Перед теми, кто задумывается о строительстве собственного дома, всегда встает множество вопросов, связанных с такими масштабными работами. Самый главный из них — выбор подходящего материала. Требований к нему выдвигают массу, среди них экологичность, пожаробезопасность, практичность, прочность, но легкость, умение сохранять тепло, не пропускать звуки, адекватная цена. После долгих раздумий хозяева будущего здания останавливаются на популярных ячеистых бетонах, имеющих отличные теплоизоляционные характеристики. Но и здесь их ждет трудность — определение лучшего из конкурентов. Газобетон или пенобетон? Если судить на первый взгляд, они не сильно отличаются, даже внешне. Чтобы найти фаворита, необходим анализ каждого из соперников.

Что такое ячеистый бетон?

Технология изготовления у них практически одинаковая: песок смешивается с цементом, затем в этот раствор добавляют компоненты, которые обеспечивают образование газа или пены. В результате смешивания в структуре этих бетонов образуются многочисленные воздушные ячейки. Именно эти поры «виноваты» во многих исключительных качествах материалов.

Существует газобетон, газопенобетон и пенобетон, они отличаются способом образования пустот. Разнятся пористые бетоны и по способу изготовления:

Автоклавный метод. Это затвердевание раствора в герметичном резервуаре с высоким давлением, туда добавляются насыщенные водяные пары. Неавтоклавный способ — застывание в естественной среде, либо с использованием водяного пара и электричества (газобетон). Главное отличие метода — отсутствие повышенного давления.

Несмотря на некоторое внешнее сходство материалы не слишком похожи. Их различия — состав и характеристики, эксплуатационные особенности.

Применение ячеистых бетонов

Низкая теплопроводность, небольшая масса и достаточная прочность газобетона и пенобетона — свойства, «виноватые» в их популярности. Однако сфера их применения, несмотря на схожие характеристики, различна.

Пенобетон

Малая удельная плотность и прочность — те причины, по которым этот материал очень востребован при строительстве зданий на загородных участках. Из него возводят бани, гаражи, дома, коттеджи, приусадебные подсобные помещения. Ограничение для применения пеноблоков есть: сооружения из них не могут быть выше 3 этажей. Используют пенобетоны для устройства:

армированных перекрытий;

внутренних перегородок зданий;

заборов, ограждающих участки;

несущих стен конструкций.

Газобетон

Отличие этого материала — более равномерная структура. По этой причине он более стоек к усадке и растрескиванию. Такие качества позволяют использовать газоблоки для возведения бытовых, жилых, коммерческих, общественных зданий, а также промышленных объектов. В отличие от конкурента, его применяют для строительства:

конструкций любой этажности;

межкомнатных перегородок (неавтоклавный вид);

пролетов каркасных зданий;

несущих стен.

Отличие газоблоков в их прочности, а этим качеством в полной мере не могут похвастаться пеноблоки. Если оценивать с этой позиции, то газобетон выигрывает у конкурента.

Составы и технология изготовления

Без знакомства с технологиями производства понять, в чем отличия изделий, не получится. Главное сходство ячеистых бетонов — использование при изготовлении только безвредных компонентов. Нет, не совсем так: в газобетоне опасный компонент превращается в безопасный только в процессе. Экологичность их — одно из объяснений популярности обоих героев статьи.

Пеноблоки

Их отличие — упрощенная технология, позволяющая самостоятельное изготовление материалов. В состав пенобетона входит вода (16%), песок (47%), портландцемент (36%), шлак и добавки. Доля последних составляет не более процента: в эту категорию входит сульфитный щелок, обеспечивающий пористую структуру, и фиброволокно, добавляемое для большей прочности. Сам технологический процесс происходит так:

Сначала готовят сухую смесь главных бетонных компонентов, потом в состав вводят небольшое количество воды. Добавляют сульфитный щелок и жидкость. Раствор перемешивают до тех пор, пока не будет достигнута однородная консистенция. В это время начинает выделяться газ, обеспечивающий пористую структуру материала. Строительную смесь помещают в опалубку, изготовленную в форме будущих блоков (конструкций). Через 10 часов схватившийся бетон извлекают, минимальный требуемый срок составляет 5 часов. Для окончательной просушки бетонные блоки помещают в сухое помещение, либо устраивают их на открытом воздухе. Спустя 14-21 день материал набирает необходимую ему прочность.

Газоблоки

Изготовить газобетон своими руками невозможно. Эта операция осуществима только на предприятиях, так как необходимо специальное оборудование. Состав для него схож с тем, что используется для пенобетона. Основное сырье для газоблоков — вода, известь, кварцевый песок и цемент (М400 либо выше). Вспенивание массы обеспечивает алюминиевая паста (или пудра), влагостойкость — гидрофобные добавки. Компонент (известь), который опасен для человека, нейтрализуется в процессе изготовления.

Сырье засыпают в бетономешалку, заливают водой, смешивают до получения однородного состава. Во время реакции алюминиевой пасты с известью выделяется газ, создающий ячейки, а «неугасимый» материал становится безвредным. Готовый полуфабрикат заливают в формы: сначала до половины, так как состав увеличивается в объеме. Когда затвердевает первый слой, доливают второй, оставляя пространство до края. После застывания газобетон извлекают, нарезают струной на блоки или элементы иной формы. Для улучшения гидроизоляционных и прочностных характеристик материал помещают в автоклав, обрабатывают паром под давлением в 12 бар. Альтернативный вариант — электропечи.

Благодаря такой серьезной обработке, газобетон приобретает завидную твердость, а также идеальную геометрию. Поэтому и в этом случае преимущество за газоблоками.

Если сравнить характеристики

Очень схожи технология и компоненты, из которых изготавливаются материалы. Но отличия кроются в их структуре и внешнем виде.

Пенобетоны. У них крупные ячейки, они к тому же не всегда одинакового размера, но благодаря им пеноблокам свойственна хорошая тепло- и шумоизоляция. Поверхность бетонных пеноблоков относительно гладкая, цвет ее — серый. Газобетоны. У этих материалов поры белее мелкие, однако поверхности не застрахованы от появления микротрещин. Блоки имеют отличные теплоизоляционные характеристики, хорошие показатели паро- и водопроницаемости. Поверхность их шероховатая, цвет — светлый.

Если сравнивать соперников по плотности, то лидеров в соревновании нет: показатели обоих претендентов на звание — 400-1200 кг/м3. У пенобетона это свойство зависит от качества пенообразователя, а оно — только от изготовителя.

Основные свойства

Разница есть и в других важных характеристиках:

Прочность и ее набор. Первый показатель выше у газобетона, прошедшего обработку в автоклаве. Газобетонные блоки сразу после их изготовления — материалы, не требующие дополнительной потери времени, имеющие максимальный запас прочности. Пенобетон, наоборот, обязан дозревать постепенно, так как оптимальные характеристики у него появляются лишь ближе к концу четвертой недели. Гигроскопичность. Здесь преимущество у «водоплавающего» пенобетона, так как газоблоки впитывают воду подобно губке, а потом тонут. Спасение в этой критической ситуации — нанесение защитного слоя (грунтовки, плитки, сайдинга, штукатурки). Геометрия и адгезия. Тут победа на стороне промышленных изделий — газобетонов, к формам их придраться нельзя. Отделка тоже держится на них отлично. Пенобетонные блоки, особенно производящиеся нечестными частниками, в этих характеристиках сильно проигрывают. Морозостойкость. В этой «номинации» разрыв довольно большой: лидирует с отрывом опять газобетон: как обработанный в автоклаве, так и прошедший электропечи. Он выдерживает 50-75 циклов заморозки/размораживания, а пенобетон — «всего» 25-35. Теплопроводность. Здесь тоже лидируют газоблоки, имеющие небольшие ячейки, которые располагаются равномерно. В пенобетоне, наоборот, поры имеют разный диаметр (от 1 до 3 мм), поэтому его структура неидеальна. Усадка. В пенобетонной стене могут появиться трещины, так как показатель для материала составляет 1-3 мм/м. Газобетон, наоборот, почти не трескается (максимум 0,5 мм/м).

Именно разницей в этих показателях объясняется то, что газоблоки используют даже для строительства многоэтажных зданий. «Специализация» пеноблоков — частное

. Но есть параметры, по которым они выигрывают: это звукоизоляционные свойства и стоимость материалов.

Стоимость и выгода

Разница в цене составляет около 20%. Но необходимо учитывать, что монтаж газоблоков производится на клей, которого к тому же требуется немного, а пенобетонные изделия можно «сажать» и на раствор, но уйдет его гораздо больше. Поэтому стоимость укладки обоих материалов будет или одинаковой, или соревнование снова выиграет газоблок.

Ответ на вопрос, что лучше — газобетон или пенобетон, не совсем корректен, так как в данном случае преимущество всегда на стороне «сильного» — того материала, что изготавливается на промышленных предприятиях. Простота получения пеноблоков, наоборот, привлекает многих «производителей». Они покупают некачественное сырье, работают нередко в сарае, делая раствор на «замечательном» оборудовании, не дающим шанса нормальным образом смешать ингредиенты. Именно поэтому многие жалуются, что найти хороший пенобетон не просто трудно, а почти невозможно.

Сильные и слабые стороны

Что лучше: газобетон или пенобетон? Нет материалов только с плюсами или с минусами. Все имеют достоинства и недостатки. Поэтому оценка ячеистых бетонов даст возможность выбора оптимального варианта, но только с привязкой к каждому конкретному объекту, который запланировано построить.

Пенобетон

В список преимуществ пеноблоков можно отнести:

экологичность;

длительный срок эксплуатации;

оптимальную форму, размер блоков;

хорошие звукоизоляционные качества;

теплопроводность, относительно низкую;

выбор более экономичного фундамента из-за легкости «пенного» бетона;

простую подгонку элементов, так как этот материал хорошо поддается ножовке;

не слишком большую плотность, которая дает возможность самостоятельной укладки стен;

потенциальные комбинации с другими материалами (например, с отделочными) прямо при заливке в формы.

Теперь следует список недостатков. Среди них:

большие, неравномерные поры, придающие пенобетону хрупкость, особенно это заметно на краях (гранях) материала;

поверхности блоков, непривлекательный вид которых лучше «спрятать» под штукатуркой;

необходимость тщательных расчетов, касающихся прочности будущей конструкции;

низкое качество пеноблоков при кустарном способе изготовления;

отсутствие правильной геометрии у большинства изделий;

обязательное армирование стыков пенобетонных блоков.

Газобетон

Плюсы этого материала:

повышенная влагостойкость блоков, прошедших обработку в автоклаве;

высокая прочность, несмотря на довольно низкую плотность;

минимум раствора, требующегося для монтажа газоблоков;

великолепные показатели звуко- и теплоизоляция;

морозоустойчивость и пожаробезопасность;

долговечность (около 100 лет и более);

правильная геометрия;

легкость обработки;

экологичность.

Слабые стороны у газобетона тоже есть. Это:

необходимость тщательного расчета нагрузок, так как возможны трещины в блоках;

повышенная гигроскопичность, обязательно требующая грунта, оштукатуривания;

более высокая цена, если сравнивать со стоимостью пенобетона.

Сравнив список положительных и отрицательных качеств, каждый может прийти к собственному выводу. Отличия в этих двух материалах не слишком велики, поэтому вполне возможно, что мнение не станет единодушным.

Какой материал лучше?

Газобетон или пенобетон, вот в чем вопрос, но на него нет однозначного ответа, ведь при выборе «фаворита» принимают во внимание многие факторы. Если при производстве пеноблоков были использованы качественные компоненты, а материал прошел весь цикл дозревания, то он станет вполне достойным конкурентом газоблокам, имеющим лишь одно большое преимущество — отсутствие риска «нарваться» на кустарные изделия.

Главные факторы, влияющие на решение использовать той или иной материал, — климатические условия, особенности участка, корректно сделанные расчеты нагрузок и бюджет, который планируется выделить на строительство. Если говорить о тех, кто «близко знаком» с газобетоном и пеноблоками, — о профессиональных строителях, — то они не выделяют из этой пары фаворита. Зная все плюсы и минусы материалов, они одинаково используют обоих «коллег», так как надежность конструкций зависит только от качества исходного сырья и от точного соблюдения технологии.

О том, что можно считать лучшим материалом, — газобетон или пенобетон — поведает следующее видео: