Отделка фасада дома искусственным камнем: меняем внешность

В наше время даже самые непрезентабельные здания получили шанс на косметическую операцию, позволяющую любому из них получить выразительную внешность. За подобную трансформацию надо благодарить удивительный облицовочный материал — искусственный камень, способный из простого деревянного строения сделать шикарный особняк. Для того, чтобы на вашем здании «костюмчик сидел», необходимо особое старание: отделка фасада дома искусственным камнем не приемлет поспешности и незнания нюансов облицовки.
Технологии изготовления
Искусственный материал изготавливается двумя методами.
Вибролитье
Этот способ не предполагает наличие дорогостоящего оборудования, а скорость производства такова, что в большей мере увеличивает его рентабельность. Еще одним достоинством считается насыщенный цвет таких изделий, так как при изготовлении бетона нет необходимости в большом количестве воды. К сожалению, этот вариант подходит для малых предприятий, поэтому изготовление искусственного камня в больших масштабах здесь попросту невозможно.
Вибропрессование
Данному методу без профессионального оборудования не обойтись. Зато и стоимость выпускаемых изделий меньше, так как ручной труд тут сведен к минимуму. Производственные мощности таких предприятий впечатляют, а работать здесь должен только квалифицированный персонал.
Почему выбор пал на искусственный камень?
Дома, для облицовки которых использовался искусственный камень, выглядят респектабельно. Дизайнеры с большой охотой декорируют им даже интерьеры. Потому важно ознакомиться с преимуществами материала, и только потом приступать к работам на благо дома.
- Цена — то достоинство, которое лучше поставить на первое место, ведь натуральные аналоги имеют цену, могущую испугать почти любого.
- Вес, значительно меньший у нашего героя, является причиной, которая позволяет облицовывать им стены из гипсокартона или термопанели.
- Ровная поверхность обратной стороны замечательно подходит для фасадной отделки, потому можно сказать, что процесс этот не сильно отличается от монтажа обычной настенной плитки.
- Изобилие разнообразных форм и расцветок дает возможность придать любому зданию уникальный вид.
Если вы уже давно определились с выбором фаворита, то остается лишь ознакомиться с тонкостями технологии, чтобы начать преображение вашего дома.
Подготовка идеальной поверхности
Независимо от того, из какого стройматериала возведен дом, поверхность фасада должна быть чистой, сухой и ровной. Это задача №1. Далее же работы имеют отличительные особенности.
- Если в качестве материалов был использован кирпич, бетонный монолит или шлакобетонные блоки, то процесс будет заключаться лишь в выравнивании штукатуркой выбоин или сбивании раствора, что выступает из кладки.
- Материалы, отличные от бетона, потребуют основательной подготовки. Асбестоцемент, пластик или дерево сначала обязательно покрываются пароизоляторами, в качестве которых используется рубероид, его также легко можно заменить пергамином. Затем следует монтаж армированной сетки, оштукатуривание или обработка грунтовкой глубокого проникновения. Лишь потом можно приступать к отделке фасада дома искусственным камнем.
Подходящие условия для мокрого дела
Отделка фасада камнем — «мокрое дело», потому что клеевой состав здесь — цементная смесь, которую смешивают с водой. Чтобы она не потеряла в качестве, необходима определенная температура. Идеальным будет диапазон от +5 до +25°С, потому что холод заставит клей быстро застывать, а жара приведет к тому, что он мгновенно лишится драгоценной влаги. Результат будет печальным в обоих случаях — приклеить камень не удастся.
Правда, существуют клеевые составы, называющиеся морозоустойчивыми, в них добавляются присадки, сохраняющие их качества при более низких температурах. Но мороз в случае их использования не может называться «морозом» с большой буквы, так как работает такой клей лишь при температуре не ниже -10°С.
Есть и еще одна возможность вести работы в холодное время — тепляки. Для устройства их строительные леса закрываются пленкой, а в получившемся пространстве ставится тепловая пушка. После повышения температуры до нужного уровня работы продолжаются. Однако есть одно условие — после завершения облицовки поддерживать такой температурный режим необходимо еще 2-3 дня.
Если погода не позволяет осуществить мечту, обратить свои взоры можно на фасадные панели, изготовленные также из искусственного камня. Монтаж их возможен в любой сезон, так как производится «сухим» методом.
Особенности облицовки
Возможна укладка материала как с расшивкой швов, так и без этого, зависит выбор только от разновидности камней. В большинстве случаев швы рекомендуются, для их заполнения используется затирочная смесь. Толщина швов не принципиальна: хоть обычная составляет от 1 см до 1,5 см, но выбирается она в соответствии с типом камня, потому ее легко увеличить или же уменьшить.
Покупая материалы, надо помнить о том, что швы будут занимать приличную площадь стен, хотя подрезка и подгонка все же также приведут к потере камней, поэтому необходимо к высчитанному объему прибавить еще 10% — так вы можете быть уверены, что в вашем фасаде не останется зияющих дыр.
Как готовить камни к отделке?
Для придания натуральности фасаду нужно предварительно подгонять элементы на горизонтальной поверхности: например, на земле. Для этого укладывайте небольшие участки, при этом меняйте местами, а когда картина полностью сложится, переносите фрагмент на стену. Если коробок приобретено много, то содержимое их сначала надо хорошенько перемешать, так как фактуры и оттенки могут слегка различаться.
Можно купить не только камни с различным рельефом, но и изделия разных размеров. В этом случае для гармоничного сочетания их стоит чередовать: крупные и маленькие элементы, уложенные группами, будут смотреться не совсем естественно.
Укладка камней
Процесс не требует особой квалификации — производится такая укладка просто и относительно быстро.
- С помощью дрели, оснащенной насадкой-миксером, готовится клей, необходимо тщательное прочтение инструкции на упаковке.
- Начинают работу снизу — с углов или проемов здания, потому сначала клеевой раствор наносится небольшими участками именно туда; первыми берутся угловые элементы, короткие и длинные их стороны необходимо укладывать поочередно.
- Клей наносится на внутреннюю часть этих уголков, камень прижимается к поверхности. Затем, постукивая киянкой из резины, дожидаются, пока он прочно не укоренится на месте.
- Последующие изделия требуют вставки вкладышей, они обеспечат одну толщину швов.
После того, как укладка завершена, необходимо дать ей время для высыхания (2-3 дня), прямых солнечных лучей надо избегать, для чего можно укрыть фасад заранее.
Затирка швов
Наносится она пистолетом или с помощью пакета с насадкой. После выдавливания швы нуждаются в быстром разглаживании, в противном случае смесь может быстро засохнуть. После того, как она окончательно застынет, излишки ее удаляются жесткой кистью. В заключении фасад можно дополнительно обработать составом, защищающим новорожденную поверхность.
Отделка фасада дома искусственным камнем — занятие, которое язык не повернется назвать элементарным, но если вы уверены, что море вам по колено, то можно считать, что начало уже положено.