Новый год еще не настает, однако праздник, любимый всеми, приближается с каждым днем. Если сани лучше готовить летом, то осенью можно начинать задумываться о том, как лучше преобразить привычный облик дома к встрече с ним. И первый способ показать всем, что хозяева с нетерпением ждут прихода праздника, — украшение окон. Домочадцам совсем необязательно быть художниками, так как на помощь готовы прийти необычные и забавные трафареты на окна на Новый год 2020. Их можно найти в интернете, однако шаблонов здесь так много, что встает другая проблема, касающаяся выбора самых интересных, оригинальных, красивых декораций для стекла.

Почему трафареты так популярны?

Ответ прост: многим нравится простота и скорость подобной работы. Такой способ украшения окна имеет много достоинств, например:

технику изготовления не слишком сложных декоративных элементов из бумаги можно назвать почти элементарной;

для работы используются недорогие материалы, которые найдутся в любом доме, и простые инструменты, за ними тоже не придется отправляться в магазин;

трафареты очень легко наклеить, а после праздника так же без усилий, и последующей утомительной чистки окон, удалить;

в некоторых случаях бумажные трафареты можно использовать многократно;

время — деньги, а его на изготовление украшений уходит совсем немного;

это хорошая возможность привить детям любовь к творчеству в раннем возрасте.

Различные стили оформления при помощи бумаги — узоры, композиции с новогодними персонажами, панорамы — дают шанс создать украшения не только для окон, но и для дверей, зеркал, мебели со стеклянными элементами, потолков и стен.

Разношерстная компания на окна

Для праздничного новогоднего макияжа «глаз дома» ограничений нет, ведь все фигурки обязательно поднимут настроение не только жильцам, но и всем прохожим, бросившим на них случайный (или любопытный) взгляд. Трафареты на окна можно купить, скачать в сети либо, если есть наклонности, придумать, а потом нарисовать самостоятельно. Традиционно окна преображают фигурками Деда Мороза (или Санта Клауса) и Снегурочки, однако к ним нередко присоединяется целая армия других персонажей, атрибутов и новогодних украшений. Среди них:

ангелы, гномы, снеговики, эльфы, избушки;

зайцы, кошки, олени, пингвины, совы, тройки лошадей;

звезды, елочки, лес, месяц, морозные узоры, снежинки, шишки;

венки, елочные шарики, колокольчики, конфеты, мешки с подарками, свечи, часы;

новогодние цифры и/или надписи, поздравляющие всех вокруг с наступающим праздником;

обязательный китайский символ наступающего праздника: в 2020 году своей очереди, наконец, снова дождалась Белая Металлическая Крыса.

Есть и другие претенденты на «ответственный пост» новогодних украшений окон. Это балерины, варежки с валенками, карамельные палочки, носочки для подарков, принцессы, пряничные домики. Ограничений для потенциальных декораций дома и окон попросту не существует, поэтому «персон нон грата» нет: даже Бабе-Яге некоторые хозяева умудряются найти «почетное» место.

Как добыть желанный трафарет?

Его можно создать самостоятельно, получив уникальное украшение, или купить в магазине, однако заполучить готовый шаблон совершенно бесплатно гораздо интереснее и быстрее. Но здесь охотника за трафаретами подстерегают небольшие трудности, касающиеся способа перенесения их на бумагу. Есть два варианта.

Сначала находят понравившийся рисунок, затем максимально его увеличивают непосредственно на мониторе компьютера. Берут лист кальки (или любого другого полупрозрачного материала), прикладывают к картинке, а затем перерисовывают все линии карандашом, тонким маркером, мягким фломастером либо гелевой ручкой. Картинку скачивают, а потом распечатывают, используя принтер, но в этом случае рисунок может получиться очень маленьким. Выход из ситуации есть, это увеличение его в программе Microsoft Word. Сохраненную картинку перетягивают в новый документ, с помощью курсора, помещенного в ее угол, рисунок растягивают до необходимого размера. Документ сохраняют и распечатывают.

Елка — главный атрибут

Это дерево — бессменный символ зимнего праздника, ведь ель в декабре появляется повсюду — в магазинных витринах, фойе торговых центров, в офисах, школах и институтах. Нарядное пушистое деревце поселяется практически в каждом доме. Чтобы у него была компания, хозяева нередко делают такое же украшение для окон.

Несмотря на то, что традиционные декоративные элементы, предназначенные для окон, имеют белый цвет, в случае с вечнозеленой красавицей можно отступить от принятых правил. Понравившийся трафарет, можно найти, а затем распечатать, но только используя для этого цветную бумагу.

Новогодний символ №2

В привычной «армии» украшений каждый год происходит небольшое, но важное изменение. Свой пост покидает один китайский символ наступающего Нового года, оставляя вакансию следующему животному. В этот раз на смену забавной добродушной свинке придет новый покровитель — умная Крыса (мышь). Чтобы привлечь в свой дом счастье, благополучие и удачу, нужно обязательно украсить этим символом года окна.

Крысиные (мышиные) трафареты не обязательно должны быть классическими новогодними рисунками. Их предназначение — просто дарить позитивные эмоции, вызывать улыбки, поэтому при поиске нужно отдавать предпочтение тем шаблонам и рисункам, на которых изображены веселые, забавные грызуны.

Цифры, поздравительные надписи

Будущий год необычен тем, что в нем сошлись всего две цифры — двойка и ноль. По этой причине многие астрологи считают такое совпадение мистическим, однако для украшения дома это скорее плюс, чем минус, так как не придется корпеть над большим количеством чисел. Самый простой вариант — использование готового трафарета, который при желании можно сделать ажурным.

Нередко окна украшают новогодние послания, поздравляющие гостей, соседей и прохожих с наступающим Новым годом. Более популярны прописные буквы, традиционные надписи — «С Новым годом» или «Happy New Year», но теперь появились и другие, посвященные следующему празднику (у нас), — «Светлого Рождества» или «Merry Christmas» (предыдущему торжеству в большинстве других стран).

Симметричные трафареты

Это особый формат, значительно экономящий время, затрачиваемое на вырезание картинок, так как обе части шаблонов сделаны абсолютно одинаковыми — или по вертикали, или по горизонтали. Главное достоинство — возможность согнуть трафарет пополам, поместить на рабочую поверхность и вырезать отверстия одновременно в 2 частях рисунка.

Однако в этом случае надо тщательно следить за тем, чтобы сгиб получился точно по центральной линии. Надежная фиксация согнутого шаблона перед вырезанием в этом случае тоже обязательна. Самый популярный пример таких изделий — снежинки, однако они являются более сложными украшениями, изготовление которых занимает больше времени.

Снежинки — добрая традиция

Пожалуй, трудно найти такого человека, который бы ни разу не вырезал эти симпатичные ледяные кристаллы, когда был маленьким. Сделать их можно из любой бумаги — белой, цветной, оберточной (с рисунком) или яркой новогодней упаковочной. Замечательно смотрится на окнах целый «ансамбль», в который входят как белоснежные, так и разноцветные украшения.

Обычные бумажные снежинки

Чтобы изготовить красивое украшение, необходима аккуратность. Лист бумаги складывают 5-6 раз, получая треугольник. Сторону, противоположную острой вершине, скругляют, а на боковых сторонах вырезают разнообразные узоры. Действуя таким образом, можно получить огромное количество чудесных снежинок, каждая из которых будет сильно отличаться от своих «подруг».

Большие украшения вырезают проще. Круг на бумаге делают карандашом, обводя им тарелку, либо используют циркуль. На таких крупных кристаллах можно создавать самые хитроумные орнаменты. Чтобы приклеить украшение к окну, используют насыщенный мыльный раствор, которым смазывают одну сторону. Для белых изделий берут продукт такого же цвета, для цветных подходит любое мыло.

Существует и другой способ получить красивую снежинку для декорации окон. В этом случае трафарет, смоченный водой, крепят на стекло, а на него губкой либо пульверизатором наносят красящее вещество. В его роли нередко выступает зубная паста, разведенная водой. Ее можно наносить с помощью зубной щетки, разбрызгивая жидкость пальцем прямо на рисунок.

После снятия трафарета на окне остается прозрачная снежинка, заметенная снегом. Смыть ее после встречи Нового года будет очень просто. Таким же образом на стеклах делают и другие праздничные узоры/рисунки.

Кристаллы ледяные на века

Такое украшение, может быть, и не прослужит целое столетие, однако на ближайшую пятилетку, наверное, на него полагаться можно. Наиболее эффектные изделия получаются, если в рукоделии принимает участие клей ПВА, именно он дает шанс сохранить этот снежный декор на долгое время.

Помимо ПВА (только в бутылочке с дозатором) для изготовления украшений для окон необходимо приготовить:

прозрачный (обязательно матовый) файл для документов;

трафареты снежинок, распечатанные на бумаге;

блестки разных цветов;

зубочистку;

канцелярский нож;

небольшую кисточку;

обычные спички.

Накануне ПВА убирают в холодильник, чтобы клей приобрел более густую консистенцию.

В файлик помещают лист со снежинками. На трафареты аккуратно выдавливают загустевший клей. Следят за тем, чтобы состав не выходил за границы шаблонов. Сформировав идеальные снежинки из клея, их обильно посыпают блестками. После этой операции файл с кристаллами отправляют в «ссылку» — на батарею. Через 24 часа готовность изделий проверяют спичкой. Если оно готово, то клей будет твердым. Излишки блесток смахивают кисточкой.

Снежинку отделяют от файла с помощью зубочистки и/или ножа. Готовое изделие смачивают водой с обратной стороны, затем прикрепляют (прижимают) к окну. После новогодних праздников украшение легко снимают со стекла и убирают до следующего Нового года.

Любимые новогодние шары

Это следующее по популярности украшение, которое вешают не только на елку, им нередко украшают окна, двери и стены. Особенно симпатично трафареты разнообразных шариков смотрятся на стекле.

Чтобы создать новогоднюю декорацию, понравившуюся картинку сначала перерисовывают либо распечатывают. Готовят рабочую поверхность, чтобы защитить стол от повреждений. С этой ролью справится кухонная доска из пластика, лист ДВП либо деревянная доска без малейших дефектов. Крупные элементы вырезают обычными ножницами. Затем вооружаются острым ножом или небольшими (маникюрными) ножницами, которыми вырезают мельчайшие внутренние детали. Готовый шар приклеивают концентрированным мыльным раствором. Альтернатива — использование зубной пасты и щетки (губки) для создания трафаретного рисунка.

Иногда вырезать прямые линии довольно трудно. В этом случае на помощь «зовут» линейку. Если подобными работами занимаются и маленькие ассистенты, то канцелярский нож для них не подходит. Замена ему — маникюрные ножницы, имеющие прямые кончики. Присутствие взрослых во время детского творчества обязательно.

Вытынанки-вырезанки

Панорамные трафареты на окна на Новый год 2020 также останутся популярными. Вытынанки — это фигурки, вырезанные из белой бумаги. Чаще делают целые композиции — маленькие или такие, что могут занять большую часть окна. Для дебюта лучше взять небольшие трафареты, а на средние или масштабные изделия «посягнуть» уже после некоторой практики, получения представления об этом виде творчества.

Чтобы сделать первую вытынанку, нужно приготовить:

маникюрные ножницы;

ножи — обычный и канцелярский;

скотч (малярный);

лист оргстекла или разделочную доску, которая еще не имеет серьезных «ножевых ран»;

трафарет: например, городской пейзаж, заснеженная избушка (деревенька), окруженная лесом.

Шаблон сохраняют, распечатывают на бумаге, которую крепят по периметру к рабочей поверхности скотчем.

Начинают работу с самых крохотных деталей, которые вырезают тщательно и не спеша. Закончив оформление маленьких отверстий, переходят к средним, затем — к самым крупным элементам. Предпоследний этап — проработка наружных очертаний трафарета.

Макет аккуратно отделяют от листа бумаги, затем проверяют на свет качество. Если все идеально, то вытынанку крепят на окно, используя насыщенный раствор белого сорта мыла.

Чем раскрасить новогодние окна?

Черно-белые композиции очень популярны, однако такая расцветка нравится далеко не всем, ведь Новый год — самый любимый праздник, и буйство красок, когда все вокруг белым-бело (или серым-серо, если снега нет), совсем не помешает. Альтернативы зубной пасте есть, например:

акриловые краски, дающие глубокий, насыщенный цвет;

витражные составы, которые довольно дороги, но очень эффектны;

пальчиковые краски, позволяющие вспомнить детство в компании малышей.

Нередко используют гуашь либо толченый мел, разведенный водой. Нельзя забыть и про клей ПВА, так как с его помощью на рисунки легко наносить разноцветные блестки, искусственный снег или другие материалы, придающие картинкам на окне недостающий объем.

Особенности размещения композиций

После удачной охоты за трафаретами трофеев оказывается очень много, поэтому приходится думать, как гармонично разместить всех привычных персонажей. На окне надо расположить Деда Мороза с внучкой, снеговиков, гномов, оленей и восточный символ года так, чтобы осталось место для снежинок, елочных украшений и других атрибутов, без которых Новому году просто не обойтись.

Поэтому при создании больших композиций учитывают такие моменты:

Большие трафареты — снежные пейзажи, городские панорамы, или новогоднее «морозное» семейство — лучше приклеивать в нижней части окна. Здесь же обязаны располагаться любые животные. Если выбраны оленьи повозки, летящие по воздуху вместе с Дедом Морозом (и мешком с подарками), то такие картинки обязательно помещают в средней трети — справа либо слева. Только при таком расположении не потеряется ощущение полета. Верхнюю треть оставляют для небольших и легких новогодних атрибутов — для елочных шаров, висящих на веточках, снежинок или ангелочков.

Трафареты на окна на Новый год 2020 — тема неисчерпаемая. Чем ближе праздник, тем быстрее появляются свежие картинки, поэтому при таком изобилии лучше всего «торопиться медленно», ведь можно упустить то, что внезапно, но сильно понравится в самый последний момент.

Некоторые интересные идеи традиционно можно почерпнуть из видеороликов. Один из популярных примеров находится у нас: