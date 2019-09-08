Близость Нового года не только дарит радостное настроение, но и доставляет немало хлопот, ведь встретить долгожданный праздник все — как взрослые, так и дети — собираются «во всеоружии». Разнообразные украшения, предназначенные для дома, работы, места, где ребята проводят большую часть времени, — обязательные атрибуты близящегося торжества. Несмотря на то, что в наше время практически не существует понятия «дефицит», и купить есть возможность все, что душа пожелает, многие предпочитают делать интересные декоративные вещицы самостоятельно. Оригинальная работа, созданная для конкурса, может обеспечить малышам призовое место на выставке в детском садике или школе. Как сделать поделку на Новый год? Этот вопрос имеет множество ответов.

Новогодние елочки

Это самый главный символ наступающего года. Одни покупают живые деревца, другие, по разным соображениям, предпочитают искусственные. Однако елок может быть много: маленькие поделки будут хорошо чувствовать себя в любой другой комнате, ведь каждое помещение в доме к Новому году хочется украсить так, чтобы праздничная атмосфера не покидала хозяев ни на миг.

Дерево из ватных дисков

Чтобы соорудить белоснежное создание, необходимо подготовить:

ватные диски, минимальное количество — 3 упаковки;

белую краску-аэрозоль;

бусины;

картон (А2);

клей;

ножницы;

степлер;

тесьму.

Сам процесс «созидания» поделки выглядит так:

Подготавливают ватные диски: каждое изделие дважды сгибают пополам, затем фиксируют степлером. Сворачивают в кулек лист бумаги, склеивают изделие. После того как оно высохнет, для устойчивости и красоты выравнивают снизу: излишки обрезают ножницами. На конус, начиная снизу, приклеивают ватные заготовки. После получения первого ряда переходят ко второму, затем далее. Готовую поделку покрывают краской (можно взять родную — зеленую). Украшают елку, исходя из собственных соображений. На верхушку можно «водрузить» небольшую звезду либо другую нарядную маленькую игрушку.

Нитяная елка

Эта поделка оригинальна, воздушна, красива, а сделать ее под силу абсолютно каждому. Для изготовления невесомого дерева нужно иметь под рукой:

нитки из шерсти;

плотную бумагу;

клей;

крахмал (столовую ложку);

полиэтиленовую пленку;

ножницы;

элементы для декора — бусинки, конфетти.

Сначала из бумаги аналогичным образом делают основу для новогодней мини-елки: лист сворачивают в конус, его склеивают, потом обрезают.

Клей тщательно перемешивают с крахмалом. Отрезав максимально длинную нить, ее погружают в приготовленный состав. Оставляют в нем на 20 минут. Конус надежно закутывают в пленку, приступают к наматыванию нити: делают операцию в произвольном порядке, следя за тем, чтобы больших «прорех» не наблюдалось. Нитки оставляют сохнуть на сутки. Бумажный конус вытаскивают, а ель украшают бусинами и/или конфетти.

Дерево из шишек

Это декоративная поделка тоже выглядит необычно и празднично. В данном случае придется отправиться на «охоту» за сосновыми шишками, а также подготовить:

лист плотного картона;

полимерный клей (пистолет);

мишуру;

украшения: например, бусы, маленькие елочные шарики, ленточки, звездочки, вырезанные из плотной и яркой ткани.

Остроконечный конус мастерят так же, как в предыдущих «рецептах». Затем начинают основную работу:

Конус снизу начинают обклеивать рядами шишек таким образом, чтобы их верхушки смотрели наружу. После получения последнего ряда на самый верх изделия приклеивают самую красивую шишку. Все пустые участки картона камуфлируют с помощью небольших кусочков мишуры: их вклеивают между шишками. Наряжают елку, наматывая на нее бусы, приклеивая звездочки, вешая ленточки и мини-игрушки. Еще один вариант декорирования новогоднего изделия — нанесение краски из баллончика. Лучше подойдет белый, серебристый либо зеленый цвет.

Бумажная елка

Это самый простой вариант, с ним самостоятельно справится даже школьник младших классов. Для изготовления поделки нужна зеленая бумага (можно взять разные оттенки), а также:

картон для конуса;

клей, замена ему — скотч;

карандаш, линейка, ножницы.

После изготовления основы-конуса приступают к «бумажной работе»:

Из листов вырезают полоски. Чем они уже и короче, тем симпатичнее будет выглядеть деревце. Полоски превращают в капельки, склеивая концы каждого элемента. Оформляют конус: клеем либо скотчем приклеивают вертикально еловые «ветви». Начинают традиционно — с нижнего ряда, затем двигаются выше. Следующий ряд крепят так, чтобы он до половины (как минимум) закрывал предыдущий. Если расстояние между рядами оставлять меньше, то елка будет пушистее. Готовое изделие украшают по собственному усмотрению.

Макаронный символ

Изготовление ели из высушенного теста — самое необычное, экстравагантное использование привычного продукта. Чтобы получить несъедобную ель, понадобится запастись:

1 кг оригинальных макарон (бантиками, трубочками);

клеевым пистолетом;

1 банкой акриловой зеленой (золотистой, серебристой) краски;

мишурой, лентами, бусинками для декора.

Основу-конус для макаронной ели также подготавливают из картона. Дальнейшие операции по приклеиванию «веток» тоже мало отличаются.

Макароны приклеивают рядами, стараются не допустить, чтобы между ними оставалось пустое пространство. Если для украшения дерева выбрана мишура, то пищевые продукты приклеивают спиралью, оставляя свободное место. Готовой поделке дают на высыхание пару часов, потом покрывают краской. Елку декорируют бусинами, дождиком, бантиками. К спиральной модели приклеивают мишуру. Она может совпадать по оттенку с окрашенными макаронами, либо быть контрастного цвета.

Елка-светильник

Такая поделка уже заслуживает называться функциональным праздничным дополнением, без которого не обходится ни одна новогодняя ночь. Для изготовления дерева-светильника понадобится путешествие по магазинам, где придется приобрести:

флористическую сетку нескольких оттенков зеленого цвета;

флористическую проволоку;

картон, клей ПВА, кисточку;

клеевой пистолет;

булавки;

полиэтиленовую пленку;

светодиодную гирлянду;

скотч;

элементы декора — бусы либо отдельные бусины.

Первый этап — создание картонного конуса. Его закрепляют скотчем, затем заворачивают в пленку.

В подходящей (ненужной) емкости смешивают ПВА и небольшое количество воды. В нее погружают сетку, разрезанную не очень широкими полосками. Хорошо смочив их в клеевом составе, материал наматывают на конус-основу в разных направлениях по диагонали. Стыки лент-полосок фиксируют булавками, потом кистью наносят на изделие еще один слой клея. Затем делают паузу в работе, так как конус должен высохнуть. Булавки снимают, а сетку освобождают от конуса и целлофана. Используя проволоку, внутри поделки крепят гирлянду. Украшают светильник бусинами с помощью клеевого пистолета. Бижутерию просто одевают.

«Шишковатые» поделки

Если в доме поселилось праздничное хвойное дерево, то сосновые шишки — атрибут, необходимый для компании. Из этого удобного материала делают разные украшения, главное — заранее, пока на них не началась охота, заготовить большое количество заготовок для поделок.

Гирлянда, состоящая из шишек

Помимо самих даров природы авторам будут нужны:

листы золотистой фольги — несколько штук;

крепкая бечевка;

крючки-петельки, плоскогубцы;

клей;

щеточка.

Для создания гирлянды предпринимают такие шаги:

Подготавливают шишки: в каждый элемент вкручивают крючок. После определения лучшего места петельки вворачивают с помощью плоскогубцев. Смачивают щетку клеем, обрабатывают им кончики чешуек, затем заворачивают шишки в фольгу и протирают ей те места, где есть клей. Альтернативы — золотистая краска-аэрозоль либо акриловый состав такого же цвета. На бечевке на одинаковых расстояниях делают крупные узелки, чтобы шишки не соскальзывали с «законного» места. Последний этап — нанизывание поделок.

Лес из сосновых мини-елочек

Эта идея родилась благодаря внешнему сходству шишек с зелеными красавицами, поэтому мало кто откажется «посадить» дома перед Новым годом почти настоящий сосновый бор, а затем украсить эту многочисленную «армию» деревьев. Для получения зеленых насаждений будут необходимы:

шишки;

винные пробки;

бусины, стразы, кусочки цепочек, пуговицы, атласные ленточки;

гуашь — белая, зеленая, кисточки;

искусственный снег в баллоне;

клеевой пистолет;

лак с крупным глиттером;

лист довольно тонкого пенопласта.

Первым делом занимаются стволами деревьев. Для этого используют пробки, которые нарезают поперек на элементы толщиной 1,5-2 см. Меньшее значение предпочтительнее, в противном случае такие невесомые «елки», к тому же отягощенные украшениями, будут постоянно падать.

Шишки красят зеленой гуашью. Хорошая замена ей — баллончик с краской. Высохшие декорации крепят к пробкам-стволам клеевым пистолетом. Занимаются украшение деревьев: на кончики веток наносят снег — белую краску, из пенопласта вырезают звезды для наконечников, их покрывают лаком с блестками, крепят на верхушках клеем. Часть елок декорируют стразами, пуговками, бусинами, обрывками цепочек либо фрагментами другой бижутерии. Такой лес ставят на мебель или на декоративный поднос, присыпают искусственным снегом, некрупной пенопластовой крошкой или украшают сугробами — кусочками ваты.

Ежики из шишек

Маленькому лесу необходимы большие обитатели. И с этой задачей тоже можно справиться, используя для поделок сосновые шишки. Таких зверей обычно лепят все семьей, так как работа по силам любому домочадцу. Чтобы сделать симпатичных ежиков, нужно заранее приготовить:

шишки;

пластилин — бежевый и черный;

зубочистку или палочку для лепки;

румяна;

маленькую кисточку.

Поэтапно процесс «рождения» зверька выглядит так:

Подготавливают главный материал. Ежики — существа колючие, поэтому шишки должны соответствовать. Если некоторые из даров природы еще не раскрылись, их помещают на несколько дней в теплое место. Из куска бежевого пластилина делают конус. Надежно присоединив его к верхушке шишки, лепят мордочку зверька. Из приплюснутых шариков делают ушки, из двух колбасок такого же цвета — пары ножек — передних и задних. Зубочисткой рисуют пальчики на «ногах» и рот, растянутый в улыбке. Из черного пластилина скатывают один относительно крупный шарик — для носа, и два маленьких — для глаз. Кисточкой на «лицо» наносят красоту — делают румяные щечки. Ежиков помещают на лесную поляну. Альтернатива — кусок картона, украшенный мхом и/или высушенными листьями.

Новогодняя подвеска

Такой декоративный элемент способен украсить любую комнату. Одинаково эффектно он будет смотреться на стене, двери или в оконном проеме, не люстре. Для изготовления поделки-подвески нужны сосновые шишки и:

пенопластовый шар, который можно «изваять» из упаковки для бытовой техники;

проволока, веточки хвойного дерева (ели, пихты, сосны) — искусственные, натуральные;

краска-спрей серебристого (золотистого) цвета;

клей, бусины, плоскогубцы;

ленты из шелка.

Создание этой поделки тоже можно назвать простым занятием:

Вырезав шар, его обвязывают лентой таким образом, чтобы сформировалась петля, с помощью которой декор будут подвешиваться. Кончики чешуек шишки обрабатывают краской, сушат. Затем приклеивают их по всей поверхности шара. В промежутки, оставшиеся между шишками, вставляют еловые лапы и бусины, закрепленные на кусочках проволоки клеем.

Поделки из разряда «ассорти»

Человеческая фантазия границ не знает, потому ответить на вопрос, как сделать поделку на Новый год, каждый человек может по-разному. В ход идет все, что видит око, — подручные материалы и продукты. Вдохновить на творчество могут:

бумажные или картонные упаковки;

ватные палочки;

диски, отслужившие свой срок;

крупы, макароны;

одноразовая посуда;

пробки от бутылок;

скорлупа от орехов, яиц:

старые вещи;

тесто (обычно соленое);

новогодние фрукты.

Снежный шар в обычной банке

Такие поделки, не купленные, а изготовленные самостоятельно, станут хорошим новогодним подарком для всех: как для детей, так и для взрослых. Чтобы создать этот символ Нового года, необходимо иметь под рукой:

глицерин, купленный в аптеке;

стеклянную банку (максимум — 0,5 л) с металлической крышкой;

крошки из пенопласта;

крохотные пластиковые фигурки (потенциальный поставщик — Киндер Сюрприз);

блестки, ткань, ленточки;

полимерный клей, ножницы.

Чтобы получить желаемое, выполняют все этапы в такой последовательности:

Чистую банку до самых краев заполняют смесью воды с глицерином (1:1). Это обязательное условие, в ином случае там появятся воздушные пузыри. Крышку моют, обезжиривают и сушат. На ее дно приклеивают собранную композицию из фигурок. В банку засыпают блестки и пенопластовую крошку. Края емкости щедро смазывают клеем, надевают и заворачивают крышку. Ее покрывают кусочком нарядной ткани, затем по краю завязывают ленточку.

Снеговик из носка

Это еще один необычный аксессуар, из-за захватывающего процесса изготовления которого любой дом может лишиться почти всех чулочно-носочных изделий. Для получения этой праздничной игрушки необходимо подготовить такой набор:

носок белого цвета;

1 кг круглого риса;

картонное кольцо (например, то, на котором продается скотч);

небольшие пуговки;

суперклей;

кусок ткани для скрапбукинга;

булавки, иголки, нитки, ножницы.

Сначала носок разрезают на 2 части: делают это сразу за пяткой, слегка наискось.

Пяточную часть выворачивают наизнанку, конец надежно перевязывают ниткой. Затем ее снова выворачивают на лицевую сторону, носок помещают в картонное кольцо, а верхний край трикотажа вокруг него фиксируют (кольцо это служит широкой воронкой для засыпания крупы). Ложкой в носок насыпают рис. Не завязывая верх, формируют голову снеговика: делают это пальцами. Потом завязывают нить — сверху сначала, затем — между головой и туловищем, но так, чтобы верхний «шар» был немного меньше нижнего. Приступают к украшению поделки: на шею завязывают шарфик из ткани, оставшуюся часть носка — шапочку — одевают снеговику на голову. На живот приклеивают пуговки. Из булавок с цветными головками делают глаза и нос.

Цитрусовые подсвечники

Для изготовления этих ароматных поделок понадобятся:

несколько апельсинов: чем больше их размер, тем лучше;

формы для приготовления печенья;

плоды душистой гвоздики — звездочки;

круглые свечи в корпусе из металла;

ложка, нож;

шариковая ручка.

Фрукты разрезают пополам, предварительно нанеся ровные линии ручкой. Из обеих половинок ложкой вытаскивают мякоть, а внутреннюю поверхность корочек тщательно очищают.

В половинке, которая будет верхом, формой для печенья вырезают отверстие. По периметру его украшают плодами гвоздики. В нижнюю половину устанавливают свечку, закрывают ее верхней частью. На этом работу считают законченной.

Как сделать поделку на Новый год? Так же, как и на любой другой праздник. Только в этом случае в роли моделей выступает новогодняя атрибутика — снежинки и снеговики, елочки, зверьки, а также традиционные Дед Мороз (или хороший Санта) со Снегурочкой. Большое количество примеров для подражания — гарантия, что каждый найдет свой рецепт. О том, что можно сделать на Новый год, расскажет это видео: