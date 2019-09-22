С необходимостью электрификации дачного или загородного участка рано или поздно сталкивается любой владелец собственной земли. Проведение этих коммуникации требуется для организации уличного освещения, обустройства бани, гаража либо подсобных помещений. Прокладка кабеля в земле — более предпочтительный вариант, так как в этом случае электрические линии будут очень надежно защищены от ветра, снега и дождя, падающих деревьев, перегрева, а также от субъектов, имеющих криминальные наклонности. Такой способ электрификации потребует вложений, усилий и времени, однако любые затраты окупятся длительным сроком службы «спрятанных» силовых линий.

Преимущества подземной прокладки

Если сравнивать воздушную проводку с укладкой кабеля в траншею по степени надежности, то у последнего способа нет ни единого недостатка. Но только в том случае, если работы были проведены корректно. Прокладка кабеля в земле позволяет:

использовать провода большего сечения без необходимости усиления, которое требуют воздушные линии;

минимизировать количество внешних устройств, так как потребуется лишь установка автомата на вводе;

гарантировать полную безопасность электросети, если изоляция будет выполнена грамотно;

уменьшить расходы, потому что прокладывание кабеля по воздуху нередко более затратно;

избежать появления на участке сомнительных «украшений» — висящих проводов.

Технология работ в разных российских регионах почти не имеет отличий, однако есть небольшие нюансы, касающиеся климатических условий и грунта. Нормы и ГОСТы, регулирующие подземную установку линий, были разработаны еще в начале второй половины прошлого века, но с тех пор остаются неизменными.

Основные требования ПУЭ

Правила устройства электроустановок обязательны для соблюдения при обустройстве силовых линий, прокладываемых в земле. Главным из них следуют неукоснительно. Самое важное условие — использование только специального (влагозащищенного, оптимально — бронированного) кабеля, предназначенного для устройства подземной «разводки электропроводки». Другие правила тоже лучше не нарушать, в противном случае придется делать работу над ошибками.

Минимальная глубина, на которую закладывают провод, составляет 70 см. В исключительных случаях эту величину разрешено уменьшить до 50 см, однако длина такого участка не должна превышать 500 см, а провод обязан быть хорошо защищен — помещен в трубу. Что обеспечить электромагистрали надежную защиту от повреждений, силовые линии рекомендуется укладывать в гофрированные трубы низкого давления (ПНД — полиэтилен низкого давления). Альтернативы — гладкостенные, двустенные и другие подобные (ПНД) изделия. Прокладка кабеля под фундаментом дома находится под запретом. Минимальное расстояние от бетонного основания до силовой линии должно составлять 60 см. Если линия, проложенная сквозь фундамент, идет от дома к другой постройке, кабель в бетоне нужно защищать стальной трубой — проходной гильзой. Толщина металла — 3-5 мм, или более. Диаметр — в 2-3 раза больше, чем у кабеля. Два провода в одной траншее, обязаны находиться друг от друга на расстоянии 10-15 см, каждый из них помещают в свой защитный бронерукав. Пересечение силовых линий в одной траншее требует, чтобы слой грунта между ними составлял 50 или более сантиметров. Понятно, что глубину этих участков придется сильно увеличить. Если возникла необходимость соединения частей электрического кабеля в грунте, для надежного контакта должны применяться специальные металлические муфты. В качестве дополнительной защиты используют асбестоцементные трубы, замена им — кирпичная кладка, однако последний вариант не всем придется по нраву. Кирпич жалко. Требуется определенная дистанция от других коммуникаций: от водопровода или канализации более метра, от газовой магистрали — как минимум два. Если дополнительная защита силовой сети не предусмотрена, необходимо соблюдать отступ от деревьев (2 м), кустарников (75 см). Запрещено сильное натяжение кабеля, в противном случае при подвижках грунта возможен его обрыв. Монтаж проводов осуществляют с помощью лебедки, оснащенной ограничителем, позволяющим проложить кабель с запасом (волной), предотвращающим его натяжение и повреждение.

Еще один обязательный атрибут — сигнальная лента, которую укладывают выше силовых линий, расстояние «от них до нее» — 25 см.

Выбор кабеля для монтажа

Прокладка кабеля в земле — операция, требующая особой надежности материалов. Оптимальная защита — кабель высокого качества, имеющий жесткую оболочку. Такие изделия не нуждаются в дополнительной броне (из труб или кирпичной кладки). Исключения есть: это стоянка и место заезда автотранспорта. Требуемым характеристикам отвечают несколько видов электрических кабелей:

АВБШв (А — алюминиевая жила) и ВВБ (без А — медная) — влагостойкие бронированные;

ВВББГ — бронированные с гидроизоляцией, но без защиты поверх оболочки (Г — голые);

ВБбШв — бронированные изделия с защитным шлангом, изготовленным из ПВХ.

Помимо них можно использовать и многие другие — ПвБбШв, ВБбШв, АВБбШв и т. д. При покупке кабеля необходимо учитывать характеристики грунта.

Почва с нормальной кислотностью допускает использование АВБбШв, ВБбШв или ПвБбШв. У двух первых изоляция изготовлена из ПВХ, у последнего — из сшитого полиэтилена. Для этого, обычного, грунта подойдут ААБл, ААБ2л, ААП2лШв, ААШв, ААШп или АСШл. Если коррозионная агрессивность почвы высока, то рекомендуют выбирать кабели, оснащенные алюминиевой либо свинцовой оболочкой — ААБ2л, ААБ2лШв, ААШп, АСБл, АСПл, СБл и другие. В климатических зонах с сильными морозами, в условиях вечной мерзлоты используют особенные холодостойкие кабели: ВВГ-ХЛ, а также ПвКШп — с броней, сделанной из стальных оцинкованных проволок.

Кабели, не предназначенные для стационарной прокладки в земле, использовать запрещено, потому что проводники для такого монтажа обязаны иметь дополнительную обшивку. Надо помнить, что любой скупец платит дважды: кабель низкого качества придется менять уже через несколько лет. Деньги, накопленные «непосильным трудом», вылетят в трубу, поэтому никакой выгоды мастер не получит.

Способы протяжки кабеля в трубы

Гофрированные трубы бывают двух видов: одни из них имеют зонд, другие продаются без него. Первый вариант гораздо удобнее. Зонд — тонкая проволока с загнутым концом, предназначенным для привязывания кабеля. С ее помощью провода легко протягивают внутрь труб.

Если кабель жесткий, то его можно заправить внутрь относительно легко, но придется пожертвовать некоторым временем на эту операцию. Мягкие кабели, наоборот, способны стать очень большой проблемой: они начнут сопротивляться, постоянно скручиваясь и цепляясь за стенки. Однако есть довольно простое решение: роль зонда доверяют обычной веревке либо шнуру. Нить заправляют в трубу, потом привязывают к ней провода и затягивают.

Чтобы предвосхитить «выкрутасы» веревки, которая тоже откажется входить внутрь, используют пылесос. Один конец ее наматывают на трубу и фиксируют, другой, распутанный, помещают в трубу, а это отверстие закрывают. К другому концу подносят работающий пылесос, на трубе которого, чтобы он не «съел» веревку, закреплена какая-либо сетка (например, марля). Благодаря этим нехитрым действиям получают желанный результат: упрямая нить, почти ни секунды не мешкая, вылетает.

Проект трассы, материалы, инструмент

Это самый ответственный этап работ, так как при составлении плана разводки электричества по участку практически невозможно обеспечить прямую прокладку кабеля, потому что мастеру приходится учитывать все требования, обходить стороной все препятствия — крупные деревья, кустарники, места парковки и заезда автомобиля.

В итоге в большинстве случаев получается план, представляющий собой ломаную линию. Предварительную разметку участка делают с помощью колышков и струйки песка, которая отмечает будущую траншею. После этой подготовки проект снова проверяют на соответствие всем требованиям и рекомендациям ПУЭ. Если корректировка не нужна, то чертеж переносят на бумагу, привязывая его ко всем объектам, а также подземным коммуникациям. Следующий этап — земляные работы, для них необходимо подготовить:

деревянные колышки;

лопату;

отрезки защитных труб;

песок для подсыпки и засыпки;

сигнальную ленту.

Порядок подземной прокладки кабеля

В местах, которые отмечены колышками и/или песком, роют траншею. Ее глубина — от 80 до 90 см, вторая цифра предпочтительнее из-за слоя песка-подушки. Кроме того, большая глубина залегания кабеля — синоним оптимального температурного режима для работы электросети. Ширина траншеи зависит только от количества кабелей: для одного достаточно 20-30 см, каждый следующий требует прибавления к этой величине как минимум 10 см (это необходимое расстояние между проводниками, можно обеспечить и 15 см) и отдельного бронерукава.

Проводят инспекцию выкопанного углубления. Убирают камни, корни, другие острые и твердые предметы, способные повредить изоляцию. Дно, вычищенное от опасного мусора, выравнивают на глаз, следят, чтобы не было резких перепадов высот. Затем траншею утрамбовывают. Насыпают в нее слой песка, толщина его — 10-15 см. Чтобы обезопасить кабели, для гарантии отсутствия острых предметов карьерный песок просеивают. Для удаления впадин и горбов его разравнивают, затем трамбуют ногами. На кабель надевают защитные футляры (отрезки труб), которые переносят в места с повышенной нагрузкой. Затем приступают к укладке, следя за тем, чтобы провод лежал свободно — волнами. Если где-то про футляр забыли, ошибку исправляют асбоцементной трубой, разрезанной вдоль на полуцилиндры. Детали соединяют скотчем. Провод проверяют визуально на отсутствие повреждений оболочки, и прозвоном — для исключения возможных обрывов. Траншею с уложенным кабелем засыпают просеянным песком. Толщина слоя – те же 10-15 см. Участки кабеля, торчащие из песка, прижимают деревянными колышками. После легкого уплотнения (ногами) песка добавляют землю (около 10-15 см). Ее точно так же проверяют: удаляют все посторонние, потенциально опасные, предметы. На слой земли укладывают сигнальную ленту, затем засыпают траншею выше уровня грунта, так как она спустя некоторое время осядет. Замена ленте — ряд (или два) полнотелых кирпичей, асбоцементные плиты или другие «предупреждающие» подручные материалы. Если в одной траншее лежит несколько кабелей, используют несколько сигнальных полос — 2, 3 или более. Они должны надежно защищать магистраль.

Заключительный этап работ — тестирование целостности силовой линии мегаомметром (тестером с омметром), а затем — пробное подключение.

Ввод кабеля в здание

Ввести в дом кабель можно несколькими способами, но у каждого из них есть свои особенности, так как непосредственно под фундаментом жилого здания вход сделать нельзя, потому что со временем вероятная усадка окажется причиной передавливания: как самой трубы ПНД, так и кабеля.

Ввод через ленточное основание. В этом случае в фундаменте просверливают отверстие. Делают это по диагонали вверх. В отверстие вставляют отрезок трубы — стальную гильзу, которую фиксируют раствором. В нее вставляют кабель, затем с обеих сторон трубу изолируют, чтобы обезопасить ее от попадания влаги. Используют ветошь, вымоченную в цементном молочке, монтажную пену и/или цементный раствор. Другой вариант — термоусадочные уплотнители кабельных проходов. Проникновение сквозь стену дома, если фундамент монолитный. В том месте, где кабель подходит к зданию, устанавливают изогнутую трубу, через которую пропускают кабель. Верхний конец ее вводят в стену, используя такую же трубу из металла. Радиус загиба делают плавным, прямого угла быть не должно. В случае свайного фундамента. Это самый простой вариант. Траншею копают прямо до места ввода в дом, потом в полу делают отверстие, затем через него протягивают силовой кабель.

Если небольшая постройка имеет мелкозаглубленный фундамент, есть возможность провести трассу под основанием. В этом случае в роли защиты тоже используют металлическую трубу. Расстояние между ней и нижним краем бетонного основания обязано быть как минимум 60 см, меньшие значения не рассматриваются из-за потенциальной усадки, подвижек грунта.

Кабели, имеющие броню, требуют заземления. Чтобы обеспечить безопасность жильцов, к ней приваривают либо припаивают провод в изоляции, который заводят в щиток (на ноль). Если пренебречь этой операцией, то велика вероятность, что при пробое фазы броня станет главной угрозой. Относительно легким последствием контакта с ней станет электрическая травма, худшим — летальный исход.

Советы опытных людей

Те, кто занимается подобными работами очень часто, знает некоторые нюансы, способные помочь избежать лишних расходов и манипуляций, поэтому к ним можно прислушаться (приглядеться). Встречается несколько советов, облегчающих как выбор материала, так и работу.

Для малых сечений (1,5-4 мм2) и мощностей лучше использовать кабели ВВГ, а для средних или больших — АВБбШв. Возможна покупка ВБбШв, однако на малых сечениях его преимущество не так заметно, а стоимость работ (материалов) значительно возрастет. Изделия с бумажной изоляцией (типа ААБл и подобные), пропитанной маслом, не самый хороший материал для самостоятельных работ. Причины — их жесткость, неудобство в работе. Они требуют концевых разделок, а тестирование этих кабелей возможно лишь мегаомметром. Провода, если есть такая возможность, лучше укладывать целыми кусками. Если ее нет, то муфтить нежелательно, так как без опыта подобной работы надежность полученного соединения гарантировать трудно. Альтернатива — надземная соединительная коробка. Когда на пути стоит большое дерево, обойти которое никак не получается, под корни можно забить трубу (металлическую, асбестоцементную). В ней потом легко проложить кабель. Самые нежелательные виды проводов для подземной прокладки — ПУНП и КГ. Бронированный кабель всегда требует заземления брони.

Самостоятельная прокладка кабеля в земле — операция, которую язык не повернется назвать невыполнимой либо сложной, однако такая работа требует от мастера максимального внимания к деталям, аккуратности и ответственности, ведь электричество — форма энергии, шутки с которой нередко обходятся очень дорого. Кроме того, грамотно проложенный качественный кабель не создаст проблем на протяжении долгих лет.

Чтобы убедиться в относительной несложности процесса, можно посмотреть видео, в нем все показано (и рассказано) в подробностях: