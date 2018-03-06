Отделка фасада дома искусственным камнем: меняем внешность

В наше время даже самые непрезентабельные здания получили шанс на косметическую операцию, позволяющую любому из них получить выразительную внешность. За подобную трансформацию надо благодарить удивительный облицовочный материал — искусственный камень, способный из простого деревянного строения сделать шикарный особняк. Для того, чтобы на вашем здании «костюмчик сидел», необходимо особое старание: отделка фасада дома искусственным камнем не приемлет поспешности и незнания нюансов облицовки.

Технологии изготовления

Искусственный материал изготавливается двумя методами.

Вибролитье

Этот способ не предполагает наличие дорогостоящего оборудования, а скорость производства такова, что в большей мере увеличивает его рентабельность. Еще одним достоинством считается насыщенный цвет таких изделий, так как при изготовлении бетона нет необходимости в большом количестве воды. К сожалению, этот вариант подходит для малых предприятий, поэтому изготовление искусственного камня в больших масштабах здесь попросту невозможно.

Вибропрессование

Данному методу без профессионального оборудования не обойтись. Зато и стоимость выпускаемых изделий меньше, так как ручной труд тут сведен к минимуму. Производственные мощности таких предприятий впечатляют, а работать здесь должен только квалифицированный персонал.

Почему выбор пал на искусственный камень?

Дома, для облицовки которых использовался искусственный камень, выглядят респектабельно. Дизайнеры с большой охотой декорируют им даже интерьеры. Потому важно ознакомиться с преимуществами материала, и только потом приступать к работам на благо дома.

Цена — то достоинство, которое лучше поставить на первое место, ведь натуральные аналоги имеют цену, могущую испугать почти любого. Вес, значительно меньший у нашего героя, является причиной, которая позволяет облицовывать им стены из гипсокартона или термопанели. Ровная поверхность обратной стороны замечательно подходит для фасадной отделки, потому можно сказать, что процесс этот не сильно отличается от монтажа обычной настенной плитки. Изобилие разнообразных форм и расцветок дает возможность придать любому зданию уникальный вид.

Если вы уже давно определились с выбором фаворита, то остается лишь ознакомиться с тонкостями технологии, чтобы начать преображение вашего дома.

Подготовка идеальной поверхности

Независимо от того, из какого стройматериала возведен дом, поверхность фасада должна быть чистой, сухой и ровной. Это задача №1. Далее же работы имеют отличительные особенности.

Если в качестве материалов был использован кирпич, бетонный монолит или шлакобетонные блоки, то процесс будет заключаться лишь в выравнивании штукатуркой выбоин или сбивании раствора, что выступает из кладки. Материалы, отличные от бетона, потребуют основательной подготовки. Асбестоцемент, пластик или дерево сначала обязательно покрываются пароизоляторами, в качестве которых используется рубероид, его также легко можно заменить пергамином. Затем следует монтаж армированной сетки, оштукатуривание или обработка грунтовкой глубокого проникновения. Лишь потом можно приступать к отделке фасада дома искусственным камнем.

Подходящие условия для мокрого дела

Отделка фасада камнем — «мокрое дело», потому что клеевой состав здесь — цементная смесь, которую смешивают с водой. Чтобы она не потеряла в качестве, необходима определенная температура. Идеальным будет диапазон от +5 до +25°С, потому что холод заставит клей быстро застывать, а жара приведет к тому, что он мгновенно лишится драгоценной влаги. Результат будет печальным в обоих случаях — приклеить камень не удастся.

Правда, существуют клеевые составы, называющиеся морозоустойчивыми, в них добавляются присадки, сохраняющие их качества при более низких температурах. Но мороз в случае их использования не может называться «морозом» с большой буквы, так как работает такой клей лишь при температуре не ниже -10°С.

Есть и еще одна возможность вести работы в холодное время — тепляки. Для устройства их строительные леса закрываются пленкой, а в получившемся пространстве ставится тепловая пушка. После повышения температуры до нужного уровня работы продолжаются. Однако есть одно условие — после завершения облицовки поддерживать такой температурный режим необходимо еще 2-3 дня.

Если погода не позволяет осуществить мечту, обратить свои взоры можно на фасадные панели, изготовленные также из искусственного камня. Монтаж их возможен в любой сезон, так как производится «сухим» методом.

Особенности облицовки

Возможна укладка материала как с расшивкой швов, так и без этого, зависит выбор только от разновидности камней. В большинстве случаев швы рекомендуются, для их заполнения используется затирочная смесь. Толщина швов не принципиальна: хоть обычная составляет от 1 см до 1,5 см, но выбирается она в соответствии с типом камня, потому ее легко увеличить или же уменьшить.

Покупая материалы, надо помнить о том, что швы будут занимать приличную площадь стен, хотя подрезка и подгонка все же также приведут к потере камней, поэтому необходимо к высчитанному объему прибавить еще 10% — так вы можете быть уверены, что в вашем фасаде не останется зияющих дыр.

Как готовить камни к отделке?

Для придания натуральности фасаду нужно предварительно подгонять элементы на горизонтальной поверхности: например, на земле. Для этого укладывайте небольшие участки, при этом меняйте местами, а когда картина полностью сложится, переносите фрагмент на стену. Если коробок приобретено много, то содержимое их сначала надо хорошенько перемешать, так как фактуры и оттенки могут слегка различаться.

Можно купить не только камни с различным рельефом, но и изделия разных размеров. В этом случае для гармоничного сочетания их стоит чередовать: крупные и маленькие элементы, уложенные группами, будут смотреться не совсем естественно.

Укладка камней

Процесс не требует особой квалификации — производится такая укладка просто и относительно быстро.

С помощью дрели, оснащенной насадкой-миксером, готовится клей, необходимо тщательное прочтение инструкции на упаковке. Начинают работу снизу — с углов или проемов здания, потому сначала клеевой раствор наносится небольшими участками именно туда; первыми берутся угловые элементы, короткие и длинные их стороны необходимо укладывать поочередно. Клей наносится на внутреннюю часть этих уголков, камень прижимается к поверхности. Затем, постукивая киянкой из резины, дожидаются, пока он прочно не укоренится на месте. Последующие изделия требуют вставки вкладышей, они обеспечат одну толщину швов.

После того, как укладка завершена, необходимо дать ей время для высыхания (2-3 дня), прямых солнечных лучей надо избегать, для чего можно укрыть фасад заранее.

Затирка швов

Наносится она пистолетом или с помощью пакета с насадкой. После выдавливания швы нуждаются в быстром разглаживании, в противном случае смесь может быстро засохнуть. После того, как она окончательно застынет, излишки ее удаляются жесткой кистью. В заключении фасад можно дополнительно обработать составом, защищающим новорожденную поверхность.

Отделка фасада дома искусственным камнем — занятие, которое язык не повернется назвать элементарным, но если вы уверены, что море вам по колено, то можно считать, что начало уже положено.

Посмотрите видео об искусственных камнях: