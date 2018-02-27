Как сделать двухскатную крышу дома надежной?

Долговечность вашего дома, как и его комфортабельность, практически целиком зависят от одной важной конструкции — его крыши. Сейчас загородное строительство находится на подъеме, поэтому новые здания вырастают так быстро, что им могут позавидовать даже грибы после дождя. И разнообразие крыш буквально поражает. Но одна из разновидностей этих сооружений так и не собирается терять своих позиций. Именно ей посвящается эта статья, в которой нам предстоит вместе с вами разобраться, как сделать двухскатную крышу дома. Но для начала, чтобы не бегать впереди паровоза, нужно разобраться в ее устройстве, познакомиться поближе с ее элементами и особенностями монтажа.

С чего начинают строительство?

Двухскатная крыша не является сверхсложной конструкцией, но ее возведение все-таки потребует определенных знаний и умений, ведь иначе не бывает. Потому вначале надо сделать следующее:

выбрать подходящий для себя вид двухскатной крыши и, соответственно, способ монтажа;

обязательно заранее продумать, какой угол наклона будет наилучшим;

уделить много времени точному расчету всех необходимых материалов;

закупить все, что может понадобиться для строительства.

Двухскатная крыша предполагает несколько видов и вариантов их возведения, поэтому важно выбрать тот, что сможет:

идеально подойти именно для вашего здания;

быть образцом прочности и надежности;

соответствовать вашим планам относительно будущего чердака.

Как устроена двухскатная крыша?

Лучше, если здание и его крыша проектируются одновременно, хотя ничто не помешает переделке крыши уже возведенного дома. В этом случае необходимо только не допустить смешения архитектурных стилей. До того, как сделать двухскатную крышу дома, обязательно надо заняться ее проектом.

Можно сделать его и своими силами, но необходимо близкое знакомство с архитектурными программами. Если в этом вы не слишком сильны, то лучше обратиться к специалистам, они смогут буквально завалить вас всевозможными проектами двухскатных крыш, которые к тому же уже прошли проверку временем.

Но в любом случае знакомства с элементами конструкции не избежать. Также надо четко представлять те материалы, что используются для сооружения таких крыш. Итак, сначала посмотрим, из каких именно элементов состоит наша будущая конструкция.

Основными составляющими являются:

диагональные связи;

контробрешетка;

кровля;

коньковый прогон;

мауэрлат;

обрешетка;

стойки;

стропила (или «стропильные ноги»);

раскосы.

Еще надо заметить, что пара стропил, которые соединены и укреплены раскосами, имеют название «ферма». Таких соединений существует довольно много. Эти элементы входят в стропильную систему, которая также представлена двумя типами:

висячая названа так потому, что вынуждена опираться лишь на пару наружных стен;

наслонной повезло больше, так как точки соприкосновения не ограничиваются только наружными стенами, потому что в таких домах есть и внутренние несущие стены.

Типичным материалом для стропильной системы является древесина, чаще всего использующаяся из-за дешевизны и доступности.

Двухскатные крыши: какие есть виды?

Виды различаются по углу наклона скатов. Самыми распространенными являются углы от 35° до 40°. В чем их преимущества? Они не боятся снегопадов, потому что эти осадки не смогут надолго «оккупировать» крышу и сползут вниз. И мусору, что так любит приносить ветер, здесь тоже будет не совсем как дома. Недостаток у этого решения все же есть — жилое помещение на чердаке будет не слишком комфортным.

Тот, кто уже знаком с двухскатной крышей, наверняка знает и о ломаных ее «подругах», когда скаты делаются с изломом, отчего верхняя часть получается довольно пологой, а нижняя приобретает гораздо больший уклон. Кроме успешного противостояния снегопадам и помещение под такой крышей становится достаточно просторным.

Как крепится мауэрлат?

Мауэрлат — основа для крепления стропил, его монтируют вдоль длинных стен здания. Обычно материалом становится брус с сечением 15х15 см. Верхняя его часть находится вровень с плоскостью несущих стен, а добавочную прочность обеспечивает кирпичная кладка. Обязательна гидроизоляция мауэрлата, делается это несколькими слоями рубероида.

Так как мауэрлат претендует на звание фундамента крыши, то к его монтажу надо подойти крайне серьезно. Делается это разными способами еще до завершения кладки стен:

стальной проволокой (3-4 мм), вмонтированной за несколько рядов до окончания стены, обвязывается мауэрлат, количество таких «подвязок» должно превосходить число стропильных ног;

шпильками, вмурованными в кладку;

анкерами, которые «замурованы» в армирующий пояс для мауэрлата.

В случае со шпильками нужен тонкий расчет: они должна быть утоплены в кладку так, чтобы после укладки мауэрлата выступали над его поверхностью на 3-4 см, иначе закрутить гайку вы попросту не сможете.

Установка стропил: вариантов целых два

Сборка стропильной системы возможна двумя способами: ферма может быть собрана как на земле, так и на крыше. Зависит выбор только от мастеров. А для удобства и скорости работ рекомендуется заранее приготовить шаблон фермы, который будет служить образчиком для всех последующих.

Для этого берутся две достаточно длинные доски, устанавливаются как стропила, тщательно подгоняются, затем крепятся одним гвоздем, подбирается нужный угол наклона. После чего доски фиксируются в нужном положении планкой-поперечиной. После подгонки под образец всех стропильных ног в них делаются вырезы под мауэрлат, к которому они крепятся кронштейнами или металлическими уголками.

Начинается монтаж ферм с фронтонов здания. Потом между первыми «ласточками» натягивается шнур. На его уровне устанавливаются остальные фермы, после завершения этого этапа монтируются раскосы, ригели, подпорные балки и рамы.

Изоляционный пирог двухскатной крыши

К этой операции можно приступать непосредственно после окончания установки стропильной системы. Этот пирог состоит гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции. Если в роли кровельного материала выступает тот, что имеет достаточно низкий уровень шумопоглощения, то возникнет необходимость и в слое звукоизоляционном. Слои укладываются так:

Гидроизоляция из пленок или мембран делается снизу вверх, нахлест составляет 15-20 см. Крепится слой рейками (это и есть контробрешетка) параллельно стропилам, их толщина 25 мм. На рейки монтируется обрешетка, которая уже перпендикулярна стропилам. К ней будет монтироваться кровля. Теплоизоляция. Обычно выбирают из минваты, пенопласта или стекловаты, но можно обратить внимание и на другие материалы. Теплоизоляция укладывается впритирку непосредственно между стропилами. Пароизоляционной пленкой устилается теплоизоляционный материал. Монтируется к стропилам рейками, шаг — 50 см.

Наконец, настает кровли черед

Рынок буквально переполнен разнообразными кровельными материалами, так что всякая крыша просто обязана найти свое покрытие, потому все зависит от хозяев. Популярными до сих пор остаются: шифер, металлочерепица и битумная черепица. Выбор неплох, потому как главное — надежность и легкость монтажа. Он всегда начинается снизу, потому что только так можно предохранить крышу от попадания коварной влаги.

Как сделать двухскатную крышу дома безошибочно? Вот тут придется приложить просто титанические усилия. Если именно это останавливает вас от покорения вершин «крышевания», то лучше обратиться к мастеру, под чутким руководством которого не страшны даже малейшие оплошности.

Надеемся, вам сможет помочь это видео: