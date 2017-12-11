Тепло в любом помещении создают разные нагревательные приборы. Для выбора оптимального варианта стоит заранее, ещё до решения, купить тот или иной обогреватель, познакомиться с каждым из претендентов на роль «главной печки». Интересно разобраться, например, как работает инфракрасный обогреватель. В квартирах и офисах, загородных домах и дачах, в кафе и небольших магазинчиках, на больших складах и на строительных площадках всё чаще появляются эти агрегаты, моментально нагревающие помещение до комфортной температуры.

Принцип работы ИК-обогревателей

Существуют два способа передачи тепловой энергии в пространстве любого помещения:

Конвекция. Нагревательный элемент батареи отопления передаёт свою температуру окружающему воздуху. Тот нагревается и, согласно законам физики, устремляется вверх. Происходит перемешивание холодных и тёплых воздушных слоёв. Постепенно в комнате становится заметно теплее.

Лучистый теплообмен. Любая поверхность или вещество, которое разогрето выше 60 0С, испускает электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне. Они, не влияя на температуру воздуха, нагревают мебель, стены и потолок комнаты. И уже это первичное тепло быстро распространяется в помещении.

По второму варианту работают ИК-обогреватели. Инфракрасное излучение, являясь частью солнечного спектра, отвечает за тепло. И, как солнечные лучи, проходя без потери энергии через атмосферу Земли, нагревают её поверхность, так и ИК-обогреватели передают тепло окружающим объектам. Дальнейший «разлив» тепла от предметов обстановки и разных поверхностей повышает температуру в комнате.

Классификация ИК-обогревателей

В зависимости от требований конкретного помещения каждому потребителю необходимо уяснить для себя не только то, как работает инфракрасный обогреватель, но и подобрать оптимальные параметры для создания комфортной и безопасной среды. Для жилых и производственных помещений используются разные виды этих агрегатов. Инфракрасные обогреватели классифицируются по таким параметрам:

По длине излучаемой электромагнитной волны. Длинноволновые приборы (диапазон волн боле 50 мкм) устанавливают в домах, офисных кабинетах. Короткие (от 0,75 до 2,5 мкм) и средние (от 2,5 до 50 мкм) волны, выделяемые обогревателями, предполагают их монтаж, если расстояние до нагреваемых предметов от 3 до 12 м: в цехах, на строительных объектах, на открытом пространстве.

По температуре. Низкотемпературные обогреватели (до 50 градусов) используют в жилых помещениях. Нагреватели с температурой до 400 градусов – только в помещениях с высотой потолка выше 3 метров и общей площадью более 25 м 2 . Это цеха, склады, выставочные и спортивные залы.

. Это цеха, склады, выставочные и спортивные залы. По мощности. Чтобы нагреть 1 м 2 помещения, необходимо затратить примерно 80 Вт тепловой энергии. Этот параметр следует учитывать, при подборе модели, способной быстро обогреть комнату определённой площади.

помещения, необходимо затратить примерно 80 Вт тепловой энергии. Этот параметр следует учитывать, при подборе модели, способной быстро обогреть комнату определённой площади. По методу крепления: потолочные, настенные, плинтусные, напольные, переносные.

По виду источника энергии ИК-обогреватели подразделяются на:

электрические;

газовые;

работающие на жидком топливе;

водяные.

В качестве нагревательных элементов в электрических приборах используются:

Галогенные лампы , заполненные инертным газом. При работе они излучают свет, что не всегда удобно при использовании в жилых помещениях, но имеют достаточно низкую стоимость.

, заполненные инертным газом. При работе они излучают свет, что не всегда удобно при использовании в жилых помещениях, но имеют достаточно низкую стоимость. Кварцевые обогреватели , представляющие собой вольфрамовую нить, находящуюся внутри кварцевой трубки, или плиту из кварцевого песка. Дороже галогенных, но не создают дискомфорта по ночам, поскольку спектр излучения этих ламп находится за пределами видимого диапазона.

, представляющие собой вольфрамовую нить, находящуюся внутри кварцевой трубки, или плиту из кварцевого песка. Дороже галогенных, но не создают дискомфорта по ночам, поскольку спектр излучения этих ламп находится за пределами видимого диапазона. Карбоновые элементы . Излучатель – карбоновое волокно, помещённое в вакуумную кварцевую трубку. Такие приборы более экономичны и безопасны по сравнению с керамическими обогревателями.

. Излучатель – карбоновое волокно, помещённое в вакуумную кварцевую трубку. Такие приборы более экономичны и безопасны по сравнению с керамическими обогревателями. Плёночные панели. Разнообразные модели плоских обогревателей хорошо вписываются в интерьер. В жилой комнате или офисе такая декоративная «печка»-панно станет украшением и полезной функциональной деталью. Но из-за высокой температуры покрытия располагать панель необходимо в зоне, недоступной для людей и животных.

Газовое топливо чаще всего встречается в моделях, предназначенных для обогрева просторных помещений. Большая тепловая мощность этих приборов позволяет создать благоприятную температурную обстановку в ангарах, развлекательных и спортивных сооружениях, высота потолка в которых может достигать 15 метров. Работают эти агрегаты от баллонного или магистрального газа.

Модели обогревателей, работающих на дизельном топливе или керосине, используются на стройплощадках, больших промышленных объектах. Эти мощные, но компактные устройства не только обогревают производственное пространство, но и участвуют в некоторых технологических процессах.

Использование ИК-обогревателей

Правильно подобранная модель инфракрасного обогревателя станет дополнительным или даже основным источником тепла не только в квартире или на даче. В качестве промышленного оборудования такие обогреватели справятся с решением ряда производственных проблем:

поддержание оптимальной температуры на складе или в цеху;

обогрев и сушка сырья, например, пиломатериалов;

монтаж натяжных потолков.

Учитывая то, как работает инфракрасный обогреватель, разные газовые модели часто используют для локального обогрева открытых площадок. Это могут быть:

веранды и беседки;

лоджии;

уличные кафе;

зимние сады;

зоны барбекю;

детские игровые зоны.

Такие ИК-обогреватели, установленные на открытом воздухе, излучают приятное тепло вокруг себя. Комфортная обстановка, созданная с помощью этих «тепловых зонтиков», позволяет уютно проводить время на свежем воздухе даже в прохладный день.

Преимущества, недостатки ИК-обогревателей

ИК-обогреватели в сравнении с привычными масляными батареями или тепловентиляторами имеют ряд преимуществ. Они выгодно отличаются от «обычных» отопительных приборов:

Не сжигают кислород, не сушат воздух.

Пожаробезопасны.

Компактны.

Просты в монтаже и использовании.

Надёжны.

Бесшумны.

Имеют функцию автоматического отключения при наклоне или падении прибора.

Предусмотрена защита от перегрева.

Экономно расходуют энергию по сравнению с традиционными приборами обогрева.

Могут использоваться в неутеплённом здании, на сквозняке и на открытых пространствах.

Однако незначительные недостатки есть и у инфракрасных обогревателей: