Стол из дерева своими руками: самые простые варианты для дебюта

Среди мебели невозможно найти предмета более универсального, чем стол. В любой квартире, частном доме и на дачном участке их, выполняющих разные функции, всегда несколько. Несмотря на богатейший ассортимент готовой мебели не все выбирают этот путь, ведь нередко такая продукция не соответствует тем требованиям, что предъявляют к ней хозяева. Невозможность найти желаемое — веская причина изготовить стол из дерева своими руками. Решение сулит не только финансовую выгоду, так как увлекательный творческий процесс способен поднять настроение, самооценку, а стол, созданный из дерева самостоятельно, будет идеально вписываться в интерьер комнаты.

Выбор размера, формы

Перед составлением чертежа, поиском готовой схемы необходимо определить, какого размера стол подойдет лучше всего, а также задуматься о конфигурации будущего предмета. Поэтому важно учитывать такие моменты:

Площадь комнаты, для которой запланирована мебель из дерева. Небольшая кухня, но гостеприимные хозяева — веская причина изготовления раскладывающегося стола. Количество человек, которые будут одновременно сидеть за столом. Каждому из них требуется как минимум 600 мм2. При выборе размера столешницы это надо помнить. Круглые конструкции привлекательны, оригинальны, но «съедают» большую площадь, чем их прямоугольные коллеги. Комфорт обеспечит достаточное пространство для передвижения, поэтому нужно оставлять место для стульев, но такое, чтобы они нисколько не мешали перемещению по комнате. Минимальная высота столов, предназначенных для взрослых, составляет 700 мм. Исключения — журнальные и детские. Высота последних зависит от возраста, роста детей.

Кроме формы столешницы модели могут отличаться количеством ножек. Наиболее популярны классические конструкции, имеющие 4 ножки, но самостоятельно нередко изготавливают столы с одной, двумя опорами. Конструкции такие, однако, грешат неустойчивостью, чаще они создаются на загородных участках — для кухонь, веранд, беседок, террас. Но традиционный стол — лучшее начало для овладевания столярными навыками.

Какая древесина лучше для стола?

Первый стол из дерева своими руками — причина трудности выбора привлекательной, однако легкой для работы древесины. Самые мягкие породы — айлант, ива, осина, тополь — худшие из возможных вариантов, но ассортимент материала для различных элементов стола все же велик:

мягкие сорта — ель, кедр, пихта, сосна;

твердые породы — абрикос, айва, береза, бук, груша, дуб, клен, лиственница, орех, слива, ясень;

очень твердые виды — акация, граб, кизил, самшит, тис.

Дилетантам в столярном деле лучше выбирать из ограниченного списка древесины:

для столешницы — дуб, лиственницу, сосну;

на ножки — березу;

для шкантов — акацию, самшит.

Например, из свилеватых, суковатых сосновых досок получаются очень эффектные столешницы, однако приобретая этот материал, надо тщательно следить, чтобы на дереве отсутствовал брак — выпадающие сучки, червоточины, трещины, неестественные пятна — следы гнили. Перед началом столярного дебюта все детали стола шлифуют, обрабатывают антисептиком. Готовое изделие покрывают морилкой, лаком.

Сооружение первого стола не всегда целесообразно начинать с качественной древесины. При небольших размерах мебели можно приобрести плитный материал с ламинированием. Хороший пример — ЛДСП. Паллеты, не так давно ставшие хитом в сооружении мебели, также дадут возможность получить недорогой, но качественный стол из дерева своими руками.

Чертеж — условие обязательное

Это схематичное изображение даст возможность наглядно представить, как будет выглядеть будущий стол, найти оптимальные размеры, провести расчет всех материалов. Если не очень хочется «убивать» время на чертеж, лучше использовать готовые схемы, найти которые можно на любой, даже самый взыскательный, вкус.

Когда в планах соорудить «нечто эдакое», то модель можно начертить на тетрадном листке, указав все размеры изделия, отметив крепление ножек, механизмы для раскладывания, если выбрана непростая модель или планируется стол-трансформер. Виды крепежа и обработка древесины тоже обдумывается на этом предварительном этапе.

Особенности сборки столов из дерева

Есть мастера, которые знакомы с тонкостями работы с деревом не понаслышке. Но если человек собирает первый стол своими руками, и без какой-либо помощи извне, то кое-какие нюансы лучше узнать заранее.

Виды крепежных элементов

Для самодельной деревянной мебели обычно используют несколько креплений, вид их зависит от того, будет ли разбираться конструкция в дальнейшем.

Шканты из дерева

Это деревянные цилиндрики, которые изготавливают из особо прочной древесины. Купить их можно в мебельном магазине. Шканты вставляют в заранее просверленные пазы. Перед соединением деталей с них снимают фаски, промазывают отверстия клеевым составом. Такая мебель не имеет разборных соединений. Пластиковые шканты для стола применять не рекомендуют, они больше подходят для массивных конструкций — стеллажей, стенок и т. п.

Металлический вид крепежа, показанный на рисунке справа не лучший вариант. Такое соединение вскоре начнет расшатываться. Причина — разная степень температурного расширения металла и дерева. Особенно быстро «симптомы» появятся, если стол будет находиться на улице либо там, где отсутствует отопление.

Угловые стяжки

Царги — элементы конструкции, служащие основанием для столешницы — подстольем. Чаще эти соединения делают разборными. Их крепят к ножкам с помощью шкантов или способом «шип — гнездо». Усиливают каркас конструкции угловыми стяжками — деревянными либо металлическими. Если использовать только последние крепежи, конструкция будет легко разбираться.

Саморезы

Чтобы этот крепеж оставался надежным, не менял направления при закручивании, необходимо заранее просверлить небольшое отверстие, немного меньшее, чем диаметр самореза. Простая операция позволит вкрутить его без шуруповерта. Если же используются конфирматы, имеющие плоское основание, углубление готовят заранее — его сверлят на всю длину.

Болтовые соединения

Этот вид выбирают, если изготавливают мебель для хозяйственных построек, беседок, террас. Гвозди, раскалывающие древесину, — табу для всякой мебели.

Обработка дерева и отделка

Небольшие дефекты легко устраняет шпаклевка. О необходимости шлифовки осведомлены все, но про то, что она может потребоваться несколько раз, знают немногие начинающие мастера. После тонирования морилкой, лакировки поднимаются ворсинки, поэтому после высыхания первого слоя любой из этих жидкостей древесину снова шлифуют.

Когда заканчивают обработку, пыль убирают пылесосом, протирают поверхность слегка влажной материей, оставляют до высыхания. Затем такую уборку повторяют снова, и только после этого продолжают работу — морение либо нанесение лака.

Без инструмента хуже, чем без рук

Если в планах сооружение простейшего садового столика, то хватит скромного набора ручных инструментов, материалов и крепежных деталей, это:

киянка;

ножовка;

струбцины;

стусло;

наждачная бумага различной зернистости;

карандаш, рулетка, угольник;

саморезы;

клей (ПВА для дерева, лучше — столярный).

Создание мебели с большой буквы потребует наличия целой «армии». В нее входит тяжелая электрическая «артиллерия»: дрель, лобзик либо циркулярная пила, рубанок, шлифовальная машинка и шуруповерт.

Кухонный круглый столик

Данная модель, рассчитанная на 4 человек, будет хорошей мебелью для средних по размеру кухонь, не испортит «обедню» и в более просторных помещениях. Изготавливают ее из досок, причем в их роли может выступать разобранная паллета.

Столешница

Размеры круглой столешницы — 1000х1000 мм. Подойдут доски 25х125х1050 или 25х150х1100 мм, потребуется их 6-7 штук. Материал обрабатывают рубанком, шлифуют. Доски промазывают клеем, соединяют в щит, его зажимают в струбцины, оставляют в них на сутки.

На следующий день с помощью диагоналей находят центр. Используя бечевку, гвоздь и карандаш, вычерчивают окружность, диаметр ее — 1000 мм. Затем вырезают будущую столешницу лобзиком.

Ножки, царги

На опоры подойдет брус 40х40х725 мм, но длину выбирают, исходя из собственных потребностей. Древесину шкурят, полируют. Другой вариант — приобретение готовых ножек. Для изготовления царг для крепления ножек и столешницы подготавливают доски с параметрами — 25х125х450 мм.

Сборка

Отступив от верха ножек на 50 и 100 мм, строго по центру отмечают места для шкантов, сверлят два отверстия нужного диаметра. Глубина их — ½ длины деревянного крепежа. Точно так же поступают с торцами досок-царг, строго соблюдают центровку и отступы. Пазы промазывают клеем, вставляют шканты наполовину. В практических целях сначала соединяют две части — 2 ножки с перекладиной. Потом полуфабрикаты скрепляют вместе оставшимся царгами.

Для придания жесткости столу из дерева вырезают угловые стяжки — 4 бруска, имеющих размеры 40х40х200 либо 50-50х200 мм. Затем стуслом с обоих торцов их обрезают, точный угол — 45°. На этих «косынках» просверливают 3 отверстия для крепления саморезами к царгам и ножкам, их диаметр — 3 мм. Прикрутив стяжки, столешницу кладут на пол тыльной стороной, соединяют с царгами металлическими уголками.

Стол из дерева своими руками почти готов. Теперь поверхности зашкуривают, обрабатывают антибактериальной пропиткой, покрывают по своему усмотрению — морилкой либо краской, лаком.

Все размеры не являются обязательными. Каждый волен изменять их, исходя из собственных соображений. Точно так же делают столы с прямоугольными столешницами. Для изготовления овального стола на заготовке чертят не круг, а два полуовала, располагающиеся по его торцам.

Дачный обеденный стол

Эта модель также не слишком трудна для самодельного конструирования, зато бонусом будет полочка, служащая дополнительным местом для хранения вещей, либо исполняющая роль подставки для ног. Столешницу изготавливают точно таким же способом, но закруглений она не требует. Размеры ее — 25х600х1000 мм.

Второй этап — сборка подстолья-основания. Начинают работу с вырезания царг. Размеры длинных деталей — 150х900 мм, коротких — 150х320 мм. Ножки с царгами соединяют шкантами аналогично работе с предыдущим изделием, но немного по-другому: сначала собирают конструкцию из опор и коротких элементов, которые потом соединяют в одно целое длинными.

После получения каркаса вырезают угловые стяжки из брусков 40х40 мм длиной в 200 мм. К раме их крепят саморезами. Затем из этого же бруса вырезают 2 детали, длиной в 900 мм. Прикрепляют их к ножкам по длинной стороне, желательный отступ от пола (100-200 мм) определяют самостоятельно. В качестве соединительных элементов подходящими станут мебельные уголки.

Полку для нижних брусьев изготавливают из куска фанеры, размеры его 10х400х900 мм. Крепят ее с помощью саморезов. Завершение операции «стол из дерева своими руками» — прикрепление столешницы, шлифовка, декоративная обработка.

Садовый стол со скамейками

Это стационарная конструкция, которая способна вместить большую компанию, состоящую из 8-10 человек. Сооружают ее по отдельности: сначала занимаются изготовлением двух сидений, затем соединяют их между собой, последний этап — добавление стола.

Для изготовления каждой деревянной скамейки потребуется определенный набор материалов, поэтому все требующееся надо приготовить в двойном экземпляре, поскольку нужно сделать 2 лавочки. Необходимо заранее приготовить:

3 достаточно длинные доски для сиденья, точные параметры хозяева выбирают сами;

4 короткие доски, обрезанных с торцов под углом в 45°, длина этих элементов меньше ширины лавки;

4 доски, предназначенные для ножек, их длина соответствует высоте сиденья (например, 400-500 мм);

1 доска для продольного ребра жесткости посадочного места, она обязана быть короче сиденья на 250-300 мм.

Порядок изготовления лавочек

Сначала к первой паре самых коротких деталей продольно крепят ребро жесткости. С другой стороны этих поперечин на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают ножки. Эти опорные элементы фиксируют оставшейся парой поперечин: их вместе с ножками просверливают насквозь, затем стягивают длинными шпильками. На это основание прибивают три доски, служащие сиденьями, между деталями оставляют зазоры.

После получения второй лавочки их соединяют между собой четырьмя досками, длина которых составляет 1600-1800 мм. Ножки так же, как и сверху поперечинами, зажимают между ними. Используют для крепежа такие же шпильки.

Сборка столешницы

Ее собирают по аналогичному принципу: с помощью ребра жесткости и поперечин. Отличие в ножках, их делают крестообразными. Фиксируют опоры стола к парным доскам, соединяющим обе скамейки. Несмотря на легкость сооружения конструкции, стационарный стол с сиденьями получается как удобным, так и функциональным.

Несложный журнальный столик

Трудно представить жилище, в котором отсутствует такой невысокий, но удобный предмет мебели. В гостиных журнальный столик можно увидеть практически в любом доме.

В этом случае совпадают размеры столешницы и днища, размеры деталей — 25х500х1000 мм. Элемент, соединяющий их, — боковина (300х500 мм). Подготавливают материал к сборке обычным способом — обработкой древесины, склеиванием, зажиманием в струбцинах.

Сначала к днищу монтируют ножки. Часто на эту роль выбирают ролики, «пятачки» от строительных паллет либо мебельные подставки. Саморезами или с помощью шкантов соединяют днище с боковиной. Следующий этап — сборка колонны из отрезков досок: берут 4 детали (150х100х300 мм). Способ — «колодец».

Готовый столб прикрепляют к днищу, делая примерно одинаковые отступы от его торца и длинных сторон. Накрывают конструкцию столешницей. Такой столик одинаково хорошо смотрится в любом интерьере: в гостиной квартиры, загородного владения, на дачном участке.

Стол из дерева своими руками — один из самых простых способов начать карьеру столяра. Удачный дебют обеспечит внимательность, аккуратность и неспешность. Первая же получившаяся конструкция станет стимулом для будущих грандиозных свершений, поэтому спешка — главный враг качества — в этом случае может спровоцировать множество ошибок.

Для близкого знакомства с «деревянной» работой можно посмотреть этот ролик: