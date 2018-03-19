Как сделать кузницу в домашних условиях: мечта и явь

Увлеченные натуры зачастую ищут сферы деятельности, где бы можно было найти применение своим дремлющим до поры талантам. И у некоторых из них возникает мысль попробовать себя в роли кузнеца. Идея эта осуществима, если вы живете не в квартире многоэтажного дома: владельцам недвижимости в частном секторе никто не мешает развить бурную деятельность по обустройству нового цеха для интересного хобби. Как сделать кузницу в домашних условиях, что для нее понадобится и на какие моменты надо обратить внимание, — вот перечень вопросов, на которые мы и будем искать ответы.

Обустройство кузницы: особо важные моменты

Сначала надо определиться, какие изделия вы собираетесь создавать, ведь именно от их размеров будет зависеть то, как будет выглядеть ваша будущая мастерская. Если нет необходимости изготавливать довольно габаритные «шедевры», то можно соорудить кузницу, потратив довольно скромные средства.

Помещение — первый важный пункт, на котором надо остановиться, потому как есть строгое ограничение, и соблюдать его требуют правила пожарной безопасности. Дело в том, что кузнечная мастерская должна быть отдалена как от жилых, так и от хозяйственных строений. Требуемая площадь помещения — минимум 16 м2, дверь же должна открываться исключительно наружу. Пол кузницы требует особого внимания, ведь горючие материалы здесь строго противопоказаны. Если в давние времена в таких мастерских роль напольного покрытия исполняла основательно утрамбованная земля, то теперь оптимальным вариантом станет бетон или что-то подобное. Обеспечение вентиляции и обустройство звукоизоляции также важны. Если без принудительного вида первой работать будет попросту невозможно, то вторая сделает вас общим врагом — как домочадцев, так и соседей.

Если же нужного помещения пока нет, можно устроить кузницу или в гараже, или и вовсе под открытым небом, но в этом случае придется соорудить огнеупорный пол, навес от дождя и творить тогда, когда все окружающие разъехались по делам. Когда вопрос о помещении нашел приличествующий ответ, можно переходить к новой «головной боли» — заботе об инструментах и оборудовании.

«Голая» кузница — без горна — верх неприличия

Если изъясняться высокопарно, то можно сказать, что горн является сердцем кузницы, только там «сталь подчиняется покорно», превращаясь почти в пластилин. Устройство это простое: в горниле такой печи горит уголь, туда и помещают металлическую заготовку, которую разогревают до необходимой температуры. Самый маленький горн можно соорудить даже из консервной банки. И он позволит делать кованые вещи так же успешно, как и его солидный «коллега» по ремеслу. Правда, и размеры у них будут соответствующие.

Главная задача, возложенная на работу этого оборудования, — обеспечение довольно большой температуры для разогрева стали. Лучшим вариантом станет твердотопливный очаг, где используется уголь. Есть у него и конкурент — кузнецкий газовый горн.

Исполнение мечты: сооружаем горн

Этот рабочий инструмент состоит из стола, очага, фурмы и зонта.

Стол — надежная основа

Если вы решили делать основательный стационарный горн, то начать необходимо с сооружения стола, на котором находится очаг. Обычно высота его составляет 700-800 мм, но больше она зависит от роста мастера. Размеры такой столешницы определяют только габариты тех изделий, что будут подвергаться ковке: рабочая поверхность может быть и метр на полтора, и 1,5х2 м. Столешницу можно сделать из железобетона, кирпича или стального листа толщиной 4 мм. Корпус же сооружают из бревен, кирпича или камня. Внутрь этой «коробки» засыпают глину, песок или щебень.

Очаг для кузницы — горнило

Очаг на столе занимает центральное место, его составляют колосниковая решетка и фурма, они ответственны за подачу воздуха, необходимого для горения. Размеры и форма очага бывают различными, все зависит только от его предназначения: углубление может быть как круглым, так и квадратным, со сторонами 200х200 или 400х400 мм, глубина при этом составляет от 100 до 150 мм.

Для изготовления колосниковой решетки подойдет сковорода с толстыми стенами, диаметр которой должен быть приблизительно 300 мм. В этом случае придется заниматься выпиливанием ряда отверстий (1 см). Лучшим вариантом станет автомобильный диск из стали. Необходимо, чтобы самодельная решетка плотно входила в отверстие, вырезанное в поверхности стола.

Фурма для горна: замена кожаным мехам

Фурму можно считать основным механизмом этого оборудования. Выбор вентилятора для подачи воздуха велик — таким устройством могут стать даже старые советские пылесосы или автомобильные воздуходувки. Воздух через патрубок подается к корпусу фурмы, затем он проникает в область горения через решетку. Количество его успешно регулируется заслонкой. В нижней части фурмы необходимо предусмотреть крышку для «эвакуации» скопившейся золы.

Зонт: вытяжка для горна

Этот зонт на самом деле похож на пирамидальную вытяжку. В качестве материала используются железные листы, толщина которых может достигать 1,5 мм. Нижнее сечение такой конструкции должно быть аналогично размерам стола. Ее нижняя часть должна быть на расстоянии 500-600 мм над поверхностью стола. Есть у зонта из железа минус — он быстро прогорит. Если вы хотите избежать проблем, то использовать придется конструкцию, выложенную из огнеупорного кирпича, но она потребует подпорок из-за внушительного веса.

Наковальня — верная напарница горна

Поэтому и располагаться она должна близко от него. Самой лучшей является двурогая ее разновидность. Горизонтальная площадка называется «лицом», поэтому его нужно беречь от всяких изъянов — только идеально отшлифованная поверхность гарантирует качество работы.

С одной стороны у наковальни расположен рог в виде конуса, здесь сваривают и раскатывают кольца. Недалеко от основания конуса находится круглое отверстие (15 мм), с помощью которого придается круглая форма изделиям. С противоположной стороны, где расположен «подбородок» нашего лица, гнут замкнутые прямоугольные детали. Тут тоже присутствует отверстие, но квадратное, его размеры — 30х30 мм.

Внизу у наковальни присутствуют 4 лапы, которые предназначены для ее крепления к основанию. Делается это скобами. Нужен этому инструменту и особый стул, изготовленный из дуба или березы, диаметр его должен быть порядка 600 мм. Для того, чтобы сделать подобие фундамента для наковальни, чурбак нужно углубить в землю на 50 мм, еще глубже — лучше. Это позволит избежать вибрации инструмента.

Кузнечные стуловые тиски: соседи с наковальней

В кузнице без тисков обойтись нереально, ведь в них приходится зажимать заготовки. Соседствовать они должны с наковальней, поэтому деревянное основание для них выкапывается около нее. Сделать это надо так, чтобы рабочая плоскость наковальни была на одном уровне с губками тисков. Если нет возможности приобретения стулового инструмента, на время его можно заменить обычными, но надо «зарубить на носу», что обычный чугун не способен выдержать столь тяжелой работы.

Остальные помощники кузнеца

Без подходящего инструмента любой кузнец не сможет называться таковым. К обязательной экипировке относятся:

Боевой молот может весить до 12 кг, поэтому для работы с ним нужны обе руки. Бой головки подходит для основных работ, задок же принимает участие в разгоне стали по оси. Кувалда — тяжеловес, ее масса достигает 16 кг. Используется, если нужна большая сила. Ручник. Это небольшой молот (от 500 г до 2 кг) для основной работы. Для рукоятки используется рябина, так как эта древесина способна нивелировать отдачу от удара. Клещи — инструмент, захватывающий во всех смыслах. Только с его помощью можно вытащить будущие изделия из горна, и держать их во время ковки.

О том, как сделать кузницу в домашних условиях, лучше поинтересоваться на специальных форумах, где вам ответят подробно и профессионально. Или же можно пойти другим путем — посмотреть видео и начать действовать. Выбор за вами.

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