретают:

белый тонкий картон;

клей и термопистолет;

круглогубцы;

ножницы либо канцелярский нож;

старый каркас в форме цилиндра, тонкий шпагат;

прозрачную нейлоновую леску;

степлер.

Перед началом «славных дел» надо определить размеры будущего плафона для люстры. Например, если диаметр цилиндра составляет 300 мм, то кусок картона должен быть длиной 900 мм. Высоту изделия каждый определяет самостоятельно. Если планируется большое количество бабочек, то для их вырезания потребуется дополнительный материал.

Для крепления плафона к потолку делают подвески — 3 отрезка из шпагата. Длина зависит от того, на каком расстоянии от потолка будет висеть люстра. Их привязывают к каркасу на одинаковом расстоянии друг от друга. Берут прозрачную леску, из которой вырезают детали-подвески для бабочек. Лучше, если они будут разной длины. В дальнейшем их привяжут к перемычкам, которые соединяют отверстие для плафона с верхним кольцом. Расстояние между лесками обязано быть одинаковым. На картоне-плафоне и втором куске, предназначенном только для «рождения» насекомых, с помощью шаблона рисуют, затем вырезают бабочек. Затем первый материал сворачивают, стык проклеивают полосой плотной бумаги. Другой вариант — использование степлера. На каркас плафон крепят клеем. Альтернативный способ — тонкая проволока. Бабочек прикрепляют к лескам-подвескам: «тельце» прокалывают иголкой, продевают сквозь отверстие леску, затем ее завязывают узелком на конце. Завершающий этап — фиксация на каркасе.

Бабочки не единственный вариант, так же оригинально будет выглядеть звезды, листва, снежинки или цветы.

Плафоны из бахромы

Такой материал ищут в магазинах, специализирующихся на продаже интерьерной ткани. Помимо тесьмы с бахромой потребуется совсем небольшой набор материалов. В него входит:

как минимум пара металлических обручей, обязательно разного диаметра;

клей и пистолет;

леска;

ножницы;

акриловая краска.

Здесь альтернативой обручей из металла могут стать деревянные либо пластиковые пяльцы. В любом случае эти элементы в первую очередь покрывают краской, чей оттенок соответствует цвету бахромы. Старая краска на металлических изделиях — причина обязательного их ошкуривания. Когда краска полностью высохнет, приступают к самому процессу.

Для соединения обручей используют леску, отрезают три абсолютно одинаковые детали. Сначала на одинаковом расстоянии друг от друга их привязывают к малому кольцу, затем, действуя аналогичным образом, к большому элементу. Чтобы выбрать правильное расстояние между элементами каркаса, учитывают длину бахромы. От этого значения отнимают как минимум 20 мм. Эта предосторожность нужна, так как она позволяет избежать ошибки: бахрома, закрепленная на верхнем элементе, обязана спрятать нижний обруч. Используя клей и термопистолет, сначала фиксируют тесьму к нижнему обручу. Особенно осторожно действуют в местах, где находится леска, так как горячий клей ее может попросту расплавить. Последний этап — закрепление лески на верхнем кольце.

Можно не ограничиваться двумя обручами, а взять большее количество. В этом случае очень длинная бахрома не нужна. Для дополнительного украшения плафонов такой люстры нередко используют декоративные кисти.

Шарики, бутылки, нитки

В последнее время такие поделки стали настолько популярны, что вариантов украшения невесомых плафонов появилось неисчислимое множество, которое только растет. Изделия, изготовленные с помощью воздушных шариков, выступают в разных «амплуа». Все зависти лишь от размеров. Они играют роль елочных игрушек, простого декоративного элемента, плафона для люстры или абажура для торшера. Украшают невесомые вещицы разноцветными нитками, кружевами, лентами, а также пуговицами и бусинами.

Для нитяного абажура необходим:

шарик, альтернатива — надувной мяч;

моток ниток, преимущество на стороне толстой, надежной, пряжи;

клей ПВА;

вазелин.

Мазь нужна, чтобы без усилий освободить нитяной шар от резинового изделия. Но сначала последний надувают. Вопрос о диаметре решают на семейном совете. Сначала на шарике отмечают границы намотки, так как необходимо оставить место для патрона.

После смазывания на него наматывают нитки. Клеем промазывают несколько раз: и после каждого слоя, и в конце операции. Минимальное время для его высыхания 4-5 часов, но лучше этот срок увеличить. Воздушный шарик прокалывают или развязывают нитку, вытаскивают, а на его место помещают патрон. Аналогично делают плафон из круглых кружевных салфеток, только клей уже используют другой — обойный.

По такому же принципу создают плафон, моделью для которого служит пластиковая бутыль. Однако нитки для него берут более плотные. Роль вазелина в этом случае отводится скотчу. Форма у такого абажура отличается большей оригинальностью. В остальном различия минимальны.

Необычный плафон для люстры своими руками — мечта, которая довольно просто воплощается в реальность, а подглядеть материалы, формы и способы изготовления можно буквально на каждом шагу. Дополнительное доказательство этой приписной истины находится здесь: