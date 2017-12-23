Рано или поздно все хозяева приходят к решению, позволяющему кардинально изменить имидж своего жилища. Каждый четвертый выбирает для этой цели натяжные потолки, которые выглядят довольно эстетично, но при этом не требуют какого-то особого ухода. Так обычно утверждают их производители, уверенные в том, что изделия их совсем не нужно чистить или мыть. Но это неправда: каждое покрытие не может устоять против вездесущей пыли, а значит, удалять ее все-таки придется. И сразу возникает закономерный вопрос: как правильно мыть натяжные потолки, чтобы не испортить эту драгоценную вещь?

Ухаживаем бережно

Наверное, известно всем, что изготовляются такие конструкции из двух материалов: поливинилхлорида или особенной ткани, покрытой полимерами. Оба вида отличаются прочностью и способностью сопротивляться внешним воздействиям, поэтому потолок будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Единственным условием для этого является корректный уход за полотном: ошибки во время чистки или мытья приведут к весьма печальным результатам: потере цвета, блеска и помутнению. Не исключена также его деформация.

Перейдем к правилам:

Никогда не используйте при мытье натяжных потолков моющие препараты, содержащие даже маленькую крупицу абразивных частиц (порошки, сода). Щелочи и кислоты тоже табу для таких изделий. Разрешенные способы — сухая или влажная уборка — предусматривают также некоторые ограничения: для сухой уборки выбирайте мягкие ткани, движения же должны быть мягкими, щадящими;

при влажной уборке используются губки, при мытье недопустимо использование агрессивных средств;

запрещено пытаться мыть потолки всевозможными щетками и швабрами, ведь малейшее резкое движение может поставить крест на полотне (в переносном смысле). Чем чистка будет регулярнее, тем меньше шансов повредить потолок, пытаясь отчистить старую, въевшуюся грязь.

Процесс начинается

Как правильно мыть натяжные потолки? Сначала необходимо подготовить все жизненно важные инструменты:

стремянку;

большую губку и мягкие тряпочки из микрофибры (если она отсутствует, то можно обойтись куском замши);

моющие средства без абразивов;

пылесос и насадку с мягкой щетиной.

Если загрязнения на потолке минимальны, вы обойдетесь только влажной салфеткой. Моется полотно круговыми движениями, но нажимать на него не рекомендуется. После этого стоит протереть поверхность еще раз, но уже сухой тканью. Так мы избавимся от потенциальных разводов.

При значительных загрязнениях такой процедуры будет недостаточно, потому придется подключать «тяжелую артиллерию» — пылесос.

Важно, чтобы насадка не касалась полотна, а была от него на расстоянии 2-3 см. В противном случае возможен урон: потолок, втянутый пылесосом, провиснет или порвется.

Если полотно глянцевое

Для того, чтобы не оставлять разводов на таком потолке, лучше воспользоваться средством для мытья стекол. Но прежде чем взяться за дело, необходимо проверить возможную реакцию покрытия. Выберите место, которое не шибко бросается в глаза, и нанесите туда испытуемую жидкость. Затем надо выждать какое-то время, а при отсутствии неприятных последствий можно приступать к уборке.

Вид глянцевой поверхности можно улучшить, если протереть его мягкой тканью, увлажненной нашатырным спиртом. На заключительном этапе опять необходимо пройтись сухой тканью. Если потолок просто катастрофически загрязнен, в ход идет средство для уборки помещений, которое разводится строго по инструкции. Не забудьте в конце уборки протереть его насухо.

Когда потолок матовый

Матовые натяжные потолки издалека кажутся обычной оштукатуренной поверхностью. Материал его — полотно (сетка), которую пропитали полиуретаном. Такое полотно не трескается, на нем не возникает царапин, и пыли оно тоже не боится. Но чистить его все равно надо, пусть и изредка.

Хоть на матовом потолке и не остается разводов, в мытье его тоже есть некоторые особенности. Например, очищать его можно как обезжиривающими средствами, так и водяным паром. В обоих случаях уборка заканчивается одинаково — протиранием полотна сухой тканью и полировкой.

Средства всякие важны

Если с процессом мытья стало более-менее понятно, то в средствах для мытья только предстоит разобраться. Какие из них можно использовать без страха за «нависающую красоту», а каких надо старательно избегать? Оказывается, оптимальным выбором является заурядный мыльный раствор. Приготовить его нетрудно: нужно лишь развести в воде стружки хозяйственного мыла или тщательно размешать немного стирального порошка. Если в доме не оказалось мыла, позволено использовать гели для стирки.

Замечательно подойдет и жидкость для мытья окон, можно также воспользоваться средством для посуды. Но сначала все же надо его протестировать. С другой стороны, можно перестать изобретать велосипед и купить специальное средство, которое предназначено именно для натяжных потолков. Да, оно стоит дороже, зато на нем есть надпись, гласящая о его «профпригодности». Хотя все это уловки производителей, внутри бутылки покупателя ждет обыкновенный моющий раствор.

А в кухне моем чем?

Потолку, чье призвание служба на кухне, не позавидуешь, особенно, если отсутствует вытяжка. Причинами тому являются: копоть от газовой плиты, пыль, летящая в открытое окно, и табачный дым, если хозяева привыкли курить в доме.

Для натяжных полотен, «дислоцирующихся» в кухне, еще не изобрели подходящих средств, поэтому применяются те же, что и во всем доме. После мытья кухонный потолок еще раз протирают водой, уже чистой, а затем вытирают насухо. Если накипь въелась сильно, можно использовать разведенный нашатырный спирт.

Нежные тканевые потолки

Такие конструкции требуют более деликатного обращения: полотно достаточно хрупкое, к тому же дорогое. Поэтому вариант с жидкостью для мытья стекол не подойдет, ведь в нем возможно наличие красителей, которые могут испортить окраску натяжного потолка окончательно и бесповоротно.

Не рекомендуются и круговые движения при мытье, так вы станете автором еще большего количества разводов. Нежелательно и долгое мытье одного места, так как возможны повреждения. Применяется для очищения раствор порошка.

Потолки не требуют такой же частой уборки, как полы, поэтому не надо тревожить столь хрупкие покрытия очень часто: будет достаточно мыть его раз в полгода (весной и осенью). Необязательно покупать дорогостоящие средства из-за надписи, если и старые проверенные способы хороши. Используйте все, что есть под рукой, и подвесной потолок будет радовать вас еще долгое время.