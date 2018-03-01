Максимальная нагрузка — тяжкое бремя любого фундамента. И только его прочность может стать гарантом долговечности здания. Если же фундамент подвергнется разрушению, это сразу скажется на всех остальных элементах конструкции самым катастрофическим образом — они начнут деформироваться. Результат может быть совершенно непредсказуемым, но всегда опасным. Самым страшным врагом основания является влага, особенно это касается домов, оборудованных подвальным помещением. Поэтому вопрос о том, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, необходимо обсудить всесторонне.

Правила, которыми не пренебрегают

Есть определенные моменты, их игнорировать нельзя ни в коем случае. Представим весь список.

Нужно учитывать функции, возложенные на ваше здание. Если оно призвано служить, например, складом, то и гидроизоляции требуется уделить гораздо большее внимание. Уровень грунтовых вод — тот главный показатель, что определяет необходимый вид гидроизоляции. Если дом предполагается возводить в местности с сыпучими грунтами, то придется учесть потенциальные паводки. Морозное пучение грунта — еще один показатель, влияющий на уровень нужной гидроизоляции.

Учитывая все эти особенности, выбирается оптимальный вариант для каждого фундамента. Легкомыслие здесь под запретом. Потому технология возведения фундамента должна быть соблюдена в точности. Особенно это касается подушки фундамента, которая предотвращает его подмывание. Существует два вида гидроизоляционных работ: горизонтальная и вертикальная.

Горизонтальная

Главным ее действующим «лицом» является рубероид, который монтируется к фундаменту в несколько слоев. Из-за простоты установки этот вид достаточно распространен. Местами для этой горизонтальной гидроизоляции являются как фундаментные плиты, так и перекрытия подвала. Если совмещаются оба способа, важным моментом становится их надежное соединение. Дренажная система также является горизонтальной гидроизоляцией, применяемой в тех случаях, когда грунтовые воды располагаются близко к поверхности.

Вариант №1: союз песка и бетона

На дно траншеи засыпается слой песка (до 20 см), который тщательно трамбуется и проливается водой. Поверх подушки заливается бетон (5-8 см), через 10 дней он обрабатывается битумом, за ним следует рубероид, потом операцию повторяют, а на второй слой рубероида снова делают бетонную стяжку такой же толщины, как и первая. После того, как бетон застынет, можно производить работы по устройству фундамента, вертикальные стены и верх которого должны также обрабатываться гидроизоляторами.

Вариант №2: дренаж против грунтовых вод

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, если грунтовые воды скапливаются в опасной близости, а фундамент довольно глубокий? Тут обойтись без дренажной системы не получится.

От периметра сооружения отступаем на расстояние 80-100 см и роем траншею, ширина которой должна составлять 20-30 см, а глубина обязана находиться ниже, чем уровень «фундаментальной» заливки, на 25-30 см. Необходим уклон траншеи к колодцу. Дно ее устилаем дренажным геотекстилем, чьи края должны заходить на стенки на 70 см. Затем насыпаем гравий, толщина слоя его — 5 см. На него, соблюдая уклон в 5 мм на каждый метр, кладем дренажную трубу, засыпаем гравием, толщина слоя которого может быть около 25 см. Все это «добро» укутываем в геотекстиль и наконец, присыпаем траншею землей.

Уклон должен вести в сторону от дома, делается он досыпкой гравия.

Вертикальная

Нетрудно догадаться, что таким методом защищаются стены фундамента. Зачастую в роли гидроизолятора выступает битум, такой способ называется окрасочным. Возможен вариант с рубероидом (оклеечная гидроизоляция). Также можно сочетать оба вида, тогда работа зовется смешанной. Есть и еще вариант, он называется штукатурным.

При вертикальной изоляции важным является тщательная обработка стыков материала, ведь они являются слабым звеном фундамента, через которое влага может просочиться внутрь. Если горизонтальный вид вариант возможен только при строительстве здания, то эти работы можно производить и после возведения здания. Вертикальная гидроизоляция имеет также несколько видов, различных как по затратам, так и по технологии.

Битум: дешево, но не сердито

Из-за простоты и минимума финансовых вложений является лидером симпатий. Фундамент обрабатывается битумом, который защищает бетонное основание от вторжения влаги. Для осуществления метода надо приобрести брусковый битум, потом разогреть его и быстро нанести на фундамент в несколько слоев. Замечательно, если их будет 3-4.

Единственный нюанс — битум не должен остывать, потому что новый его подогрев грозит потерей гидроизоляционных свойств. Оптимальным выходом из затруднительной ситуации станет битумная мастика, обладающая лучшими влагозащитными свойствами. Обычно она не требует как разогревания, так и большого количества слоев — даже двух будет вполне достаточно.

Есть у способа и преимущества, и некоторые изъяны. К первым относятся:

низкая стоимость;

легкодоступность;

элементарность работы.

Вторые:

большое количество слоев требует времени;

необходима последующая обработка через 5 или 10 лет;

гидроизоляция этим материалом не может называться идеалом.

Рубероид: почтенный возраст для защиты

Такой рулонный метод может быть как самостоятельным, так и входить в состав комплексных мероприятий против «мокрого» врага. Если говорить о последнем способе, то сначала стены покрываются мастикой, причем слишком тщательные действия в этом случае излишни. Рубероид же необходимо нагреть с помощью горелки и приклеить к обработанному фундаменту, после чего стыки внахлест снова обрабатываются горелкой. Если ее в хозяйстве нет, то возможна замена — клеящая мастика. Но этот вариант все же не столь оптимален.

Достоинством можно считать:

цену и доступность;

весьма приличный возраст такой защиты, ваш фундамент не будет бояться влаги полстолетия.

Недостаток тоже есть — невозможность справиться с работой одному человеку.

Штукатурка: быстро и просто

Дополнительным бонусом этого метода будет выравнивание стен фундамента. В штукатурку добавляются гидроизоляционные компоненты, наносят ее обычно — шпателем. Для большей надежности следует укрепить на поверхности малярную сетку.

С плюсами все понятно, но минусы тоже присутствуют: не слишком большая степень гидроизоляции, срок службы составляет максимум 15 лет, да и никто не сможет гарантировать, что на поверхности не появятся трещины.

Жидкая резина: чудесный вариант

В идеале для этого способа необходим распылитель, но его можно заменить кистью или валиком. До начала поверхность стен фундамента нужно обработать грунтовкой. Вторым важным моментом является выбор подходящего состава. Есть два варианта:

Эластопаз, который требует нанесения двух слоев и может храниться долгое время;

Эластомикс требует только одного слоя, застывающего за пару часов, но у него есть недостатки — невозможность хранения после вскрытия и более высокая цена.

Основное достоинства этого метода — отличный уровень гидроизоляции, который не потребует дальнейших действий долгие годы. Среди минусов замечены: относительно высокая цена и временные затраты, если отсутствует распылитель.

Каким же выбор должен быть?

Если фундамент плитный и монолитный, то подойдет комбинированный вариант, включающий как горизонтальную, так и вертикальную защиту. Битумно-рулонная или «резиновая» более предпочтительны. Ленточному подойдет битумная или штукатурная гидроизоляция. Свайные фундаменты потребуют добавочной антикоррозийной обработки.

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента? Не давать экономии победить себя, тщательно выбирать материал, проконсультироваться со специалистами. И помнить, что лучше перебдеть.

Смотрите видео по теме:

https://www.youtube.com/watch?v=WP39XxDeDw4