У новоселов и тех, кто решился на капитальный ремонт, всегда возникает множество вопросов, касающихся выбора того или иного материала. Решить их в пользу одного из конкурентов бывает очень трудно, почти невозможно, потому что абсолютно все достойные претенденты имеют как сильные стороны, так и некоторые недостатки. В последнее время не прекращаются дискуссии насчет того, какие окна выбрать: деревянные или пластиковые, а также какие поставить окна в деревянном доме. И в этом случае нельзя сразу отдать пальму первенства одному из материалов, так как вопрос этот не так прост, чтобы ответить на него однозначно. Идеала нет, плюсы и минусы, безусловно, есть и у дерева, и у пластика, поэтому без сравнительного анализа любое утверждение будет голословным. А выбор? Он — прерогатива хозяев.

Причины любви и холодности

Отношение к деревянным и пластиковым окнам в России и Европе отличается кардинально. У нас изделия из ПВХ стоят в 90% жилых помещений, в западных странах в «человеческих» домах доминирует дерево — 60% (в некоторых — более 70%), а участь пластика (металлопластика) там — промышленные объекты.

Мы не любим дерево

Российское недоверие к дереву вполне объяснимо. Причина — советские оконные «шедевры», которые рассыхались, набухали от влаги и перекашивались почти со скоростью света. Быстрое гниение тех деревянных конструкций тоже не добавляло «пользовательских» симпатий.

Именно из-за «бесподобного» качества советских окон новинка-пластик начал свое победное шествие по постсоветскому пространству, хотя и стоили тогда эти чудо-конструкции недешево — дороже натуральных конкурентов в 4-5 раз. Неприятие дерева в роли оконных рам с тех пор стало традицией, поэтому «незыблемым» фаворитом остается поливинилхлорид.

У них в игноре пластик

В Европе, наоборот, крайне настороженно относятся ко всем материалам, которые не могут с полным правом считаться экологичными, безопасными для человека. Помимо основы-полимера в коктейль под названием «пластиковые окна» входит чуть ли не вся таблица Менделеева.

Она в разнообразных добавках для улучшения качества и удешевления материала — красителях, наполнителях, модификаторах, пластификаторах и стабилизаторах. Производители, нашедшие благодатную российскую почву, всеми силами пытаются доказать экологичность своих материалов, однако любые уверения и тесты не могут быть гарантом стопроцентной безопасности этой продукции.

Стоимость

Цена — еще один камень преткновения. Деревянные окна побеждают в благополучных европейских странах, но проигрывают в России. У нас многие отдали бы предпочтение натуральной древесине, если бы не стоимость таких конструкций. Что касается качества, то новые деревянные окна никак нельзя сравнивать с теми советскими «предками», пренебрежительно окрещенными «столярками». Ни по внешнему виду, ни по качеству.

Речь, естественно, идет о конструкциях, называемых «деревянными евроокнами». Если перевести на почти понятный русский язык, то получится «деревянное окно, имеющее качественный стеклопакет и периметральную фурнитуру (откидную, поворотную, наклонно-поворотную и т. д.)».

Устройство окон: пластиковых и деревянных

Главный элемент любого окна — рама. Именно в ней кроются различия между изделиями из пластика и древесины.

Пластиковые окна

Заготовки для окон — поливинилхлоридные профили, которые спаивают, формируя каркас. Внутри он разделен несколькими перегородками (3-8) — полыми секциями-камерами. Чем больше их количество, тем выше уровень звуко- и теплоизоляции пластикового окна. Внутри самой большой — средней — секции вставлен армирующий вкладыш из стали, который обеспечивает окну жесткость, защищает от деформаций.

Деревянные «новички»

Они не имеют ничего общего с теми «пережитками» советской эпохи, когда качество присутствовало только на бумаге. Внешне современные окна почти неотличимы от своих пластиковых конкурентов. Деревянные заготовки, предназначенные для производства рам, обрабатывают защитными составами — от влаги, гниения, грибка, огня. Затем их грунтуют и лакируют. Деревянные окна отличаются от пластиковых количеством камер — в них всегда используются двухкамерные стеклопакеты.

Дерево в роли окна: много плюсов, один минус?

Этот натуральный материал ценился во все времена, положение ни на йоту не изменилось и сейчас, так как его применяют в строительстве зданий, он идет на изготовление мебели, всевозможных инструментов, а также предметов обихода. К несомненным достоинствам древесины относятся:

Экологическая чистота материала, это самый весомый плюс. Второе достоинство — способность гармонично вписаться в любой интерьер, «сотрудничать» со всеми материалами стен. Широкий ассортимент натуральных «деревянных» расцветок, он позволяет подобрать изделие, не беспокоясь о сочетании его с цветом стен. Долгий срок эксплуатации — от 50 до 100 лет. Более точная цифра зависит от породы дерева, которое выбрано для изготовления коробки, рамы. Завидная прочность, позволяющая с честью выдерживать даже достаточно ощутимые ударные нагрузки. Простое устранение появившихся царапин, их легко замаскировать специальными составами. Возможность быстрой замены или успешного ремонта поврежденных участков. Отличная звуко- и теплоизоляция. Эти качества улучшают большим числом листов стекла. Естественная циркуляция, необходимая для поддержания в доме оптимального микроклимата. Высокий уровень пожаробезопасности благодаря обработке антипиренами.

Если на мгновение забыть о стоимости, то минус у деревянных окон всего один — необходимость покраски через каждые 5 лет.

Пластик: преимущества или недостатки?

Ненатуральный материал имеет свои сильные стороны, но и список недостатков у него немного больше. Пластиковые конструкции довольно быстро собрали армию поклонников из-за:

практичности, так как их не нужно перекрашивать, а уход за ними прост до невозможности;

хорошей звукоизоляции, за которую отвечает количество камер, расположенных между стеклами;

отсутствия теплопотерь и сквозняков, это гарантируют резиновые уплотнители;

симпатичного, лаконичного дизайна, а также удобной фурнитуры;

относительно долгого срока службы.

У любого искусственного материала есть недостатки. У пластиковых окон в список входит:

абсолютная герметичность, необходимая космическому кораблю, но губительная для жилого помещения;

несильный, но неприятный запах, появляющийся при высокой температуре (выше 27°), он свидетельствует о выделении вредных веществ;

невозможность восстановления и ремонта при механических повреждениях — потертостях, сколах, царапинах.

Здесь минусов больше, однако с герметичностью можно бороться частыми проветриваниями, с помощью увлажнителей. Альтернатива — установка клапанов пассивного проветривания. Немного хуже дело обстоит с другими недостатками.

Бой за звание чемпиона — лучшего окна

На ринге — дерево против пластика. Чтобы оценка было максимально объективной, необходимо рассмотреть все эксплуатационные характеристики противоборствующих материалов. Поэтому в ход пойдет большое количество критериев.

Воздухонепроницаемость

В этом случае в бое не участвует один несомненный фаворит — та самая советская «столярка», у которой дуло, дует и будет дуть изо всех щелей. Для микроклимата помещения это несомненное благо, но только не в зимний период. С появлением окон из пластика хозяева поняли, что тепло в квартирах, оказывается, есть, но нарисовалась другая проблема — невозможность воздухообмена.

Дерево, напротив, умеет дышать, так как структура волокон охотно пропускает воздух. Но делает оно это не очень охотно, так как процессу мешают различные пропитки. Производители пластиковых окон, поняв свою ошибку, наладили выпуск изделий, оснащенных вентиляционными клапанами. Такие окна в проветривании не нуждаются, и этим они отличаются от деревянных моделей, которым оно все-таки необходимо.

В этом раунде небольшое преимущество остается за пластиком с вентклапанами. Справедливости ради надо отметить, что эти устройства теперь устанавливают и на деревянные конструкции.

Дизайн

Эту характеристику не совсем корректно относить к эксплуатационным, однако внешний вид изделий для хозяев нередко стоит во главе угла. Перед покупкой всегда оценивают, как окно впишется в интерьер, какое впечатление будет производить снаружи здания, поэтому эстетическое восприятие не менее важный критерий.

И в этом пункте у пластика, как кажется, большое преимущество, так как из материала изготавливают окна любых форм (например, арочные), красят в разные цвета, ламинируют, имитируя различные природные фактуры. Но есть одно большое «но» — даже самое дорогое изделие не может спрятать «пластиковую сущность»: она видна, она бросается в глаза сразу.

Если говорить о красоте, то достойных соперников у дерева не было, нет и, наверное, уже не будет.

Звукоизоляция, хранение тепла

Какие окна выбрать: деревянные или пластиковые, если для хозяев очень важен высокий уровень шумоизоляции? Древесина пориста, в ее капиллярах находится воздух. Пластик лишен такого достоинства. Если брать одинаковую толщину профиля, то дерево гасит звуковые волны на 20% эффективнее, чем искусственный материал.

Лучшее сохранение тепла — немаловажный критерий при выборе оконных конструкций. В этом случае основным показателем является коэффициент теплопроводности. Правильная оценка возможна только в том случае, если у конкурентов одинаковое количество камер. Показатель пластика — от 0,15 до 0,2 Вт/(м·К). Древесина имеет сходные величины (у лиственницы — 0,13, у дуба, сосны — 0,15 Вт/(м·К). Однако для изготовления деревянных окон используют клееный брус, а у такого материала коэффициент теплопроводности ниже — он составляет 0,1 Вт/(м·К).

В этом случае преимущество тоже остается за натуральным материалом.

Практичность

За этим словом способны скрываться совершенно разные критерии. Для одних оно означает легкость маскировки незначительных дефектов или ремонта серьезных повреждений, для других главное требование — элементарность повседневного ухода за конструкцией. Третьим важно, как часто придется заниматься обслуживанием окон. Пластик ценят за легкость ухода, он не страшится почти никаких моющих средств.

Древесина более деликатна, но главный недостаток таких конструкций — необходимость регулярной (раз в пятилетку) покраски, особенно в этом обновлении нуждается внешняя часть окон. Однако производители не дремали: они придумали накладки из алюминия, защищающие краску. Такие «предохранители» обслуживают реже, кроме того, можно снять эти элементы, а потом покрасить их внутри дома (либо в гараже).

Ремонт даже мелких повреждений пластика невозможен, и это ахиллесова пята искусственного материала. Деревянное окно дает возможность быстрой и безболезненной замены любых элементов: как рамы, так и коробки.

Если речь идет об уходе, лидер пластик. Когда появятся дефекты, то фору сопернику даст дерево. Здесь победителя выбирает сам будущий хозяин окна.

Срок эксплуатации

Тот сказочный срок годности пластиковых изделий, что обещают производители, нахваливающие свой товар (сначала 20-30 лет, теперь — 40-45), вызывает «смутные сомнения». Причины подозрений таковы:

атмосферные осадки, как и ультрафиолет, неминуемо приведут к пожелтению пластика, а такие окна с «симптомами гепатита» уже потеряют всякую привлекательность;

разный коэффициент теплового расширения металлопрофиля и пластика становится причиной расшатывания рамы, потери прочности крепления блока с проемом.

Натуральные конструкции лишены таких недостатков, а доказательство можно найти там, где сохранились деревянные памятники зодчества, поэтому срок в 80-100 лет для качественно обработанной древесины (а это сейчас норма) не фантастика, а реальность.

В этом случае победа остается за долгожителем-«супернатуралом».

Цена

Это та причина, по которой деревянные окна так и не могут прижиться на наших просторах. Большинство живет в многоквартирных домах, хозяевам квартир в них не столь важно, сколько лет простоит окно: деревянное или пластиковое.

В частном секторе ситуация другая, однако владельцы загородной недвижимости — относительно небольшая «армия», которая может позволить себе установить дубовые окна, срок службы которых будет совпадать с «продолжительностью жизни» самого строения.

В многоквартирном случае пластиковые окна оправданы, так как качественная древесина стоит дорого. Если учесть будущие затраты на ее покраску, то и вовсе получается, что искусственный материал — единственный разумный вариант.

Экологическая чистота

Какие окна выбрать: деревянные или пластиковые, если заботит безопасность домочадцев? Оба изделия полностью соответствуют санитарным нормам, если не считать присутствие запаха у пластиковых окон при высокой температуре. Вина лежит на свинцовых добавках, от которых отказался Запад.

В России без них пока обойтись не могут, поэтому при покупке отечественных окон есть риск опасного влияния на здоровье людей. Однако считается, что количество вредных веществ не превышает допустимые нормы, которые установлены санитарными службами. Если приобретать пластиковые конструкции, произведенные в Германии, то никакого негативного воздействия на семью, скорее всего, ждать не придется.

Другая тема для «экологических» размышлений — большое количество пропиток, которыми щедро обрабатывают древесину для защиты от нашествия всевозможных врагов — грибка, плесени, вездесущих насекомых — и от негативного воздействия внешней среды. Все эти соединения также получают химическим путем, и доподлинно не установлено, каким образом они способны повлиять на здоровье.

В этом случае предпочтительнее тоже оказывается натуральный продукт — деревянные окна, но «страшилки», касающиеся «жутко вредного пластика», все же несколько утрированы.

Напрашивающиеся выводы

Кажется, бой закончился ничьей. В большинстве случаев лидером оказываются дерево, но нельзя сказать, что пластик окончательно «положен на лопатки». Если сравнивать, то:

дерево — красивый и экологичный долгожитель, имеющий лучшую шумо- и теплоизоляцию;

пластик — недорогой, однако практичный кандидат, отличающийся «многоликим» дизайном, а также обеспечивающий эффективный воздухообмен.

Однако ответ на вопрос, какие окна выбрать: деревянные или пластиковые, зависит не от того, какой материал является лучшим. Одних покупателей окон больше волнует адекватная цена, практичность изделий, тепло- и звукоизоляционные качества этого товара. И в этом случае у пластика больший шанс победить соперника, что и доказывает его популярность, когда речь идет об оконных конструкциях. Другие готовы переплачивать за совершенный внешний вид, тогда дерево может с легкостью победить своего искусственного конкурента.

Какие окна выбрать: деревянные или пластиковые? На этот вопрос нет, да и не будет, однозначного ответа, так как в цене дерево вряд ли когда-нибудь упадет. Поэтому каждому хозяину придется самостоятельно искать решение, ведь следование советам других людей в таком деле не всегда лучший способ выбрать идеальный вариант.

Какие аргументы приводят другие, компетентные, люди, можно узнать, посмотрев (или послушав) этот видеоролик: