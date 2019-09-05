Новый год — единственный, особенный праздник, к приходу которого все без исключения готовятся заранее, а ждут его всегда с большим нетерпением — как взрослые, так и дети. Красивая, пышная елка — атрибут обязательный, однако ей на помощь приходят другие элементы праздничного декора — свечи, игрушки, гирлянды. В последнее время появилось новое веяние — новогоднее декорирование окон, которые называют «зеркалом души дома». Для их преображения в магазинах всегда можно купить разнообразные наклейки. Однако приобретение специальных атрибутов — условие необязательное, так как украсить окна на Новый год можно и теми простыми подручными материалами, что найдутся в любом доме.

Как создать сказочную атмосферу?

Если постараться на славу, то можно украсить окна, затратив на этот декор минимум средств. Для достижения цели используют разные новогодние «красивости». К этой категории относятся:

венки;

гирлянды;

елочные игрушки;

надписи, поздравления, цифры;

новогодняя атрибутика;

рождественские сценки;

светильники, свечи, поставленные на подоконник;

трафареты (например, забавного крысенка, традиционных снежинок);

воздушные шарики.

Новый год — тот случай, когда для украшения квартиры все средства хороши. Ограничить хозяев, больших и маленьких, могут только капризы (забастовка) фантазии. Наиболее интересно будет смотреться композиция, в которую включены несколько видов новогоднего декора — гирлянды, свечи, шарики, соседствующие с предметами, изготовленными самостоятельно.

Как украсить окна на Новый год правильно? 2020 невозможно представить без обязательного атрибута — симпатичной крысы. Так как абсолютно все приготовления будут связаны с этим небольшим грызуном, будет нелишним нарисовать, вырезать трафарет либо изготовить игрушку и поместить этот символ на стекло, подоконник, а также на праздничный стол.

Как сделать шторы новогодними?

Есть совсем элементарный способ добиться результата, так как украсить окна на Новый год можно, просто поменяв или прибавив к занавескам какие-либо элементы. Если их немного преобразить, то атмосфера в квартире или доме тоже сразу изменится. Для волшебного превращения подойдут совершенно привычные новогодние предметы — елочные игрушки, бумажные, электрические гирлянды, снежинки либо звездочки, прикрепленные булавками к занавескам.

Нередко для придания шторам праздничного вида достаточно использовать для подхватов новогодние атрибуты — елочки, снежинки, снеговиков. Самая простая идея — красивая лента, декорированная елочными шарами. Однако при этом варианте украшательства нужна мера, так как все элементы обязаны сочетаться между собой. В противном случае красивая занавеска способна сама превратиться в сверкающую новогоднюю елку.

Наклейки на окна

Это еще один быстрый способ украсить окна веселыми новогодними персонажами. Единственный минус — необходимость наклеивать Санта-Клауса, его верного Рудольфа, пингвинов или снеговиков «лицом» в комнату.

Самый простой вариант подразумевает покупку липких изделий в магазине, но сейчас во многих городах есть копи-центры, где принесенные рисунки за небольшую плату распечатывают на самоклеящейся бумаге. Поэтому проще перед Новым годом скачать понравившийся рисунок из всемирной паутины, а потом отнести его в копи-центр.

После Нового года наклейки легко удаляют. Сначала их прогревают теплым воздухом (феном), снимают, а «проблемное» место протирают ватным диском, который смачивают в жидкости для снятия лака. Второй способ для снятия сказочных персонажей — специальный раствор для их удаления, продающийся в канцелярских отделах. Оставшееся пятно протирают средством для мытья стекол.

Тематические рисунки

Этот вид украшения окон по праву называют традиционным. Рисунок на стекле элементарно сделать с помощью многих материалов. Самый простой и незатейливый из них — обычная зубная паста, слегка разведенная водой. Другие варианты — гуашь, витражные краски.

Наносят узоры и рисунки кисточкой либо маленькими спонжами. Можно сделать свой набор кистей любого размера. Для этого из поролона вырезают небольшие кусочки, которые затем сворачивают в трубочку, потом ее фиксируют, обматывая скотчем. Чтобы подкорректировать сложный узор, в ход идет простая зубочистка. С ее помощью выделяют все мелкие элементы. Для этого достаточно застывшую пасту процарапать. Таким же образом удаляют лишние штрихи или пятна.

Если хочется добавить яркости, праздничности в свое творение, то в этом случае помогут блестки или искусственный снег. Другой вариант — добавление в пасту гуаши.

Меловой маркер и роспись

Следующий неразорительный способ декорирования окна на Новый год — роспись по стеклу маркером, но не простым, а меловым, который можно отыскать в любом канцелярском магазине. Главное преимущество такого рисунка — четкость и яркость линий.

Ассортимент таких инструментов для рисования по стеклу довольно велик: очень разнообразна цветовая гамма мелков, можно найти даже волшебные «светящиеся» инструменты — маркеры флуоресцентные. В этом случае занятие придется по душе всем домочадцам: как детям, так и взрослым.

Рисовать можно «из головы», но никто не мешает найти на виртуальных просторах достойный образцы для подражания либо трафареты, речь о которых пойдет ниже. Чтобы рисунок выглядел идеально, поверхность окна должна быть чистой, сухой. Торопливость здесь не нужна, потому что маркеру для засыхания требуется время, а вот аккуратность необходима. Достоинство этого варианта — легкая коррекция узора: протерев его влажной губкой, можно быстро исправить любой недочет.

Трафареты, знакомые с детства

Вырезание трафаретов на Новый год — хит. Наверное, невозможно найти человека, который бы в детстве не занимался таким ответственным делом, для пущего старания высунув язык. Трафареты — самые известные украшения, их используют, чтобы украсить окна, стены либо изготовить самодельные гирлянды.

Обычные-привычные трафареты

Самый простой вариант — известные всем снежинки. И здесь простор для творчества просто огромен. Сложив бумагу в несколько раз, а затем, вырезав круг, ее снова сгибают. Подходящий «холст» для создания шедевра готов. Узор можно сделать разным, доказательство правоты тому находится ниже.

Одиночные снежинки уже кажутся слишком простым видом новогоднего декора, поэтому многие делают из них большие композиции. Такое украшение, несмотря на относительную простоту изготовления, выглядит весьма впечатляюще.

Те, кому простые снежинки кажутся «прошлым веком», могут найти, скачать и распечатать более «продвинутые» рисунки. В этом случае останется только аккуратно вырезать эту красоту, а затем наклеить на окно. Для этой цели рекомендуют использовать обычный клей ПВА, разведенный водой, однако лучше и проще приготовить раствор старого доброго средства — хозяйственного мыла. Смазанные им картинки просто приклеивают на окна. Изделия, держащиеся таким образом, можно после Нового года убрать без труда.

Трафареты «неправильные» — для витражей

В этом случае трафарет не наклеивают «навечно» на окно: его используют лишь для нанесения картинки. Такое изделие-шаблон вырезают из плотного картона, который не будет мяться и сильно промокать. Готовый трафарет прикладывают к стеклу, смачивают кисть-губку в разведенной водой зубной пасте, затем смачивают его, перенося фигуры на окно.

Слишком сложные формы орнамента требуют иного подхода и материала для шаблона. Здесь его делают из тонкой бумаги, приклеивают на стекло с помощью мыльного раствора. После того как изделие высохнет, его осторожно снимают.

Нередко выбирают другой способ: трафарет временно фиксируют на окне. Потом берут зубную щетку, смачивают ее в растворе зубной пасты, а затем разбрызгивают состав внутри и по краям трафарета. Делают это, проводя пальцем по щетине. После снятия трафарета на окне остается четкий и правильный прозрачный рисунок, вокруг которого будто намело снега.

Виды новогодних трафаретов

Какие картинки-шаблоны пользуются успехом под Новый год? В этот список входят:

Дед Мороз, Снегурочка;

елки и зверьки, сидящие под ней;

елочные игрушки;

колокольчики;

олени и другие животные;

праздничные домики;

сапоги, полные подарков;

свечи;

снеговики.

Трафареты — те образцы, что есть в свободном доступе просто в немыслимых количествах, поэтому трудность только в том, как выбрать подходящие рисунки, если глаза буквально разбегаются. В этом случае лучше не «связываться» с очень сложными образцами, так как на вырезание вычурных шаблонов можно «ухлопать» массу времени. Целесообразнее остановиться на более простых, но эффектных узорах или фигурах.

Вытынанки — вырезки

Этот вид изобразительного искусства зародился в Китае еще (страшно представить) в VII веке, а в ХХ он перекочевал в славянские страны. Слово «вытынанка» или «витинанка» произошло от украинского глагола «вытынать», по-русски — «вырезать». За этим интересным, необычным словом кроется вырезание фигурок/узоров из белой бумаги — обычной офисной или ватмана.

Техника создания таких изделий несложна: помимо бумаги требуются ножницы (маникюрные) либо канцелярский нож, а также мыльный раствор, но уже не из хозяйственного, а из белого мыла. Вырезанный рисунок приклеивают к стеклу, ждут высыхания самодельного клея, затем слегка сбрызгивают искусственным снегом. Заменой мылу сможет стать простой скотч, но этот вариант выглядит не очень привлекательно.

Электрические гирлянды

Это еще один простой, но эффектный способ почти мгновенно преобразить квартиру, так как украсить окна на Новый год гирляндой не составит большого труда. Для развешивания этих изделий пользуются скотчем — двухсторонним либо обычным. Второй вариант — приобретение в магазине специальных крючков.

Главное условие — надежность, безопасность крепления. Чтобы счастливо избежать потенциальных ЧП, лучше соблюдать некоторые рекомендации:

не оставлять работающий прибор в одиночестве на долгое время;

перед проверкой гирлянды убедиться в надежности изоляции шнура;

при любой замеченной неисправности сразу выключать ее от сети;

исключить возможность попаданий воды на электрическое устройство.

Способов украшения окна гирляндами есть несколько. Самые простые варианты — вертикальные нити или гирлянды, расположенные по периметру окна. Однако хозяева могут пойти более тернистым путем — создать светящееся изображение, использовать необычные декоративные лампочки.

Гирлянды своими руками

Такие изделия смотрятся не так ярко, как их магазинные «подруги», зато у них есть свои преимущества — оригинальность, неповторимость, невесомость (у некоторых моделей), возможность использовать простые материалы. Супермастерство для их изготовления авторам самодельных гирлянд тоже не требуется.

Алюминиевая фольга

Нужна цветная фольга, продающаяся в канцелярских отделах. Чтобы создать праздничное настроение, лучше приобрести сразу несколько цветов. Из нее вырезают кружочки, диаметр всех элементов может быть различным.

Нить разрезают на отрезки, примерно равные длине каждой гирлянды. Посередине каждого кружка наносят каплю горячего клея, на него приклеивают нить, затем так же присоединяют остальные «детальки» из алюминия. Гирлянд делают такое количество, чтобы закрыть весь проем.

Еловые дары природы

Шишки. Для них уже потребуются нитки покрепче, а также будет нужна белая акриловая краска. В емкость с ней погружают каждую шишку так, чтобы закрасились только ее кончики-«ветви». Закончив операцию, будущие «висюльки» оставляют в покое на 10-12 часов.

Потом шишки превращают в гирлянду аналогичным образом — связывают вместе ниткой. Можно обойтись вовсе без краски, либо, наоборот, взять несколько ее цветов. Расстояние между этими «бусинами» тоже определяет автор гирлянды, однако чем их больше, тем тяжелее она будет.

Тонкая бумага плюс шерсть

Здесь нужен пергамент для выпечки и моток белой шерсти. В этом случае покупают акриловую краску — белую, серебристую, золотую. На бумаге клеем, помещенным в медицинский шприц без иглы, рисуют снежинки разных форм, затем их осторожно покрывают краской, оставляют до высыхания.

Другой вариант оформления ледяных кристаллов — присыпание их блестками. Эту операцию проводят до отправки снежинок на просушку. Из пряжи делают маленькие помпоны. После того как снежинки высохли, оба вида украшений — снежинки, затем шерстяные шарики, чередуя, приклеивают на нити. Их крепят скотчем в верхней части окна.

Вата

Это наипростейший и самый бюджетный вариант декорирования окна, однако выглядит украшение воздушно, необычно, симпатично. Чтобы изготовить такую гирлянду, семье придется заняться настоящим производством многочисленной армии ватных шариков. Они должны быть почти идеально круглыми, а также достаточно тугими.

Нанизывают такие легкие снежные «бусы» на длинные отрезки лески, потом развешивают их в оконных проемах. Не менее эффектно — естественно, по-зимнему — смотрятся гирлянды, на которых комочки снега чередуются со снежинками.

Свечи для подоконника

Живой огонь — привлекательное зрелище, поэтому свечи давно стали символом уюта и тепла. Ни один дом не способен обойтись без этого светильника, но особенно — в новогоднюю ночь. Чтобы украсить подоконник, понадобятся свечи, а также их потенциальные «помощники» — искусственный мох, шишки либо елочные шары, стакан (бумажный) и бумага.

Из бумаги скатывают тугие шарики. Затем берут бумажный стаканчик, помещают в его центр свечку, которую тут же укрепляют в вертикальном положении, плотно набивая в свободное пространство полученные скатанные комочки. В верхней части, где нет бумаги, размещают мох, елочные украшения либо шишки.

Свечки в форме таблеток нуждаются в широких стеклянных стаканах, на дно которых укладывают мелко наломанные веточки. В емкость наливают воду, потом ставят свечу. Если нет подходящей посуды, то поступают просто: ставят на декоративный поднос целую свечную композицию из 5-10 изделий разных форм и размеров, порядок их произволен. Даже такая инсталляция, украшенная еловыми лапами и/или шишками, будет выглядеть безупречно.

Другие идеи для украшения окна

В качестве материала и элементов для декораций смогут выступить:

бусины, мишура, которую легко развесить на окнах;

веточки, небольшие еловые лапы, из них делают симпатичные рождественские венки либо гирлянды;

пенопластовые шарики, они способны «притвориться» снегом, быть материалом для изготовления деревьев, снеговиков, фигурок животных;

пузатые вазы, в которые закладывают яркие елочные шары и гирлянды;

любые игрушки, близкие к новогодней тематике.

Подобные занятия — увлекательное времяпрепровождение в кругу семьи, ведь такая масштабная подготовка к празднику увлечет взрослых, детей и даже четвероногих обитателей. На вопрос о том, как украсить окна на Новый год, в каждой семье могут ответить по-разному, потому что главное — сказочная атмосфера, а ее можно создать, используя даже самые простые способы и подручные материалы.

Какие идеи насчет новогоднего украшения окон есть у людей творческих, можно увидеть, если посмотреть этот замечательный видеоролик: