Деревянные ворота своими руками: необходимы навыки, точность, аккуратность

Загородное владение или дачный участок — та собственность, которая без ограждения выглядит непривлекательной, неуютной, незаконченной. В качестве стройматериала для забора многие хозяева выбирают древесину — красивую, податливую и недорогую. Последнее достоинство очень существенно, если планируют самостоятельное строительство, поэтому деревянные ворота своими руками к такому же ограждению — логичное, простое и единственно верное решение. Базовая конструкция их несложна и понятна, однако мастеру необходимо знать, как защитить уязвимый материал, изготовить элементы сооружения, какие еще трудности могут ждать его на пути к цели.

Особенности деревянной конструкции

Древесина — материал-универсал, который используют тысячелетиями. Многие памятники деревянного зодчества радуют глаз ценителей до сих пор. Среди главных преимуществ практически всегда отмечают легкость обработки, не слишком пугающую цену, но есть и другие плюсы, которые привлекают владельцев недвижимости, позволяют склонить чашу весов в пользу деревянных ворот. К ним относятся:

значительно меньшая стоимость, если сравнивать дерево с металлическими моделями;

долговечность, но при условии, что материал корректно обработан защитными составами;

экологичность дерева, дающая возможность использовать его при любом строительстве без опаски;

хорошая сочетаемость практически со всеми материалами, она позволяет получать интересные комбинированные конструкции.

Деревянные ворота имеют несколько минусов, учесть их нужно еще до строительства. Это:

боязнь влаги, огня, насекомых, плесени;

прочность, уступающая металлическим изделиям;

относительно большой вес (если сравнивать с обшивкой поликарбонатом, профнастилом);

беззащитность перед вандалами, вооруженными аэрозольными красками, маркерами и т. п.

Со всеми недостатками древесины можно бороться, доказательство тому — веками неувядающая популярность таких конструкций.

Разновидности сооружений

На изготовление таких конструкций идет древесина недорогая, но способная противостоять постоянным «нападкам» влаги. Это дуб, лиственница, сосна. Ассортимент моделей не слишком велик, а если говорить о самостоятельном сооружении, то фаворит — один-единственный.

Распашные конструкции

Эти ворота можно назвать универсальными, классическими. Их створки чаще крепят на навесных петлях. Для особо массивных сооружений используют фурнитуру с подшипниками. Дверцы не обязаны иметь одинаковый размер, все зависит от пожеланий владельцев. Эта модификация дает возможность оборудовать калитку сразу двумя способами: сделать ее отдельной створкой или вырезать проем в одной из двух имеющихся.

Самые главные достоинства этого варианта — относительная простота монтажа, небольшая цена работ. Типичная высота конструкций —2000 мм, причем опорные столбы делают выше створок, необходимый запас — 200 мм. Ширина, которой достаточно для проезда транспорта, — 3500-4000 мм.

Нет идеальных конструкций, поэтому у распашного вида есть несколько минусов:

Они требуют свободного пространства для открывания створок, качественного выравнивания грунта. В противном случае дверцы открыть будет сложно. Большая ветровая нагрузка, внушительный вес изделия подразумевает особую прочность опор, иначе деревянным воротам будет грозить падение. Снежными зимами хозяева должны перманентно расчищать наметенные сугробы, которые будут препятствовать открытию ворот.

Эти недостатки сооружений домашних строителей все-таки не отпугивают, так как технология их изготовления намного проще, чем у других моделей.

Откатные ворота

Одна широкая дверца, отодвигающаяся вбок, напоминает принцип открывания шкафа–купе. Есть 2 варианта — механические либо автоматические ворота. Такие конструкции чаще встречаются на въезде на склад, стройбазу, где необходим удобный и быстрый проезд грузовых крупногабаритных автомобилей. Таким воротам не страшны ни кочки, ни непрекращающиеся снегопады.

В этом случае есть существенные недостатки, если речь идет о самостоятельном строительстве на участке.

Для обустройства откатной дверцы требуется монтаж массивной рельсы, он невозможен без надежного бетонного основания. В противном случае конструкции грозит перекос и отказ (полный либо частичный) каретки двигаться. Установка такой модели требует опытного мастера, так как корректное возведение откатного сооружения доступно немногим. Стоимость работ значительно возрастает, так как цену механизма, предназначенного для откатных ворот, нельзя назвать демократичной.

Еще один минус — кража такими воротами драгоценного места, ведь широкая створка, отъезжающая в сторону, не позволит рационально использовать каждый метр участка.

Подъемные модели

Такие конструкции на загородных участках редкость, исключения — гаражные ворота, но они чаще изготавливаются их металла. Для подъема их используют электрический механизм, поэтому любая неисправность сети потребует для открытия ворот приложения немалой физической силы. Другие минусы — высокая стоимость, необходимость привлечения специалиста для их монтажа.

Так как успех в работе обещает только самый простой и понятный вид конструкций, хитом в частном строительстве остаются распашные модели. Но и в этом случае необходимо учесть малейшие нюансы монтажа, произвести качественные замеры и корректную обработку деревянных элементов.

Изготовление ворот

Первый этап — составление чертежа будущей конструкции (или подгонка понравившегося), а также нахождение ее точного расположения. После этого делают разметку входного проема на месте его «дислокации». Подробная схема поможет при подготовке всего необходимого, так как, имея ее на руках, легче высчитать весь необходимый материал. Затем строители запасаются:

досками (сосна) для обшивки (25х100 мм);

профилированными трубами для опор (минимальный диаметр 108 мм, толщина стен — 3 мм);

брусом: 50х70 мм (для рамы) и 50х50 (на горизонтальные ребра жесткости);

стальными пластинами для закладных;

швеллером или профилем для петель;

гаражными петлями (4 штуки), щеколдой для калитки;

колпаками для столбов;

защитой для древесины — антисептиками, антипиренами;

мелкой и крупной наждачной бумагой;

саморезами по дереву (винтовыми и обычными) или нагелями (плюс клеем);

стальными уголками;

цементом (М300), песком, щебнем.

Далее находят весь полезный инструментарий для дерева и ворот. В джентльменский набор входит:

болгарка, абразивный диск;

деревообрабатывающий станок;

кисть, ножовка по дереву;

молоток, рубанок, стамеска;

разводной ключ, рулетка, угольник;

сварочный аппарат;

строительный уровень (отвес);

шлифовальная машина;

штыковая лопата (бур);

шуруповерт, электролобзик;

электродрель, сверла (3, 10 мм).

Когда все собрано и находится под рукой, приступают к работе.

Установка столбов

Надежность, незыблемость этих опор — гарантия получения крепких деревянных ворот. Постоянный контроль перпендикулярности необходим, иначе с геометрией сооружения будут большие проблемы. При разметке и расчетах учитывают кладку в полкирпича, которой будут «стыдливо» закрыты металлические опоры ворот.

Расчищают места, предназначенные для столбов. Для рытья ям используют штыковую лопату либо небольшой бур. Минимальная глубина отверстий — 1000 мм, их диаметр — на 100 мм больше, чем эта величина у трубы. На дно каждого отверстия укладывают лист металла либо большой плоский камень. Они смогут защитить опору от погружения в грунт. Согласно чертежу нарезают профильные трубы для столбов. Опоры погружают в ямы, засыпают свободное пространство щебнем, проверяют и корректируют их вертикальное положение, затем трамбуют щебень. Готовят раствор цемента с песком (1:3). Сначала перемешивают сухие материалы, потом небольшими порциями добавляют воду, консистенция его должна быть достаточно жидкой. Заливают бетоном щебень, потом работы прекращают, дожидаясь полного схватывания состава. Затем опоры облицовывают кирпичом, раствор готовят в таких же пропорциях, но теперь консистенцию изменяют на более густую — сметанную. Каждый шов перекрывают следующим. Не забывают о проверке углов и вертикальности столбов. Во время кладки в 2-3 местах на нужной высоте выводят закладные для петель ворот. Крепят их хомутом, болтами либо сваркой. Так как точно распределить нагрузку на эти элементы трудно, впоследствии к ним будет прикрепляться профиль или швеллер для фиксации петель ворот. Последние операции после застывания раствора — расшивка швов, оформление столбов колпаками-заглушками: покупными либо изготовленными своими руками (из бетонного раствора с помощью формы, из оцинкованного листа, жести, алюминия).

Изготовление каркаса

Ориентируясь на чертеж, брус обрезают на отрезки необходимой длины, поверхности обрабатывают рубанком (станком). Затем все элементы согласно схеме выкладывают на ровной поверхности, проверяют вертикальность, горизонтальность брусьев. В угловых соединениях сверлят отверстия под саморезы либо нагели.

Детали скрепляют друг с другом. Если применяют шканты, то отверстия и деревянные элементы предварительно покрывают эпоксидным клеем. Центр рамы усиливают поперечными балками, ее углы — стальными уголками (укосинами). В первом случае поперечные детали обрезают под углом, равным 45°. Их размещают крест-накрест, крепят при помощи саморезов.

Другой потенциальный материал для каркаса — металлический профиль, однако такое решение подразумевает наличие сварочного аппарата, так как в этом случае надежность превыше всего. Габариты каркаса зависят от выбранной модели, однако если высота планируемых ворот составляет 2000 мм, то «рост» рамы в этом случае должен быть 1500-1600 мм.

Обшивка конструкции

Следующий этап — обрезка сосновых досок, обработка рубанком всех поверхностей элементов. Фиксируют обшивку к каркасу саморезами. Располагают доски либо впритык, либо оставляя зазор. Для того чтобы отверстия были одинакового размера, используют шаблон — деревянную рейку такой же длины, как и доски. Толщина ее должна быть равна шагу крепления элементов.

В завершение работы избавляются от всех неровностей — как снизу, так и сверху изделия. Доски обрабатывают шлифовальной машиной, наждачной бумагой с малой зернистостью зачищают места срезов.

Каркас и обшивка калитки

Аналогичным образом пристраивают (или встраивают) деревянную калитку. Сначала изготавливают раму, затем обшивают каркас рейками по диагонали, они придадут необходимую жесткость конструкции, не дадут шанс деформации.

Доски (брус) раскладывают на ровной поверхности, затем делают разметку, после проверки правильности замеров детали вырезают, соединяют в раму, фиксируют рейками. Неровности и дефекты поверхности устраняют рубанком.

Калитку делают решетчатой либо сплошной. В первом случае каждый элемент тщательно измеряют и вырезают по отдельности. Во втором просто укладывают все доски на раму, отмечают. Если задумана полукруглая форма, то пользуются циркулем, сделанным из карандаша и куска шпагата. Собирают калитку, используя саморезы. Крепят ее так же, как и ворота.

Установка ворот

В первую очередь к столбам (вернее, закладным) приваривают отрезок профиля или швеллера, а уже к нему — петли для ворот. Намечают места, отступая снизу и сверху опор расстояние равное четверти их высоты. После закрепления петель навешивают створки.

Важно соблюдать расстояние от земли до нижнего края ворот. Минимальное значение (50 мм) позволит избежать трудностей с их открыванием, если дорожное покрытие соберутся менять. Надежную фиксацию створок обеспечивают установкой щеколды, другие варианты — навесной замок, металлический штырь, фиксируемый в грунте.

Обработка

Установленные ворота обрабатывают различными составами, защитная пропитка и грунтовка обязательны. Покрытие лаком для наружных конструкций практикуют далеко не все владельцы деревянных изделий, круглогодично находящихся на улице, ведь такое украшение трудно уберечь от вмятин или случайных царапин.

Поверхности шлифуют болгаркой с насадкой-абразивом либо используют наждачную бумагу. Все дефекты поверхности скрывают с помощью шпаклевки по дереву. После полного высыхания состава, операцию шлифования повторяют — сначала в ход идет крупнозернистая бумага, затем — с мелкими частичками. Обработанные деревянные элементы грунтуют, дают им высохнуть. Места соприкосновения металлических элементов и древесины обрабатывают герметиком. Приступают к нанесению лака, после первого слоя и его высыхания, занимающего сутки, наносят второй.

Варианты оформления

Однако лакировка не единственный возможный вариант. Украсить ворота можно несколькими способами, одни из них считают традиционными, недорогими, другие предполагают некоторые (или большие) траты. Самые популярные виды преображения деревянных ворот:

Окрашивание. В этом случае подходят даже обычные средства для защиты древесины — морилка, лазури, краски или декоративные пропитки от производителей PINOTEX, PROPITEX, Древогрунт, Капитекс. Красящий слой придает сосновой древесине более благородный, дорогой вид, защищает от загрязнений и осадков. Для изменения «заурядной внешности» помимо этих продуктов используют медный купорос, придающий материалу необычный серый оттенок. Резьба — тот вид декора, с которым справится только профессионал, поэтому лучше приобретать готовые резные панели в магазине. Другой способ украсить ворота — заказ декора в мастерской, где сложный рельеф быстро воплотят на станке с ЧПУ. Самый «разорительный» вариант — ручная работа, так как гениальных резчиков сейчас найдется немного, а спрос диктует цену. Отделка коваными элементами. Обыкновенно ими украшают створки еще до навешивания полотен, однако привинтить либо приклеить их легко можно и на завершающем этапе. Кованые украшения на воротах участка обойдутся дороже, но это не единственный минус. Если хозяева не живут в своей резиденции постоянно, то дом станет магнитом для криминальных элементов.

Если каркас изготовлен из металла, то способов декорирования существует больше. Деревянные доски можно закрепить, вертикально, горизонтально или по диагонали. Очень интересно смотрятся ворота с оформлением «елочка». В этом случае поперечные перекладины фиксируют под углом к вертикальным элементам рамы.

Деревянные ворота своими руками нельзя назвать архисложной задачей, однако получить в распоряжение красивое, крепкое и надежное изделие сможет только аккуратный, терпеливый мастер, привыкший к подобной работе, имеющий как достаточные навыки «общения» с древесиной, так и много свободного времени. Другое условие, обеспечивающее достойный результат, — приобретение качественных материалов.

Тем, кто еще не определился с внешним видом своего будущего творения, рекомендуется посмотреть это видео: