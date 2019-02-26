Сидушки на стулья своими руками: разнообразие интересных идей

Строго и неуютно выглядит жилье, интерьер которого лишен очаровательных мелочей, любовно изготовленных хозяевами. В большей мере это относится к текстильным изделиям, способным мгновенно преобразить помещение, привнести красоту, оригинальность, комфорт. Самыми яркими аксессуарами часто становятся многочисленные диванные подушечки и сидушки на стулья своими руками. Это предметы, необходимые в каждом доме: как для удобства, так и для защиты мебели от загрязнений. Их можно купить в магазине, однако там не приобрести изделия, которые существует в одном экземпляре. Уникальность — одна из причин популярности вещиц, изготовленных собственноручно.

Подушка-сидушка: рекомендации перед операцией

Чтобы новое «детище» было удобным, долговечным и радовало хозяев, необходимо учесть несколько особенностей.

Выбор правильного материала. Он обязан быть не только красивым. Главное достоинство — функциональность, поэтому при покупке ткани мастерицы обращают внимание на стойкость к выцветанию, прочность, плотность. Расцветка, фактура. Чтобы избежать дисгармонии, надо учитывать стиль комнаты, в котором появятся новые текстильные «обитатели». Ткань сидушки не должна выбиваться из общей картины. Аляповатость не приветствуют, но допускают использование контрастного решения, когда он задуман для оживления интерьера.

Основные виды сидушек

Аксессуары, добавляющие жесткому сидению стула комфортность, обязаны быть мягкими, иметь завязки, чтобы в самый неподходящий момент не соскальзывать с места. В этой роли выступают подушечки:

сшитые из цельных кусков ткани либо из лоскутов;

связанные из лент, пряжи, многослойные и объемные;

изготовленные из разноцветных шерстяных шариков.

Есть и более оригинальные, нестандартные решения, благодаря им на свет рождаются почти произведения искусства.

Сидушки: от простых к сложным

Смастерить этот аксессуар в состоянии даже та хозяйка, что не имеет профессионального навыка общения со швейной машинкой. Есть совсем простые решения и те, что требуют особой усидчивости.

Новое амплуа старого коврика

Это элементарный вариант, но он позволяет сразу обзавестись большим количеством одинаковых сидушек. Изделия можно перекрасить или декорировать. Для начала необходим шаблон, повторяющий очертание сиденья стульев. Лучше, если им сделать плотный картон. Вымеренный и вырезанный кусок накладывают с изнанки ковра, обводят мелом. Добавляют пару сантиметров по периметру, чтобы сидушка сумела полностью закрыть предмет мебели.

От толщины коврика зависит возможность набивки наполнителем. Если возникло желание сделать сидушку мягче, куски сшивают только с 3 сторон, отступая от края на 2 см. После набивки застрачивают последнюю сторону, края мягкого сиденья декорируют тесьмой либо оплетают плотной нитью.

Простая сидушка-чехол

Чтобы создать простейшую мягкую сидушку, помимо шаблона потребуется приобрести:

два вида ткани — обивочную и для тыльной стороны;

косую бейку из хлопка;

наполнитель (например, синтепон).

После изготовления шаблона, повторяющего форму стула, с его помощью для каждой сидушки вырезают по три заготовки — из обеих тканей и наполнителя. Складывают их «сэндвичем», середина которого синтепон. На лице или изнанке по диагонали наносят параллельные и перпендикулярные линии для фиксации наполнителя.

Слои фиксируют с помощью булавок, затем прокладывают строчки по получившейся разметке. После этой операции шаблоном корректируют форму, отрезают лишнее. На будущей сидушке отмечают места для завязок. Их делают из полосок ткани для обивки. Пришивают завязки в отмеченные места, сшивают подушку по периметру, одновременно бейкой оформляют края.

Лоскутная сидушка

Техника, называющаяся «пэчворк», многим знакома давно, но они об этом и не догадываются. В основе ее — ненужные лоскутки, оставшиеся отрезы, из которых получают весьма оригинальные изделия.

Берут кусок материала, примерные размеры 1х1 м. Расчерчивают его с изнанки на полоски (ширина 6 см, длина — 10-20), затем разрезают. Компонуют лоскутки по рисункам. Затем вырезают две детали — из ткани для низа и наполнителя, оставляют запас в 6 см. Отдельно мастерят завязки для крепления к стулу.

Сшивают между собой маленькие детальки. Получившиеся полоски соединяют в квадрат. Проглаживают утюгом швы с изнанки. Собирают сидушку послойно — нижнюю часть, наполнитель, веселый верх. Скрепляют булавками, подравнивают с помощью шаблона. По периметру пришивают тесьму, захватывающую все слои, по углам фиксируют завязки. В последнюю очередь сидушку простегивают по диагонали. При желании дополняют оборками из легкой ткани.

«Крючкотворная» сидушка: два способа

Такое изделие всегда красиво, а работа не занимает много времени. Главное — удачный подбор ниток и подходящая к интерьеру цветовая схема.

Круглая. Пользуются популярностью те, что имеют такую форму, дополненную разноцветным радиальным орнаментом. Сначала вывязывают цепочку, состоящую из 5 петель, затем ее замыкают в кольцо. Второй ряд делают с накидом. После нескольких из них цвет нити меняют, так действуют через каждые 4-5 рядов. Достигнув желаемого размера, вязание заканчивают. Если есть необходимость фиксации на стуле, лучше использовать тесьму либо ленту подходящих оттенков. Сделанные крючком завязки не рекомендуют, они крайне недолговечны, так как имеют обыкновение быстро растягиваться. Бабушкин квадрат. Такой вариант имеет 2 способа вязки. Можно сразу соорудить одно изделие, но никто не запрещает создать сидушку из нескольких маленьких квадратиков. Начинают вязку с набора 6 воздушных петель и замыкания кольца. Через него провязывают 16 столбиков с накидом. Следующий ряд состоит из таких же столбиков, но их разделяют две воздушные петли. Далее повторяют предыдущий ряд. Уголки сидушки делают из 4 столбиков с накидом, но их разделяют уже тремя воздушными петлями.

Для вязания таких сидушек берут толстые нитки из шерсти, трикотаж, атласную ткань или джинсу, разрезанную на тонкие полосы — 0,5-1 см.

Несъедобные «бисквит» и «бонбон»

С такой сидушкой придется долго повозиться, однако выглядит она замечательно. Составляют ее небольшие подушечки-квадратики, каждая из них набивается отдельно. Особенно хорош этот вид для квадратных табуреток.

Например, существует мебель с размерами 30х30 см. После изготовления эталона-шаблона, из основной ткани вырезают квадрат с такими сторонами — 32х32, на припуски всегда оставляют не менее 2 см. Отступив от краев на сантиметр, чертят сетку с одинаковыми составляющими — квадратами со сторонами 6 см. Их получится ровно 25 штук.

Из других отрезков пестрой ткани вырезают квадратики со стороной 11,5 см, их тоже должно быть 25 штук. Перед началом дальнейшей работы их раскладывают в желаемом порядке. Затем, оформив подходящий рисунок, сшивают отдельно, оставляя одну открытую сторону, затем — полосками по 5. После получения 5 полос их крепят булавками к расчерченной основе, добавляя складочки каждому кармашку, следят за совпадением линий.

Наконец, квадратики плотно набивают наполнителем и зашивают. Для того чтобы замаскировать нитки и швы, иногда используют наволочку, сделанную из таких же квадратиков и пришитую сверху. Наиболее интересный вариант — стачивание полосок уже на основе, с изнаночной стороны. Такой вариант лишит изделие неопрятности. Последний штрих — пришивание окантовки, лучше здесь смотрится кружево. В качестве ткани для тыльной стороны используют любую, подойдет даже джинсовая.

Сидушка из помпонов

Оригинальную сидушку, не требующую от мастерицы владения крючком и спицами, можно соорудить таким незатейливым способом. Для нее нужно приобрести подходящую пряжу либо распустить 2-3 свитера, отслуживших свой срок. Второй вариант даже интереснее, так как помпоны получатся кучерявыми и разноцветными.

Определив расцветку и форму будущей сидушки, приступают к изготовлению помпонов. Пряжу наматывают прямо на руку или на лист картона. Когда кольцо достигло максимальной толщины, его перевязывают посередине, края разрезают.

Шарики соединяют узелками, сажают на длинную нить, чтобы из этих гирлянд выложить определенную форму. Или крепят к сетке для рукоделия. К тыльной стороне пришивают основу, скрывающую нитяные узелки. Можно сделать сразу две части для подушки с помпонами. Соединив их швом и добавив наполнитель, легко получить оригинальное изделие — объемную сидушку, очень нравящуюся детям.

Сидушки на стулья своими руками не требуют особого мастерства от хозяйки, однако аккуратность, тщательность работы — главные условия. О том, как сделать качественную, симпатичную и уникальную вещь, расскажет это видео:

https://www.youtube.com/watch?v=2_7WvodwD5w