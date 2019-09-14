Новый год и Рождество — те удивительные праздники, которые традиционно вдохновляют людей на творческие подвиги — на изготовление немалого количества разнообразных поделок, способных задолго до наступления торжества привнести в дом ощущение волшебства. Новогодний олень своими руками — один из любимых вариантов преображения дома или участка, ведь красивое животное, считающееся на западе символом Рождества, способно украсить собой не только праздничное дерево, но и сад загородного владения или балкон многоквартирного дома. Да, такие украшения можно без труда найти в магазине, однако гораздо интереснее сделать их самостоятельно, вместе с детьми, которые будут рады помочь совершить маленькое чудо.

Олени из картона

Это самый простой способ получить оленя, затратив минимум средств, так как картонные коробки из-под бытовой техники есть почти в каждом доме. Другой вариант материала — купленные картонные листы.

Первый обязательный этап — поиски трафарета для новогодней поделки. Альтернатива — рисунок, сделанный самостоятельно. Если планируются небольшие фигурки, трафарет переносят на картонные листы при помощи копировальной бумаги. Если олени будут большими, то рисунок делают от руки, но с соблюдением пропорций.

Вырезают заготовки ножом, заранее подложив под рабочую поверхность лист фанеры. Все элементы соединяют друг с другом, потом декорируют — разрисовывают красками, украшают блестками, стразами либо елочными игрушками. Этот способ хорош, если хочется получить целое семейство оленей. Яркие новогодние игрушки можно получить, если вырезанные детали до их соединения обклеить самоклеящейся пленкой.

Голова оленя для стены

Такая объемная поделка — та декорация, которая может стать украшением интерьера в любое время года, а не только на период встречи Нового года и Рождества. Для ее изготовления необходимы такие материалы и инструменты:

плотный картон;

горячий клей и пистолет;

модельный (цанговый) нож;

скотч, двусторонний;

шаблон.

Чтобы упростить изготовление, и познакомиться с технологией поближе, лучше сначала изготовить небольшое украшение. Работа начинается с распечатки деталей.

Все элементы переносят на картон и вырезают цанговым ножом, делают в деталях прорези. Ориентируясь на рисунок, расположенный выше, собирают голову животного. К основанию украшения крепят петельку для фиксации декора на стене. Готовое изделие покрывают белой акриловой краской, обсыпают глиттером, а рога украшают елочными игрушками — чаще шарами.

Из пластиковых бутылок

Это один из самых простых способов создать благородное животное, которое поселится на участке у дома: у новогодней елки либо отдельно от нее. Для «рождения» оленя понадобятся всего 3 пластиковые бутылки и палочки-ветки для ног, шеи и рожек.

Сначала изготавливают туловище. Для него потребуется большая емкость — пятилитровая. В ней проделывают (прожигают) 4 отверстия для ног. В землю вкапывают 4 ровные ветки-ноги, затем на них надевают бутылку-туловище. Для головы берут 1,5-литровую бутылку. В ней тоже делают отверстие, для шеи. Палку продевают в голову, затем проделывают отверстие в туловище, обе детали соединяют. Из любой бутылки вырезают ушки. Их крепят к голове степлером. Из веточек делают рога. Если новогодний олень будет «жить» в доме, то их можно изготовить из картона. Последний этап — раскрашивание животного. В этом случае выбор цвета оленя, а также его глаз остается за мастерами.

Елочные игрушки из фетра

Для таких украшений для новогоднего дерева необходимы кусочки фетра 3 цветов, подходящая схема и небольшой набор материалов. В него входит:

иголка с нитками;

наполнитель;

шнур (узкая ленточка).

Сама работа состоит из нескольких несложных этапов:

Сначала находят и распечатывают чертеж-выкройку. Ее переносят на разноцветные материалы и вырезают. Из выкроек одинакового цвета сшивают 3 фигурки, предварительно положив внутрь каждой наполнитель. Потом пришивают к ним носик и глаза, сделанные из контрастного материала. В последнюю очередь к новогодним игрушкам присоединяют шнурки-ленточки для подвешивания их на ветки ели.

Пенопластовый зверь на елку

Это один из самых удобных, простых и безопасных материалов для поделок. Еще одно достоинство пенопласта — его невесомость. Для изготовления новогоднего оленя для ели потребуется приготовить:

пенопласт (толщина его — не более 50 мм);

подходящий трафарет;

декор: вата, блестки, гирлянды, мишура, дождь, ленточки из ткани;

карандаш;

нож (канцелярский).

Сначала трафарет скачивают и распечатывают. Если принтера нет, сделать это можно у знакомых, либо в любой типографии.

Рисунок накладывают на пенопласт, обводят карандашом. Аккуратно вырезают фигуру ножом, отделяют, избавляясь от остатков пенопласта. Украшают поделку тканевыми лентами, бантиком, повязанным на шею, дождиком либо мишурой.

Проволока и гипс

Это очередная небольшая новогодняя игрушка, предназначенная для дома или квартиры. Для создания поделки потребуется такой набор:

жесткая проволока, которая гнется, но может держать форму;

изолента, пластырь, скотч;

гипсовый бинт;

белая акриловая краска;

глиттер;

кусачки, ножницы;

наждачная бумага.

Первый этап — изготовление проволочной основы. Для туловища отрезают кусок длиной 30 см, для ног — 20 см, последний отрезок сгибают пополам.

Получившееся туловище присоединяют к ногам скотчем, потенциальная замена ему — тонкая проволочка. Аналогичным образом вырезают будущие рога и уши, фиксируют их на голове будущего оленя точно так же. Всю фигурку, включая рога, обклеивают несколькими слоями пластыря, он должен обеспечить надежное сцепление с гипсовым бинтом. Его разрезают на полоски, ширина — 3 см. Их поочередно опускают на несколько секунд в воду, затем быстро наматывают на основу. После получение необходимого объема новогоднюю фигурку оставляют сохнуть сутки. Затем для устранения шероховатостей по поверхности приходятся наждачной бумагой. Наносят 2 слоя акриловой краски, последний из них обильно посыпают блестками.

Проволока и полиэтилен

Замечательного серебристого оленя позволит создать этот дуэт материалов. Много времени изготовление этой новогодней игрушки также не потребует. Необходимо подготовить:

мягкую, но довольно толстую проволоку;

полиэтиленовую пленку (пищевую);

зубочистки;

пассатижи.

Самый важный этап — изготовление каркаса оленя.

Сначала делают задние ноги. Потом из проволоки формируют живот, за ним — передние конечности. Затем проволоку протягивают к шее, голове. Формируют позвоночник и заканчивают работу, изготавливая последний элемент, — хвост. На получившийся каркас наматывают полиэтилен, но голову оставляют свободной. Из отрезков проволоки делают рога, которые надежно крепят. Последняя операция — осторожное обматывание рогов. Украшают готовую фигурку по своему усмотрению, либо оставляют ее без декора, так как она и без него выглядит празднично сверкающей.

Гирлянда и проволока

Эти новогодние олени более популярны на западе, где редкий сад обходится без сверкающего большого украшения, появляющегося у хозяев перед Рождеством. У нас такое изделие редко устанавливают во дворе, но никто не запрещает «завести» собственного оленя в другом месте, например, на балконе/лоджии. Для создания лесного гостя понадобится:

гирлянда (светодиодная лента);

жесткая проволока, диаметр — 6,5 мм;

рисунок оленя;

любой фиксатор — нитка, скотч, суперклей;

люрекс.

Процесс «созидания» несложен, поэтому к работе можно привлечь даже маленьких «творцов».

На бумажном листе схематично изображают оленя, затем, стараясь не слишком отступать от рисунка, делают его из проволоки, но в двух экземплярах. Оба элемента скрепляют вместе проволокой: делают это на некотором расстоянии между ними. Потом для получения объема обматывают этим же материалом все туловище, ноги, рога. Через оставшиеся отверстия внутрь помещают гирлянду, которую фиксируют ниткой, скотчем либо суперклеем. Оставшиеся прорехи камуфлируют люрексом. Замена ему — елочные бусины.

Другие способы украшения

Есть более простые способы завести себе на праздники почти настоящих новогодних оленей. К ним относятся:

Олень оригами. С первого взгляда схема получения японских фигурок может показаться очень сложной. Однако после близкого знакомства и некоторой практики можно изготовить множество различных и интересных поделок, которые станут достойными украшениями для новогодней елки. Маленькие символы, изготовленные из ваты. Здесь в роли каркаса тоже выступает проволочка. Вату, нарезанную на полоски, щедро намазывают клейстером, затем приклеивают, слоями бинтуя заготовку. Ее разглаживают пальцами, оставляют сохнуть 1-2 дня, красят акрилом. Использование винных пробок. Все части фигурки делают из этого материала. Соединяют все детали проволокой, рожки тоже изготавливают из нее. Для носика и глаз используют бусинки. Поделку красят в новогодний белый цвет, если натуральный «окрас» оленя не устраивает. Вырезание фигурок и картинок из бумаги. В этом случае достаточно найти приглянувшуюся картинку, распечатать ее и вырезать. Такими ажурными симпатичными поделками нередко украшают окна, стены и двери. Аппликации — способ, знакомый с раннего детства. Такие поделки, сделанные из бумаги, картона или ткани, могут украсить как квартиру и праздничный стол, так и новогоднюю елку. Главное — найти приглянувшиеся трафареты.

Новогодний олень своими руками — операция простая и, в большинстве случаев, быстрая. Для изготовления животного не требуется покупать суперматериалы, однако декоративные фигурки получаются красивыми и необычными. Как еще создать праздничного оленя, можно увидеть в этом предновогоднем видеоролике: