Симпатичное одеяло, сшитое из лоскутков разной ткани, — один из ярких представителей изделий, изготовленных в стиле пэчворк. Несмотря на то, что в Советском Союзе не знали этого непривычного слова, такие красивые вещи украшали почти каждый дом. Виной тому был «повальный дефицит», заставлявший хозяек рационально использовать любой оставшийся кусочек материала. В результате их стараний на свет появлялась уникальная вещь, которая становилась не только необычным одеялом и — по совместительству — покрывалом для пикника, но и одним из самых запоминающихся элементов интерьера. Создать лоскутное одеяло своими руками сможет практически любая хозяйка, имеющая в доме швейную машину.

Особенности техники пэчворк

Лоскутное одеяло своими руками — работа, которую нельзя назвать очень простой. Она требует от мастерицы аккуратности, внимательности, точности и усидчивости. Времени на его создание также уйдет немало. Однако перевешивает все сомнения большущий плюс самостоятельного изготовления — значительная экономия, ведь магазинные модели обходятся в несколько раз дороже.

Лоскутное одеяло — сэндвич

Шитье вещей из кусочков ткани называют по-разному — лоскутная техника, пэчворк («мозаичная работа», «заплатка»), текстильная мозаика. Такие одеяла или покрывала обычно состоят из 3 слоев:

лицевого, собранного из разноцветных фрагментов материала;

среднего, представляющего собой слой какого-либо наполнителя (ваты, ватина, синтепона, флизелина с поролоном, холлофайбера);

изнаночного — подкладочного, обычно изготовленного из цельного куска материала.

Когда все слои прошивают (простегивают) насквозь, работа «превращается» в квилтинг («стежка», «прошивание»).

Сочетания цвета, текстур

Безупречный вид лоскутное одеяло своими руками будет иметь только в том случае, если работа проводилась по правилам сочетаемости рисунка, цвета и фактуры. Некоторая небрежность, легкая аляповатость в изделиях из кусочков материала все же допускается, однако новичкам лучше следовать нескольким рекомендациям:

Узор, собранный из лоскутов, не должен быть хаотичным, логика в нем присутствовать обязана. Чтобы избежать появления «блина комом», лучше шить лицевой слой одеяла из приготовленных модулей — блоков либо полос, состоящих из элементов, собранных в строгом порядке. Их легче правильно собрать в целое полотно, но избежать возможных несоответствий. Толщина всех кусочков ткани обязана быть одинаковой, в противном случае будущее изделие будет выглядеть не лучшим образом. Одеяло, собранное из лоскутков, должно производить впечатление единого (хоть и цветастого) полотна, а не «разношерстного сборища» всевозможных обрезков материала. Выбор стиля для начинающих мастериц — очень важный пункт. Им лучше остановиться на простых геометрических формах — квадратах либо прямоугольниках. Большого количества узорных сегментов следует избегать, так как единство композиции почти неминуемо разрушится. Оформление комнаты «диктует» свои правила: одеяло не может выглядеть в ней чужеродным пятном. Правильное сочетание цветов, расположение оттенков — еще одно требование: хорошо выглядят рядом контрастные сегменты или оттенки одного цвета, расположенные в одном блоке.

Если проигнорировать даже один из этих советов, то можно получить необычную и яркую лоскутную постельную принадлежность, однако стопроцентной гарантии, что она «приживется» в предназначенной ей комнате, не даст никто. Возможный «поворот судьбы» для такой вещи — ее ссылка на дачу.

Лоскутное шитье: виды рукоделия

Чтобы изготовить первое лоскутное одеяло своими руками так, чтобы тяга к этому искусству не пропала из-за множества ошибок, лучше выбрать более простые способы создания, а также элементарные схемы.

Традиционный вид. Он относится к самым простым вариантам, поэтому как нельзя лучше подойдет для дебютного изделия. В этом случае из нескольких лоскутов предварительно изготавливают модули — блоки, в которые входят элементы одинаковой и простой геометрической формы — квадраты, треугольники, прямоугольники. Затем их соединяют в единое полотно. К изнанке пришивают цельный отрез ткани (подкладку) и утеплитель. Акварель. Лицевая часть одеяла, сшитого в такой технике, тоже состоит из квадратов, однако здесь применяют особый подход к выбору цветовой гаммы и к сочетанию оттенков. Лоскуты подбирают так, чтобы получить плавный переход от светлых тонов к темным оттенкам, либо от холодных цветов к теплым. Совпадение фактур материалов здесь — требование обязательное. Квилтинг — стеганое полотно. В этом случае берут два полотна, между которыми помещают какой-либо утеплитель. Затем совмещенные полотна простегиваются насквозь машинной строчкой. Она может быть различной: как прямой, так и узорной. Такой вид техники дает возможность создать привлекательные вещи, поэтому он очень популярен. «Сумасшедший» крейзи-пэчворк подразумевает полный хаос. Эта требовательная техника — почти недостижимая мечта для новичков, только приступающих к знакомству с данным видом рукоделия. Метод получения изделий отличается сложностью, так как используют лоскуты самых неожиданных форм и размеров, разные виды декоративных строчек, аппликации, бусины, кружева и ленты. Любых правильных геометрических фигур в этом случае избегают. Японский пэчворк. Эта восточная техника отличается тем, что предпочтение отдают качественным и дорогим шелковым тканям. Здесь для изготовления лоскутков используют разнообразные геометрические фигуры — ромбы, прямоугольники, квадраты, узоры из них, растительные орнаменты, пейзажи. Аппликации, вышивка, бахрома или кисти — почти обязательные элементы этого японского вида творчества.

Для новичков «лоскутного» рукоделия подойдут квадратные или прямоугольные кусочки ткани. Немного сложнее и более трудоемкой станет работа с треугольниками. Чтобы не допустить ошибок, лучше остановиться на равнобедренных фигурах не слишком маленьких размеров.

Выбор материала для одеяла

Не менее важно корректно подобрать ткань. В большей степени это касается нарядной, лицевой стороны. Для лоскутного слоя можно взять:

атлас;

бязь;

лен;

драп;

сатин;

ситец;

трикотаж.

Подойдут и другие шелковые, хлопчатобумажные ткани, однако модели из скользкого шелка для начинающих мастериц не самый лучший выбор. Не менее интересно смотрятся джинсовые фрагменты, сочетающиеся с плотными видами натуральных материалов. Наборы заготовок для лоскутного шитья можно купить в магазинах, но есть более практичный, традиционный вариант — использование того, что хранится «в закромах» и дожидается своей второй жизни.

Кроме уже указанных утеплителей используют натуральные их виды — шерстяные либо из хлопка. Последний материал — хороший вариант для летних одеял. Однако самым популярным наполнителем все же остается синтепон. Для обратной стороны подойдет практически любая однотонная плотная (или не очень) ткань. Для канта лоскутного одеяла понадобятся однотонные (контрастные) полоски ткани (ленты), ширина их — 8-10 см. Длина целой «заготовки для окантовки» — больше периметра изделия.

Что еще понадобится для работы?

Без традиционных швейных атрибутов не обойтись, поэтому надо подготовить или приобрести нитки, причем двух видов. Обычные понадобятся для наметки, другие — №45, 50. Цвет их зависит только от желаний автора, он может сочетаться с будущим изделием, так и быть контрастным. Еще понадобятся:

булавки, иглы;

мел;

ножницы;

сантиметр;

скотч;

утюг;

цветные карандаши (фломастеры);

шаблоны сегментов (два) — пластиковые либо вырезанные из картона (плотной бумаги);

швейная машина.

Лоскутное шитье: правила кроя

Геометрическая точность — то, что необходимо при шитье мозаичных изделий из кусочков, поэтому только идеальный раскрой даст шанс избежать потенциальной несовместимости деталей. Чтобы не наткнуться на «рифы и подводные камни», лучше соблюдать правила, которые помогут «увернуться» от множества проблем:

Новую ткань обязательно стирают, сушат и тщательно отпаривают. Такие действия дают шанс не встретиться с неприятностями — с неожиданной деформацией, сменой цвета или размера готового и постиранного одеяла. Если ткань не новая, а активно использовалась раньше, то вырезанные кусочки сначала пропитывают из пульверизатора раствором крахмала в воде. После такой обработки заготовки утюжат. Для перенесения выкройки на материал пользуются специальным мелом для шитья. Хорошая и бесплатная альтернатива — обмылок косметического мыла (белого или, наоборот, яркого, если материал светлый). Ткань раскраивают только по долевой нити, идущей вдоль полотна (параллельно кромке). Если пренебречь этим требованием, то с большой долей вероятности детали одеяла деформируются. По долевой нити все нетрикотажные материалы практически не тянутся (или делают это очень неохотно).

Для раскройки ткани необходимы 2 выкройки — первый шаблон без припусков, второй — с ними. Их прикладывают, а затем обводят мелом по очереди: удобнее начинать с большего элемента, так как в него легче абсолютно точно поместить маленький.

Как шьют одеяло из лоскутков?

Первый шаг — обдумывание внешнего вида, который должен гармонировать с местом его будущего «обитания», и поиски лучших цветовых сочетаний, если дома очень много накопленных обрезков ткани.

Лоскутный тяжкий труд

Работа по пошиву невозможна без идеально выполненных чертежей изделия, поэтому:

Сначала делают эскиз лицевой стороны одеяла на тетрадном листе в клетку. Самый простой вариант, обещающий успешный дебют, — прямоугольник, расчерченный на довольно крупные одинаковые квадраты. Здесь важно рассчитать размеры геометрических фигур, ориентируясь на длину и ширину одеяла. Все сегменты разрисовывают цветными карандашами, чтобы получить общее представление о том, как будет выглядеть готовая постельная принадлежность. Переходят к изготовлению лоскутов для лицевой стороны. Постиранные и отглаженные ткани раскладывают на ровной поверхности, затем на них переносят, очерчивают, а затем вырезают выкройки. Каждый элемент снова тщательно утюжат. Заготовки сшивают в полоски: это самый простой вариант, сводящий к минимуму число потенциальных ошибок. Затем соединяют эти длинные блоки: совмещают швы, делают предварительную наметку, проверяют результат и прострачивают на машине.

Последняя операция этого этапа — тщательная утюжка, во время нее не забывают хорошо разгладить припуски на швы с изнаночной стороны.

«Лицо», подкладка, утеплитель

Закончив оформления «лица» одеяла, переходят к его «тылу» и наполнителю. Сначала выкраивают оба материала — ткань и синтепон. Размеры их обязаны быть немного больше (на 3-5 см), чем у лоскутной части.

Полотно для подкладки расстилают на ровной поверхности изнанкой вверх. Для надежности его фиксируют скотчем. На него укладывают, а затем разравнивают синтепон. Обе заготовки скалывают булавками, сметывают, затем соединяют строчкой. После этого на полуфабрикат накладывают лицевую сторону, хорошо разравнивают, все слои фиксируют булавками. Затем материалы разглаживают руками от центра к краям, простегивают (например, строчкой «зигзаг») по всем швам. Эту работу всегда начинают с середины. Потом прокладывают строчку по периметру. Излишки наполнителя, подкладки отрезают, чтобы их стороны совпадали с лицевой лоскутной частью. Края лоскутного одеяла, если возможно, обрабатывают оверлоком (или тем же спасительным «зигзагом»). Полосы для канта сшивают, швы разглаживают в разные стороны. Затем заготовку складывают пополам (лицевой стороной вверх), снова утюжат. Начинают приметывать полосу с изнаночной стороны одеяла: стартует работа с середины любого края. Ткань на углах сгибают под углом 45°. Обязательно следят за тем, чтобы швы полосы не попадали на углы одеяла. Пристрачивают кайму полусантиметровой строчкой, потом ее заворачивают на лицевую сторону, присоединяют другой ее край.

Есть другой способ пришивания канта. Сложенную и отутюженную полоску пристрачивают («край к краю») к лицевой стороне одеяла так, чтобы скрыть строчку на нем. Затем кантик загибают на подкладочный слой, а подшивают изделие уже вручную — аккуратным потайным швом.

Одеяло из джинсовых лоскутков

Если у хозяев накопилось достаточно большое количество еще крепких брюк, а выкинуть их не поднимается рука, то этот вариант можно считать беспроигрышным. Изделие может быть не только летним одеялом, но и необычным покрывалом на кровать.

Так как даже поношенная джинсовая ткань остается довольно крепкой, чаще всего одеяло сшивают из крупных квадратов либо прямоугольников. Однако участки, которые даже слегка протерлись или пожелтели, для шитья никак не годятся.

Материалы, инструменты

Кроме обычного набора для шитья нужно подготовить:

несколько (лучше много) джинсов;

подкладочную ткань;

наполнитель (шерсть, синтепон);

кусачки;

неизменный утюг.

Джинсы могут быть разной фактуры, цветов и оттенков: чем больше отличий, тем оригинальнее будет лоскутное одеяло. Подкладочная ткань обязана быть мягкой, приятной и теплой. Шерсть — идеальный материал для наполнителя/утеплителя, однако его цена — причина небольшой популярности этого натурального материала в таком «амплуа».

Этапы работы с джинсами

Процесс уже более или менее знаком, однако здесь есть некоторые отличия от изготовления классической модели, поэтому следует пройтись по всем этапам «джинсовой» работы. Главная «фишка» такого одеяла — бахрома на лицевой (джинсовой) части. Она получается благодаря шву, который «смотрит» наружу.

Старые джинсы стирают, гладят, распарывают, затем с одежды удаляют всю фурнитуру и снова вооружаются утюгом — все пригодные детали брюк снова отпаривают. Из джинсового материала вырезают 352 квадрата со стороной в 12 см. Точно такое же количество элементов делают из подкладочной ткани, затем из наполнителя. Каждый готовый джинсовый лоскуток изнанкой прикладывают к квадратикам из подкладочного и синтепонового материала. Две получившиеся заготовки соединяют так, чтобы джинсовая сторона оказалась снаружи, затем прокладывают машинный шов. Его ширина — 1,5 см. К первой паре джинсово-подкладочно-синтепоновых квадратиков таким же способом (лицевой стороной джинсов наружу) присоединяют остальные детали, получая первую полоску. Потом переходят к изготовлению остальных заготовок. Затем длинные элементы соединяют в полотно. Завершающая операция — изготовление бахромы — создание множественных надсечек по всем швам. Эту ответственную работу выполняют кусачками, но осторожно, так как нельзя повредить швы-стежки между лоскутками.

Почти готовое изделие окантовывают выбранной цветной тканью, либо делают по краям такую же джинсовую бахрому. Более простой вариант — классическое изготовление лоскутного одеяла, однако эта модель выглядит гораздо интереснее.

Лоскутное одеяло своими руками — тема, которая просто требует, чтобы начинающая мастерица хотя бы раз сама увидела весь процесс. И в этом неоценимую помощь оказывают всевозможные уроки — видеоруководства. Например, у нас можно посмотреть один из популярных роликов, посвященных симпатичному изделию из лоскутков: