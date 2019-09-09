Для одних Новый год — замечательный повод для шопинга, для других — возможность заняться творчеством, ведь нет ничего приятнее, чем видеть улыбку близких людей, радующихся подарку, изготовленному своими руками. Приятнее вдвойне, когда за такую работу садится вся семья, так как эти часы останутся в памяти надолго. Новый год вдохновляет на создание множества сувениров, декоративных вещиц для дома, работы и места учебы. Один из обязательных атрибутов праздничной ночи — живой огонь, поэтому почти в любом доме думают о лучшем его обрамлении. Чтобы создать новогодний подсвечник своими руками, сильно тратиться не придется, ведь этот предмет можно сделать из многих подручных материалов, «проживающих» буквально у всех.

Бокал — почти универсал

Бокалы, на смену которым пришли новые изделия, найдутся почти в любом доме. Им-то и можно доверить ответственную роль подсвечников на встрече Нового года. Есть несколько способов создать незабываемое украшение для праздничного стола.

Декорирование снаружи

Это один из самых быстрых вариантов превращения бокала в новогодний подсвечник. Для изготовления украшения берут бокал, бумагу, маленькие еловые веточки (замена — пихта, туя), клей, кисточку и ножницы.

Веточки подрезают до необходимого размера — так чтобы они занимали примерно половину высоты хрустального сосуда, но не загораживали свечу. Ветки-полуфабрикаты раскладывают на бумажном листе, затем их аккуратно смазывают кисточкой с клеем — одновременно или по порядку, чтобы клей не успел схватиться. Обклеивают ими бокал с наружной стороны, внутрь помещают свечу.

Бокал — волшебный шар

В этом случае бокал переворачивают вверх дном, а на основание устанавливают свечку. Внутрь сосуда обычно помещают бусинки, новогодние шары, веточки либо цветы, несколько ложек соли-снега, фигурки животных или миниатюрные елочки. Еще потребуется картон и клей.

Бокал ставят вверх дном на кусок картона, обводят его контур, затем вырезают круглую заглушку. Внутренние стенки сосуда тщательно обезжиривают, натирают до тех пор, пока они не начнут блестеть. Внутрь помещают выбранные мини-декорации. Либо наклеивают их на картонную крышку-заглушку. Ее тоже прикрепляют клеем, после его высыхания готовый новогодний подсвечник переворачивают, ставят на него свечу.

Декупаж

Это популярная технология применяется при изготовлении многих поделок. Новогодний бокал-подсвечник не исключение. Для создания такого шедевра нужен сосуд, кисточка, клей, краска (акриловая), губка для нее, лак, подходящий контур и шаблон для вырезания, бумажная салфетка с подходящим рисунком.

Первым делом обезжиривают поверхность бокала, потом равномерно наносят краску, используя небольшую губку. Одного слоя обычно хватает. Оставив бокал сохнуть на 3 часа, занимаются салфеткой: из нее при помощи круглого шаблона вырезают понравившийся рисунок. После засыхания краски к поверхности приклеивают салфетку, затем ее разравнивают кистью, на рисунке выделяют контуром и/или краской различные детали. Последний этап — нанесение лака.

Тесьма, кружево

Это более простой способ получить подсвечник. В этом случае к нему приклеивают материалы, но их сначала вырезают, прикладывают и оценивают внешний вид будущего изделия. Сочетание сразу нескольких кружевных изделий или тесьмы разных оттенков (контрастных цветов) позволит сделать декоративный элемент более оригинальным, эффектным, запоминающимся.

Если бокалы нужны

Далеко не у всех есть набор посуды, с которой можно расстаться без сожаления. В этом случае бокалы не «портят» несмываемыми украшениями. В сосуд на 1/3 наливают воду, помещают в нее различные декоративные миниатюры (цветы, бусинки, веточки), а затем ставят свечу. Дополнительный плюс такого изделия — возможность быстро изменить то, что по каким-то причинам не устроило.

Поделки из подручных материалов

Перед тем как начать размышлять, из чего бы сотворить новогодний подсвечник своими руками, лучше заняться домашними «раскопками» — поиском потенциальных материалов, ждущих своего «звездного» часа.

Ароматный светильник

Иногда «изыскания» заканчиваются в неожиданном месте — в холодильнике. Речь в этом случае идет о крупных и красивых цитрусовых фруктах — апельсинах либо грейпфрутах, однако такие подсвечники изготавливают перед самым наступлением Нового года. В противном случае чудесный аромат выветрится задолго до боя курантов.

Фрукт разрезают пополам, всю мякоть осторожно удаляют ложкой. На кожуре ручкой рисуют узоры, которые вырезают маникюрными ножницами. Чем больше отверстий, тем лучше будет вид такого «фонарика». В верхней половинке вырезают «отдушину» такого размера, чтобы в него без труда прошла свечка. По периметру его втыкают звездочки ароматной гвоздики. Поделку украшают ветками пихты, стразами, бутонами, игрушками либо ягодами. Их крепят зубочистками.

Светоч из стеклянных банок

Главное условие, позволяющее получить необычный светильник, — нетривиальная форма емкости. Ее объем не важен: оригинальную поделку можно создать из любой банки — как из самой маленькой (например, из-под детского питания), так и из литровой. Элементарный способ — помещение под банку свечи и декорация стекла нарядной тканью, но есть более оригинальные варианты.

Необычный эффект поможет создать вода, налитая в литровую банку на ½ объема. Если смешать ее с глицерином, то даже относительно тяжелые предметы (елочные шары) станут невесомыми. Для превращения обыкновенной банки в декоративный подсвечник необходимо иметь под рукой:

гуашь;

кисти для рисования;

клей ПВА;

маркеры разных цветов;

лак для ногтей (прозрачный и разных оттенков);

лак для волос, как альтернативу.

Маркер и лак для ногтей

Если выбраны эти материалы, то никакая предварительная подготовка тщательно вымытым банкам не требуется. На них рисуют узоры, елочки, снежинки, снеговиков, рождественские сценки, гирлянды либо абстракции.

Украшение гуашью

При выборе такого способа декорирования емкости уже необходима предварительная подготовка. Ее заранее покрывают слоем клея, который позволит краске надежно держаться. После высыхания состава сначала прорисовывают контуры, а затем раскрашивают фигурки разными оттенками. Лак для волос, нанесенный на подсохшую краску, спасет руки от пятен.

Витражная роспись

Витражи встречаются не только в зданиях, но и на банках, ставших новогодними светильниками. Сначала на емкости рисуют узор с помощью маркера, потом обводят его по контуру черной краской, оставляют изделие сохнуть полчаса. После этого срока все свободное пространство заполняют краской контрастных цветов. Сушат готовую банку-подсвечник несколько часов.

Подсвечники из шишек

Это традиционный новогодний материал: найти его не трудно, а поделки из шишек всегда получаются замечательными, необычными. Чтобы сделать такой подсвечник, много времени не потребуется.

Композиция с шишками

Помимо самих сосновых «героев» будут необходимы:

стеклянные елочные игрушки, мишура, веточки;

2 подставки — для свечи (узкий стакан, металлическая крышка) и подсвечника (кусок доски, фанеры);

клей, краска-аэрозоль (белая, серебристая либо золотистая);

фольга.

Любой из «строительных» материалов, кроме шишек, можно заменить другим, если в хозяйстве оказался более подходящий кандидат.

Первым делом изготавливают обе подставки. Для свечи на крышку приклеивают кнопку, узкий стакан в дополнительных манипуляциях не нуждается. Деревянное или фанерное основание для подсвечника заклеивают фольгой. Шишки покрывают краской и оставляют высыхать. В середину основания устанавливают подставку для свечки. Сначала вокруг нее раскладывают украшения — шишки, ветки, мишуру, игрушки-шарики. Когда подсвечник приобретает законченный вид, все элементы сажают на клей.

Подсвечник — большая шишка

Чтобы изготовить эту симпатичную новогоднюю поделку, нужно подготовить:

шишки;

газеты;

клей ПВА, горячий клей;

крем;

ножницы;

блестки.

Сначала готовят газетное «пристанище» для свечи.

Ее не очень густо смазывают кремом. Газету разрезают на полоски, которые накладывают на «увлажненную» свечку. Каждый бумажный слой промазывают ПВА, затем оставляют до полного высыхания, и только потом переходят к следующему. Дну газетного стакана уделяют большее внимание, потому что оно должно быть более толстым. После того как бумажная форма высохла, ее начинают оформлять шишками. Свечу вынимают. От шишек ножницами отрезают чешуйки, которые рядами прикрепляют к получившемуся стакану горячим клеем: работу начинают с самого низа изделия. Высохший подсвечник декорируют: кончики чешуек щедро смазывают ПВА и сразу же обсыпают блестками.

Холм из шишек

Такой интересный вариант подходит только для тонких и длинных свечей. Для изготовления новогодней шишечной горки необходимо иметь некоторые запасы, среди них:

приличное количество шишек;

плотный картон для круглого (овального) основания композиции;

краска разных цветов — акриловая либо водоэмульсионная;

блестки, ленты;

горячий клей и ПВА;

кисти.

Самый первый операции — самый длительный.

В этом случае все шишки первым делом окрашивают и сушат. Наметив на картоне место для свечей, вокруг них горячим клеем начинают фиксировать шишки, постепенно наращивая холм. Потом в оставленные промежутки вставляют свечи, прикрепляя их к основанию воском, а работу продолжают, пока не получится подсвечник необходимой высоты. Готовое изделие смазывают ПВА, затем обильно посыпают блестками. Последний возможный штрих — украшение поделки бантиками.

Другие оригинальные решения

Привлекательные новогодние вещицы можно создать и из других материалов. В этом довольно просто убедиться, если посмотреть на фотографии необычных творений рук человеческих.

Поделки из соленого теста

Чтобы изготовить массу, необходимо отмерить:

125 мл воды;

по стакану муки и мелкой соли;

небольшое количество растительного масла (столовую ложку), альтернатива ему — любой крем;

краситель для цвета.

Для основы каждый автор выбирает свой вариант, но наиболее гармонично выглядят подсвечники с такой же — тестяной — подставкой. Из этого податливого материала можно изготовить любые фигуры и узоры, используя силиконовые формы (молды). Листья делают с помощью надрезов ножницами, цветы — скатыванием вручную узких полосок. Сушат готовые поделки в духовке на минимальном огне. Если краситель не использовали, то готовый подсвечник можно покрасить, а затем покрыть лаком.

Использование стеклянных бутылок

Такие новогодние поделки — простой способ получить желанный подсвечник, но начинающий мастер обязательно столкнется с одной трудностью — необходимостью разрезать сосуд. Есть 2 метода разделения бутылок на части, после них работа пойдет по накатанной колее:

Натуральную нить пропитывают спиртосодержащей жидкостью, затем наматывают ее на место будущего среза и поджигают. Когда горение прекращается, емкости устраивают контрастные процедуры: сначала ее на 3 минуты погружают в кипяток, затем — очень быстро — в холодную (ледяную) воду. Стекло расколется. Исключения, для которых эту операцию придется повторить 2-3 раза, — толстостенные бутылки из-под шампанского. Пользуются стеклорезом. Емкость обматывают резинкой, рядом с ней проводят ровную линию, ее обжигают, а потом делают аналогичные контрастные процедуры. Острую кромку обрабатывают наждаком: сначала крупным, затем мелкофракционным. В емкость вставляют фитиль (деревянный, хлопковый), который фиксируют вертикально ножницами либо деревянными палочками. В подсвечник заливают горячий парафин, после его остывания изделие украшают красками, лентами, веточками хвойных деревьев, блесками, кружевом или стразами.

Сувенир из полимерной глины

Этот материал идеален для изготовления ажурных и фигурных поделок, в числе которых могут быть и новогодние подсвечники. Форма в этом случае значения не имеет, так как работы всегда проходят по одному сценарию:

В первую очередь из бумаги делают шаблон, который вырезают, затем накладывают на пласт раскатанного полимерного теста, толщина его — несколько миллиметров. Большие и средние детали вырезают острым ножом, фигурные отверстия — формочками для печенья. Придав заготовкам нужную форму, края заготовки соединяют, сушат на воздухе либо отправляют в духовку. Способ сушки зависит лишь от вида полимерной глины. После высыхания детали склеивают ПВА. Все швы маскируют самозатвердевающей пастой, предназначенной для моделирования. Заплатки также шлифуют наждачной бумагой: начинают с крупной, заканчивают мелкие зерном.

Подсвечники из дерева

Оно было и остается популярным материалом: как в строительстве, так и для изготовления разнообразной домашней утвари, декоративных вещиц. Для свечных новогодних изделий используют брус, высокие элементы, вырезанные из стволов деревьев, или небольшие спилы.

Дерево капризно, поэтому требует специальной пропитки, гарантирующей пожарную безопасность. Для получения полноценного подсвечника требуется дрель со специальной насадкой-коронкой, которой вырезают отверстия для свечей. Готовую поделку обрабатывают морилкой, покрывают лаком.

Свечи и еловые ветки

Это не очень подходящий вариант, если автор хочет, чтобы изделие простояло долго: ветки быстро начнут терять иголки. В данном случае к изготовлению поделки приступают накануне Нового года. Выход из положения — горшок, в котором находится влажная флористическая губка (пена).

В таком «жилище» ветки прослужат новогодним светильником гораздо дольше. Так как хвоя сама является красивым декоративным элементом, перегружать композицию другими украшениями не рекомендуют.

Подсвечник — бывшая ракушка

Из морских либо речных раковин симпатичный подсвечник сделать довольно легко, а выглядят такие изделия всегда красиво. Работа эта элементарна: ракушки, покрытые золотистой или серебристой краской, наполняют растопленным воском, затем вставляют фитиль. Поставщиком материала становится обычная небольшая свечка.

Фитили приклеивают в центр раковин двухсторонним скотчем либо клеем ПВА. Из-за плохой устойчивости эти предметы на время застывания массы фиксируют мягким пластилином или помещают в упаковки из-под яиц.

Новогодний подсвечник своими руками всегда оригинален и неповторим, потому что каждый автор находит свою идеальную композицию. В результате на свет нередко появляются поделки, которые достойны называться не таким простым словом, а «шедеврами». Как и из чего можно «изваять» подсвечник, решать хозяевам, ведь диктуют условия только неприкосновенные запасы подручных материалов и желание мастера найти особенную модель, непохожую на другие.

Идеи для вдохновения принято черпать из всемирной паутины. Одним из таких источников сможет стать это интересное видео: