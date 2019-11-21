Владельцы квартир с незастекленными балконами давно привыкли к неожиданным визитам незваных крылатых гостей. Некоторые из них не причиняют особого беспокойства, наведываясь лишь время от времени. Но у тех, кто живет на верхних этажах, нередко возникают большие проблемы. Зовутся они голубями — «птицами мира», «пернатыми крысами». Последнее название вполне заслужено, так как эти соседи, облюбовавшие балкон, затевают довольно шумную возню, портят имущество, оставляя повсюду экскременты. После баталий на «поле боя» остается большое количество перьев. Постепенно открытое помещение превращается в настоящую мини-свалку. Как избавиться от голубей на балконе? Решение проблемы есть: это несколько проверенных способов, надо лишь выбрать подходящий.

Чем грозит опасное соседство?

Одни люди считают голубей непроходимыми «тупицами», другие — бесстрашными птицами. Именно этот «героизм» — причина сложности борьбы с ними. Если появились первые визитеры, то лучше заранее предвидеть, чем может для балкона обернуться такое близкое знакомство.

Шум. Если на первых порах воркование не будет вызывать негативных эмоций, то в со временем ситуация изменится. Новоприбывшие специалисты разговорного жанра дополнят компанию, и спать по утрам будет уже невозможно. К воркованию добавятся «приятные» звуки от когтей. Значительное ухудшение теплоизоляции прилегающей комнаты из-за серьезного повреждения стройматериалов — утеплителя, монтажной пены. Если надежная их защита не сделана, то голуби с удовольствием их выклюют. Болезни. Этих птиц не зря называют «крылатыми крысами». Голуби являются переносчиками болезней. Среди них орнитоз, псевдотуберкулез (иерсиниоз), сальмонеллез, токсоплазмоз, туляремия, хламидиоз, энцефалит. Загрязнение. Продукты жизнедеятельности, перья, обрывки того, что голуби пробуют «на клюв» — тот мусор, от которого придется избавляться постоянно. Сушка белья и одежды в таких условиях станет невозможной. Порча поверхностей. Экскременты, содержащие мочевую кислоту, могут сильно повредить краску, нанесенную на дерево или пластик. Возможное повреждение рассады и комнатных цветов, вынесенных на балкон. Появление в квартире клещей, клопов, жуков. Голуби — их переносчики. Постоянная аллергия у детей и взрослых, к ней предрасположенных.

Список последствий соседства с голубиным поселением и так довольно велик, но в него надо еще добавить испорченные отношения с соседями. Им непрошеные гости тоже доставят немало проблем. Поэтому своевременное принятие мер позволит избежать множества неприятностей.

Как предотвратить появление голубятни?

Лучше заранее узнать, каких ошибок совершать нельзя. Избежав их, в будущем хозяевам не придется вступать в схватку с пернатым другом, превратившимся в захватчика балкона. Нельзя:

подкармливать птиц, оставлять им пищу и еду, это недвусмысленное приглашение голубей на очередное «свидание»;

чересчур загромождать пространство, множество предметов создают идеальные условия, приводящие к витью гнезда;

допускать, чтобы в доступной близости оставался корм для домашних животных;

оставлять, хранить на балконе ненужные вещи и крупный мусор.

Если с похожей проблемой столкнулись и соседи, то лишь совместные действия быстро приведут хорошему результату. В противном случае все предосторожности не помогут. Самый логичным выходом будет приобретение живого отпугивателя — кошки. Однако в этом случае придется опасаться и за ее жизнь и здоровье: охота лишает домашнего хищника осторожности, а последствием может стать ЧП — шокирующий полет любимца с балкона.

Самая кардинальная, эффективная операция — полное застекление балкона. Тогда вопрос о нашествии голубей решится сам собой, а помещение будет надежно защищено от всех незваных визитеров, от холода, мусора и осадков.

Как избавиться от голубей на балконе?

Прогнать птиц некоторые люди стараются всеми доступными методами, однако не все из них допустимы. Причина элементарна: это человечность, без которой люди становятся «нелюдями». Идти на крайние меры ни к чему, так как существует множество других, вполне гуманных, но действенных способов. Как избавиться от голубей на балконе быстро и эффективно? Не обязательно сразу отправляться на поиски в магазин. Можно обойтись простыми предметами, которые в хозяйстве есть практически у всех.

Звучащие и блестящие отпугиватели

Голуби очень не любят посторонний шум, блестящие предметы и отражающие поверхности. На этих «слабостях» птиц и можно попытаться сыграть сначала.

Традиционные варианты

Громкая музыка не самый чудесный вариант, так как соседи тоже вряд ли будут от нее в восторге. Однако помощь окажут несколько других простых предметов.

Жестяные банки. Их наполняют небольшим количеством мелких камней, бусинами или горохом. Затем банки развешивают на парапете или над ним. Есть у способа недостаток: такие «бусы» будут отпугивать прилетевших голубей, но когда прямая и явная угроза улетит, наслаждаться бряканьем придется только жильцам. Пакеты из целлофана. Этот способ у опытных борцов за свободу балкона неизменно находится в фаворитах. Упаковки нарезают тоненькими полосками и подвешивают в разных местах помещения. Такая «лапша» пугает голубей не только звуками: птицы боятся непонятного пушистого предмета, который к тому же поблескивает на солнце. CD и DVD диски, развешанные по периметру балкона или лоджии, — неустаревающая «противоголубиная» классика. Найти такие экземпляры можно у себя или у знакомых. Магнитные ленты от аудио и видеокассет — еще один вид отпугивателя. Их развешивают и фиксируют на веревке или шпагате, как шторки. Другой вариант — спутанные клубки. Фольга для запекания — сразу 2 плюса по цене одного, так как материал, разрезанный на полоски, будет не только сильно блестеть на солнце, но и шуршать.

Способы оригинальные

Некоторые из них недостаточно «изучены», потому требуют самостоятельного тестирования на птицах.

Большие и яркие воздушные шары. Говорят, что если на них нарисовать страшные рожицы, то они сильно испугают голубей. Однако этот остроумный метод требует проверки на балконе. Статуэтка или чучело страшного врага голубей. Они становятся жертвами «нападок» ворон, ястребов, сапсанов, сов и филинов. На земле птиц подстерегают кошки, еноты и лисицы. Любые пернатые очень не любят резкие специфические запахи. Один из самых неприятных препаратов для них — нафталин. Его рассыпают на подоконниках и на других поверхностях. Липучки для мух или тараканов. Зафиксированные на перилах и в других местах балкона, они не понравится голубям: лапки им отрывать от клейкого вещества будет трудно. Этот метод не рекомендуют, так как в составе могут безнадежно завязнуть маленькие безобидные птички.

Есть еще пара вариантов, но здесь нужно деятельное участие человека. Голуби очень не любят лазерные указки, поэтому подобный луч используют в аэропортах. Водяной пистолет тоже может стать оружием против птиц, однако и хозяевам надо запастись терпением: пернатые враги должны усвоить, что обливать их будут постоянно. Такую миссию можно поручить детям, но придется следить за тем, чтобы в пылу охоты они не облили прохожих.

Псевдохищник, ждущий на балконе

Любые мирные птицы страшно боятся своих хищных собратьев. Эта осторожность дает следующий ответ на вопрос, как избавиться от голубей на балконе. Ловить хищника или искать чучело не придется, его заменит довольно большая мягкая игрушка: например, сова.

Чтобы еще больше напугать непрошеных крылатых гостей, глаза ее заменяют блестящими пуговицами. Или шариками из фольги. Если птицы издалека увидят такой устрашающий экземпляр, смотрящий на них жуткими глазами, они даже не долетят до балкона, вовремя изменив траекторию.

Невыносимые условия для существования

Продукты, удобные места для посадки и гнездования — почти «голубиный рай». Чтобы лишить птиц комфорта, надо его отобрать. Для выполнения этой задачи все средства одинаково хороши, однако наступление сразу «по всем фронтам» даст более быстрый результат.

Пол и все предметы на балконе прячут под плотной пленкой, которую дачники используют для сооружения небольших теплиц. Пленку не используют, но выносят или закрывают все полки, шкафчики и закутки, которые являются потенциальными местами для гнезда. Делают парапет совершенно непригодным для приземления: все посадочные места смазывают вазелином, растительным маслом. Этот метод не относится к гуманным. «Ощетинивают» балкон: укладывают (фиксируют) абсолютно на все его поверхности доски с набитыми на них гвоздями, направленными острием вверх. Готовят «деликатес» — крошки хлеба, перемешанные со специями. Угощение рассыпают там, куда любят приземляться голуби, где они привыкли устраивать «посиделки». Пряности можно распылить по всему балкону, однако осадки и ветер делают эту защиту кратковременной.

Так как неприхотливость и наглость делает этих «символов мира» довольно серьезными противниками, то найти самые действенные комбинации способов владельцам балкона придется самостоятельно.

Магазинные избавители от голубей

Если самостоятельное изготовление отпугивателей голубей не привлекает, то можно довериться готовым изделиям, предназначенным именно для этой цели. Есть несколько эффективных решений. Они — самый верный ответ на вопрос, как избавиться от голубей на балконе.

Полимерные, металлические сетки

Первые изделия популярны, если речь идет о самой мелкой угрозе — о комарах. Однако для того чтобы преградить голубям путь на балкон, можно использовать полимерные сетки с более крупными ячейками. Если закрыть ими все открытое пространство, то обзору они помешают не слишком сильно, зато от нашествия птиц надежно защитят. Металлические изделия подойдут для полностью открытых и угловых балконов. Прелесть способа — дешевизна материала наряду с эффективностью защиты.

Полумера, которая спасет лишь на первых порах, — лески, натянутые над подоконником, парапетом или перилами. Их крепят на расстоянии от поверхности (5-8 см), обязательно туго натягивают. Приземлению голубей леска помешает, но обманываться не нужно. В скором времени хитрый неприятель найдет способ комфортно существовать на балконе и с ней.

Противоприсадные шипы

Это усовершенствованная модель примитивной доски с гвоздями. Эти шипы располагаются не вертикально, а расходятся в стороны — имеют форму буквы «V». Их преимущество — гибкость, не позволяющая причинить серьезный вред пернатым визитерам. Но приземление на поверхности, «вооруженные» антиприсадными шинами, невозможно. После первой же попытки желание голубей «примоститься» пропадает навсегда.

Крепить изделия можно практически всюду, даже на криволинейных основаниях. Главное условие — достаточная ширина: она должна быть как минимум 10 см. Основу и шипы изготавливают или из пластика, или из металла. Фиксируют такую защиту клеем или саморезами. Срок эксплуатации изделий позволяет несколько сезонов не задумываться о смене «ежей». Еще плюс — их небольшая стоимость.

Красивые радужные ленты

Если сравнивать их с обычной фольгой, то этот товар уже настоящий профессионал. Причина — светоотражающее и износостойкое покрытие, нанесенное на рулон. Лучи солнца, попадая на ленту, отражаются и формируют очень яркие разноцветные блики, которые постоянно изменяются. Так как многокрасочные предметы природе не свойственны, голуби их избегают.

Минусы у радужной ленты есть: это высокая стоимость (до 1000 рублей и выше) и неспособность защищать от птиц в полной темноте. Однако первая проблема для балкона не так существенна, ведь одного рулона (150 м) хватит надолго. Чтобы голуби не тревожили хозяев по ночам и утром, необходима дополнительная защита — покупная или самодельная.

Ультразвуковые отпугиватели птиц

Разновидностей и ценовых категорий таких приборов довольно много. Стоимость их зависит от мощности отпугивателя, от дополнительных устройств, которыми нередко оснащаются самые современные модели. Приборы издают ультразвук, который совершенно не слышен людям, кошкам и собакам, но птицы его боятся. Каждое устройство имеет определенный радиус действия, почти все отпугиватели оснащаются датчиком движения.

Есть модели с ультразвуком и световым сигналом, они включаются, когда «жертва» попадает в радиус действия. Небольшие приборы можно подвесить за ручку. Работают устройства от сети или от батареек. Недостаток у них тот же — высокая цена. Приборы, которые целесообразно покупать для балконов, стоят от 2 до 5 тысяч рублей. Модели среднего класса — от 5 до 10, самые дорогие рассматривать для исполнения этой роли нет смысла.

Биоакустические приборы

Это оборудование для балконов не самое подходящее, так как оно издает звуки — крики хищных птиц, сигналы тревоги других видов пернатых. Есть возможность выбора фонограммы в зависимости от вида птиц, которые мешают. Универсальный режим — проигрывание звуков по очереди — не даст пернатым захватчикам привыкнуть к «концерту». Некоторые приборы «шумят» постоянно, другие срабатывают только при приближении «дичи».

Режим работы (дневной или ночной) и уровень громкость можно выбрать самостоятельно. Работают биоакустические отпугиватели от внешнего источника, часто модели имеют встроенный аккумулятор. Цена устройств зависит от степени чувствительности датчика движения, радиуса действия, количества и мощности динамиков. Стоимость приборов примерно такая же, как и у ультразвукового оборудования, а цена «профессионалов» стремится к 100000.

Что делать, если обнаружено гнездо?

Такой вариант развития событий на балконе — самый худший из возможных. В этом случае медлить нельзя: от гнезда необходимо избавиться сразу. Но радоваться победе рано: нужно быть готовыми в следующему сюрпризу, так как голуби уже облюбовали территорию, а значит, попытки свить «кроватку» будут повторяться еще не один раз.

Яйца, обнаруженные в гнезде, — достаточная причина для незамедлительной их замены, иначе балкон вскоре превратится в настоящее голубиное общежитие. На их место кладут кусочки (шарики) мела или белые камни подходящего размера. Способ не очень гуманный, но он позволит показать птицам, что они сильно ошиблись с выбором жилья.

Не так страшен враг, как его малюют. Переделанная поговорка вполне справедлива, когда разговор касается надоедливых птиц, так как избавиться от голубей на балконе можно относительно быстро. Если простые подручные средства не действуют, надо пробовать другие варианты. Чтобы отвадить самых нахальных птиц, лучше использовать «тяжелую артиллерию» — покупные отпугиватели. Говорят, что всего нескольких их включений хватает: голуби перестают надоедать и исчезают из поля зрения навсегда.

Один из вариантов спасения можно увидеть в этом видео: