Как установить газовую колонку в квартире: требования и работы

Установка газовой колонки позволит убить сразу пару ушастых зверьков: получить вожделенную горячую воду и одновременно сэкономить, сократив расходы на коммунальные платежи, ведь стоимость газа гораздо меньше, чем электричества, да и расход его не так велик. Но перед тем как установить газовую колонку в квартире, или даже покупать ее, необходимо ознакомиться с подводными камнями, которые могут поджидать вас на пути к цели.

В каких случаях установка невозможна?

Если у вас установлена плита, этот факт еще не означает, что будет позволена и установка данного газового оборудования. В каких же случаях идея разобьется о суровую действительность?

Приточный водонагреватель противопоказан, если квартира находится в многоэтажном доме (этажей больше 11). Проведенная перепланировка тоже может стать препятствием. Речь идет о квартирах-студиях или тех, в которых объединяют жилые комнаты и кухню. Коммунальные квартиры также подпадают под этот запрет.

Перед принятием решения о покупке агрегата необходимо тщательное изучение кадастрового паспорта жилья.

Что потребуется подготовить заранее?

Если для вашего дома разрешена установка газовых колонок, то придется действовать таким образом:

добыть план квартиры, его можно получить как в Росреестре, так и в Бюро Технической Инвентаризации;

подать заявление в газовую службу;

подготовить документ, что может подтвердить право собственности на данную недвижимость;

найти специалиста для разработки проекта;

представить в ГОРГАЗ техпаспорт колонки;

получить в пожарной инспекции акт о состоянии дымохода;

написать заявление на реконструкцию.

Проект установки газового оборудование необходимо занести и в БТИ.

Каковы требования для места монтажа колонки?

Установка водонагревательного оборудования выдвигает несколько требований, которым обязано соответствовать помещение и определенное место.

Оно должно иметь высоту не менее 2 м, минимальная площадь — 7,5 м2. Монтаж агрегата невозможен над газовой плитой, рекомендуемое расстояние от нее — 10 см. Обязательно наличие дымохода, минимальный диаметр его — 120 мм. От электробытовых приборов колонка должна отстоять на 1,5 м. Запрещается установка в подвальных или полуподвальных помещениях, обязательное условие — наличие окон. Расстояние от пола до колонки должно быть не менее 100 см. Минимальное давление — 0,1 атмосфер. Стена обязана быть бетонной или кирпичной, рекомендуется установка оцинкованных листов, их толщина — 1 мм. Газовая колонка должна располагаться исключительно в кухне.

Как подготавливается место для колонки?

Если планируется замена старого аппарата на новый, то производится демонтаж старого агрегата. При этом запираются вентили — как на газовой, так и на водопроводных трубах. От колонки отсоединяются газовый шланг и трубы, затем происходит демонтаж дымохода. Затем с колонки снимают лицевую панель, откручивается крепеж, колонка снимается. Если стена требует ремонта, то отверстия от креплений старого аппарата заделывают раствором.

Как происходит установка?

Сначала перекрывается подача газа и воды. Для начала работ необходимо подготовить:

перфоратор или дрель с бурами 8-10 мм;

анкеры или саморезы с крючками;

уровень.

Инструкция по монтажу — неизменный спутник колонки, поэтому изучить ее необходимо заранее. Первым делом отсоединяется лицевая панель, затем на стене делается разметка для монтажа прибора крепежными элементами. Все проверяется уровнем на горизонтальность. Затем сверлятся отверстия: в зависимости от модели их может быть 2 или 4. В них вставляют или анкеры, или дюбеля. Многие модели можно монтировать на крепежные пластины, такой вариант гораздо проще, так как после разметки на стене останется закрепить ее, а потом монтировать защелками газовую колонку.

Для простой атмосферной горелки дымоход успешно заменяет гофрированная труба из стали, диаметр ее должен быть 110-120 мм. К раструбам она должна прилегать как можно плотнее, поэтому рекомендуется обжать ее с помощью металлического хомута. Если в аппарате камера сгорания закрытая, то к стене, что имеет контакт с улицей, прокладывается коаксиальный дымоход. В той же инструкции указывается максимально возможная длина. Отверстие в стене делают перфоратором, затем вставляется дымоход, а зазор задувается монтажной пеной или заделывается базальтовой ватой.

Особенности подключения газа

Когда газовая колонка монтируется впервые, то к ней нужно подводить газовую трубу. Такие работы нужно доверять специалистам, в ином случае печальные последствия могут дать о себе знать в ближайшее время. Поэтому необходимо составления заявки на выполнение врезки тройника. После выполнения работы к нему присоединяют трубу, ведущую к месту расположения колонки.

Если и модель, и позиция колонки доподлинно известны заранее, то труба может быть подведена прямо к этому месту. Такой способ исключает использование гибких шлангов. Но обратить внимание надо на расположение газового вентиля — он должен находиться непосредственно перед соединением трубы с колонкой. Когда такой вариант предпочтительнее, то сначала на стене монтируется аппарат, и только затем следует подводить трубу.

Некоторая трудоемкость первого способа подойдет не всем, потому нередко имеет смысл предпочесть иной вариант: в этом случае край трубы должен находиться от газового оборудования на расстоянии 1,5 м, на нем устанавливается газовый вентиль, затем «эстафету» продолжает гибкий шланг. Такой способ более предпочтителен, если установку хочется совершить своими руками, и в удобное для вас время.

Настало время воду подключать

Теперь происходит подводка трубы с холодной водой, и разводят по дому горячую. Для подключения чаще используется американка — соединение это имеет накидную подвижную гайку. Обе трубы необходимо снабдить шаровыми запорными вентилями.

Для того, чтобы теплообменник работал без сбоев, необходимо позаботиться о чистоте воды. Если очистной фильтр отсутствует, то перед водонагревателем желательна установка фильтров тонкой и грубой очистки.

Трубы можно также подвести к колонке двумя способами:

Их подводят на расстояние до 30 см, затем соединяют с колонкой или гибкими шлангами, или латунными/медными трубками. Возможно использование прямого подключения с помощью металлопластиковых труб, стальных или из полипропилена. Выбор зависит лишь от материала, с помощью которого сделана разводка.

Труба холодной воды требует врезки тройника. Для каждой из труб операция будет происходить по разному сценарию.

Металлопластику понадобятся зажимные фитинги — запорный вентиль, американка и сам тройник. Нужны будут труборез, вальцовочный инструмент и разводной ключ. После разреза трубы туда вставляют американки, а затем на них монтируется тройник. Колонку подключают с помощью отрезка трубы. Стальные изделия требуют присутствие сварочного аппарата. Но возможно использование тройника-хомута, который фиксируется на трубе, затем просверливаются отверстия через отвод, после этого отрезок соединяют с колонкой. Полипропиленовым трубам необходим только паяльник, который можно найти в любом доме, так что такие работы не потребуют много времени.

Затем приходит черед разводки труб ГВС. Для этого от водонагревателя отводят трубу с запорным вентилем, потом ко всем смесителям квартиры.

Заключительным этапом становится проверка герметичности всех труб, а для того, чтобы корректно настроить горелку, необходимо присутствие профессионала.

Нельзя сказать, что узнав, как установить газовую колонку в квартире, любой бегом отправится совершать сей подвиг. Поэтому сто раз подумайте, стоит ли заниматься таким ответственным делом самостоятельно.

Лучше посмотрите видео, станет все понятно: