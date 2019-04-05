Не открывается пластиковое окно: кто виноват, и что можно сделать?

Рано или поздно даже с совершенными, на первый взгляд, конструкциями могут начаться проблемы. Хозяева после замены старых непрезентабельных деревянных окон, или пластиковых долгожителей новыми, считают, что все невзгоды остались в прошлом. Однако нередко возникают «чрезвычайные происшествия» — технически сложное изделие неожиданно объявляет забастовку. Если вдруг не открывается пластиковое окно, паника ни к чему. Практически любые неполадки легко устранить самостоятельно, надо только найти главного их виновника. Когда спасти положение не получается, вызывают «тяжелую артиллерию» — мастера.

Типичные провокаторы проблемы

На вопрос, кто виноват, ответить легко: это человек, так как чаще всего некорректная эксплуатация приводит к проблемам. Резкие удары, рывки при открывании или закрывании нежелательны для любой конструкции. Есть несколько основных причин неисправностей, некоторые из них устранить своими руками не получится.

Отказывается работать ручка. Ее заклинивает либо виновником становится блокиратор, чья обязанность — предотвращение поломок конструкции. Отсутствие регулярного ухода за ручкой приводит к дефициту смазочного материала, нормального функционирования в этом случае ждать не приходится. Усадка строения — бич новостроек. Стены деформируются, вместе с ними это делает и оконный проем. Металлопластиковое окно не способно противостоять этому процессу. Последствия — деформация, некачественная работа. Износ фурнитуры. Синоним длительной эксплуатации — тяжелые нагрузки. Изношенные створки не выдерживают груза и начинают провисать. В результате не открывается пластиковое окно или делает эту работу с большой неохотой. Некорректный монтаж либо непрофессиональная сборка. Дефекты, вызванные этими причинами, обычно появляются очень быстро. В этом случае владельцам дефективных стеклопакетов надо не мешкая требовать от компании гарантийного ремонта. Серьезная организация примет меры немедленно.

Куда не кинь, всюду клин

Если окно просто не открывается, а все в порядке (она в положении «открыто», но никак не распахнуть створку), то ее сначала приподнимают за низ, затем тянут на себя. Некорректное открывание либо закрывание пластикового окна неизбежно приедет к ЧП: ручка при открытом окне в положении «закрыто» или «открыто» при захлопнутой створке может спровоцировать заклинивание по другой причине. Она — результат «неправомочной деятельности» блокиратора.

Он сильно отличается в разных конструкциях: в одних это «язычок», расположенный под ручкой, в других — пластина с пружинкой. Чтобы узнать про конкретный вид блокиратора, необходимо заранее осведомиться о марке стеклопакета, а также об установленной фурнитуре. Маркировка нередко обнаруживается на металлическом запоре. Если возникла такая неприятность, то лучше соблюдать спокойствие и не пытаться провернуть ручку силой. Оптимальный выход — вызов мастера.

Чтобы добраться до сломанного либо проскочившего блокиратора, необходимо снимать штапики, вытаскивать стеклопакет. Затем отжимать боковую часть створки, одновременно надавливая на блокиратор. Непрофессионалу сделать операцию довольно трудно: штапики легко поцарапать, а сняв стеклопакет, его проблематично установить обратно. Возможны и травмы из-за его острых краев.

Если клин произошел в двух положениях

Это открытое окно, но находящееся одновременно в режиме проветривания. Для устранения проблемы нужно знать марку фурнитуры. Дальнейшие действия:

определение локализации блокирующего устройства;

нажатие на него и попытка перевести ручку в режим проветривания — вверх;

прижимание верхнего угла створки со стороны петель к раме (при удерживании блокиратора нажатым) и опускание ручки в нижнее положение.

Когда все сделано корректно, окно обязано закрыться.

Когда неисправна фурнитура

Неподвижность ручки при любых манипуляциях с ней — признак ее поломки. Замену можно произвести своими руками. Крепежную пластину поворачивают до 90°, откручивают шурупы, находящиеся под ней. Поставив новую фурнитуру, ее фиксируют теми же крепежными элементами.

Если не открывается пластиковое окно, а ручка при этом может спокойно вращаться по кругу, то из нее мог выскочить штифт. Другой вариант — сломанный замок. Если первое, то сняв ручку, его можно вставить обратно. Но в обоих случаях лучше заменить деталь, так как повторная поломка может случиться даже в ближайшее время.

Если при нормально функционирующей конструкции неожиданно появились странные звуки (треск, скрежет, щелчки) при открывании и закрывании, то немедленный вызов мастера необходим. Это условие не относится к тем моделям, которые позволено регулировать самостоятельно. В инструкции к ним расписаны настройки, требующиеся при переходе из зимнего режима в летний, и наоборот.

Чтобы в дальнейшем избегать всевозможных неприятностей, нельзя насильно проворачивать ручку. Нежелательно так действовать, если створка не прилегает плотно к раме. Экономия на фурнитуре обойдется дороже, поэтому лучше покупать изделия известных производителей.

Ежегодная проверка и регулировка ее — подкручивание винтов шестигранным (имбусовым) ключом — обязательное условие для безотказной работы окон. Если у них еще не кончился гарантийный срок, даже такое простое обслуживание рекомендуют доверить мастерам компании.

Если ручка туго поворачивается

Или делает это не до конца. В случае тяжелого хода первая причина — высыхание заводской смазки. Выход — смазывание всех подвижных деталей машинным маслом либо универсальным составом. Чаще рекомендуют пользоваться силиконовым маслом.

Когда эти действия не дали результата, под подозрением оказывается провисшая створка. Чтобы исправить ситуацию, декоративную заглушку демонтируют и осматривают повреждения, оставленные движущимся роликом. После нахождения проблемного участка фурнитуру регулируют.

Некачественная установка: что делать?

Выход один. Если не открывается пластиковое окно, а причину бедствия выяснить никак не удается, то нужно вызывать мастеров из сервисного центра, так как потребуется демонтаж конструкции. Исключением может стать только не очень серьезный случай смещения. Тогда помогает регулировка фурнитуры, нормализующая положение рамы и створок.

Такие же действия предпринимают при усадке здания, однако бывают настолько сильные деформации окон, что демонтировать и переустановить их уже нельзя. Именно такой вероятный исход — причина, по которой в новостройках заниматься сменой конструкции на пластиковую слишком рано не рекомендуют.

Полноценный уход для идеальных окон

Главное в работе этой конструкции — обеспечение смазки всех составляющих. Процесс происходит таким образом:

Очищают фурнитуру. Для тщательности этой операции выбирают жесткую кисточку. Открыв створки окна, все скрытые части протирают влажной (но не слишком мокрой) тряпкой либо салфеткой. Наибольшее внимание уделяют местам соприкосновения створок с рамой. Именно здесь скапливается вся грязь, включая смазку, давно устаревшую. Смазывают механизм, фурнитуру. Сначала силиконовой смазкой обрабатывают роликовый механизм. Две капли — максимальное количество для каждой детали. При смазывании ручки обязательно меняют ее положение, как будто закрывают и открывают окно. Только так возможно распределить состав равномерно. Проверяют, очищают, смазывают уплотнители. Их усаживание — причина 80% поломок. Если требуется замена элемента, старый снимают, используя плоскую отвертку, место посадки нового сначала смазывают. Установив, силиконом обрабатывают и сам уплотнитель, причем делают это обильно. Последний шаг — регулировка, если наблюдается усадка. Ее делают по высоте, длине, оси вращения и ширине. Оптимальное положение створок спасет от многих «болезней», в том числе и от частого заедания ручки.

Беспроблемная эксплуатация возможна только при регулярном уходе за пластиковыми окнами. Смазывают фурнитуру раз в год — с приходом весны или при наступлении осени. Это минимальное количество, если окна не слишком сильно загрязняются. В ином случае чистят и смазывают все детали дважды в год. Процедура занимает не более 20 минут, и только так можно добиться долгой жизни конструкции.

Когда не открывается пластиковое окно, хозяева в состоянии найти источник, создавший мелкие неприятности, исправить небольшие сбои. Однако приглашение мастера предпочтительнее. Ремонт или филигранная регулировка пластиковых окон квалифицированным специалистом — гарантия устранения «заболевания» на долгий срок, а не кратковременное сокрытие его симптомов.

Способ избавиться от одной из коварных проблем можно увидеть в этом ролике: