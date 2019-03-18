Обувница своими руками: легкие варианты из знакомых материалов

Нередко богатый ассортимент обуви на рынках и в магазинах — причина настоящего «бедствия» для хозяев небольших квартир, и повод задуматься владельцам домов, имеющих достаточный метраж. Неминуемо наступает момент, когда туфель, ботинок и сапог становится так много, что места для хранения уже катастрофически не хватает. В этом случае спасение — обувница своими руками, ведь можно выбрать, а затем соорудить такую модель, которая будет подходить по всем параметрам, гармонично вписываться в интерьер дома, служить его функциональным украшением. В материалах для такой мебели недостатка нет, а изготовление ее нельзя назвать сложным.

Виды обувных «домиков», популярное сырье

Само понятие «обувница» появилось не так давно, но дефицита в вариантах не наблюдается. Все конструкции делят на 2 большие категории: закрытые и открытые. Размеры их различны, но виды делятся на:

галошницы — открытые полки разного дизайна, преимущество их в том, что обувь будет хорошо проветриваться, а значит, быстро просыхать;

закрытые полки-тумбочки, в них обувь размещается под углом в 90° или с наклоном, достоинство — большой размер, позволяющий спрятать большое количество пар, но он же — недостаток для маленьких прихожих;

слим-обувницы — также закрытые, но узкие конструкции, оборудованные откидными полками, открывающимися на 45 либо 90°, преимущество — экономия места, недостаток — невозможность поместить туда высокую обувь;

шкафчики-тумбы — невысокие изделия, оборудованные сиденьем, выдвижными ящиками и гнездами для обуви;

витрины-стеллажи, оптимальные для огромных обувных коллекций и просторных помещений;

обувницы-банкетки или пуфики, внутри которых хранится обувь, идеал для маленького метража;

карусели — вращающиеся обувные платформы, их ставят в прихожих либо прячут внутрь шкафа;

обувницы, встроенные в шкаф-купе.

Материалы для изготовления обувных хранилищ используют разные. Наиболее любимы:

Дерево — береза, дуб, орех, сосна — сырье, обеспечивающее превосходный внешний вид и экологическую чистоту. Такая мебель идеально впишется в любой интерьер, однако есть и недостатки. Она тяжела, за ней нужен уход, а обувь, которую помещают в обувницу, должна быть всегда чистой и сухой. Металл — долговечный, надежный материал, однако нуждается в антикоррозийной обработке, требует специального инструмента. Даже открытое изделие получится тяжелым, поэтому затруднит уборку помещения. Если выбраны тонкие металлические элементы, то есть риск их прогибания. Пластик. Изделия из него имеют меньшую себестоимость, но она — причина их недолговечности: такая хрупкая обувница не застрахована от сколов и трещин. К тому же в пластиковой «тюрьме» обувь начнет задыхаться. Стекло. Такая мебель выглядит изящно, но и она не лишена недостатков. Это массивность, вероятность появления трудностираемых пятен, нанесенных подошвами обуви. ДСП, ЛДСП и МДФ — наиболее популярные доступные материалы. Эти изделия легки, не слишком требовательны в обработке и уходе. Единственный недостаток МДФ — цена.

Это самые распространенные материалы для изготовления мебели, но иногда выбор мастеров падает на изделия, представить которые в роли обувниц поначалу трудно.

Креативная обувница из ПВХ труб

Такое необычное решение подойдет только для невысокой обуви, зато простота изготовления мебели может подкупить многих. Для данной обувницы берут одну трубу диаметром 200-300 мм. Так как ее стандартная длина 3000 мм, то таких «жилищ» получится 10 штук: глубина каждого отсека будет равняться 300 мм.

На изделие наносят разметку маркером. Разделив на 10 равных частей, трубу разрезают ножовкой с мелким зубчиком. Места срезов обрабатывают наждачной бумагой, «пенечки» обклеивают обоями, подобрав подходящий цвет и рисунок. Другой вариант — декорирование гуашью либо акриловой краской после обезжиривания поверхности.

Затем отрезки соединяют эпоксидным клеем группами: 4, 3 и 3. Каждый шов прижимают зажимами либо прищепками, выдерживают изделия до застывания состава. Затем элементы обувницы склеивают вместе, помещают в предназначенное место. Если количество отсеков не устраивает, можно приобрести еще несколько труб, чтобы сделать мебель более впечатляющей.

Почти аналогичную оригинальную конструкцию можно соорудить из другого материала — плотных картонных листов, но в этом случае обувница будет иметь немного другой вид.

Обувница для молодой семьи

Это изделие из влагостойкой фанеры займет минимум пространства, но со своими обязанностями будет справляться идеально. С элементарной работой не возникнет проблем даже у того, кто ни разу не занимался плотницким ремеслом. Составив чертеж с необходимыми размерами, можно отправляться в магазин, где все элементы работники беспрекословно и точно распилят. Однако дрель для сборки обувницы необходима, а струбцины желательны.

Для сооружения простейшей мебели надо подготовить следующее:

обувные щетки, имеющие жесткую щетину, их размеры 40х160, количество, зависящее от длины обувницы, — от 3 до 5 штук;

куски фанеры, толщина ее — 12 мм, размеры: для элемента под буквой А 370х1020, В — 90х1020, С — 130х1020, D — 90х118, Е — 60х1020 мм;

акриловая краска либо гуашь, морилка, лак, кисть;

клей — ПВА для дерева;

6 шкантов (6 мм);

саморезы, дюбеля.

Сборку обувницы начинают с верха изделия, где будут располагаться щетки. Для этого в кромке детали В просверливают 6 отверстий, расстояния между ними делают одинаковые. Шканты и углубления промазывают клеем, затем шипы вставляют.

В детали С сверлят такие же отверстия, обрабатывают клеевым составом, соединяют с шкантами в фанере В, сжимают струбцинами. Если их нет, помещают груз. Аналогичным образом присоединяют боковые элементы D. Пока «полуфабрикат» сохнет, готовят щетки: если есть ручки, то их ножовкой отпиливают, затем делают сквозные отверстия — по 2 в каждой.

Прикручивают щетки саморезами с внутренней стороны, отступают от края фанеры 1 см. С помощью саморезов соединяют все элементы конструкции. Обувницу красят либо просто покрывают лаком, придав желаемый тон морилкой. Просверлив в стене отверстия для дюбелей, полочку для обуви вешают.

Обувница из деревянных досок

Дерево — материал удобный, классический, поэтому привлекательный. Такая конструкция легка в изготовлении, не требует особых финансовых вложений. Для деревянной обувницы следует запастись:

деревянными досками и брусом;

металлическими уголками;

ножовкой (или электолобзиком);

саморезами;

клеем для дерева;

лаком, краской.

Если деревянные доски отсутствуют, их заменой становятся фанерные листы, однако в этом случае необходим материал, толщина которого минимум 200 мм. Сначала рисуют схему, проставляют на ней все размеры.

Затем разметку делают на всех деталях-заготовках. На вертикальные, горизонтальные стенки выбирают доски либо фанеру, перекладины и опоры мастерят из досок или брусков. Обрабатывают все элементы наждачной бумагой крупной зернистости.

Саморезами соединяют опорные бруски для боковых вертикальных стенок. Горизонтально фиксируют на них бруски-перекладины, укладывают и крепят на них саморезами полочки. Торцы — задние и передние усиливают металлическими уголками. Выполняют отделку: красят либо лакируют.

Чтобы изделие имело эстетичный вид, шляпки крепежа обязательно утапливают в фанере или дереве. Камуфлируют места креплений древесной пылью, смешанной с клеевым составом, или декоративными заглушками.

Обувница из паллет

Поддоны — прочный, выгодный материал, который в последнее время вошел в моду, и не собирается из нее выходить. Обувницы из него также получаются на славу. Есть два способа соорудить такую мебель.

Конструкция — стеллаж, собранный из мини-ящичков. Для его сооружения 2 большие паллеты разбирают на запчасти. Выбрав подходящие размеры, подпиливают детали, затем их шлифуют. Из планок с помощью саморезов собирают небольшие поддоны, они вдвойне меньше обычной паллеты. Получившиеся изделия красят либо лакируют. Устанавливают мини-поддоны друг на друга, получают стеллаж для обуви. Полноценная обувница. Она требует настоящего чертежа. Определив размеры деталей, поддоны разбирают, подпиливают детали в соответствии со схемой. Для сооружения особо прочного основания чередуют доски с деревянными брусками (50х50 мм), крепят элементы саморезами. По углам дна фиксируют опоры из бруса, заполняют впритык пространство досками, не забывая о тыльной стороне конструкции. Для сооружения верха устанавливают горизонтальные планки. По желанию сверху монтируют саморезами тонкий лист фанеры.

Обувница своими руками может быть сооружена из множества материалов, однако более привлекательные модели требуют от человека определенных навыков. Когда позитивный опыт будет получен, можно начинать знакомство с более интересными конструкциями. Например, с такой: