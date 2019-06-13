Холодильная камера своими руками: способы, отличающиеся кардинально

Забота о сохранности продуктов питания свежими долгое время — плата за возможность иметь их в большом количестве. Вопрос этот актуален не только для тех, кто владеет небольшой компанией, их реализующей, либо фермерским хозяйством: даже стандартная домашняя морозилка иногда не в состоянии вместить все то «добро», что купили хозяева, совершив очередной набег на магазины. Приобретение нового оборудования — альтернатива, прельщающая немногих из-за немалой суммы, которую потребуется «выкинуть». Наименее затратный способ подарить себе необходимый агрегат — холодильная камера своими руками. Бонусы — экономия и тот уровень энергопотребления, который вольны выбирать хозяева.

Близкое знакомство с устройством и его работой

Ознакомление с агрегатом и принципами его работы позволить выбрать наиболее подходящее решение, которое в будущем даст хозяевам возможность модернизировать, усовершенствовать созданное устройство. Любая самодельная холодильная камера обязана включать определенный набор элементов. К ним относится:

испаритель, превращающий жидкость в пар;

компрессор, ответственный за движение хладагента по трубкам;

конденсатор, трансформирующий пар снова в жидкое состояние;

корпус морозилки;

терморегулятор, регулирующий температуру посредством включения/выключения компрессора;

трубки, по которым «курсируют» жидкость/пар.

Холодильные камеры-«профи», продающиеся в магазинах, оснащают осушителями, автоматическими контрольными приборами и фильтрами. Высокая мощность оборудования — достаточно веская причина снабдить прибор вентилятором.

Главные «действующие лица» морозилки — фреоны (хладоны) — жидкости/газы, которые имеют способность закипать при условиях отрицательной температуры (от -30 до -150°). Хладагент циркулирует по трубкам, соединяющим все приборы морозильника. Чем ниже давление фреона в них, тем будет меньше температура закипания. Когда жидкость начинает кипеть, холодильная камера интенсивно вырабатывает холод. Пар, покидая испаритель, движется в конденсатор, где вновь становится жидким. Таким образом, главная функция системы — обеспечение превращения и циркуляции охлаждающего вещества-«оборотня». Достигается результат отбором либо подводом тепла.

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Что можно соорудить своими руками

После первого знакомства с «внутренностями» типичной холодильной камеры можно приступать к вопросу о возможном ассортименте самодельных конструкций. В этом случае все зависит от того, как много средств хозяева могут позволить себе потратить на изготовление морозилки. Существует несколько вариантов достичь цели, но каждый из них требует своего «индивидуального» набора — как материалов, так и оборудования. В холодильную камеру могут превратиться:

холодильники, старые, но исправные, или те, которые можно отремонтировать;

контейнеры, комнаты;

погреба.

Приобретение готовой системы охлаждения необходимо при выборе одного из 2 первых вариантов. Обустройство камеры-погреба — способ более трудоемкий. Нередко встречаются рекомендации выбрать проект холодильной камеры, собираемой из сэндвич-панелей, однако он не обещает какой-либо особой экономии. Другая потенциальная альтернатива — пеноблоки — также не слишком выгодна в финансовом плане.

Морозильник из старинного холодильника

Это самый простой и незатратный способ быстро достичь поставленной цели. Большую эффективность от оборудования можно ожидать, когда в «закромах» есть старые модели холодильников: например, подойдет Полюс, СВИЯГА либо ЗИЛ. В этом случае холодильная камера будет очень хорошо морозить, да и на надежность советских конструкций жаловаться не приходится. Работы производят по такому алгоритму:

Снаружи агрегат обклеивают фольгированным утеплителем, минимальная толщина материала — 5 мм. Демонтируют и выбрасывают корпус морозильной камеры. Разворачивают испаритель: предварительно откручивают 2 винта, расположенные сверху, затем разгибают усики. Главное требование — бережное отношение к двум трубкам, на которых он держится. Чем меньше эти детали будут сгибаться, тем лучше. Чтобы обезопасить прибор от повреждений, лучше заранее выпустить хладагент, однако такая деятельность подразумевает необходимость в специальном оборудовании. Испаритель надежно прикрепляют к задней стенке. Датчик термостата «прячут» в виниловую трубку, затем крепят ее на испарителе.

Эти нехитрые работы, тем не менее, обещают достойный результат. Агрегат, установленный в неотапливаемом помещении, будет обеспечивать достаточную температуру: -20° в зимнее время, -3° — жарким летом.

Если старое устройство есть, но оно неисправно, то только установление причины поломки даст ответ о целесообразности (или невозможности) его использования в новом качестве. Есть еще один минус в «перерождении» старых холодильников: это большее количество энергии, которое им необходимо для работы, если сравнивать их с магазинными образцами камер.

Маленький холодильник плюс большая камера

Это вариант тоже относится к наименее затратным способам. В таком случае источник холода стоит недорого, а камера, собранная своими руками, обойдется гораздо дешевле. Здесь рассматривается самодельная «комната», которую можно использовать, например, для хранения пива. Ее размеры — 1000х1000х1200 мм. Каркас изготавливают из деревянных реек 25х50 мм. В этом случае особых претензий к материалу нет, главное — отсутствие дефектов — гнили, сучковатостей, червоточин.

Сначала все детали распиливают. Из реек собирают 2 рамы размером 1000х1200 мм. Детали в углах с помощью шуруповерта скрепляют саморезами. Получившиеся рамы соединяют стойками высотой в 1000 мм. Каркас обшивают с трех сторон OSB плитой либо фанерой. Сделав предварительную разметку, сперва проверяют корректность всех углов конструкции, и только после теста заготовки вырезают электролобзиком. Фиксируют обшивку также упомянутыми уже саморезами, так как гвозди не лучший выбор для древесины. На роль теплоизоляции выбирают плитный материал — пенопласт либо полиуретан. Минимальная толщина — 50 мм. Оставляют проем, предназначенный для источника холода — маленького холодильника. Монтируют теплоизоляцию клеем (ПВА, Титан, Ceresit, CT 84 Express, жидкие гвозди, монтажная пена) либо теми же саморезами. На крыше и стенах лучше использовать комбинацию крепежных элементов. Чтобы избежать теплопотерь через швы, большие зазоры задувают монтажной пеной, стыки проклеивают фольгированным скотчем. Пол холодильной камеры, предназначенной для хранения пива, изолируют материалами снаружи. На этом же этапе отдельно утепляют два элемента — будущую переднюю стенку конструкции и дверь. Перед монтажом в проем «морозилки»-холодильника с агрегата снимают дверцу. Установив прибор, пространство между ним и стеной изолируют пеной. Пенопласт (полиуретан) закрывают отделочными материалами, например, той же OSB. Однако для упрощения уборки целесообразнее наклеить ламинированную плитку. Прикрепляют переднюю стенку, производят установку двери. Герметичность ее обеспечивают приклеиванием резиновых уплотнителей.

Размеры могут быть иными, но нельзя ожидать особых чудес от таких конструкций, так как большой объем помещения не позволит быстро охлаждать напитки, однако хранить овощи и фрукты в них реально. Если необходимы более низкие температуры, охладительная система должна быть мощнее.

Большая холодильная камера-комната

В роли комнаты может выступить любое нежилое помещение, например, небольшая хозяйственная постройка, сооруженная из кирпича. В этом случае действуют таким образом:

делают деревянную обрешетку, на которую крепят плотную пленку (клеенку);

пустое пространство заполняют пенопластом, стыки заделывают алюминиевым скотчем;

делают деревянный пол, если в пристройке он земляной;

все поверхности обшивают оцинкованными листами, все швы обрабатывают герметиком;

устанавливают стеллажи и дверь, которую предварительно утеплили и снабдили герметичными уплотнителями.

Для сооружения системы охлаждения лучше взять сразу два старых холодильника. Демонтировав из оборудования рефрижераторные системы, их крепят к внешней стене будущей холодильной камеры. Под ними монтируют вентиляторы. Морозильники, установленные в помещении, соединяют с системами с помощью трубок, проведенных внутрь. Оба рефрижератора «заставляют» работают посменно, такой режим эксплуатации предохраняет их от перегрева.

Более простой (но и дорогой) способ — приобретение готового моноблока с датчиками, которые регулируют температуру автоматически. Если обустраивают холодильную камеру в погребе, то работа значительно упрощается: она состоит в заделывании щелей и уплотнения двери, однако в этом случае необходим монтаж сплит-системы.

Надежная камера из «сэндвичей»

Это самый дорогостоящий способ получить желаемое. В комплект входят не только сэндвич-панели, которые соединяются с помощью пазов, но и дверь, уже снабженная замком и ручкой. Для безопасности предусматривается аварийная кнопка, позволяющая выбраться из морозильника, если дверь случайно закрылась. Такую конструкцию возводят поэтапно:

Пол. Его собирают из панелей, сделанных из оцинкованного железа. Все швы обрабатывают герметиком, затем элементы плотно состыковывают. Стены. Начинают работу с любого угла. Каждый из них состоит из 2 панелей и уголка. Когда первая конструкция собрана, начинают движение по периметру помещения. Потолок. Здесь не обойтись без ассистента, так как этап отличает сложность — необходимость точного соединение пазов стеновых и потолочных панелей. Окончание холодильной «камерной работы» — монтаж двери.

Есть и другой вид таких камер: они изготовлены из промышленных холодильных панелей, но монтажом их занимаются профессионалы.

Операция «Холодильная камера своими руками» потребует времени, труда и расхода нервных клеток, поэтому многие считают ее авантюрой чистой воды, ведь в продаже встречаются уцененные модели. Однако решать вопрос о практичности решения — прерогатива мастера, все зависит от его навыков и силы желания получить предмет «вожделения» малой «кровью».

Как собирают последние конструкции, можно увидеть в этом видео: