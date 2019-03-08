Пустив в свой дом и сердце пушистое (или лысое) грациозное создание, хочется сделать все возможное для его счастливого существования. Каждое живое существо, обитающее рядом с человеком, должно иметь уютное место для отдыха, а кошки — особенные лежебоки и засони. В зоомагазинах нет недостатка в разнообразных моделях «кроватей» для усатых-полосатых, однако цены на них неоправданно высоки. Поэтому лучше самим узнать, как сделать лежанку для кошки своими руками, чтобы обеспечить им комфорт, а себе — возможное, но маловероятное, избавление от роли любимой подушки с подогревом.

Вариации на тему «лежанка для кота»

Ассортимент лежанок для котов разнообразен. Различаются они по форме, материалам, дизайну, креплению.

Мягкая подушка — решение элементарное. Перед ее изготовлением надо учесть, что такое «лежбище» придется нередко стирать, а значит, материал для него нужен мягкий, но прочный. В этом случае даже выкройка не понадобится, так как форма может быть любой. Лежанка с бортиками уже больше похожа на полноценную мягкую мебель, это уютный диванчик, защищающий от сквозняков, дающий ощущение покоя. Выбрав такой вид спального места, необходимо подумать о его размерах. Слишком тесный лежак приведет к тому, что кошка обидится и станет его игнорировать. Полноценный гамак — конструкция необычная, но очень удобная. Ее достоинство — возможность подвесить в любом удобном месте: например, между ножками стола. Чтобы изделие было долговечным, материал для его основы обязан быть достаточно жестким. Гамак подойдет котам, кошкам в расцвете лет, но пожилым и малышам будет трудно туда вскарабкаться. Лежанка-полудомик — модель имеющая подушку, бортики и часть крыши, поэтому она похожа на уютную норку. Этот вариант понравится робким созданиям, кошкам, ожидающим прибавления в семействе.

Так как эти домашние любимцы чувствуют себя хозяевами дома, то могут иметь несколько кроватей сразу. Например, для кошек, любящих смотреть на улицу, дополнительно можно сшить матрас для подоконника. Гладкошерстным и лысым мерзнущим созданиям подойдет лежанка, крепящаяся к батарее.

Требования к «кошачьим» материалам

Определив вид будущей лежанки, надо познакомиться с материалами, подходящими для данного творения. Большинство изделий состоит из тканевого чехла и наполнителя. Необходимые условия:

нужны материалы, умеющие противостоять зубам и когтям семейства кошачьих;

они должны выдерживать многократные стирки, чистки;

не рекомендуется электризующаяся ткань, та, что охотно притягивает пыль;

ткань для лежанки должна гармонировать с другими элементами интерьера.

К материалам, не опасающимся когтей, — антивандальным, относятся:

Замша мебельная. Хорошо выглядит, прочна, долговечна, чистить ее легко. Минус — любое посаженное пятно будет сильно бросаться в глаза. Флок — искусственный ворс, приклеенный к основе. Материал обладает необходимой прочностью, но любит шерсть, однако это не мешает ткани оставаться очень популярной. Лучшая разновидность для кошачьих лежанок — микровелюр, длина его ворса менее 1 мм. Микровельвет — материал с хлопчатобумажным ворсом. Это мягкая, но плотная ткань. Она очень хорошо чистится даже пылесосом. Для стирки достаточно обычного хозяйственного мыла. Микровельвет бывает как однотонным, так и с рисунком. Оксфорд — чрезвычайно стойкий, прочный материал. Недостаток один, это не слишком симпатичный вид.

Более дешевые ткани — бязь, сатин, однако изнашиваются они гораздо быстрее.

Типичные наполнители:

Поролон — эластичный, упругий материал, однако не держит форму, быстро изнашивается, поэтому его рекомендуют использовать для бортиков. Периотек — полиэфирный материал, в который иногда добавляют натуральные или синтетические волокна. Он восстанавливает форму, прочен, экологичен, но дорог. Синтепон — искусственный полиэфирный ватин. Другой вид — шерстин (полиэфир плюс шерсть). Недостатки — потеря объема после стирок, неспособность держать форму. Вид, созданный клеевым способ, представляет опасность для живых существ. Холлофайбер — силиконизированный полиэфирный наполнитель, восстанавливающийся после деформации. Материал экологически чистый, с честью выдерживает многочисленные стирки.

Выбор материала, наполнителя — прерогатива хозяев. Можно сделать достойное спальное место из старого свитера, пледа, джинсов или бязевого постельного белья. Знатоки рекомендуют отказаться от синтепона и «компаньонов», предпочесть бамбуковое либо кокосовое волокно. Для лежанок используют самые разные, иногда неожиданные, предметы — чемоданы, корзины, коробки, дерево, ПВХ-трубы.

Простой вариант: «кошка за бортом»

Это мягкий диван со съемной подушкой. Несмотря на несложность работы, лежанка получается симпатичная и удобная. Для работы понадобится наполнитель, любая выбранная ткань для подушки, жесткий толстый материал для основания, прочные нитки, небольшая молния.

Чертеж, как и изделие, элементарен: это бортик (2 детали) и дно:

Для обеих деталей делают выкройку, переносят ее на обивочный материал и наполнитель, на ткани оставляют 1-2 см, это припуски на швы. Вырезают элементы — сначала 2 для бортика. Затем 3 овальных: один из плотного материала для дна, два для съемной подушки.

Бортик, состоящий из двух деталей, сшивают, но оставляют один либо оба края непростроченными. Выворачивают, вставляют наполнитель, а отверстие зашивают. Полученный борт пришивают к овалу из плотного материала.

Берут 2 овальных элемента из ткани для подушки. Их сшивают, оставляя свободный отрезок, выворачивают на лицевую сторону, набивают наполнителем. В отрезок вшивают молнию. По той же выкройке для получившейся подушки можно изготовить 2-3 наволочки из плотной ткани (например, из бязи либо сатина), но припуск тогда увеличивают еще на сантиметр.

Более комфортный вариант дивана

Создание этой мягкой мебели потребует терпения, так как сделать лежанку для кошки своими руками очень быстро не получится. В этом случае необходимо найти цельный кусок подходящего материала, запастись синтепоном (холлофайбером), лентой либо шнуром, прочными нитками.

Чертеж тоже не вызовет затруднений, так как нужно вырезать всего две одинаковые детали:

Наружный «бублик» станет бортиками, высоту их выбирают самостоятельно. Внутренний круг — спальное место. Диагональные линии — отрезки, по которым будут прокладываться строчки. Порядок работ таков:

Вырезают детали, не забывая о припусках. В спальное место (малая окружность) помещают синтепон, его набивают довольно плотно, фиксируют булавками. Сшивают обе половинки по внутреннему кругу, затем прострачивают по диагональным линиям. В кармашки будущего бортика так же плотно набивают наполнитель. Чем его больше, тем пышнее и уютнее станет лежанка. Наметав края на границе с синтепоном широкими стежками, на машинке делают две параллельные строчки. Между ними будет находиться лента (шнур). Края ткани подгибают внутрь, сшивают мелкими стежками, но оставляют два отверстия для продевания ленты.

Ленту вставляют, стягивают до получения вертикального бортика, потом завязывают концы. Простейший способ — прокладка вручную крупной строчки, параллельной краям бортика. В этом случае от них делают такой отступ, чтобы захватить синтепон. Стягивая нитку, получают симпатичные шарики, состоящие из наполнителя и ткани.

Подвесная лежанка для мерзлячек

Такую постель у батареи одобрит любая кошка, однако больший восторг выкажут создания с дефицитом пушистости. Для изготовления этого уютного места необходим отрезок трубы ПВХ большого сечения. Длина его является длиной лежанки. Еще понадобится мягкая ткань, кусок наполнителя и швейные принадлежности.

Измеряют длину окружности. Вырезают из ткани два куска: один имеет длину трубы и ширину, равную ее окружности, второй шире первого на 20 см. Маленький отрез прострачивают на машинке. Он будет «внутренностью» трубы. Под тот участок, который будет дном, можно положить кусок поролона. Большой отрез прострачивают, надевают на трубу, концы получившихся рукавов сшивают вручную. Крепят лежанку железным изогнутым прутом, ремнями либо цепью.

Гамак, батарея: два удовольствия в одном

Такая конструкция сложностью не отличается, а кошка будет рада греться в теплом месте на лежанке-гамаке. Для сооружения каркаса используют толстую проволоку из металла или прут, их сваривают или сгибают. Ориентируются на размеры питомца, длину батареи, расстояние от нее до стены. Для рамы, исходя из ее размеров, шьют мешок. Внутрь помещают синтепон. Чехол надевают, крепят крючками к батарее.

Если отопительный прибор стоит не под окном, а у стены, есть возможность соорудить лежанку-гамак из дерева. Тогда днищем будет служить хорошо натянутая мешковина, зафиксированная с помощью мебельного степлера.

Так как сделать лежанку для кошки своими руками можно из любого предмета — чемодана, кроватки для кукол, картонной коробки, в идеях недостатка нет. В этом факте можно убедиться, посмотрев видео.