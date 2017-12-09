Микроклимат в квартире очень важен для самочувствия проживающих в ней людей. И самое главное — это чистый, в меру увлажненный воздух, которым легко и приятно дышать.

Поддерживать оптимальную влажность воздуха в жилище хорошо помогают разного рода увлажнители, в изобилии выпускаемые российскими и зарубежными производителями. Но что делать, если специального приспособления нет под рукой, а сухой воздух не позволяет полноценно дышать?

О том, как увлажнить воздух в квартире без увлажнителя, мы и расскажем в этой статье.

Какой вред для здоровья несет сухой воздух

Все знают, что тело человека на 70—80% состоит из воды. Уменьшение количества жидкости в организме ведет к обезвоживанию. Потеря всего лишь 10% влаги может привести к гибели человека.

Вода — это основной растворитель в организме, также с ее помощью внутри нас перемещаются кислород, соли, гормоны, ферменты. Для полноценной работы всех органов человеку необходимо в сутки усвоить от 1 до 7 литров воды. Это количество варьируется в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, а также от физической активности человека.

Недостаток влаги в воздухе вызывает постоянное высыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Это приводит к их раздражению, появляется першение в горле, сухой кашель и чихание. Кожа также становится сухой и шершавой.

Помимо этого излишняя сухость воздуха способствует распространению бактерий и вирусов, возникновению аллергии, снижению иммунитета, нарушению сна и пр.

Такие симптомы особенно часто появляются зимой, во время отопительного сезона, когда батареи отопления нагревают и лишают влаги воздух в наших квартирах.

Нормальным считается уровень влажности в 60%. К этому показателю и нужно стремиться.

Все не так сложно

На самом деле способов увлажнения воздуха и поддержания оптимального микроклимата в доме без применения увлажнителя очень много. И в большинстве своем они вовсе не сложные. Сейчас вы сами в этом убедитесь.

Аквариум

Многим людям нравится наблюдать за шустрыми разноцветными обитателями аквариумов. Созерцание рыбок действует умиротворяюще на человека, позволяет расслабиться и отвлечься от дел насущных.

Помимо этого аквариум придает уюта комнате и способствует увлажнению воздуха в ней. Вода, испаряющаяся из открытого сосуда, насыщает воздух помещения влагой. А если установить в аквариуме фонтанчик, то увлажнение будет происходить еще эффективнее.

Комнатные растения

В комнате, где есть растения, воздух всегда более влажный, чем в комнате без растений. Вода, которую цветы поглощают из земли, затем испаряется с поверхности их листьев, не только увлажняя сухой воздух помещения, но и насыщая его кислородом.

Больше всего поддержанию нормальной влажности в квартире помогают растения, имеющие большие и широкие листья, способные максимально отдавать влагу.

Вот некоторые представители комнатных растений, наиболее подходящие для создания благоприятного микроклимата дома: шеффлера, драцена, фикус, монстера, орхидея, циперус, гибискус, сенполия, гипоэстес и др.

Каждое растение имеет свои особенности и предпочтения в уходе. Например, комнатные растения, которые пришли к нам из тропиков, «любят» чтобы их часто и обильно поливали, а также требуют еще и опрыскивания листьев.

Совет: прежде, чем покупать комнатное растение, почитайте информацию о нем и особенностях ухода за ним. Некоторые комнатные цветы могут быть ядовиты. Поэтому, если у вас есть маленькие дети или домашние животные, от приобретения таких растений лучше воздержаться.

Проветривание

Проветривать квартиру следует в любой сезон. Жарким летом лучше всего открывать окна рано утром, пока воздух на улице еще свеж и насыщен влагой.

Зимой для проветривания подойдет какое угодно время суток. Свежий морозный воздух освежит и увлажнит помещение.

Влажная уборка

Соблюдение чистоты в квартире необходимо для здоровья всей семьи, и в особенности детей. Каждый раз протирая влажной тряпкой полы и другие горизонтальные поверхности, вы не только боретесь с пылью и болезнетворными бактериями, но и увлажняете свой дом. Особенно это актуально летом, когда стоит жаркая погода.

С теплых поверхностей вода испаряется очень быстро, делая воздух в помещении более влажным и прохладным.

Емкости с водой

Обычные тазики или глубокие миски, наполненные водой, тоже помогут решить проблему сухости воздуха в квартире. Летом их следует ставить на самом солнечном месте в комнате, а зимой — возле радиаторов отопления.

Правда, в небольших по площади помещениях такой способ малопригоден, т.к. тазик под ногами будет мешать передвижению жильцов в комнате. Ну и если у вас есть маленькие дети, то этот способ вам тоже не подойдет. В этих случаях можно расставить открытые емкости с водой там, где о них никто не будет запинаться, и куда не доберутся любопытные малыши. Например, на высокой полке или подоконнике.

Другие способы

Есть еще несколько очень простых способов как увлажнить воздух в квартире без увлажнителя.

Например, это можно сделать, разбрызгивая в комнате прохладную воду из распылителя. Мельчайшие капельки воды, оседая, не только сделают воздух в квартире более влажным, но прибьют к полу частички пыли, летающей в воздухе.

Можно также при помощи распылителя смочить шторы и портьеры на окнах. Высыхая, они сделают воздух в комнате более влажным, и дышать будет комфортно.

Зимой для устранения чрезмерной сухости воздуха можно повесить на батарею большое мокрое полотенце, сложенное в несколько раз. По мере высыхания полотенца его следует смачивать водой до тех пор, пока воздух в комнате не приобретет нормальную влажность.

Вместо полотенца вполне можно соорудить простейший «увлажнитель» из пластиковой бутылки.

Для этого с боковой стороны на бутылке следует вырезать неширокое длинное отверстие. Затем закрепить бутылку на трубе отопления в горизонтальном положении при помощи крепких ниток за оба конца. В вырезанное отверстие наливается вода, которая, испаряясь под действием тепла от батареи, будет увлажнять воздух.

Ну и еще один способ, наверное, самый простой из всех.

После окончания водных процедур (не важно, принимали вы душ или нежились в ванне), просто оставьте открытой дверь в ванную.

Влага, скопившаяся там, распространится по другим комнатам. Тем самым вы убьете сразу двух зайцев: просушите ванную и увлажните остальные комнаты.

P.S.

Мы вовсе не думаем, что открыли Америку, написав все эти простые советы о том, как увлажнить воздух в квартире без увлажнителя.

Просто попытались собрать в одном месте наиболее приемлемые варианты борьбы с сухостью воздуха в жилом помещении.

Очень надеемся, что какие-нибудь из них будут вам полезны.