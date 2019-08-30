Ограждение — обязательный атрибут приусадебного и дачного участка. Одни владельцы выбирают возведение капитального забора, другие, наоборот, не желают затенять растения на территории, поэтому предпочитают ставить легкие конструкции — сетчатые. Это решение имеет довольно много преимуществ перед массивными стенами, не последние из них — прочность забора из металлической проволоки наряду с простотой монтажа. Не нужно быть мастером на все руки: достаточно иметь или найти подходящий материал, а потом узнать, как крепить сетку рабицу, чтобы обеспечить ее идеальное натяжение. Способов есть даже несколько, хозяину останется только выбрать более удобный в плане работы, тот, который будет максимально надежным.

Виды сетки рабицы, ее характеристики

Само название «сетка» не дает особо разгуляться фантазии. Рабицу изготавливают, вкручивая проволочные спирали друг в друга. Ячейки бывают строго прямоугольными либо ромбическими, в которых верхние и нижние углы равняются 60°. Величина их (принятое значение — расстояние между противоположными углами ячейки) тоже разнится: она может составлять 10-100 мм, но для заборов цифры другие — 40-50 мм. Меньший размер — синоним большей надежности, а значит, стоимость ее тоже самая высокая.

Такой неприхотливый материал удобен, если говорить даже о транспортировке: его перевозят рулонами, не занимающими много места. Ассортимент изделий не слишком велик, но каждый найдет для себя вариант: как по цене, так и по качеству. Сетка рабица бывает:

Простой — неоцинкованной, недолговечной. Такой материал после монтажа нуждается в защитном покрытии — краске (жидкой резине), иначе в скором времени — после первого же дождя либо тумана — сетка заржавеет, а через несколько лет ее придется выбросить. Оцинкованной. Этой рабице не страшна коррозия, поэтому ее срок службы достаточно велик. Заборы с цинковым покрытием выглядят более привлекательно, но за эту красоту вкупе с надежностью придется заплатить несколько дороже. Пластифицированной, покрытой антикоррозийным полимером — поливинилхлоридом с добавками. Пластиковые оболочки имеют разный цвет (зеленый, красный, серый, синий, черный), который хозяева могут выбрать по своему усмотрению. Эта суперзащищенная рабица — самое надежное изделие, поэтому цена на нее самая большая. Однако этот недостаток не мешает расти ее популярности.

Эти различия не влияют на способы ее крепления. Монтаж любого из видов сетки делают одинаково. Есть еще одна разновидность — пластиковая, но она для серьезного ограждения не годится. Исключение — использование полимерного материала на границе с соседями, но только с дружелюбными.

Секрет ее привлекательности

Сетка рабица пользуется неизменным спросом у покупателей. Причина — прочность, надежность ограждения, доступность материала, его небольшая стоимость. Для кого-то немаловажны и следующие плюсы материала, который:

не препятствует проникновению воздуха и солнечных лучей, необходимых растениям;

дает ощущение простора и обзор тем, кто не желает закрываться от всех и вся;

обещает относительную простоту монтажа забора даже для непрофессионала;

не требует особого ухода, однако только если куплен качественный товар;

дает возможность хозяевам украсить ограждение вьющимися растениями.

Есть у рабицы некоторые недостатки. Это:

недолговечность, если приобретен самый бюджетный вид сетки;

малая степень защищенности от «криминальных талантов»;

не слишком симпатичный вид.

Для кого-то эти минусы окажутся существенными. Точка зрения других людей будет прямо противоположной.

Как выбрать качественную сетку?

Чтобы купить надежное изделие, надо внимательно осмотреть каждый из рулонов. Можно надеяться на удачную покупку, если края их не искривлены, а ячейки, находящиеся сверху и снизу, имеют загнутые хвосты, которые заходят дальше, чем на половину длины стороны ячейки. Такой товар сильно облегчит монтажные работы.

Одна толщина проволоки, ровность ячеек — другие важные показатели. Все деформации говорят об одном — о низком качестве изделия. При покупке пластифицированной сетки нужно поинтересоваться сроком ее гарантии. Недобросовестные производители предлагают рабицу, покрытую обычным пластиком. Такой товар начнет осыпаться спустя несколько сезонов. Покупка дешевого товара в любом случае становится «хорошим» шансом нарваться на подделку. Качественное покрытие в состоянии держаться на сетке 10 и более лет.

Варианты конструкций, способы монтажа

Ограждение из сетки рабицы — сооружение легкое во всех смыслах. По причине малого веса и из-за того, что ветровые нагрузки ему не опасны. Последний факт — основание, позволяющее не выдвигать повышенные требования к опорным элементам, так как давление на них даже при сильном (ураганном) ветре будет незначительным.

Способы установки забора из рабицы не зря называют простыми: бетонный фундамент в этом случае не нужен. Столбы устанавливают в выкопанные лунки, затем засыпают песком либо щебнем. Ставят такое ограждение без опаски на любых проблемных грунтах: там, где невелика глубина промерзания, на глинистых пучинистых почвах, где к тому же высок уровень подземных вод. Установку делают несколькими способами: без направляющих, с ними, секционным.

Без направляющих

Эта конструкция самая элементарная: сетку натягивают между установленными столбами. Глубина закапывания опор в грунт — менее метра.

На почвах, способных нормально отводить воду, вода, накапливающаяся вокруг столба, без проблем уходит на дно ямы через песок либо щебень, а затем просачивается более глубокие слои. Мороз также этим опорам не страшен, так как замерзший строительный материал не окажет на него существенного воздействия по причине небольшого количества влаги. Глины и суглинки имеют отличие в установке: здесь в роли засыпки выступает исключительно гравий: сначала на дно лунки насыпают 100-150 мм материала, затем монтируют столб.

С направляющими

Этот способ выбирают те, кто хочет, чтобы ограждение выглядело лучше, могло гарантированно держать форму. В этом случае к опорам крепят обычно 2 продольные направляющие. Потенциальные материалы — брус либо трубы. Плюс древесины в ее пластичности, она дает шанс без особых проблем переносить подвижки грунта. Приваренный металл может создать некоторые трудности.

Чтобы избежать сложностей из-за более высокой степени жестокости конструкции и предотвратить отрывание труб-направляющих, столбы закапывают ниже, чем глубина промерзания по региону. Других различий нет: лунку делают на 150-200 мм глубже, чем подземная часть столба, далее в яму засыпают слой щебня, вставляют опору, засыпают тем же материалом, трамбуют.

Секционный

Это еще более жесткая конструкция, так как в этом случае изготавливают рамы из профиля (уголка). Внутри сваренных секций натягивают рабицу, затем готовые элементы таким же образом монтируют к столбам.

На глинах, суглинках опоры тоже закапывают глубже уровня промерзания почвы (200-300 мм). Бетонирование здесь тоже не рекомендуется, так как возросшая вероятность выдавливания столба станет не теоретической, а вполне реальной угрозой.

Потенциальные столбы, их установка

Выбор материала опор для забора — первое, над чем приходится размышлять хозяевам участка. Вариантов существует несколько.

Дерево — бревно либо брус. Материалы это недорогие, легкие в обработке, однако у любых элементов конструкций (особенно у столбов), изготовленных из древесины, есть ахиллесова пята — уязвимость. Чтобы обеспечить их долгое существование, материал обрабатывают защитными пропитками: например, гидроизоляционной мастикой. Бюджетная альтернатива — покраска надземной части, длительная (несколько часов) пропитка обработкой подземной. Для большей надежности перед установкой «погружную» часть опор обматывают рубероидом. Металл — трубы квадратные, круглые, прямоугольные, уголок. Рекомендуемая толщина стенок или полок — 2-3 мм. Диаметр круглых труб — 50 мм, сечение профиля — 40-50 мм, длина полок уголка — 50-60 мм. Самый лучший кандидат — прямоугольная профильная труба с сечением 25х40 мм или менее. Большее значение ни к чему, так как ограждение будет довольно легким. Причина удачности выбора металла — легкость крепления проволоки, крючков, сетки. Железобетонные столбы. Худший из претендентов, потому что монтаж затруднится из-за большого веса, а с креплением на такой опоре рабицы тоже придется повозиться. В этом случае хозяевам надо будет показать чудеса изворотливости, так как использовать возможно только длинную проволоку.

Меньше всего возни обещают металлические опоры, однако обязательна их покраска и обустройство заглушки, защищающей внутренности трубы от влаги. Для этой роли выбирают металлические или пластиковые колпачки.

Порядок установки опор

Первые столбы устанавливают в углах участка, либо в начале и конце, если в ограждении нуждается только одна сторона. Ключевые элементы проверяют на вертикальность в каждой плоскости, одновременно корректируют их высоту.

Между ними туго натягивают 2 шнура: один, для подгонки высоты, — на самом верху опор, второй, для облегчения нахождения места для лунок с помощью отвеса, — на расстоянии 100 мм от земли. Шаг установки — 2-3 м. Если запланирован монтаж сетки без направляющих, то идеалом станут 2-2,5 м, эта дистанция позволит избежать провисаний. При любом другом способе установки рабицы позволительны 3 м.

Сетка, натянутая между угловыми столбами без вспомогательных элементов, может привести к тому, что опоры «поведет». Для устранения такой нагрузки используют укосы, их корректно выставляют, затем приваривают между установленными стойками.

Способы монтажа рабицы

Начало работы не предвещает трудностей. Сетку первым делом крепят к одному из угловых столбов. Четыре места на каждой опоре — необходимый минимум. Самый элементарный способ — прикрепление проволокой, пропущенной через ячейки. Такая простота может стать причиной «трагедии»: в один «прекрасный» день хозяева приедут на дачу, но сетки не обнаружат.

Более надежные варианты существуют. Некоторые владельцы действуют так:

Находят стальной прут, чей диаметр как минимум 4 мм. Его продевают через ячейки рабицы, а затем приваривают к опоре, шаг — 400-500 мм. Берут сразу 3-4 прутка, каждый толщиной до 6 мм. Их приваривают к каждой опоре, затем нанизывают на них сетку, а концы прутьев загибают. В столбах просверливают 2 сквозных отверстия, вставляют туда кусок прута, изогнутого подковой так, чтобы она захватывала ячейки. Концы «приспособления для копыт» расплющивают (расклепывают), скручивают либо сваривают.

Натяжной способ

В этом случае сетку рабицу натягивают от столба до столба, не пропуская ни один из них. Если крепить ее через одну опору, а потом заняться оставшимися, то проблем (провисания либо неравномерного натяжения) избежать не получится.

С возможным провисанием борются так: в сетку вертикально вставляют пруток, один человек сильно его тянет, а затем удерживает в оптимальном положении. Ассистент тем временем крепит рабицу. Без помощника такая идеальная работа невыполнима.

Помощь проволоки

Натяжной вариант привлекает скоростью работ, однако такому ограждению всегда будет угрожать провисание верхнего края. Виновником факта может стать человек либо большая собака, решившая немного попутешествовать. Чтобы избежать таких последствий, сквозь верхний ряд ячеек протягивают проволоку: стальную или защищенную пластиком.

Делают эту операция с помощью обматывания столбов петлями из проволоки. Начинают с крайнего элемента, затем переходят к организации периметра: на каждой 2-3 опоре снова делают проволочные петли, стараясь максимально растянуть материал. Затем на «петельных» столбах делают скрутку проволоки, используя прут из толстого металла. Последний этап — крепление сетки, которую фиксируют на проволоке.

Еще несколько «проволочных» способов:

Крепление к ушкам-планкам, приваренным к верху столбов, однако в этом случае работа рискует идти гораздо медленнее. Использование заводских натяжителей для проволоки. После закрепления на первой опоре, на втором проволоку пропускают через устройство. Ее крепят в зажиме, накручивают на барабан. Монтаж с помощью троса и такелажа — талрепов — крюков, имеющих зажимы-стяжки. В этом случае трос пропускают сквозь ячейки, поэтому лучший вид рабицы — пластифицированный.

Приваренный прут

Данный способ тоже подразумевает крепление через ячейки сетки, причем использовать можно как самый верхний ряд, так и следующие. В них продевают стальной прут, его диаметр — 6-8 мм. Предварительно его нарезают на куски, длина которых соответствует расстоянию между столбами. Отрезки с нанизанной сеткой приваривают к опорам.

С направляющими

Их называют слагами, которые приваривают/прикрепляют к столбам поперек. В их роли выступают трубы либо планки из дерева. Число направляющих различно: возможно сделать одну, но никто не вправе запретить хозяину более крепкую конструкцию, состоящую даже из трех элементов-слагов.

Способы крепления тоже разнятся:

Самый простой — с помощью проволоки, которой крепят рабицу не только вертикально, но и в горизонтальной плоскости. Используют абсолютно все методы, описанные в предыдущем способе. Прибегают к креплению рабицы пластинами. Этот метод подходит для столбов и направляющих. Концы болтов, удерживающих пластины, для надежности расклепывают.

Секционный

Это еще один ответ на вопрос, как крепить сетку рабицу. Есть два способа достичь цели:

При этом методе не последняя роль тоже отдана стальному прутку. Сначала режут сетку строго в соответствии со сделанными измерениями рамы. По периметру каждого элемента конструкции пропускают прут. Толщина его не так важна, главное, чтобы он свободно проходил в ячейки. Сетку, «облагороженную» прутом, помещают в раму, изготовленную из уголка. Затем прут к ней приваривают. Здесь используют крючки. Рабицу подготавливают к установке аналогичным способом: пропуская по ее периметру отрезки стального прута. Внутри к рамам приваривают крючки. С помощью них рабицу с прутом крепят к секциям. Крючки загибают либо точно так же приваривают.

Крепление рам к столбам с помощью приваренных пластин, фиксируемых болтами — третий вариант выполнения этой задачи. Какой из них более подходит, решать хозяевам участка.

Цены на сетку рабицу можно узнать тут:

На вопрос, как крепить сетку рабицу, можно с каждым годом находить все больше ответов, так как фантазии людской предела нет. Один из потенциальных вариантов можно увидеть в этом ролике: