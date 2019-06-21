Кормушка для птиц своими руками из дерева: забота о них и о саде

Беспокойство о братьях наших меньших — то, что отличает человека разумного от животных. Это относится не только к домашним любимцам, но и к тем, кто родился и прозябает на природе. Особенно нуждаются в поддержке маленькие беззащитные создания — вольные птицы. Если в теплое время «перебоев» с провизией чаще не возникает, то в зимний период пернатым друзьям приходится туго. Кормушка для птиц своими руками из дерева — самый простой способ помощи, доступной людям. Бонусом станет замечательное живое украшение сада, защита его от вредителей, а также дети, с самых ранних лет осознавшие, что заботиться надо не только о себе любимом.

Какая она, столовая для пернатых?

Заведение птичьего общепита должно соответствовать определенным характеристикам. Кормушка для маленьких птиц обязана идеально выполнять свои обязанности:

быть в состоянии защитить корм, чтобы он не превратился в еду, унесенную ветром;

иметь крышу над «головой», она должна предохранять пищу от размокания;

не иметь торчащих гвоздей и острых поверхностей, провоцирующих раны;

защищать птиц от домашних хищников, неравнодушных к пернатым;

иметь удобные — достаточно большие — проемы для посетителей;

быть крепкой, устойчивой, надежной, долговечной.

Все эти требования к кормушкам лучше учесть и выполнить, иначе столовая для птиц будет малопригодной — непривлекательной, небезопасной, поэтому все клиенты быстро разбегутся (разлетятся).

Размеры значение имеют, особенно для небольших птиц. Например, оптимальная высота бортиков — 40 мм. Квадратное либо прямоугольное дно должно иметь стороны 250-400 мм. Не менее важна правильно подобранная высота. Если она больше 300 мм, то кормушку будут посещать нежеланные «прожорливые» посетители — крупные пернатые. В таком случае маленьким птичкам придется ретироваться восвояси. Слишком габаритная конструкция способна понравиться кошкам, которые охотно устраивают в ней удобный наблюдательный пункт.

Материалы, инструменты

Дерево — универсальный строительный материал, его считают наиболее подходящим именно для кормушек, так как птичьи коготки имеют с ним идеальное «сцепление», им не могут похвастаться ни металл, ни пластик. В плюс этим изделиям относят экологичность, в минус — необходимость их дополнительной обработки, умение работать с древесиной, обязательное наличие определенного инструмента.

Для долговечности и эстетичности крошечной конструкции из дерева многие советуют кормушки пропитывать/покрывать антисептиком/лаком. Другие полностью отвергают эту идею. Причина — неприятный запах, способный отпугнуть птиц от свежеизготовленной конструкции. Пропитка также в списке табуированных материалов из-за потенциального вреда для здоровья. Исключением из этих правил становится лак на основе акрила и воды.

Чтобы соорудить деревянную кормушку для птиц своими руками, необходимо иметь под рукой:

брус (20х20 мм), доски, фанеру;

карандаш либо маркер, рулетку;

наждачную бумагу, столярный клей;

ножовку по дереву, пилу либо электролобзик;

шуруповерт (отвертку) и саморезы для дерева, худший вариант — гвозди и молоток;

электродрель с набором сверл различного диаметра.

Кормушка для птиц своими руками из дерева редко требует еще каких-либо инструментов. Этот скромный комплект даст возможность создать конструкции разной степени сложности, выбор зависит лишь от умений и желаний автора будущего творения.

Элементарный домик-бистро

Даже самая простая кормушка для птиц должна соответствовать требованиям — быть максимально прочной. Вместо древесины возможно использование фанеры, ДСП либо ДВП. Первый шаг — получение чертежа, в соответствии с которым будет возводиться крохотное «здание общепита». Однако в этом, простом, случае можно обойтись наброском, без подробной схемы, ведь ее обычно используют для более оригинальных конструкций.

Алгоритм действий тоже прост:

Из выбранного материала выпиливают прямоугольное (или квадратное) дно, короткая сторона которого имеет длину 200 мм, длинная — до 300. Из брусков вырезают бортики, их крепят к «полу» саморезами. Делают заготовки для 4 стоек кормушки. Их длина 250-300 мм. Верх деталей обрезают под углом 45°. Вертикальные опоры фиксируют в углах внутри бортиков. Сооружают двускатную крышу из двух элементов, которые соединяют под углом в 90°. Крепят к опорам крышу. В ней делают отверстие для толстой веревки либо шнура, с их помощью кормушку подвесят в выбранном месте. Последний этап — ошкуривание всех поверхностей для избавления от заусенцев и заноз.

Элементарная работа даст возможность получить желанное строение, однако это не тот вариант, что подойдет всем, ведь многие хотят видеть на участке более совершенные конструкции.

Второй деревянный вариант

На сооружение такой кормушки уйдет немного больше времени, а материалы понадобятся такие:

фанера: квадрат для дна — 250х250 мм, 2 прямоугольника для скатов крыши — 220х350 мм;

брус 20х45 мм, для бортиков, стропил и стоек, длина последних 180-200 мм;

деревянный (металлический) уголок для крыши;

оконные штапики для жердочек;

гвозди, саморезы, клей.

Сначала тоже собирают основание кормушки.

Заготовки из брусков для бортиков нарезают, ориентируясь на размеры дна. Длину двух длинных брусков можно увеличить, если хозяева хотят устроить с обоих торцов домика жердочки. В этом случае добавляют около 50 мм (по 25 с обеих сторон). Элементы соединяют в раму, торцы коротких деталей (и места стыка на длинных) предварительно смазывают клеем. Скрепив бортики саморезами, дают клею засохнут. Затем прибивают гвоздями ко дну. К внутренним углам рамы прикручивают стойки, которые проверяют на вертикальность уровнем или самодельным отвесом. Собирают стропила. К парам опор, находящихся у торцов, сверху крепят по брусу. Четыре детали для стропил с обеих сторон обрезают под углом в 45°. Каждую пару соединяют, фиксируют на брусьях, монтированных к стойкам. Усиливают конструкцию внутренним брусом-коньком. Прикрепляют к стропилам куски фанеры, предназначенные для скатов. В месте их соединения устанавливают уголок. Для жердочек между длинными бортиками используют деревянные штапики. Альтернатива — палочки круглого сечения.

Такую кормушку подвешивают, сделав отверстия в крыше. Другой вариант — стационарное крепление к столбу или иной подходящей поверхности.

Шалаш-кормушка из фанеры

Такой вариант «столовой» тоже не потребует много времени и усилий. В этом случае понадобятся всего 3 детали из фанеры и 4 бруска, выполняющие роль бортиков, один дополнительный — для «конька крыши».

Сделав разметку, фанерные элементы вырезают лобзиком. К прямоугольной детали, являющейся дном, прикручивают бортики. Сначала с длинных сторон: от края отступают 5-7 мм, параллельно ему крепят бруски. С торцов для бортиков отступы не делают. К длинным сторонам основания — к брускам — саморезами прикручивают боковые стенки. Скаты фиксируют с помощью «конькового бруса», который монтируют с внутренней стороны домика. Для безопасности птиц домик-столовую обрабатывают наждачной бумагой. Веревку продевают через крышу, крепят кормушку на законное место: например, на ветви деревьев.

Кормушка из фанеры и штапиков

В этом случае брус совсем не понадобится, так как с его ролью отлично справятся штапики. Помогать в «строительстве» будут маленькие гвозди, клей и акриловая краска. На изготовление уходит небольшое количество материала: оно зависит от габаритов будущей кормушки: если выбраны меньшие размеры, то минимум — половина фанерного листа, если те, что даны, то немного больше — 500х600 мм.

Расход и крой фанеры: дно — 200х200 мм, скаты (2 детали) — 150-200 мм, низкие боковые стенки — 4 элемента с размерами 40х200 мм.

Штапики нужны такие: для бортиков дна — 4 детали по 190 мм, на стойки — 4 по 120 мм, для «мауэрлата» — 2 по 220 мм, на конек — один элемент длиной 240 мм.

После получения чертежа в «собственность» все размеры переносят на фанеру. Все детали вырезают лобзиком, края их обрабатывают наждаком. Режут штапики, затем их торцы также ошкуривают. К основанию по периметру приклеивают «донные» штапики: от краев отступают по 5 мм. Усиливают соединение гвоздиками, их прибивают «с изнанки» в нескольких местах. В углах, где между бортиками осталось пустое место, приклеивают, а затем прибивают стойки. Приклеивают и фиксируют гвоздиками боковые стенки. Щедро заливают клеем все отверстия. На стойки, расположенные на длинных сторонах, аналогично (клей + гвозди) крепят перекрытия, предназначенные для скатов крыши. Делают паузу для высыхания конструкции. Собирают крышу: вклеивают штапик-конек, деталь затем также фиксируют гвоздями. Последний «тяжелый» этап — монтаж крыши. Венец работы — оформление кормушки акриловой краской, которой придают любимый тон красителем.

Фиксируют сооружение веревкой, протянутой через верх кормушки. Более надежный вариант для невесомой птичьей столовой — диагонально по дну (с креплением скобами в углах) и оборачивание двух отрезков веревки вокруг стоек.

Кормушка для птиц своими руками из дерева — наиболее предпочтительный вариант, в этом случае домик прослужит дольше. Но есть и такие «хоромы», которые занимают большое количество времени. Например, этот дворец, напоминающий не кормушку для птиц, а сказочную избушку: