Кресло-качалка: чертежи и размеры, легкие варианты конструкции

Качели и кресла-качалки — аксессуары, любимые детьми и взрослыми. Первые — почти неизменный атрибут благоустроенного участка земли. Вторые — символ комфортного отдыха, поэтому их можно встретить в городских квартирах, домах, на верандах или террасах дач и загородных владений. Видов такой мебели придумано множество, поэтому нужно лишь выбрать понравившийся предмет, а затем сделать его самостоятельно. Без схемы не может быть собрана даже простейшая мебель, но особенно кресло-качалка: чертежи и размеры обязательны, иначе новый предмет обстановки заставит вспомнить счастливые школьные годы — уроки физкультуры и кувырки через голову.

Список материалов-фаворитов

Подбор материала — первый этап раздумий, ведь кресло-качалка обязана быть очень надежной, долговечной, но легкой, так как эту мебель хозяева быстро привыкнут «таскать» за собой. Поэтому чаще взор останавливают на фанере, дереве, лозе. Металл тоже нередко присоединяется к этому списку кандидатов для кресла-качалки.

Фанера. Такая мебель будет практична, легка, красива, однако есть у нее существенный недостаток — страх воды. Поэтому за креслом-качалкой, «отдыхающим» под открытым небом надо бдительно следить, так как внезапно начавшийся дождь — большая ему угроза. Дерево — бук, дуб. Корректная предварительная обработка этого материала — залог долговечности изделия. Привлекает в нем экологическая чистота, отменный внешний вид. Главное требование — минимальные столярские навыки, так как работа не так проста. Лоза — лидер, если рассматривать мебель с точки зрения легкости, красоты. В созидании мебели не принимают участия крепежные элементы, так как при плетении единственным помощником становится клей. Минусы — боязнь влаги, хрупкость, трудоемкость. Металл — практически вечный материал. При всех своих положительных качествах есть у него огромный недостаток — тяжесть. К тому же такое массивное кресло-качалка способно преподнести неприятный сюрприз — перевернуться, а это грозит серьезными травмами.

Есть еще один материал, привлекающий невысокой ценой, — пластик, однако для самостоятельного изготовления нужно особое оборудование, прочность такой конструкции не на высоте. Для каркаса и полозьев кресла-качалки нередко предпочитают брать профильные либо пластиковые трубы.

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Разновидности кресел-качалок

Если в голове зреет план создания такого предмета обстановки, то лучше заранее проштудировать тему о разных типах кресел-качалок. Подробно изучив информацию, можно определить наилучший вариант для семьи, ведь многое зависит от предпочтений всех ее членов. Выделяют несколько подвидов кресел, исполняющих функции качалок.

Кресла с радиусными полозьями

Это традиционные кресла-качалки, самые простые конструкции, имеющие изгиб полозьев одного радиуса по всей их длине. Поэтому есть у них ахиллесова пята — недостаточная устойчивость. Минимизировать риск стать акробатом поневоле помогает низко расположенное сиденье, а также установка на полозья замыкающих горизонтальных дуг.

Качалки с полозьями переменной кривизны

В этих усовершенствованных видах мебели радиус изгиба меняется на различных участках полозьев. Эти кресла-качалки довольно устойчивы, поэтому шанс опрокидывания их минимален. Безопасность конструкции — гарантия надежности мебели для детей, поэтому полозья с переменной кривизной часто используют при производстве кроваток-качалок для малышей.

Кресла с эллипсными полозьями

Эти полозья, имеющие вид эллипса, одновременно выполняют функции подлокотников. Изделия отличает мягкое раскачивание и низкое сиденье. Падения с такой мебели — большая редкость. Чтобы вовсе исключить возможность переворачивания, фабричные модели оснащаются отбойниками, сокращающими радиус раскачивания.

Многофункциональное кресло-качалка

Такая мебель в одиночку может заменить кресло, лежак, одновременно оставаясь качалкой. Обеспечивают это удобство длинные полозья с плавными изгибами. Благодаря им конструкция легко меняет положение, но обладает достаточной устойчивостью. Из-за относительно больших габаритов она будет оптимальна для комнат большой площади либо загородных участков.

Простая садовая качалка — «ванька-встанька»

Для изготовления этого варианта нужно подготовить:

для боковин: листы фанеры (1200х1400 мм, идеал — влагостойкая разновидность) толщиной 30 мм;

для царг: 3 доски (20х150х800 мм);

для сиденья: 32 доски (15х39х1200);

ручной фрезер;

шуруповерт;

электролобзик;

шлифовальная машинка;

саморезы (минимум —20 штук);

столярный клей (ПВА для дерева);

шпаклевка для дерева;

лак.

Лекальная фанерная деталь на чертеже показана в сетке, каждая ячейка ее размерами 100х100 мм, поэтому листовой материал (1200х1400 мм) предварительно расчерчивают на такие же квадраты.

Боковины

Сначала готовят боковые детали, являющиеся полозьями и основой для сиденья одновременно. Лекала тщательно переносят на фанерный чертеж в натуральную величину. Обе детали выпиливают лобзиком. После раскроя их складывают вместе, фиксируют струбцинами, с помощью фрезера и лобзика делают боковины абсолютно идентичными. С торцов элементов снимают фаску, затем шлифуют машинкой либо вручную.

Царги

На этом этапе делают разметку на боковинах для царг, подготовленных заранее (20х150х800 мм). Максимальная точность операции — условие необходимое. Затем в намеченных местах делают пазы, соответствующие торцам перемычек. Их глубина — 5 мм. Перед установкой царг все отверстия промазывают клеем. Каркас ставят на боковины, усиливают соединения саморезами, используя на каждое по 2 крепежа. Чтобы материал не растрескался, заранее делают под них отверстия.

Обшивка досками

Делают разметку на досках (15х39х1200), составляющих сиденье. Их укладывают на ровную поверхность, отмечают от каждого из краев 200 мм, чертят линии, по которым будут крепиться саморезы. Обшивку начинают с нижней части каркаса, шаг между деталями — 10 мм. Чтобы соблюсти точность, предварительно готовят шаблон аналогичной толщины. Головки саморезов утапливают на 2-3 мм.

Отделка элементов

Шпаклевкой, смешанной с опилками, замазывают отверстия от крепежных деталей, тщательно выравнивают поверхность. После застывания состава древесину шлифуют, обрабатывают лаком на водной основе в несколько слоев, каждый из них оставляют до полного высыхания. В роли «смягчителя» может выступить матрас или ковер, так как стационарная обивка пострадает, если качалка попадет под дождь.

Полноценное кресло с полозьями

Это самый распространенный вид качающихся кресел, которые можно приобрести в магазине. Отличие только в конфигурации боковин. Набор инструментов для сооружения качалки аналогичен предыдущему, исключения есть — это необходимость строительного фена и степлера, а материалы потребуются такие:

Фанерные листы, толщина каждого — около 20 мм. Для 2 боковин: 700х1100. Для спинки и сиденья: 600х1200 мм. Для накладок: на подлокотники (последняя маленькая деталь на чертеже) и полозья (третья слева) — 200х1200 мм. 6 брусков (20х30 мм) для царг, длина — 600 мм. Брусок (20х50 мм) для соединения боковин для придания жесткости, длина аналогична. 2 листа ДВП для сидения (600х700 мм), куски наполнителя (обычно поролона) такого же размера, 2 куска ткани для обивки спинки и сиденья (700х800 мм); Гвозди, саморезы, шканты, металлические уголки (30х30 мм).

Размер каждой ячейки на чертеже также 100х100 мм.

Раскрой

Его делают способом, аналогичным предыдущему, но в этом случае сразу отмечают места для креплений, потом просверливают отверстия для шкантов. Парные детали, складывая, подгоняют друг к другу, все кромки немного скругляют, используя фрезер. Царги и перемычку боковин тщательно отшлифовывают.

Сборка

Формируют сиденье и спинку: боковые детали (второй элемент на чертеже) соединяют царгами, используя шканты, но укрепляя дополнительно металлическими уголками. Затем соединяют получившийся элемент с боковинами. В указанных местах делают сквозные отверстия для крепежа — винтов с шайбами и гайками. В последнюю очередь крепят нижнюю перемычку между боковинами, используют по 2 самореза с каждой стороны.

Монтаж накладок

Кресло переворачивают полозьями вверх. Деталь, предназначенную для накладок, нагревают феном, фиксируют на полозьях шпагатом либо тесьмой. Когда все детали приняли нужную форму и остыли, их отсоединяют, промазывают клеем. Края элементов прибивают несколькими гвоздями, которые снабжают толстыми шайбами для облегчения их извлечения. После выполнения операции кресло-качалку оставляют в покое на 2-3 суток.

Затем гвозди вытаскивают, поверхности шлифуют. На концах накладных деталей сверлят небольшие отверстия для саморезов, которые тоже утапливают в материал. Углубления камуфлируют, используя шпаклевку с опилками. Аналогично действуют, прикрепляя подлокотники кресла, но здесь саморезы вкручивают не только с концов, но и по всей длине, шаг — 60-80 мм.

Обивка, сиденье, спинка

На фрагменты из ДСП приклеивают куски поролона, сверху обтягивают тканью, которую крепят с тыльной стороны скобами. Элементы крепят к царгам, используют сквозные отверстия, крепеж — винты с широкими шляпками, обтянутые таким же материалом. Другой вариант — фиксация деталей из ДСП без обивки — сразу саморезами (мебельными гвоздями) к царгам. В этом случае изготавливают съемные чехлы, заполняемые синтепоном. Крепятся они с помощью тесемок, пришитых по краям этих импровизированных подушек.

Кресло-качалка: чертежи и размеры — тот вопрос, ответ на который дать могут многие, но показывать и рассказывать о самом процессе лучше тому, кто сам занимается изготовлением подобной мебели. Можно взглянуть на это видео: