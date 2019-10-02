К приходу самого желанного праздника начинают готовиться задолго до его наступления, потому что дел у хозяев в декабре, особенно во второй его половине, и так будет невпроворот. Новогоднее меню, наряды, подарки, сказочное оформление дома — те пункты, что требуют долгих раздумий и поисков. Если говорить об украшении жилья, то в последнее время невероятно популярными стали узорные картинки, вырезанные из бумаги. Такие оригинальные декоративные элементы — «новобранцы» в большой волшебной армии, состоящей из гирлянд, дождика, конфетти, мишуры, других обязательных атрибутов. Сейчас многих интересуют новогодние вытынанки 2020, ему будет покровительствовать Белая Металлическая Крыса.

Откуда пришел вид искусства?

Тем, кто впервые видит или слышит это слово, будет интересно узнать, что данная техника вырезания появилась очень давно: полагают, что это событие произошло в Китае, примерно в VII веке. Красивые картины и фигурки сначала вырезали из кожи, дерева. Изделия, созданные из бумаги, появились на свет позже — в IX веке — почти одновременно с ее изобретением.

Первые вытынанки (витинанки, вычинанки, вырезки, вырезалки) из бумаги появились в Украине уже в XIX веке. Слово это происходит от глагола «вырезать» («вытынать»). Мастеров, которые занимаются этим видом искусства, называют «витинкарами». Сами изделия-вытынанки раньше выполняли сразу две роли: они были как украшениями дома, так его и оберегами. Может быть, именно из-за последней функции они стали желанными гостями практически в любом жилище.

Начало — половина успеха

Чтобы создать новогодние вытынанки 2020 года, нужно запастись подходящим инструментарием, необходимым для качественной работы. Те мастера, которые давно и серьезно занимаются этим видом творчества, приобретают профессиональные наборы, однако такой вариант вряд ли понравится новичкам, ведь им перед дебютом потребуется «пожертвовать» на эти инструменты около 2000 рублей. Есть более простые наборы, они стоят в 4-5 раз дешевле. В этот комплект входит:

специальный коврик-подложка;

несколько видов канцелярских ножей;

либо скальпели с набором сменных лезвий;

металлическая линейка;

ножницы (не всегда).

Вытынанки, предназначенные для окон, традиционно создают из офисной белой бумаги, однако и в этом случае возможны исключения: например, ее заменой сможет стать цветная либо гофрированная бумага, а также не очень плотный картон.

Как крепить картины на окно?

Так как окна являются самым популярным местом «жительства» вытынанок, то лучше заранее узнать о тех составах, которыми их прикрепляют к стеклу. Вариантов есть несколько.

Зубная паста белого цвета. Она не должна иметь никаких вкраплений. Ее аккуратно наносят по контуру тонким слоем, сделав небольшой отступ от края. Это хороший вариант для простых вытынанок, однако если вырезаны ажурные изделия, то паста будет вылезать «изо всех щелей», а удалять эти «некрасивости» придется ватной палочкой, или несколькими. Плюсы средства для чистки зубов — скорость фиксации вытынанок, надежность способа. Клей ПВА. Этот состав тоже гарантирует простоту приклеивания и то, что картинка не сползет и не отвалится в самый неподходящий момент. Зато у клеевого состава есть один существенный недостаток: бумажный узор, так старательно вырезаемый, не удастся сохранить на следующий год, так как при удалении он неминуемо разорвется. А это значит, что через год снова придется заниматься «бумаготворчеством». Но этот минус относителен, так как люди любят перемены. Клейстер — клей, который изготавливают из муки либо крахмала. Это замечательное средство можно приготовить за считаные минуты. В муку постепенно добавляют горячую воду. Смесь, хорошо размешивая, доводят до консистенции сметаны. Готовый клейстер наносят сразу на всю поверхность бумажной поделки. После ее приклеивания все потеки быстро удаляют сухой тканью. Смывают сухую смесь теплой водой. Мыльный раствор. Это популярное средство можно без преувеличения «окрестить» фаворитом творческих людей. Причина — полное отсутствие недостатков. Сделать такой клей тоже проще простого: в 500 мл теплой воды всыпают 20-30 г стружки хозяйственного мыла (лучше косметического белого), затем состав тщательно размешивают. Прозрачный скотч — еще один способ закрепить новогодние вытынанки 2020. У него есть плюс и минусы: праздничные изделия очень легко снять и сохранить до следующего торжества, однако вырезание тонких полосок скотча утомительно, а стекло после «демонтажа» всех картинок придется долго очищать от такой «суперской» липучки.

Последний претендент — канцелярский клей. Люди, пользующиеся им для фиксации новогодних вытынанок, говорят, что он очень надежен, удобен в работе, а также элементарно смывается водой.

Поиски творческих идей

Новогодние вытынанки 2020 — тема актуальная, но с чего именно надо начинать будущему автору, чтобы познакомиться в новым видом искусства?

Или мы сами с усами?

Самый тернистый путь — самостоятельное «изобретение» картинки, однако для новичка он просто усыпан подводными камнями, поэтому при создании рисунка лучше постараться избегать особо сложных ажурных узоров и крошечных деталей, так как работа, которая окажется очень сложной, отнимет много сил, времени и нервных клеток.

Простые вытынанки, наоборот, дадут дилетанту стимул для дальнейшего постижения нового ремесла. Поэтому оптимальный выбор — достаточно простая картинка с минимумом прорезей. С таким рисунком сложностей не возникнет, а к процессу можно подключить подрастающее поколение, которому вполне по силам вырезать фигуры по контуру. Единственное условие — поиск подходящих ножниц для малышей. Инструмент должен быть небольшим, а также иметь не острые, а закругленные кончики.

Или лучше шаблоны найти?

Не каждый человек имеет талант художника, а не слишком привлекательный рисунок, появившийся благодаря стараниям начинающего автора, — украшение сомнительное, поэтому большинство людей выбирают более простой способ получить желаемое. Это поиски в интернете, скачивание, а затем — распечатывание на принтере, лучше в формате А4. Альтернатива — простая перерисовка трафарета с монитора.

Если хочется получить ажурное симметричное изображение гораздо больших размеров, то поступают так:

Рисунок распечатывают в формате А4, затем складывают его пополам по осевой линии, но рисунком наружу. Одну половинку расчерчивают на квадраты, сторона их — 1 см. Берут ватман, который тоже аналогично складывают, но в этом случае делают решетку, ячейки которой больше в 3 раза (3 см). Масштабируют полученный образец: по клеточкам переносят рисунок с шаблона на ватман.

Может, скопировать с журнала?

Есть еще один вариант, когда не нужны ни относительно сложные манипуляции, ни художественные наклонности. Зато обязательно присутствие в доме копировальной бумаги.

Сначала занимаются просмотром подходящих печатных изданий — журналов или детских книжек. Лучшие «поставщики» идеальных шаблонов — детские раскраски. Под понравившийся рисунок подкладывают лист обычной офисной (или цветной) бумаги, на него укладывают копирку — красящей стороной вниз. Используя ручку либо карандаш, обводят все линии журнального или книжного изображения.

Чтобы заполучить новогодние вытынанки 2020, все описанные способы хороши, поэтому выбор наиболее подходящего метода остается за будущим автором.

Как правильно работать с трафаретами?

Если образец нарисован, найден или распечатан, то можно приступать к основному «действу». Вырезание любой вытынанки происходит по такому алгоритму:

Трафарет надежно фиксируют на рабочей поверхности — подложке, небольшом куске фанеры, на пластиковой разделочной доске (или деревянной, но той, на которой отсутствуют дефекты). Начинают работу с самых мелких элементов, расположенных в центре изделия, затем переходят к деталям средних размеров, на «десерт» оставляют крупные. Инструменты — канцелярский нож или скальпель, маникюрные ножнички. Последние шаги — открепление трафарета от подложки, вырезание контура и проверка ажурного изделия на свет. Альтернатива — контрастная или яркая ткань.

Изготовление сложных вытынанок — работа кропотливая, поэтому есть правила, способные немного упростить этот процесс:

для прорезании прямых линий обычно используют линейку;

чтобы справиться с углами работу проводят в два этапа: начинают ее с внешнего края, а продолжают, соединяя прорези, с внутреннего;

вытаскивают маленькие вырезанные уголки таким же пинцетом.

Есть и советы, которыми с начинающими авторами охотно делятся профессионалы. Чтобы процесс был безопасным, не показался утомительным, чтобы дебют не принес разочарования, лучше:

Научиться правильно организовывать рабочую зону. Все инструменты должны быть всегда под рукой. Выбирать удобное время, чтобы никто не отвлекал от работы, требующей большой концентрации внимания. Делать паузы, на время которых все острые инструменты прятать от шаловливых ручек, лап и зубов армии «естествоиспытателей»: малышей и домашних питомцев. Скрашивать довольно однообразную работу любимой музыкой или другим фоном (первый помощник — телевизор). Приготовить специальную коробку для вытынанок, а хранить ее в таком месте, куда не смогут забраться любопытные существа.

Острые инструменты для маленьких детей не игрушка, а «прямая и явная угроза», поэтому канцелярский нож либо скальпель для них не подходит. Идеал — небольшие ножницы, имеющие тупые либо закругленные кончики, но и в этом случае постоянный присмотр взрослых либо подростков — обязательное условие.

Идеи и воплощение в жизнь

Нельзя сказать, что на недостаток образцов для создания бумажных «вырезалок» кто-то может пожаловаться, ведь всемирная паутина буквально завалена ими. Многие символы и атрибуты прочно занимают свое, почти законное, место перед новогодними праздниками каждый год. Это вполне логично, ведь без них не обойтись.

Присутствие грызуна обязательно

Изготовить новогодние вытынанки 2020, но забыть о главном восточном символе невозможно, поэтому белые или цветные забавные грызуны — крысы, мыши или их дети — должны оккупировать как можно больше поверхностей. Включая даже праздничный стол.

Заручиться поддержкой покровителя наступающего года помогут смешные, веселые зверьки. Трафареты этих животных не слишком сложны для работы, зато можно надеяться, что радостное настроение, здоровье и благополучие будет с хозяевами целый год.

Что именно сможет стать подходящим крысиным/мышиным трафаретом? Вариантов много. Например:

мордочка либо силуэт грызуна;

знаменитые персонажи мультфильмов: Джерри без Тома, Микки Маус, Стюарт Литтл, крысенок-повар Реми из «Рататуя», его толстый брат Эмиль и т. д.;

целая компания забавных мышат;

рисунки из книг или журналов о природе;

идеальные «живые фотомодели».

Другие кандидаты для вытынанок

Новогодняя ночь не обходится без любимых сказочных персонажей. Самые главные (начальство, правящая верхушка) — Дед Мороз с внучкой-Снегурочкой и снеговик. В роли подчиненных выступают:

зимние домики;

елочки и игрушки для них;

имитации морозных узоров;

куранты или часы;

новогодние цифры;

поздравительные надписи;

свечки;

снежинки;

фигурки зверей, птиц;

хвойные ветви.

Так как почти срезу после наступления Нового года на россиян «обрушивается» Рождество, то в список потенциальных кандидатов на звание «новогодняя вытынанка» попадают:

ангелы;

венки;

колокольчики;

носки, сапожки для подарков;

рождественские звезды.

Нередко изготавливают большие вытынанки — композиции, занимающие всю нижнюю часть окна. Очень популярны домики, окруженные заснеженными деревьями, а также городские панорамы.

Что и как украшают вырезалками?

Оконное стекло не единственная «мишень» для вытынанок. Ими — орнаментами, узорами — охотно декорируют двери или зеркала, люстры, мебель, новогодние подарки и открытки, подоконники, стены и потолки. Из таких бумажных «полуфабрикатов» создают:

гирлянды, обычно разноцветные;

декоративные занавески и елочные игрушки;

аппликации, где ажурные фигурки наклеивают на контрастный фон.

Очень запоминающимися получаются объемные композиции, которые устанавливают на подоконники или праздничный стол, их дополнительно украшают светодиодной подсветкой.

При декорировании мебели, стен и дверей клеевые составы, как правило, не используют. Их заменяют скотчем: как односторонним, так и двусторонним. Последний материал довольно легко удаляют с помощью специального спрея. Самые популярные средства — Duty Scotch, Duty Universal, цитрусовый спрей-растворитель. Для поделок берут тонкий картон, плотную или гофрированную бумагу: белую и цветную.

К карнизам и люстрам вытынанки прикрепляют нитками либо тонкой леской. Чтобы изделия выглядели совершенно невесомыми, в этом случае поделки создают из очень тонкой бумаги, близкой по плотности к той, из которой делают салфетки.

В качестве материала для украшения подарков выбирают тонкий картон. Поверхность готовых изделий смазывают клеем, а потом посыпают блестками либо пайетками.

Вытынанки — елочные игрушки

Чтобы создать самодельные украшения на елку, нужно найти или приобрести:

канцелярский нож;

карандаш;

картон: белые и цветные листы;

клей, кисточку для него;

ластик;

леску;

новогодний дождь;

ножницы (скальпель);

трафареты;

шило.

Чтобы смешивать клей с яркими компонентами, понадобится емкость, которую не жалко будет выкинуть: например, пластиковая тарелка. Сама работа состоит из таких этапов:

Застелив стол салфеткой либо газетой (другой бумагой), берут ножницы и начинают резать дождик как можно мельче. На листы белого и цветного картона поочередно накладывают шаблон, затем обводят все детали трафарета. Используя нож и ножницы, картинки вырезают. Следы карандаша стирают. В тарелку с нарезанным дождиком добавляют небольшое количество клея, ингредиенты тщательно смешивают. Полученным составам обмазывают белые и цветные заготовки с обеих сторон, получая сразу целый набор игрушек. После высыхания в каждом елочном украшении шилом делают отверстие, в него сначала продевают леску, затем ее завязывают на узел.

В роли трафаретов для игрушек выступает большое количество разных вытынанок. Часто в новогодний и елочный декор превращаются:

варежки;

зайчики;

звездочки;

елочки;

колокольчики;

олени;

сердечки;

снеговики;

снежинки;

сосульки;

неразлучное семейство — дед и внучка.

Новогодние вытынанки 2020 — замечательный повод, чтобы собраться всей семьей, обсудить кандидатов, выбрать и начать сообща вырезать красивые картинки и узоры. Однако для первого знакомства лучше подобрать не очень сложные образцы, ведь в этом случае есть хороший шанс создать красивое украшение с первой попытки. Кроме того, после простых моделей легче приступать к созданию настоящих произведений искусства — к композициям и целым ансамблям.

Без практики невозможно в подробностях представить любую работу, поэтому близкое знакомство с изготовлением бумажных картинок — условие необязательное, но все-таки желательное. Как делают знаменитые вытынанки другие мастера, можно увидеть в этом видео: